La sciabola nucleare della Russia

Con la guerra russo-ucraina che entra nel suo ottavo mese e una situazione di stallo in prima linea, il 21 settembre 2022 il presidente russo Vladimir Putin ha ordinato la prima mobilitazione militare nel paese dalla seconda guerra mondiale, avvertendo l’Occidente che se avesse continuato ciò che avrebbe chiamato il suo “ricatto nucleare”, Mosca avrebbe risposto con la potenza di tutto il suo vasto arsenale. “Se l’integrità territoriale del nostro paese è minacciata, useremo tutti i mezzi disponibili per proteggere la nostra gente – questo non è un bluff”, ha detto Putin nel suo discorso, trasmesso dalla televisione russa.

Il ministro della Difesa russo Sergei Shoigu ha presentato le nuove tattiche militari russe, con la mobilitazione parziale di 300.000 riservisti e l’uso implicito di armi nucleari durante le operazioni in Ucraina.

L’escalation di minacciosa retorica è iniziata il giorno dopo che le autorità filo-russe nelle quattro regioni ucraine di Luhansk, Donetsk, Kherson e Zaporizhzhia hanno annunciato che i referendum sull’annessione alla Russia si sarebbero tenuti dal 23 al 27 settembre 2022. Primo vicepresidente del Vladimir Dzhabarov della Commissione Affari Esteri del Consiglio della Federazione russa ha risposto alla prima reazione dell’Occidente, che veniva dalla Germania, affermando che l’opinione degli europei non aveva alcun valore e che l’unificazione della Germania dell’Est e dell’Ovest doveva essere considerata illegittima, perché c’era non c’era stato nessun referendum e nessuno aveva chiesto la loro opinione ai cittadini della Germania dell’Est.

I “referendum” nelle regioni dell’Ucraina dominate dalla Russia sono stati organizzati in grande fretta e, entro tre giorni dall’attuazione di tali misure, Mosca ha annunciato che una maggioranza del 99% della popolazione di quelle regioni aveva votato per unirsi alla Russia. Il 30 settembre 2022, tre giorni dopo il referendum, Vladimir Putin ha annunciato l’annessione delle quattro regioni alla federazione russa. Alla cerimonia Putin ha affermato che i residenti delle regioni annesse sono diventati “cittadini russi per sempre”, chiedendo al governo ucraino (che ha definito “il regime di Kiev”) “di rispettare la volontà del popolo”, oppure “difenderemo la nostra terra con tutte le nostre forze e tutti i nostri mezzi”.

Frasi come “la volontà del popolo” e “il diritto all’autodeterminazione” non hanno significato se mettono da parte le immagini di fosse comuni scoperte nelle aree da cui l’esercito russo si è ritirato e le immagini di russi che fuggono dalla coscrizione di massa in qualsiasi paese che li accetta. Le dichiarazioni rilasciate dai funzionari russi si sono concentrate principalmente sulle minacce all’uso di armi nucleari.

Così, il presidente russo Vladimir Putin ha affermato in più occasioni durante il conflitto russo-ucraino che la Russia possiede armi nucleari e le utilizzerà in un momento di estrema necessità, cioè se l’integrità territoriale della Federazione Russa è minacciata dall’Occidente. Putin continua a ricordare al mondo che la Russia possiede armi nucleari, sebbene con un’enfasi sulla dottrina nucleare russa. Questa non è una dottrina nuova, ma risale a decenni fa, al periodo in cui l’URSS ha prodotto la sua prima bomba nucleare e ha effettuato i primi test il 29 agosto 1949. Mosca ha rinnovato questa dottrina il 1 marzo 2018 quando il presidente Putin ha consegnato una discorso in cui ha confermato che la Russia è pronta a usare le sue armi nucleari per difendersi da qualsiasi aggressione che minacci l’esistenza della Russia e dei suoi alleati. Tra i suoi alleati ci sono anche due stati arabi: Algeria e Siria.

Ci sono state alcune indicazioni preliminari, come l’intervento della Russia in Siria per prevenire il crollo del regime di Bashar al-Assad e il disfacimento del Paese. Un altro obiettivo era fornire all’Algeria armi avanzate, compresi i missili Iskander e Kalibr, e sistemi missilistici S-400, come deterrente contro qualsiasi intervento occidentale in questo paese nordafricano dopo la caduta del regime di Muammar Gheddafi nel 2011, durante la “Primavera araba ” periodo, in cui la Russia ha perso il suo tradizionale alleato.

A loro volta, gli Stati Uniti promuovono una dottrina nucleare simile a quella della Russia: Washington userebbe armi nucleari per difendere non solo gli Stati Uniti ma anche i suoi alleati. Durante la sua visita a Tokyo nel maggio 2022, il presidente degli Stati Uniti Joseph Biden ha dichiarato che gli Stati Uniti avrebbero difeso il Giappone con armi nucleari se il Giappone fosse stato attaccato.

