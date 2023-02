La sanità della Chiesa lombarda: il ‘sacro’ dell’umanizzazione e il ‘profano’ della tecnica

Tutti sanno che l’offerta sanitaria della Chiesa, nella lingua d’uso la ‘sanità religiosa’, ha avuto periodi di grande sviluppo ed è stata in molti territori antesignana riguardo all’assistenza socio sanitaria. La risposta degli ordini religiosi ai bisogni della gente è proverbiale per la sua prossimità e per i servizi sanitari che ha offerto sia in emergenza sia nella vita quotidiana.

La Chiesa, esaltando concetti quali l’assistenza e la carità, ha contribuito al proliferare di opere e centri di aiuto per le fasce più bisognose. Alla fine del 1200, esistevano a Milano e nel milanese numerose strutture sanitarie: 10 ospedali (tra i quali il più importante era quello di Santo Stefano in Brolo, dotato di 500 posti letto e capace di ospitare 350 bambini e 1000 adulti) e 15 nel territorio del contado.

In Lombardia, ovviamente c’erano molte altre istituzioni religioso-sanitarie, prevalentemente non profit. Oggi, la Chiesa della diocesi di Milano, che annovera più del 50% della popolazione lombarda (territorio di 4.234 kmq nelle le province di Milano, Varese e Lecco, Monza-Brianza, parte di q di Como e delle province di Bergamo e Pavia con una popolazione che supera i 5 milioni di abitanti) ha un ruolo importante e significativo e offre una sua visione sulla sanità. E’ una ‘cifra’ d’opinione incisiva in un contesto lombardo ove la salute dei cittadini è, insieme al lavoro, al primo posto per interesse da condividere.

L’approccio sui servizi sanitari è orientato all’integrazione del versante tecnico con quello dell’umanizzazione dei servizi sanitari e socio assistenziali. Le attività sanitarie orientate quanto più possibile alla persona, più sicure e senza dolore conciliando tecnica, accoglienza, informazione e comfort con percorsi socio-sanitari- assistenziali in condivisione con il paziente.

Considerando il paziente come individuo con proprie caratteristiche culturali, religiose, sociali e non solo come portatore di una specifica patologia o bisogno assistenziale. L’umanizzazione della cura intesa come interpretazione dei bisogni dell’utenza e che comprende diversi ambiti strettamente correlati tra di loro: le conoscenze mediche, il rapporto comunicativo, la relazione sia tra paziente e personale sanitario che tra paziente e organizzazione della struttura sanitaria, la trasparenza, il livello di comfort delle strutture sanitarie.

Monsignor Delpini, Arcivescovo di Milano, in una recente ‘lectio magistralis’ di fronte all’Associazione dei Medici cattolici, ha sottolineato alcuni punti.

In primis, l’umanizzazione non si pone come una barriera alla tecnologia. Ritiene che la sacralità e la socialità della vita sia da preservare con un un mix di tecnologia e pratiche di umanizzazione. Tutto questo rende la tecnologia decisamente più efficace e anche più efficiente. È indubbio che, senza tecnica, l’efficacia delle prestazioni sanitarie diminuisce ed è indispensabile per le prestazioni medico sanitarie, ma è altrettanto indubbio che senza umanizzazione l’efficacia della prestazione non aumenta.

Inoltre, non esiste l’applicazione del principio della personalizzazione della medicina senza l’umanizzazione, perché l’umano è coerente con la personalizzazione. La tecnologia normalmente ha una caratterizzazione di tipo generale, fa funzionare il corpo umano nella sua dimensione ontologica e un po’ meccanicistica: riguarda il come, mentre l’umano affronta il perché.

La medicina moderna spesso genera contraddizione gestionale perché il medico è stressato non solo per la mole di impegno e lavoro che deve svolgere,ma anche dal fatto che si riduce a ‘servo tecnica’. Il malato è considerato un corpo nella sua ontologia e questo crea alcuni interrogativi professionali e di senso per il medico: banalmente la motivazione salvo che non si pensi al solo danaro.

Si crea un certo stress per il personale sanitario e disagio nel malato che ha un risentimento quando non è appagato nella dimensione di umanizzazione.

Fermo restando che è oggetto di un’attenzione tecnica efficace, sempre più frequentemente si trova il malato che è soddisfatto dal punto di vista tecnico (da considerare come una variabile indipendente) per cui, pur riconoscendo, ovviamente lo sforzo di tipo intellettuale del personale sanitario, in una logica di servizio sanitario percepito, vorrebbe avere un umanizzazione che permetta di fruire della tecnologia in modo più coerente e con effetti complessivi decisamente superiori rispetto alla tecnologia ‘sic et simpliciter’. Non è un atteggiamento passatista o antimodernista, ma si vuole recuperare l’ approccio di servizio sanitario nei confronti dei cittadini che sono dei pazienti o degenti che fruiscono in modo olistico dell’offerta di tipo sanitario.

