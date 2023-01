La Russia sta perdendo la guerra energetica

Vladimir Putin prevedeva di utilizzare le esportazioni di gas questo inverno per ricattare l’Europa e indebolire il sostegno occidentale all’Ucraina. Invece, questa tattica sembra aver fallito in modo disastroso e minato in modo critico la posizione della Russia sui mercati energetici europei.

Nel settembre 2022, avevo anticipato che il piano di Putin di tagliare le forniture di gas all’Europa e lasciare i consumatori congelati sarebbe fallito. Con la stagione fredda ormai alle porte, questa previsione si è finora rivelata corretta. Contrariamente alle aspettative del Cremlino, i consumatori occidentali non solo stavano al caldo nelle loro case; molte aziende europee si sono infatti rivolte all’Ucraina per collocare i volumi di gas in eccesso negli impianti di stoccaggio locali.

Certo, l’Europa è stata fortunata. La domanda e l’offerta sono state bilanciate perché i consumi sono rimasti contenuti grazie alle temperature insolitamente miti e al calo della domanda industriale. Nel frattempo, ci sono state sufficienti consegne alternative di gas naturale liquefatto (GNL) dal mercato globale a causa della mancanza di concorrenza da parte della Cina, che ha lottato con le conseguenze della pandemia di Covid.

Molto è stato anche dovuto alla resilienza dei mercati europei, che hanno risposto prontamente alla decisione della Russia di ridurre in modo drastico le forniture di gas nel 2022, costringendo i prezzi del gas a raggiungere livelli record. Lungi dall’infrangere la determinazione dell’Europa, la guerra energetica di Putin contro l’UE ha spinto il blocco ad accelerare la sua transizione energetica, completando progetti che erano stati attesi da tempo o dimenticati e cercando forniture alternative per colmare il divario russo.

Con la quota della Russia delle importazioni europee che è crollata dal 40% a meno del 10% verso la fine del 2022, le aziende europee si sono rivolte ai mercati globali del GNL, approvvigionandosi di 96,3 milioni di tonnellate nel 2022, rispetto ai 56,3 milioni di tonnellate dell’anno precedente. Grazie a una serie di politiche che impongono obiettivi di stoccaggio, la maggior parte delle strutture sotterranee ha raggiunto il 90% o più di pienezza entro l’inizio della stagione di riscaldamento il 1° ottobre, superando l’obiettivo di dieci punti percentuali. Ciò significa che quando l’inverno volge al termine, gli impianti di stoccaggio rimangono ad alcuni dei livelli più alti e i prezzi del gas sono scesi al minimo di 16 mesi.

Ci sono ancora rischi persistenti. Un’imprevista ondata di freddo verso la fine di febbraio o nelle prime settimane della primavera, una forte ripresa della domanda cinese o la possibilità di un’importante escalation in Ucraina potrebbero spaventare i mercati e portare a una maggiore volatilità o picchi di prezzo. Nonostante queste potenziali minacce, i mercati energetici europei sono ora chiaramente più preparati ad assorbire potenziali shock.

L’Europa ha lavorato per espandere la sua capacità di importazione di GNL, che dovrebbe aumentare di non meno del 20% quest’anno. Indubbiamente molto dipenderà anche dalla disponibilità di forniture di GNL a livello globale. Tuttavia, il fatto che la Germania sia riuscita a mettere in servizio tre terminali GNL in meno di un anno per sostituire le importazioni perdute dal gasdotto russo indica la straordinaria capacità dei mercati europei di rispondere a sfide formidabili.

I progetti che sono stati a lungo rimandati o dimenticati non solo sono stati resuscitati ma anche prontamente completati. Ad esempio, dopo molti anni di esitazione, la Bulgaria è riuscita a portare in esercizio commerciale un interconnettore con la Grecia che consente ai bulgari di attingere gas e GNL alternativi del Caspio. Nel frattempo, Germania e Francia hanno stabilito flussi di gas bidirezionali, che consentiranno non solo alla Germania di esportare gas in Francia, ma anche di importare da questa direzione. Anche la Romania, da tempo contraria all’esportazione di gas di produzione nazionale, ha visto alcuni volumi spediti fisicamente nella vicina Bulgaria.

La guerra energetica di Putin contro l’Europa è servita da catalizzatore per progetti rinnovabili. Con il processo di autorizzazione accelerato in tutta l’UE, le installazioni di pannelli solari e pompe di calore hanno avuto uno dei loro anni migliori fino ad oggi. La capacità solare è aumentata di 41,4 GW o del 25% su base annua fino a 208,9 GW nel 2022 ed è destinata a crescere ancora più rapidamente nel 2023.

Anche le importazioni russe di carbone e petrolio sono state colpite da una serie di sanzioni europee poiché i consumatori dell’UE hanno smesso di prendere carbone e petrolio trasportato via mare nella seconda metà del 2022. Ciò significa che la quota della Russia nelle importazioni dell’UE di carbone e petrolio è scesa a meno del 15% nel 2022, rispetto a oltre il 45% per il carbone e il 25% per il petrolio dell’anno precedente, secondo gli ultimi dati Eurostat.

Ora ci sono segnali che le grandi economie europee potrebbero evitare la recessione e indicazioni che i mercati dell’energia stanno riguadagnando equilibrio, ma lo stesso non si può dire del settore del gas della Russia. La produzione totale di gas della Russia è scesa del 12% nel 2021 al livello più basso dal 1990. La situazione è ancora peggiore per il produttore statale Gazprom, la cui produzione è diminuita del 20% su base annua nel 2022, il più grande calo annuale nella storia dell’azienda. Gazprom è riuscita ad aumentare le esportazioni di gas verso la Cina di 5,4 miliardi di metri cubi, ma ha perso la maggior parte del suo mercato europeo di 140 miliardi di metri cubi. Ha anche subito un duro colpo sul mercato interno russo, perdendo quote di mercato a favore di produttori indipendenti nel 2022.

Gazprom potrebbe ora cercare di risollevare in parte le proprie fortune usando la Turchia come backdoor. Prevede di vendere il gas all’operatore storico del gas turco BOTAS, che lo venderebbe poi all’Europa come gas turco. Ciò potrebbe consentire a Mosca di recuperare almeno una parte delle perdite subite nel 2022. Allo stesso tempo, la natura fondamentale dei cambiamenti che hanno avuto luogo negli ultimi dodici mesi significa che la Russia ha ora poche speranze di tornare alla sua precedente posizione dominante nei mercati energetici europei.

La versione originale di questo intervento è qui.