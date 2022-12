La Russia sopravviverà fino al 2084? I lettori potrebbero riconoscere la domanda come un’allusione allo storico saggio del 1969 di Andrei Amalrik, “L’Unione Sovietica sopravviverà fino al 1984?”, che a sua volta era un’allusione al famoso romanzo di Orwell. Come per la domanda di Amalrik sul futuro dell’Unione Sovietica, questa domanda si concentra sulle future relazioni estere e sull’integrità territoriale della Russia. Prevede che una sconfitta russa in Ucraina potrebbe provocare un caos in Russia, uguale o maggiore di quello sperimentato quando cadde l’Unione Sovietica. Ciò aggraverà un processo in corso in cui Cina, Turchia, Unione Europea e NATO stanno sostituendo la Russia come centri gravitazionali di influenza per il suo cosiddetto “vicino all’estero” nell’Europa orientale, nel Caucaso e nell’Asia centrale. I disordini interni possono anche servire da catalizzatore per la disintegrazione di parti della Russia simile alla dissoluzione dell’Unione Sovietica. Sebbene la Russia sia una civiltà millenaria e non possa dissolversi come ha fatto l’Unione Sovietica basata sull’ideologia, come stato multinazionale può rimpicciolirsi. Come risultato di una combinazione di sconfitta militare, caos politico interno, malessere economico e continuo declino demografico, i confini della Russia potrebbero implodere al punto da assomigliare a quelli della fine del XVI secolo, noto in Russia come il periodo dei guai.

L’attuale guerra russo-ucraina contiene molte incognite, dal possibile uso di armi nucleari alla fine del conflitto. Quello che sappiamo ora è che la guerra è stata un disastro militare per la Russia. Nel corso della storia russa, i disastri militari sono solitamente seguiti da rivoluzioni e/o da un cambio di leadership. Non c’è motivo di credere che questa guerra sarà un’eccezione. Per citare solo un esempio, la rivoluzione russa del febbraio 1917 fu innescata da una combinazione di privazione economica e disfattismo militare. Ci sono forti parallelismi tra quell’evento e la situazione attuale della Russia.

L’inizio del 2014 è stato probabilmente il punto più alto del governo di Vladimir Putin. Il prodotto interno lordo dell’anno precedente era di 2,3 trilioni di dollari, le Olimpiadi invernali di Sochi si erano concluse con successo e l’annessione illegale della Crimea da parte di Putin fece salire alle stelle il suo indice di gradimento.

Tuttavia, la Crimea si è rivelata un calice avvelenato. La sua annessione e l’intervento della Russia nelle regioni ucraine di Donetsk e Luhansk hanno portato a sanzioni internazionali che, insieme al calo dei prezzi del petrolio, hanno ridotto di un terzo il prodotto interno lordo della Russia entro il 2020. Di conseguenza, il tenore di vita della Russia è diminuito precipitosamente con un forte calo del reddito personale disponibile, ritorno dell’inflazione dell’era di Boris Eltsin e scarsità di prodotti alimentari di base. Altri fattori come la corruzione endemica, la fuga di capitali e un livello irrisorio di investimenti esteri diretti prima della guerra si sono aggiunti al pantano economico che esisteva già prima della seconda invasione russa dell’Ucraina nel febbraio 2022.