La politica di deterrenza nucleare

Le ripetute minacce della Russia di usare armi nucleari sono considerate parte della politica di deterrenza che ha ereditato come risultato del nuovo ordine mondiale emerso dopo la seconda guerra mondiale, quando i vincitori e gli alleati in tempo di guerra si sono divisi per diventare rivali e persino potenziali nemici, dividere il mondo in Occidente e Oriente. Alla fine degli anni Quaranta Washington e Londra stavano analizzando la possibilità di fare una guerra contro la Russia per eliminare il regime comunista. Il comandante dello Strategic Air Command, il generale degli Stati Uniti Curtis LeMay[2]., progettò un piano infernale per lanciare 300 bombe nucleari e 30.000 bombe convenzionali sulla Russia e su alcune capitali dell’Europa orientale, per distruggere l’85% della potenza industriale di La Russia e i paesi nella sua orbita. Il piano fu congelato dopo che Mosca effettuò il suo primo test nucleare nel 1949. Così per l’Occidente le armi nucleari non erano più armi offensive, ma divennero la sua capacità di difesa e deterrenza, mentre lanciare un attacco nucleare su qualsiasi paese diventava difficile, se non compito impossibile. L’uso delle armi nucleari significherebbe la morte di milioni di persone nei primi istanti e nei decenni successivi e la distruzione della maggior parte dei centri della civiltà umana. Pertanto l’uso delle armi nucleari rimane impraticabile e nessun paese oserebbe mobilitarle a meno che non fosse in gioco la sua stessa esistenza.

L’uso di armi nucleari tattiche

Tuttavia, esiste una probabilità piuttosto elevata di utilizzare armi nucleari tattiche da parte degli Stati Uniti, della Russia o di qualsiasi altro stato che possieda armi nucleari tattiche. Il potere distruttivo delle armi nucleari tattiche è molto più limitato in quanto sono progettate per essere utilizzate contro forti fortificazioni militari, formazioni di truppe o grandi navi da guerra, a differenza delle armi nucleari strategiche che distruggono intere città. Ad esempio, gli Stati Uniti hanno minacciato l’Iran con l’uso di armi nucleari tattiche per distruggere i laboratori nucleari sotterranei se Teheran avesse continuato con il suo programma nucleare militare.

L’Occidente ritiene che la minaccia di Putin di utilizzare armi nucleari fosse principalmente mirata a prendere di mira le infrastrutture militari in Ucraina, se l’Occidente fornisce all’esercito ucraino missili balistici per prendere di mira il territorio russo. Ciò significa che Mosca risponderebbe con dozzine di volte maggiore potere distruttivo se quei missili balistici fossero usati. Gli Stati Uniti si sono affrettati a calmare il Cremlino dicendo che l’Occidente non avrebbe fornito all’Ucraina missili balistici. Alcuni paesi europei si sono rifiutati di inviare anche armi classiche in Ucraina. Ad esempio, la Germania non vuole fornire all’esercito ucraino carri armati Leopard.

I media occidentali hanno drammaticamente enfatizzato la situazione parlando delle minacce nucleari del Cremlino, mostrando che le forze russe in Ucraina sono circondate e che non c’è via di scampo per loro se non ricorrere alle classiche armi nucleari o almeno tattiche. Analisti indipendenti ritengono che le armi nucleari per ora rimangano parte della politica di superiorità militare, deterrenza e intimidazione (teoria della deterrenza)[3]. Tuttavia, resta la domanda se la Russia lo utilizzerà.

I messaggi di Putin al mondo

Putin ha inviato due messaggi all’Occidente. In primo luogo, ha chiesto il riconoscimento dei referendum in quattro regioni annesse (Luhansk, Donetsk, Kherson e Zaporizhzhia) per porre fine alla guerra e, in secondo luogo, ha menzionato la possibilità di espandere questa guerra, soprattutto nell’Europa orientale. Occorre considerare attentamente i tempi dell’escalation della retorica di Putin, tenendo presente che gli Stati Uniti si stanno preparando per le elezioni per la Camera dei rappresentanti e un terzo dei seggi del Senato nel novembre di quest’anno, quindi in questa fase è possibile mettere pressione sull’amministrazione di Biden. Le dichiarazioni di Putin sono arrivate anche circa una settimana dopo che Putin e il suo omologo cinese Xi Jinping hanno annunciato di aver raggiunto un accordo su alcune questioni durante il loro incontro del 16 settembre 2022 a margine del vertice dell’Organizzazione per la cooperazione di Shanghai a Samarcanda. La Russia è consapevole di non avere le capacità per usare la forza contro la NATO, ma crede di poter minare l’equilibrio globale esistente (per esempio in campo economico ed energetico). Con l’arrivo dell’inverno, l’Europa è già sempre più preoccupata per l’imminente crisi energetica ed economica.

Dall’accordo sull’esportazione di grano allo scambio di prigionieri di guerra: gli sforzi della diplomazia turca possono porre fine alla guerra russo-ucraina?

