La scomparsa della Regina Elisabetta II, data la rilevanza del personaggio e la sua età, rappresenta un punto di svolta storico, in quanto rappresenta un vero e proprio stargate temporale attraverso il quale rileggere una buona parte di quello che è stato definito il “Secolo breve” ed il passaggio al primo ventennio del Secolo corrente. In tutto questo ci sono tanti elementi storici, economici, sociali, basti ad esempio, citare il ruolo svolto dal Commonwealth e quanto accaduto durante il periodo della vasta colonizzazione in differenti contesti geografici e geopolitici. Tutto questo è il “patrimonio” storico al quale si sta guardando in questi recenti giorni che stanno dipanandosi intorno alla morte della Regina Elisabetta d’Inghilterra.

Ma come guarda, a questo rilevante fatto storico, il Continente Asiatico? Soprattutto, quali analogie si possono fare e che cosa caratterizza il punto di vista delle monarchie asiatiche nei confronti della scomparsa della Regina Elisabetta?

Innanzitutto, bisogna chiarire che -in quanto a forza e potere- la Monarchia inglese non è del tutto unica al Mondo, da questo punto di vista. L ‘Asia-Pacifico -tanto per circostanziare la cosa- ospita un quarto delle 29 monarchie rimaste al mondo e sono tra le più potenti e influenti della Terra.

Per vari fattori ed elementi, tipo l’età dei regnanti, la loro più o meno lunga storia nei singoli Paesi dove vigono, la loro ricchezza accumulata nel tempo, la capacità di rappresentare l’identità e le aspirazioni del proprio popolo, in alcuni casi, il Re o la Regina rappresentano un tassello importante della unità e della riconoscibilità della propria identità culturale e di popolo. Una tradizione radicata e molto ben presente, a conti fatti.

Escludendo un gruppo di Stati dell’Asia-Pacifico guidati finora dalla Regina Elisabetta II ed adesso ricadenti nel ruolo coperto da suo figlio primogenito Carlo III, ci sono sette monarchie: Bhutan, Brunei, Cambogia, Giappone, Malesia, Thailandia e Tonga.

Le Monarchie nel Continente asiatico inteso nella sua interezza, in realtà, sono: Bahrain, Buthan, Darussalam, Cambogia, Giappone, Giordania, Kuwait, Malesia, Oman, Quatar, Arabia Saudita, Thailandia, Emirati Arabi Uniti.

Con la morte della Regina Elisabetta, il titolo di monarca più longevo e ancora in vita passa al Sultano Hassanal Bolkiah del Brunei. È sul trono da 55 anni. In verità, lunghi regni non sono insoliti nel Sud-Est asiatico. Qui vivono o hanno vissuto numerosi potentati, dai re di Cambogia e Thailandia ai sultani di Malesia, Brunei e Yogyakarta, una provincia dell’Indonesia. La maggior parte di essi siede sui loro troni da decenni. Tutti hanno tra i 60 e i 70 anni. Si sussurra che alcuni siano in cattiva salute.

La questione della successione ereditaria incombe sui loro regni, da sempre, a dire il vero. A differenza della monarchia britannica, che è sopravvissuta cedendo il potere alle istituzioni democratiche, alcuni re del Sud-Est asiatico hanno conservato le loro prerogative. Alcuni hanno persino proceduto ad una sorta di accumulazione progressiva del potere giungendo ad un livello persino superiore a quello dei loro antenati. Il re thailandese, ad esempio, pur essendo teoricamente vincolato da una costituzione, è in realtà ancor oggi al vertice del potere nazionale ed è la persona più potente del Paese. L’Indonesia è una repubblica, ma il sultano di Yogyakarta governa a vita e trasmette il suo potere al suo erede. Il sultano del Brunei, monarca assoluto, si considera “l’ombra di Allah sulla terra” e si aspetta che i suoi sudditi siano d’accordo. https://www.abc.net.au/news/2019-01-09/countries-in-the-asia-pacific-where-kings-and-queens-still-rule/10678658

Come abbiamo visto, se ci soffermiamo, circostanziando l’area geopolitica, al Sud Est Asia, possiamo dire che la monarchia ha operato in cinque Paesi del Sud-Est asiatico, unendo gli aspetti della tradizione locale più storicamente datata con i modernismi che sono stati via via introdotti nei singoli sistemi costituzionali. E’ accaduto, quindi, e tutt’ora accade, che vi sia una compresenza di forme di governo arcaiche -persino radicate nel periodo precoloniale- e forme più moderne di governo costituzionale o assimilabile ad esso.

Il Brunei, la Thailandia, la Malesia e la Cambogia hanno monarchi come capi di Stato titolari; l’Indonesia, in particolare, ha forme di monarchia uniche che prosperano in un contesto repubblicano a livello regionale. Queste due tradizioni di monarchia, una arcaica e l’altra moderna, coesistono in modo disomogeneo, soprattutto in periodi di particolare conflittualità, sia per quanto riguarda la successione sia in termini di l’instabilità politica. Da questo punto di vista, per mettere in luce le specificità e particolarità delle dinamiche ma anche della stabilità dello scenario politico thailandese e malese, bisogna fare appello necessariamente al ruolo che lì vi hanno svolto e svolgono le Monarchie locali.

Ulteriore annotazione storica: dopo la fine dell’epoca coloniale, nel Sud Est Asia, si è via via adottata una assimilazione delle forme moderne di governo e forme di Stato, facendo riferimento alle democrazie occidentali ed ai governi coloniali uscenti.