Di solito, le economie in tempo di guerra devono scegliere tra pistole e burro; L’economia russa si sta ora deteriorando al punto che sarà difficile rifornire entrambi. Da quando Putin ha reinvaso l’Ucraina nel febbraio 2022, sanzioni più severe hanno ulteriormente ridotto l’economia russa, in particolare il suo settore militare-industriale. Le sanzioni sull’esportazione di tecnologia a duplice uso hanno causato gravi interruzioni nelle industrie della difesa che producono munizioni guidate di precisione, aerei da combattimento e veicoli corazzati. Un danno simile è stato arrecato alle esportazioni di energia della Russia, la principale fonte di reddito per il governo. La Russia ha perso il suo mercato del gas in Europa e il prossimo anno perderà la maggior parte del suo mercato petrolifero, mercati che non possono essere sostituiti dalla domanda asiatica a causa dell’ubicazione della maggior parte dei giacimenti di petrolio e gas della Russia e dell’orientamento prevalentemente occidentale della maggior parte dei suoi sistemi di condotte per idrocarburi. Il commercio al dettaglio interno della Russia è in gran parte crollato, non può importare un’ampia gamma di beni occidentali, dalle sofisticate attrezzature di perforazione per attingere a nuove riserve energetiche sotto l’Oceano Artico, alla tecnologia dei microchip necessaria non solo per le armi avanzate ma anche per una moderna economia domestica.

La debolezza economica interna è rispecchiata dalla disfunzione militare sul campo di battaglia. Le perdite di manodopera russa ora superano i 100.000. Questa cifra supera le circa 48.000 vittime che l’Unione Sovietica (con il doppio della popolazione russa) ha subito in Afghanistan in un periodo di dieci anni negli anni ’80. Queste perdite sono quasi catastrofiche considerando che il numero di truppe russe regolari che hanno invaso l’Ucraina a febbraio era forse di 190.000.

Le cifre sulle vittime devono anche essere considerate nel contesto delle dimensioni relativamente ridotte delle forze di terra russe. All’inizio della guerra, l’esercito regolare russo contava 280.000 soldati con circa 20.000 riserve organizzate. Le forze aviotrasportate avevano circa 40.000 paracadutisti. Circa 35.000 fanti navali erano assegnati alle quattro flotte e una flottiglia della Russia e circa 4.000 commando Spetsnaz erano nel suo comando delle operazioni speciali. A questo numero si potrebbero aggiungere circa 40.000 miliziani nelle milizie della Repubblica popolare di Donetsk e Luhansk. Anche questo aggregato di poco più di 400.000 uomini deve essere trattato con scetticismo poiché i comandanti corrotti hanno gonfiato il numero delle truppe,

Quelle forze di terra iniziali, indipendentemente dalle loro dimensioni, hanno subito perdite sostanziali da Kiev a Mariupol tra febbraio e aprile. Tuttavia, il loro più grande calvario fu nel Donbas, dove furono scambiate orribili vittime per catturare poche centinaia di chilometri quadrati di territorio strategicamente insignificante. Putin ha distrutto gran parte del suo esercito in questi combattimenti e ora deve mantenere le conquiste territoriali con i resti del suo esercito regolare e un numero crescente di coscritti mal addestrati (o addirittura non addestrati) e immotivati. Mentre i morti ei feriti possono essere sostituiti, i problemi militari russi di leadership, logistica e morale rimangono. Eserciti di soldati mal equipaggiati, arruolati, guidati da ufficiali corrotti e mal riforniti raramente, se non mai, vincono le guerre.

Tuttavia, spesso si ammutinano.

I fattori sopra descritti assomigliano a ciò che portò all’ammutinamento dell’esercito russo nel 1917, meno l’agitazione bolscevica. Le scene militari nel film classico di David Lean Doctor Zhivago forniscono uno spaccato di come appare un tale esercito e di come può disintegrarsi.

Alla combinazione destabilizzante di un’economia moribonda e di una situazione militare vacillante si aggiungono le tensioni tra le élite dominanti e la disillusione tra i propagandisti del regime. È iniziato il dito puntato tra i comandanti militari regolari della Russia e i suoi comandanti militari “irregolari”, Yevgeny Prigozhin e Ramzan Kadyrov, con i successivi che accusano specifici generali di incompetenza militare e il Ministero della Difesa organizza campagne di pubbliche relazioni per mostrare ai generali anziani il controllo della situazione . Ci sono anche segnalazioni di dito puntato e litigi tra i servizi di sicurezza interna (FSB) e di intelligence militare (GRU) della Russia sulla responsabilità delle operazioni ucraine. In Russia, le increspature superficiali dei conflitti all’interno delle élite suggeriscono correnti più profonde e invisibili che dividono il governo sulla guerra. Anche l’opinione pubblica russa, destinata a essere modellata dai propagandisti statali, può riflettere tali divisioni a scapito dell’unità nazionale in tempo di guerra.