Poche settimane dopo il successo ottenuto nel raggiungimento dell’accordo sull’esportazione di grano[4] che ha salvato il terzo mondo dalla fame, la diplomazia turca è riuscita ad attuare il più grande accordo sullo scambio di prigionieri di guerra tra Russia e Ucraina, grazie ai continui sforzi del presidente turco Recep Tayyip Erdoğan per raggiungere un ampio accordo di cessate il fuoco, che apre la strada a una soluzione politica per porre fine alla guerra russa in Ucraina. Gli accordi raggiunti fanno sperare in una soluzione diplomatica del conflitto. È possibile fare la pace?

Dall’inizio della guerra russo-ucraina, Türkiye ha intrapreso un complicato viaggio diplomatico che richiede di trovare un equilibrio molto preciso nelle relazioni tra le due parti in conflitto. I diplomatici turchi sono riusciti a evitare di commettere un solo errore che potrebbe essere considerato un sostegno parziale a un paese a scapito di un altro, nonostante il fatto che Türkiye abbia fornito all’Ucraina veicoli aerei da combattimento con equipaggio Bayraktarun che hanno inferto colpi devastanti all’esercito russo. Anche se ha fornito aerei all’Ucraina, ha condannato l’invasione russa dell’Ucraina, ha chiaramente sostenuto l’integrità territoriale dell’Ucraina e ha condannato i referendum sull’annessione nelle parti dell’Ucraina occupate dai russi, Türkiye allo stesso tempo ha preso altre posizioni filo-russe come “comprendere la sicurezza russa bisogni” e condannando “le provocazioni dell’Occidente” contro la Russia, nonché una posizione equilibrata sull’attuazione degli obblighi derivanti dall’accordo di Montreux[5] sul transito delle navi russe, e persino il rifiuto di partecipare alle sanzioni occidentali contro la Russia.

Oltre alla sua “posizione equilibrata”, Türkiye ha approfittato della sua posizione geopolitica strategica per mostrare la sua importanza per tutte le parti, che ha impedito ai due belligeranti di entrare in qualsiasi conflitto con Türkiye per paura di perdere i benefici che ottengono dal mantenimento della politica, ed economici canali di comunicazione con Türkiye, che sono di vitale importanza sia per Mosca che per Kiev.

Dopo una serie di accordi limitati legati all’apertura di corridoi umanitari e al cessate il fuoco, Türkiye ha cercato di portare i due belligeranti a Istanbul per raggiungere un importante accordo politico per porre fine alla guerra, ma le differenze e le sfide erano troppo grandi, soprattutto per quanto riguarda la garanzie, anche se Ankara si è detta pronta a farsi garante di un accordo accettabile per entrambe le parti.

Il 21 settembre 2022 Türkiye è riuscita a raggiungere il più grande accordo sullo scambio di prigionieri di guerra dall’inizio della guerra, liberando circa 55 prigionieri di guerra russi e più di 200 ucraini. Essendo riusciti a raggiungere accordi sull’esportazione di grano e sullo scambio di prigionieri di guerra, gli sforzi diplomatici turchi sono attualmente mirati a un più ampio accordo di cessate il fuoco che potrebbe aprire la strada al grande accordo politico per porre fine alla guerra. Tuttavia, i recenti referendum sull’annessione alla Russia rendono praticamente impossibile la soluzione finale.

Nonostante il successo di Ankara nel dimostrare la propria neutralità nei confronti dei due belligeranti, e gli ottimi rapporti di Erdoğan con i leader dei due paesi, nessuna soluzione finale non può essere completata senza la partecipazione della comunità internazionale per trovare una formula più completa tra Russia e NATO sull’espansione e le minacce alla entrambe le parti.

Tuttavia, gli analisti ritengono che vi sia la possibilità di raggiungere un accordo bilaterale se l’Ucraina concludesse che l’Occidente non l’ha pienamente appoggiata e che ha perso il 15% del suo territorio, e che l’unica soluzione sarebbe raggiungere un accordo bilaterale con la Russia, lontano dal obiettivi strategici internazionali più ampi, in particolare quelli di Gran Bretagna e Polonia che vogliono vedere la Russia sconfitta per ragioni storiche, risalenti al XVIII secolo nel caso della Gran Bretagna e al XVI secolo nel caso della Polonia.

Forse il messaggio del consigliere per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti Jake Sullivan farà crollare le alte ambizioni del presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy. Il 30 settembre 2022 ha affermato che gli sforzi dell’Ucraina per aderire alla NATO “dovrebbero essere ripresi in un momento diverso”. La sua dichiarazione contribuisce ad alleviare le paure russe in mezzo all’intensificarsi della retorica nucleare di Putin.

Gli analisti ritengono che la diplomazia di Türkiye dovrebbe essere affiancata da altri due paesi non allineati: Qatar e Serbia. In passato la diplomazia del Qatar si è dimostrata capace di raggiungere accordi politicamente impossibili, come lo storico accordo di Doha[6] tra Stati Uniti e Talebani sul ritiro delle truppe straniere concluso il 29 febbraio 2020. Con l’iniziativa “Open Balkan” sviluppato negli ultimi tre anni, la Serbia è riuscita a riunire alcuni degli stati della regione, inclusi alcuni membri della NATO, sulla strada della pace, della stabilità e della prosperità economica.