Come conseguenza, Mons Delpini pone l’accento sulla formazione del personale sanitario in logica di integrazione fra tecnico e umano e quindi il plus di bioetica, di psicologia, di antropologia rispetto al curriculum tradizionale ed avanzato della facoltà di Medicina. Dal punto di vista tecnologico offrirebbe, un livello di servizio percepito dal paziente superiore rispetto alla parte necessaria del presidio verticale e tecnologico della diagnosi,prevenzione,cura e riabilitazione .

Il dinamismo dell’affermazione che si passa dalla ‘cura’ al ‘prendersi cura’ sviluppa l’integrazione fra tecnica e metatecnica vista nella dimensione del rapporto di relazione che deve esistere e che esiste fra il personale sanitario e il cittadino paziente o degente. Diciamo anche ‘cittadino cliente’.

Il rischio di passare dall’autenticità dell’affermazione ‘paziente al centro’ alla retorica dipende dalla relazione personale e dalle condizioni psicologiche spirituali che sono parti integranti del servizio sanitario offerto. Tutto questo perché il paziente si affida alle classi professionali (medici, personale sanitario, psichiatri ecc.) e, nonostante vi sia una asimmetria informativa, esiste un gruppo di regole condivise ed una fiducia verso il professionista che si suppone sia monitorata e fatta rispettare dalla confederazione di appartenenza. Ma ci deve essere la condivisione di tecnica ed umanizzazione.

Riprendendo un intervento sempre di monsignor Delpini (Lettera a un medico-2019 ) che afferma la condizione della cura per chi soffre sia nel corpo che nello spirito e quindi rende naturali alleati la Chiesa e gli uomini di scienza anche se non sono uniti dalla Fede, ma sono uniti da uno spirito di servizio.

La tanto citata prossimità nei confronti della paziente e degente che soffre non è solo una competenza di chi cura e guarisce e non è solo della scienza che offre speranza, ma è quella anche di un approccio di tipo vocazionale. Non tanto nel senso che la vocazione è qualcosa che ti fa perdere il senso del reale, ma ti “fa ascoltare la voce del malato che chiama, che chiede assistenza e aiuto e che chiede spesso soccorso”.

E’ possibile la distanza se vi è intermediazione tra il medico e il malato ed in mezzo sta la macchina come strumento non come fine. Adesso anche la possibilità della medicina a distanza, mette ancor più in evidenza che la tecnica rende possibile una distanza, mentre l’umano crea e rende possibile la prossimità. Comunque la tecnica funziona sul principio della generalizzazione per utilizzare lo stesso processo su corpi su malati diversi

Del ‘come si fa’ trova risposta nella procedura e nella strumentazione per far funzionare. Diciamo che il corpo è spesso considerato nella sua dimensione oggettuale come un meccanismo; l’umano affronta la questione del perché e suggerisce le ragioni per cui dedicarsi a far funzionare così il corpo. La tecnica è esposta alla seduzione di orientare la medicina al business. L’umano orienta la medicina al servizio.

Indubbiamente la verticalizzazione nelle specializzazioni si assume il rischio di sviluppare molte canne d’organo, ma tutti sanno che il suono delle canne d’organo esce ed esiste se funziona la parte centrale della cassa armonicaLe scoperte dell’intelligenza artificiale offrono una medicina personalizzata secondo le canne d’organo, perché gli algoritmi sono in grado di produrre una ricerca della cura specifica per ciascuno che era inimmaginabile a livello umano. Ma tutto si basa sul patrimonio dei dati fondamentali.

Le cure palliative sono cure e terapia umanizzata e spirituale. Il paziente o il degente domanda di assumere la propria vita in un orizzonte complessivo favorendo un’umanità integrale. In verità, anche nelle cure palliative è abbastanza frequente e sviluppata una sorta di deriva tecnicistica che ormai è variabile indipendente nell’ambito del servizio che viene offerto. Nel senso che il paziente degente rispetta il ruolo del personale sanitario, nella sua capacità di offrire competenze tecniche e apprezza queste competenze, conoscenze e abilità, ma desidera anche che queste competenze conoscenze e abilità siano inserite in una relazione ed in una spiegazione che permetta di ammortizzare tutte le ansie che ci sono nel rapporto fra medico e paziente.