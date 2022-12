La Russia sta aiutando l’Iran a perseguire la sua agenda ostile?

La cooperazione russo-iraniana ha registrato livelli significativi di sviluppo qualitativo dallo scoppio della guerra della Russia con l’Ucraina. Secondo una dichiarazione ministeriale rilasciata da Ben Wallace, Ministro della Difesa britannico, alla Camera dei Comuni il 20 dicembre, l’Iran riceverà capacità militari avanzate dalla Russia in cambio della fornitura di droni a Mosca.

Le domande ad alto rischio che preoccupano gli osservatori sono: cosa può ottenere l’Iran dalla Russia in cambio della sfida alle maggiori potenze mondiali e dell’avventurarsi in una cooperazione strategica con Mosca? E quali vantaggi potrebbe ottenere in cambio della rinuncia all’accordo sul nucleare e ai vantaggi economici che ne deriverebbero, in particolare alla luce della crisi senza precedenti che il regime ha dovuto affrontare da settembre, quando sono scoppiate le proteste popolari in tutto il Paese in seguito all’uccisione di Mahsa Amini nelle mani della cosiddetta polizia morale del regime?

Per cominciare, vale la pena notare che l’Iran, come altre nazioni, in precedenza si era piegato, volente o nolente, alle pressioni e alle minacce occidentali non fornendo alcun tipo di assistenza, in particolare aiuto militare, al presidente russo Vladimir Putin nella sua guerra contro l’Ucraina. Tuttavia, la posizione di Teheran è cambiata negli ultimi mesi ed è diventato l’unico Paese a ignorare gli avvertimenti dell’Occidente. Ci sono, ovviamente, diversi fattori alla base di questo cambiamento di politica. Questi includono la soffocante crisi economica in Iran, i colloqui bloccati sul rilancio dell’accordo nucleare, le sanzioni statunitensi e la ricerca da parte di diverse potenze globali di un ordine mondiale più equo.

Una motivazione primaria dietro la fretta dell’Iran di intensificare la cooperazione con la Russia è il suo confronto ideologico con gli Stati Uniti e l’Occidente, così come la sua sfida all’egemonia unilaterale di Washington sull’ordine globale. Questo è visto non solo come un motivo per la crescente cooperazione russo-iraniana, ma anche perché l’Iran si posizioni come una parte essenziale in questo confronto.

In breve tempo sono emersi segnali di una crescente cooperazione tra i due Stati, in particolare in campo economico e militare. Militarmente, l’Iran ha fornito a Mosca droni che hanno devastato le infrastrutture dell’Ucraina. Gli ufficiali del famigerato Corpo delle Guardie rivoluzionarie islamiche iraniane hanno prestato servizio come consiglieri militari delle forze russe in Ucraina, guadagnando un punto d’appoggio per l’Iran in Europa. Si ritiene che la Russia voglia ottenere più missili e attrezzature militari per soddisfare le proprie esigenze, garantendo che il ciclo di guerra continui.

Dal punto di vista economico, le pressioni occidentali, così come la legittimità in rapida erosione sia del regime russo che di quello iraniano in patria, hanno accelerato gli sforzi delle due nazioni per aprire nuovi canali di cooperazione economica. Questi includono l’utilizzo di valute locali nei rapporti economici; lo scambio di competenze sull’elusione delle sanzioni; e cooperare nel campo dell’energia, di cui la Russia ha bisogno dopo che le sue vendite all’Europa sono state interrotte ed è stato fissato un limite europeo al prezzo del petrolio russo.

L’Iran, d’altra parte, ha praticamente rotto l’embargo imposto sulle sue vendite di armi, e la strada è ormai spianata perché le due parti possano concludere ulteriori accordi sulle armi. Non c’è dubbio che la cooperazione russo-iraniana si tradurrà in uno scambio reciproco di competenze e forse in sforzi congiunti per sviluppare droni e altre attrezzature militari. Inoltre, la Russia ha sostenuto il progetto spaziale iraniano, con Mosca che ha aiutato l’Iran a lanciare un satellite, secondo quanto riferito, per scopi di spionaggio e intelligence, ad agosto.

