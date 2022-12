La scelta di Putin sull’Ucraina

Il Presidente Vladimir Putin ha dato ai suoi commentatori una buona ragione per scavare nella storia per capire la sua logica. La libera scelta dovrebbe negare qualsiasi motivo intrinseco per cui la storia si ripeta. D’altra parte, ogni cosa agisce in modo prevedibile secondo le sue circostanze e le pressioni a cui è soggetta.

Putin non è il primo governante moderno ad essere intrappolato dal fallimento di un piano ingenuo, basato sulla premessa di una rapida vittoria. Linee d’azione alternative non erano incluse nel piano del Cremlino per la sua operazione militare speciale in Ucraina. Mentre il piano fallito viene spinto inutilmente oltre, Putin sta trovando forze applicate che sarebbero state familiari ai leader del passato in tempo di guerra, che è noto per aver studiato. Un’analisi corretta di queste forze suggerisce un risultato sgradevole, indipendentemente dalla scelta di Putin.

Poco più di 100 anni fa, i belligeranti della prima guerra mondiale contavano il costo di perseguire l’opzione militare in una guerra impantanata. Per la Russia, il prezzo includeva il collasso, e l’eventuale morte, della cricca dominante. I pianificatori tedeschi osservarono Grigory Lvov, primo ministro del governo provvisorio russo, iniziare il disimpegno delle forze russe dal fronte orientale della Germania. Per Erich Ludendorff, co-capo ma comandante delle forze tedesche, questa era un’opportunità per spostare risorse umane e materiali sufficienti sul fronte occidentale per determinare l’esito. Sapeva che il fallimento di un’offensiva di questa portata avrebbe provocato il crollo del governo tedesco in un modo simile al crollo che si era verificato in Russia.

Stalin affrontò il dilemma di Putin 82 anni fa. Come ha commentato Putin nel 2013, Stalin aveva lanciato un’invasione della Finlandia nel 1939 “per correggere gli errori” che erano stati commessi rispetto al confine, quando la Finlandia divenne indipendente nel 1917. Mentre era convinto che 20 km fossero un cuscinetto di terra insufficiente per San Pietroburgo, la Finlandia non rappresentava certo una minaccia per la potente Russia. Putin ha usato il nome imperiale per Leningrado, probabilmente perché incolpa Lenin per i confini errati, che desidera correggere. Stalin pensava, come Putin aveva fatto con l’Ucraina, che la Finlandia avrebbe ceduto rapidamente. Usando una combinazione di guerra ortodossa e irregolare, il minuscolo esercito finlandese, integrato da una milizia di tutto il paese, ha combattuto contro 4 eserciti russi fino all’arresto. Di fronte alla raccolta di sostegno esterno per la Finlandia e a una guerra europea che potrebbe travolgere la Russia, Stalin ha negoziato un trattato di pace a Mosca nel marzo 1940. La Finlandia ha ceduto un importante territorio nel suo angolo sud-est, che ha dato l’illusione di protezione a Leningrado, e un frammento di terra nel nord-est, come un balsamo per l’ego di Stalin. Putin ha messo in evidenza i negoziati di pace, che attualmente vengono respinti come non sinceri.

Alla fine del XVI secolo, Thomas Hobson gestiva una grande scuderia vicino a Cambridge. I clienti pensavano che avrebbero trovato un cavallo adatto tra la vasta selezione. Dopo il pagamento, veniva mostrata loro la stalla e veniva loro offerta la scelta del cavallo nella stalla più vicina o nessuna. La Russia sta attualmente offrendo all’Ucraina la scelta di Hobson, ma se l’Occidente arma l’Ucraina per resistere all’offensiva di primavera, sarà la Russia a doverla accettare.

Ludendorff, significativamente, chiamò la sua offensiva di primavera Kaisershlacht. Mentre sembrava onorare Guglielmo II, probabilmente si stava preparando a liberarsi della responsabilità in caso di fallimento. L’obiettivo di Ludendorff era ragionevole: arrivare rapidamente a Parigi e imporre una pace favorevole. La decisione di Ludendorff fu accelerata dall’arrivo anticipato delle forze americane e dal probabile ritiro dell’Austria-Ungheria, che avrebbe fatto pendere decisamente la bilancia a favore degli Alleati. Dopo il suo progresso iniziale entro 20 km da Parigi, l’offensiva è crollata a causa dell’eroica resistenza e del fallimento della linea di rifornimento. Anche se ogni analisi da entrambe le parti in quel momento ha rivelato un collasso tedesco definitivo, l’uccisione non si è fermata. Mentre la Germania ha perso ogni battaglia della successiva campagna di 100 giorni, furono forze interne a destabilizzare i governi di Germania e Austria-Ungheria ea portare all’armistizio. Putin sembra prepararsi a un piano simile reclutando la Bielorussia, nella speranza di un risultato migliore rispetto a Ludendorff o al suo precedente tentativo di conquistare Kiev. L‘Ucraina ha esperienza nella distruzione delle linee di rifornimento russe e avrà i mezzi per raggiungere in profondità il territorio russo, quindi il piano sembra essere destinato a fallire, ma il costo delle vite perse sarà elevato. Può darsi che l’Occidente stia attirando Putin in una trappola perché il prezzo del fallimento sarà il suo governo e forse la sua vita. L’Ucraina ha esperienza nella distruzione delle linee di rifornimento russe e avrà i mezzi per raggiungere in profondità il territorio russo, quindi il piano sembra essere destinato a fallire, ma il costo delle vite perse sarà elevato. Può darsi che l’Occidente stia attirando Putin in una trappola perché il prezzo del fallimento sarà il suo governo e forse le loro vite.

D’altra parte, un governo che prepara due corsi d’azione, uno per la guerra e uno per la pace, non è necessariamente bugiardo. I sentimenti di pace di Putin includeranno semplicistiche richieste staliniane per il territorio, ma una tregua porterà a negoziati. Un trattato impopolare ma praticabile potrebbe includere: la smilitarizzazione dei territori occupati con il ritiro russo al confine del 2014 e l’arresto dell’avanzata ucraina; ricostruzione finanziata congiuntamente del Donbass e di Luhansk; un accordo di tipo area di viaggio comune tra la regione contesa e sia l’Ucraina che la Russia; e una commissione di frontiera supervisionata a livello internazionale per tenere plebisciti regionali dopo un ragionevole periodo di pace.

Nel suo romanzo del 1979, William Styron descrive gli spaventosi effetti per tutta la vita della guerra sui suoi sopravvissuti. La guerra scatena il più crudele degli istinti umani. Un medico ha offerto a Sophie la scelta di quale dei suoi due figli sarebbe sopravvissuto e quale sarebbe morto. Il dottore è crudele, depravato e indegno di ulteriore considerazione. Il romanzo mostra come la scelta di Sophie distrugga la persona che fa la scelta impossibile. Il presidente Putin ha già causato gravi danni. L’analisi delle forze in gioco attualmente suggerisce un futuro in cui l’Ucraina, qualunque sia il suo confine orientale, sarà ricostruita come uno stato europeo progressista ultramoderno mentre la Russia entrerà in un’era di privazione e anarchia. Ora è il momento della scelta di Putin.