La televisione russa, il principale mezzo per influenzare l’opinione pubblica, potrebbe effettivamente rafforzare il disfattismo e la disunione nei suoi messaggi e messaggeri. Le trasmissioni di stato russe hanno gettato benzina sul fuoco della disperazione pubblica dopo la controffensiva ucraina, riecheggiando appelli all’esecuzione o al suicidio di alti ufficiali per la cattiva condotta della guerra e alla ricerca di traditori da incolpare per le recenti sconfitte. Queste trasmissioni sembrano essere una versione moderna del famoso discorso del membro della Duma Pavel Miliukov nel 1916. Mentre criticava la condotta del governo russo di un’altra guerra, Miliukov chiedeva dopo ogni denuncia dell’inettitudine del governo: “Questa è stupidità o è tradimento?” , e ha risposto alla sua stessa domanda dichiarando: “Scegli uno dei due, le conseguenze sono le stesse”.

Evidenziare l’incompetenza del governo o il presunto tradimento nella ricerca di capri espiatori può essere controproducente. Come il discorso di Miliukov, che contribuì a mettere in moto eventi che contribuirono alla rivoluzione del febbraio 1917, la messa in onda notturna di lamentele da parte di commentatori come Vladimir Solovyov e Margarita Simonyan può minare la legittimità del regime che i media statali dovrebbero proteggere. Di certo non ha aiutato a “vendere” la mobilitazione della Russia dal momento che il doppio dei giovani è fuggito dal Paese rispetto a quanto si è presentato in servizio. Le difficoltà economiche, le sconfitte militari e il crescente pessimismo condiviso dallo stato e dai social media stanno sgretolando la facciata di invulnerabilità del regime.

Al centro di questo calderone militare, economico e informativo siede Putin, che ha governato la Russia, direttamente o indirettamente, per oltre due decenni, il periodo di governo più lungo dai tempi di Stalin. Tuttavia, il sistema politico che ha creato è per oggi e non per domani. In altre parole, è più forte in quelle caratteristiche per mantenere il potere e più debole in quelle caratteristiche per trasferire il potere. Questo non è insolito, poiché oltre 250 anni di storia russa hanno dimostrato che le transizioni di leadership sono pericolose, irte di omicidi, colpi di stato, tentativi di colpo di stato ed eventi medici “curiosi”.

Nel 1762, un colpo di stato militare rovesciò e in seguito uccise lo zar Pietro III in favore di sua moglie, che divenne Caterina la Grande. Il figlio di Caterina, Paolo I, fu assassinato da due ufficiali dell’esercito durante una rivolta di palazzo, che pose sul trono Alessandro I nel 1801. Alla morte di Alessandro I, il trasferimento del potere monarchico al fratello minore, Nicola I, fu quasi annullato da un tentato colpo di stato militare durante la rivolta decabrista nel 1825. Nicola I morì di quello che alcuni definiscono un suicidio passivo rifiutando il trattamento per la polmonite in seguito ai disastri militari della guerra di Crimea nel 1855. Suo figlio, Alessandro II, fu assassinato da un anarchico -terroristi nel 1881. Nicola II resistette a malapena alla rivoluzione del 1905 dopo la sconfitta della Russia nella guerra russo-giapponese. Abdicò dopo la rivoluzione del febbraio 1917 e fu assassinato con la sua famiglia dai bolscevichi nel 1918 durante la guerra civile russa. Lenin morì nel 1924 per complicazioni dovute a un ictus, anche se le teorie del complotto sostengono che Stalin lo abbia avvelenato per accelerare la successione. Stalin morì di ictus nel 1953; anche se alcuni ipotizzano che sia stato avvelenato da Lavrentiy Beria, il capo della polizia segreta sovietica. Beria fu arrestato e giustiziato nello stesso anno e il vincitore finale della lotta per il potere post-Stalin, Nikita Khrushchev, fu rovesciato in un colpo di stato del 1964 orchestrato da Brezhnev e sostenuto dai militari e dal KGB. L’ultimo leader dell’Unione Sovietica, Mikhail Gorbaciov, fu quasi deposto da un tentativo di colpo di stato militare nel 1991. Durante quel colpo di stato, un giovane capitano, Sergey Surovikin, comandò una compagnia di carri armati che uccise tre manifestanti, un crimine per il quale fu arrestato ma mai condannato. Oggi, il generale Sergey Surovikin comanda tutte le forze russe in Ucraina.