La Thailandia non è mai stata realmente colonizzata e la sua monarchia si è via via modernizzata in risposta alle pressioni politiche giunte dal basso a favore di una riforma democratica ed ha adottato forme di governo che hanno stabilito alcuni limiti al suo potere. I nove governanti tradizionali degli Stati malesi che costituivano il nucleo della nuova federazione della Malesia sono stati consacrati come custodi della tradizione malese e difensori dell’Islam durante l’evoluzione della divisione federale dei poteri. Uno di loro funge da re malese o Yang di-Pertuan Agong a rotazione.

Il re della Cambogia Norodom Sihanouk https://it.wikipedia.org/wiki/Norodom_Sihanouk è stato allo stesso tempo un sovrano tradizionale e un nazionalista moderno, che ha guidato il suo Paese all’indipendenza dalla Francia nel 1953, prima di abdicare per dedicarsi alla politica. Allo stesso modo, il sultano di Yogyakarta ha contribuito alla creazione della Repubblica indonesiana, è stato per un periodo vicepresidente e ha ottenuto il mantenimento del suo regno come area amministrativa speciale, tuttora governata dal figlio ed erede.

In tutti i casi, le monarchie superstiti del Sud-Est asiatico hanno un potere e un’influenza potenzialmente o effettivamente superiori a quelli descritti in termini costituzionali. Ciò è avvenuto soprattutto grazie alla continuità dell’arcaico simbolismo sacro e culturale della monarchia, che i monarchi stessi hanno abilmente perpetuato, nonché al patrocinio derivante dalla loro considerevole ricchezza.

Forse la monarchia di maggior successo -da questo punto di vista- è quella della Thailandia, dove il re Bhumibol Adulyadej https://it.wikipedia.org/wiki/Bhumibol_Adulyadej , defunto alla età di 89 anni, è stato non solo il monarca che ha regnato da più tempo al mondo -ha regnato 70 anni consecutivi- ma ha acquisito uno status di venerazione tra i suoi sudditi, anche se sostenuto da forti leggi sulla lesa maestà che prevedono pene severe per le critiche alla monarchia.

È importante ricordare che il trono ereditato da Bhumibol alla fine della guerra del Pacifico era molto più debole di quello attuale (ed oggi occupato dal suo erede Vajiralongkorn https://it.wikipedia.org/wiki/Vajiralongkorn ). La monarchia assoluta è terminata dopo un colpo di Stato guidato da civili e ufficiali militari di orientamento democratico e riformista nel 1932. Alcuni studiosi sostengono che fossero più preoccupati di proteggere il Siam, come si chiamava allora, dalle depredazioni coloniali, che di liberare il popolo thailandese. In realtà, quello che seguì fu un lungo periodo di governo di uomini forti sostenuti dai militari. Salito al trono nel 1946, all’ombra della misteriosa morte del fratello Ananda Mahidol, Bhumibol ha essenzialmente reinventato la monarchia come nucleo dello Stato thailandese e ne ha esteso l’influenza in vasti settori della società e delle infrastrutture di sviluppo del Paese.

Insieme all’influenza del palazzo, si crearono cerchi concentrici di potere e clientelismo. L’esercito sviluppò una potente base di protezione del palazzo e l’Ufficio della proprietà della Corona divenne un’importante fonte di ricchezza e di investimenti. Ufficio che il suo Erede ha avocato direttamente a sé. Tutto ciò ha reso la monarchia thailandese, negli anni ’80, l’istituzione più importante e potente del Paese.

Così, quando i politici si scontravano tra di loro o le fazioni militari erano in competizione, il re svolgeva ed ha sempre svolto il ruolo di l’arbitro nel tenere a bada il conflitto. Ciò è stato dimostrato in modo evidente nel 1992, quando Bhumibol è stato visto in televisione mentre esortava i militari a riconciliarsi con le forze civili dopo giorni di violente manifestazioni che hanno visto le truppe aprire il fuoco sugli studenti. Negli anni successivi, Bhumibol ha utilizzato i discorsi pubblici annuali, molto seguiti, per consigliare i suoi sudditi su questioni come lo stato di diritto e la democrazia. Alcuni sostengono che il suo sostegno pubblico all’uso dei tribunali abbia incoraggiato i giudici e spianato la strada a una serie di sentenze che hanno influenzato il corso dello sviluppo politico della Thailandia nell’ultimo decennio. Poi c’è stato il colpo di stato del 2014, capitanato dalla giunta militare a sua volta condotta dal generale Prayuth Chan-o-cha, una revisione ulteriore della Carta Costituzionale che assicura un terzo del Parlamento ai militari e quindi, la conseguente ulteriore cementificazione dell’alleanza tra il Re, i militari e le classi agiate del Paese.

Il conflitto politico in epoca contemporanea in Thailandia è visto come una contrapposizione tra l’establishment conservatore di corte e un movimento populista guidato da figure politiche associate a movimenti di sinistra che l’establishment di palazzo aveva osteggiato e che erano stati brutalmente repressi dall’esercito negli anni Settanta. Così la monarchia è stata di fatto trascinata nel conflitto politico, che ha portato a un forte aumento del numero di casi di lesa maestà, con conseguenti arresti e detenzioni in carcere. Per gli osservatori di cose locali, non era una questione collegata espressamente alle volontà del Re padre, quanto piuttosto una serie di movimenti guidati dai desiderata dei vertici militari e dalle élite vicine all’entourage monarchico ed interessate alla successione. Suo figlio Vajiralongkorn ha ulteriormente rafforzato il legame coi militari, ha depurato i ruoli che ruotano intorno alla amministrazione del patrimonio della Casa Reale preferendo condurre e visionare tutto in proprio.