La scienza spaziale: guardar lontano restando sulla Terra

La diciassettesima edizione del Festival delle Scienze di Roma si è svolta mentre gli elementi di Artemis ancora girano attorno al satellite naturale della Terra e il cubesat italiano ArgoMoon dalla massa di appena 15 kg ne sta documentando tutte le fasi sperimentali della missione. Una semplice coincidenza che tuttavia sta stimolando fortemente l’attenzione verso i viaggi oltre l’atmosfera terrestre e lo spazio in generale.

Esplorare è un bisogno che ci portiamo dai tempi primordiali: si viaggia per cercare cibo, per notare segni di pericolo, per conoscere il mondo. O i mondi, come stanno facendo da meno da una cinquantina di anni gli esseri umani del pianeta Terra. Nel ‘Secolo breve’, come ha magistralmente definito il Novecento nel suo saggio lo storico Eric J. Hobsbawm, abbiamo imparato a velocizzare ogni processo quotidiano e così gli scorsi cento anni sono diventati il ‘secolo veloce’. Necessaria un’accelerazione anche delle capacità di adattamento degli esseri umani ai viaggi che si affronteranno per muoversi nello spazio. Presumibilmente Luna e Marte. È per questo -ha affermato il capo della direzione Ricerca e Scienza dell’Agenzia Spaziale Italiana Mario Cosmo in un suo intervento al festival –occorre creare un mini habitat per gli astronauti: un alveo, per esempio, è la tuta scafandro che li protegge da tutto quanto possa essere ostile al di fuori dell’atmosfera e dalla gravitazione terrestre. I due elementi che rappresentano la vita per il genere animale e vegetale. Almeno secondo le nostre conoscenze.

La conoscenza però è una strada assai lunga da compiere: un percorso irto di ostacoli che si sta appena schiudendo con l’impiego di telescopi, di sonde e tutto quanto ci sta offrendo la scienza e la tecnologia e che ci permettono di osservare più da vicino, si fa per dire, i corpi che ci circondano. Ma ne sappiamo ancora ben poco di quel mistero che ha spinto donne e uomini a scrutare il cielo sin da quando i loro bisogni primari non sono stati preponderanti, per fantasticare, per implementare e superare credenze e teorie e apportare sempre più consapevolezza della vita umana. A volte anche infrangendo le verità dogmatiche che hanno accompagnato civiltà e ne hanno declinato il destino.

Oggi la ricerca spaziale nasce sui paradigmi della fisica galileiana delle osservazioni e dalla ragione che si adegua ai fatti, non da una ragione che pretende di imporsi alla natura per stabilire a priori come debbano svolgersi i processi naturali. Ma se non sono più gli sbarramenti teologici a ostacolare la genesi di nuove teorie, non per questo sono meno radicati i poteri delle nazioni e alle confessioni più integraliste si sostituiscono spesso interessi di parte.

Ora, in un momento in cui la certezza della scienza, serbatoio inestinguibile e barriera razionalmente sempre superabile, afferma che sulla base delle onde gravitazionali si ha una considerazione diversa dell’espansione dell’universo rispetto alle intuizioni di Albert Einstein, delle sale gremite di giovani e meno giovani, incontrati al festival romano, la curiosità ha navigato tra l’infinitamente lontano e una comprensione pratica di cosa possono essere queste conoscenze anche per l’uomo della strada.

Per esempio il Sole, la stella sovrana idolatrata in passato e amata da tutti noi perché foriera di luce e calore.

Ma che può influenzare anche tantissimi aspetti della vita quotidiana, con le sue attività, con le sue turbolenze cicliche e con le sue manifestazioni non sempre conosciute e previste. Il Sole è anche un pericolo: «Grazie al campo magnetico presente sul nostro pianeta -ha detto in un altro incontro Barbara Negri, direttore del volo umano e sperimentazione scientifica dell’Asi- si riescono a deflettere le radiazioni» in modo che non siano nocive per la salute dell’intera natura terrestre. Una risposta che vale la vita di studi e di sacrificio di tanti ricercatori e guru della scienza che guardando così in alto lavorano per il benessere di tutti noi sulla Terra, con ricadute quotidiane, importanti per vivere una vita migliore e più sicura nel mondo su cui siamo nati.

Ma allora, a termine della kermesse a cui si è partecipato, val la pena domandarsi quanto senso ha far partire persone verso mete sconosciute oppure se non è più conveniente inviare macchine intelligenti, programmate per raggiungere gli scopi senza rischi.

Le risposte sono molteplici e la curiosità dei oartecipanti al festival può già essere indicativa.

Dante Alighieri spinge il suo Ulisse a viaggiare per “divenir del mondo esperto”. Deve essere nella natura stessa della nostra esistenza.

Ma poi ci torna un’affermazione fatta dallo scienziato tedesco Wernher von Braun in un salotto di Washington, quando era diventato uno stimato cittadino americano: «Il miglior computer che si possa mettere a bordo delle navi spaziali è l’uomo ed è l’unico che può venire prodotto in grandi quantità da personale non addestrato».