Tali eventi potrebbero ripetersi?

Il mandato di Putin termina nel 2024 e, secondo la costituzione russa, può ricandidarsi per altri due mandati di sei anni. La costituzione prevede che un presidente possa lasciare l’incarico tramite dimissioni, impeachment o “persistente incapacità per motivi di salute di esercitare i poteri che gli sono stati conferiti”. Non spiega come viene presa questa determinazione. Dopo la rimozione di un presidente, il primo ministro diventa presidente ad interim e le elezioni presidenziali devono aver luogo entro 90 giorni.

Tuttavia, nella Russia di Putin, la costituzione è meno un quadro di ferro per il governo e più spesso una struttura simile a Potëmkin per fornire una facciata di legittimità alle azioni unilaterali del Cremlino. Sotto Putin, inoltre, non c’è mai stata un’elezione legittimamente contestata, dato che le risorse statali sono sempre state a sua disposizione per garantire la vittoria. Se Putin dovesse morire improvvisamente per cause naturali, il Cremlino dovrebbe decidere rapidamente chi governerà il regime e mobilitare le risorse statali durante la guerra per “gestire la democrazia” attraverso nuove elezioni.

Chi sarebbe il candidato per accettare questo lavoro? Ancora più importante, chi lo vorrebbe? Putin, come la maggior parte dei dittatori, ha creato un sistema in cui non esiste un chiaro successore ma molti gruppi di rivali in conflitto. Il detto russo “il Cremlino ha molte torri” intende descrivere la costante faziosità della politica del governo. Il bilanciamento di Putin tra conflitti e appetiti di fazioni, di solito finanziari, gli fornisce sia potere su questi gruppi che protezione da essi. Bilanciare gli interessi finanziari delle fazioni continua anche in tempo di guerra ed è una faccenda seria se i recenti omicidi di alti dirigenti energetici russi sono qualcosa su cui basarsi. Il successore di Putin dovrebbe assicurare alle élite del Cremlino di poter compiere la stessa missione. Se ci fosse un candidato consensuale che potesse soddisfare le varie fazioni – militari, sicurezza e intelligence, gas e petrolio, finanza, ecc. – che le loro posizioni, ricchezze e famiglie erano sicure, questo sarebbe molto stabilizzante per la Russia. È anche improbabile che accada a causa della guerra contro l’Ucraina.

Poche fazioni del Cremlino sono state consultate da Putin sull’invasione dell’Ucraina e la maggior parte ne è rimasta sorpresa. Coloro che offrivano anche la minima preoccupazione prima della guerra sono stati umiliati da Putin alla televisione di stato. Successivamente, sia le élite che la società in generale hanno subito le conseguenze economiche delle sanzioni internazionali. L’esercito ha subito sconfitte da Kyiv a Kharkiv a Kherson. Se l’Ucraina dovesse recuperare la Crimea, sarebbe la più grande sconfitta militare della Russia dalla prima guerra mondiale.