Si prevede che questa cooperazione avrà anche profondi risultati in futuro, in particolare in Medio Oriente. La fretta della Russia di offrire all’Iran tecnologia avanzata come parte della sua vendetta contro gli Stati Uniti e l’Occidente scuoterà l’equilibrio di potere regionale su più livelli, in particolare perché potrebbe estendersi per includere l’assistenza nucleare russa all’Iran, o almeno la protezione russa contro Teheran ritenuto responsabile dalla comunità internazionale in caso di superamento della soglia nucleare. Naturalmente, questo catapulterebbe immediatamente l’intera regione in una corsa agli armamenti nucleari, con conseguenze gravi ed estremamente indesiderabili.

La cooperazione russo-iraniana ha anche ostacolato le iniziative regionali volte ad allentare le tensioni e incoraggiare l’Iran ad accettare i progressi compiuti negli ultimi mesi per appianare le divergenze regionali. Ciò è dimostrato dal dialogo bloccato con le potenze regionali, dalla tregua viziata nello Yemen e dallo stallo in Siria.

Inoltre, il comportamento ostile dell’Iran è stato rafforzato da questa stretta alleanza con la Russia, con Teheran che ha ripreso a minacciare le navi, così come la navigazione marittima nella regione. L’Iran ha anche utilizzato la cooperazione con la Russia come leva per influenzare i colloqui sul nucleare e per escludere dall’agenda il suo programma di missili balistici e il suo comportamento regionale maligno. L’Iran non ha mostrato alcuna volontà di porre fine al suo ruolo sovversivo nella regione.

Inoltre, il desiderio di vendetta di Putin nei confronti dell’Occidente potrebbe spingerlo a dotare l’Iran di armi e sistemi di difesa avanzati, e a concludere ulteriori accordi di armi — spinti dalla necessità di iniettare maggiori risorse nell’economia russa — come il missile balistico S-400 sistema e aerei da combattimento Sukhoi avanzati. Anche questo danneggerà gravemente l’equilibrio militare in tutta la regione e frenerà la strategia per scoraggiare l’Iran adottata dagli Stati Uniti e dai suoi alleati regionali.

In sintesi, si potrebbe dire che la cooperazione con la Russia ha alimentato l’inclinazione alla sfida dell’Iran. Di conseguenza, Teheran ha respinto i tentativi di rilanciare l’accordo sul nucleare e ha minato il percorso della diplomazia su cui l’amministrazione Biden ha a lungo scommesso. L’Iran ha anche approfittato delle attuali variabili sulla scena globale per migliorare i suoi punti di leva. Non ci si aspetta certo che il comportamento regionale dell’Iran diventi meno instabile e pericoloso quando sarà rafforzato dal sostegno politico e diplomatico russo, oltre che dal sostegno militare, in segno di apprezzamento per la sua posizione favorevole nei confronti di Mosca. Una maggiore cooperazione potrebbe catapultare l’intero Medio Oriente in un ulteriore caos e silurare qualsiasi accordo relativo al comportamento regionale e al programma missilistico dell’Iran.

Infine, va sottolineato che il Medio Oriente non rimarrà inattivo di fronte a qualsiasi squilibrio strategico di potere a favore dell’Iran. Teheran non dovrebbe perseguire politiche regionali guidate da un’ideologia ostile. La Russia, invece, dovrebbe riconsiderare qualsiasi politica che minacci l’equilibrio regionale poiché ciò diminuirà l’influenza di Mosca nella regione e minerà le sue relazioni con diverse potenze regionali.

L’Occidente deve anche comprendere il messaggio che l’Arabia Saudita e altri paesi della regione hanno cercato di trasmettere: la diplomazia e l’impegno senza la massima pressione non costringeranno l’Iran a una ‘via di mezzo’ o a fare concessioni in modo che le profonde differenze ideologiche e storiche possano essere risolta pacificamente.