Imre Nagy (1956), Alexander Dubcek (1968), Edward Gierek (1981), Mikhail Saakashvili (2003), Victor Yushenko (2004) e ora Volodimir Zelinsky sono esempi di leader ucraini che a un certo punto del loro mandato hanno sfidato il Cremlino. Con la sola eccezione dell’attuale presidente dell’Ucraina, tutti hanno subito la repressione russa sotto forma di invasione, arresto o addirittura assassinio.

Questa politica di tutela che Mosca ha attuato contro Ungheria, Cecoslovacchia, Georgia o Ucraina ha un nome: la dottrina della Sovranità Limitata, la dottrina Breznev o la dottrina Primakov. È una sorta di diritto di veto che Mosca attribuisce agli Stati che il Cremlino considera nella sua sfera di influenza. Quindi, secondo questa interpretazione, le decisioni adottate dai leader di questi stati devono rientrare in un range tollerabile per Mosca e non ledere i suoi interessi.

Dobbiamo cercare l’origine di un potere così particolare in una concezione imperiale a cui la Russia non ha potuto rinunciare. Per Mosca, gli stati che facevano parte dell’URSS o del Patto di Varsavia appartengono al suo immediato straniero e quindi non possiedono il 100% del suo futuro.

Se durante il periodo sovietico la linea rossa che non poteva essere superata era l’introduzione di riforme democratiche, ora si tratta di avvicinarsi all’Occidente, in particolare alla NATO e, in misura minore, all’UE. Gli esempi includono sia l’invasione della Georgia da parte delle truppe russe nell’estate del 2008 che le rivolte di Maidan a Kiev nel 2014.

L’origine delle controversie

Se ci concentriamo sul caso dell’Ucraina, ci rendiamo conto che la strategia della Russia va molto indietro, anche prima che Putin fosse al Cremlino. Dopo la caduta dell’URSS, Kiev e Mosca hanno deciso che l’Ucraina avrebbe trasferito le sue armi nucleari alla Russia in cambio del rispetto della sua integrità territoriale, della sua indipendenza e di una distribuzione congiunta della flotta del Mar Nero. Questi patti si sono concretizzati nella firma di tre accordi internazionali: il memorandum d’intesa firmato nel 1994 in seno all’OSCE; l’accordo bilaterale russo-ucraino del 1998 e un secondo accordo bilaterale russo-ucraino che ha esteso lo status della flotta fino al 2042 e ha impedito movimenti di truppe russe senza preavviso.

Nonostante questo quadro istituzionale, nel 2014 le forze russe hanno occupato illegalmente la penisola di Crimea e l’hanno integrata nel territorio della Federazione Russa. Oltre a questa annessione, Mosca ha promosso l’indipendenza de facto dell’Ucraina orientale, provocando un’instabilità che allontana il Paese slavo dalla sua integrazione euro-atlantica (NATO-UE). Se l’integrazione di Ucraina e Georgia nella NATO fosse stata consumata, il Mar Nero sarebbe oggi un’area controllata quasi al 100% dall’Alleanza, lasciando molto limitato il controllo russo su di esso e, soprattutto, limitando il suo accesso al Mediterraneo.

Dalla fine del 2021, la Russia ha accumulato truppe (80.000 soldati), caccia (Su-35) e batterie antiaeree (s-400) senza una fine apparente. Di recente, il Cremlino ha annunciato lo svolgimento di esercitazioni militari denominate Allied Determination-2022 (10-20 febbraio) che si svolgeranno sull’esteso confine tra Bielorussia e Ucraina.

Il timore dell’Ucraina e del resto della comunità internazionale è che queste forze (russe e bielorusse) possano effettuare un’operazione sotto falsa bandiera contro il territorio ucraino, cioè un attacco militare, evitando di essere riconosciute come forze russe, che si conclude con l’indipendenza dell’Ucraina. La paura non è infondata, dal momento che questa tattica è stata utilizzata nel 2014 per occupare militarmente la Crimea. Inoltre, la scorsa settimana l’Ucraina ha subito un attacco informatico, cosa già accaduta in Estonia nel 2006 e che sembra avere il segno distintivo di Mosca.

Pertanto, l’Occidente sembra prendere provvedimenti per impedire alla Russia di annettere tutta l’Ucraina. Sebbene Biden sia stato più energico di Trump e Obama nel difendere l’integrità territoriale dell’Ucraina, l’attuale presidente degli Stati Uniti non ha raggiunto i livelli di impegno di Boris Johnson, che non ha esitato a inviare armi e consiglieri militari in Ucraina per dissuadere la Russia da un invasione.

Putin e la sua mancanza di limiti

È difficile prevedere cosa accadrà nelle prossime settimane al confine tra Bielorussia e Ucraina, poiché se Putin ci ha mostrato qualcosa in questi oltre 20 anni da quando è stato al potere, è la sua capacità di superare tutti i limiti.

In ogni caso, se l’Ucraina sarà finalmente invasa, i Paesi che oggi compongono la NATO saranno corresponsabili poiché, nel 2008, con tutti i compiti fatti, l’Alleanza Atlantica ha chiuso le porte all’integrazione dell’Ucraina e della Georgia. I principali detrattori di questi due candidati sono stati Germania e Francia. È curioso che oggi un primo ministro francese e un cancelliere tedesco facciano parte di due importanti società russe di idrocarburi controllate dal Cremlino.