La sconfitta avrà molti gruppi che chiedono responsabilità: ufficiali militari che deviano la colpa; soldati medi che cercano vendetta per le loro sofferenze; e le famiglie che hanno perso i propri cari o ora devono prendersi cura dei loro feriti. La società russa sarà arrabbiata per una guerra persa e un’economia in rovina. Se la vittoria ha cento padri e la sconfitta è un orfano, il nome di quell’orfano sarà Vladimir Vladimirovich Putin. Pertanto, Putin potrebbe affrontare rivolte pubbliche in cerca di un cambio di regime o un colpo di stato di palazzo nel tentativo di placare l’indignazione pubblica con la leadership o un cambio di regime, in modo che le élite del Cremlino non perdano la loro ricchezza e sicurezza. Potrebbe avere successo?

Putin ha in parte “messo a prova di colpo di stato” il suo regime non avendo un chiaro successore e usando tattiche di divide et impera tra le élite del Cremlino. Come un signore medievale, Putin ha anche più servitori armati proprio per queste occasioni. Nel 2016, Putin ha separato le forze paramilitari dal Ministero degli Affari Interni per creare la Guardia Nazionale (Rosgvardia) comandata dal fedelissimo Viktor Zolotov. Tra le altre funzioni, Rosgvardia funge da contrappeso a qualsiasi intrigo di palazzo dell’FSB e del Ministero degli affari interni al di là delle capacità delle guardie del corpo di Putin nel Servizio di protezione federale. Durante un colpo di stato, Putin potrebbe anche chiedere sostegno alla compagnia militare privata di Prigozhin, la Wagner, e alle truppe cecene fedeli a Kadyrov.

Tuttavia, la loro sicurezza può essere illusoria. Rosgvardia ha sofferto tanto in combattimento quanto l’esercito regolare. Kadyrov potrebbe fare il doppio gioco aspettando che l’esercito si indebolisca ulteriormente e poi colpire per il potere con quella che potrebbe essere la più grande forza militare intatta della Russia. L’esercito regolare, come notato, ha dei conti da regolare con il Cremlino poiché le fazioni dell’FSB potrebbero essere capro espiatorio per i loro fallimenti in Ucraina. Altre forze, armate, irregolari e illegali, possono partecipare ad azioni antigovernative a proprio vantaggio o vendetta. Oltre alle consolidate bande criminali organizzate in Russia, potrebbero sorgere nuove bande incentrate su ex soldati scontenti e unità mercenarie reclutate direttamente dalla prigione. Un gruppo di soldati insoddisfatti ha già disertato con le armi da Kherson in Crimea. Cosa succede all’ordine interno se questo viene amplificato mille volte dal crollo dell’esercito russo?

Anche se un colpo di stato rimuovesse Putin dal potere, il suo leader o i suoi leader sarebbero in grado di bilanciare le fazioni in competizione, comprese quelle armate, come fece una volta Putin? Non c’è alcuna promessa che altri elementi armati accetterebbero la legittimità di un colpo di stato e non cercherebbero di prendere il potere da soli. Se Putin sopravvive a un tentativo di colpo di stato e raccoglie sostenitori, che dire allora della lealtà dei vari gruppi armati in Russia? Dal colpo di stato alla guerra civile il passo potrebbe essere breve, con varie fazioni in lotta in tutta la Russia. In effetti, mai come oggi la Russia è stata inondata da così tante unità armate (militari, paramilitari, di polizia, private). Un grave disordine interno potrebbe disgregare parti della Russia, in particolare le sue repubbliche etniche.

Nel 1991, quando tutte le repubbliche socialiste sovietiche hanno lasciato l’Unione Sovietica, hanno lasciato in Russia ventuno repubbliche autonome non slave, ciascuna con la propria costituzione, capitale e lingua nazionale. La repubblica autonoma cecena ha tentato senza successo di separarsi dalla Russia dopo due sanguinose guerre. Ciò ha impedito ad altre repubbliche etniche di provare a seguire il suo esempio. Se in Russia si verificasse un crollo dell’ordine pubblico, persino una guerra civile, dopo una sconfitta in Ucraina, la Cecenia e le altre repubbliche potrebbero essere motivate a riprovare?

La motivazione principale per i movimenti di indipendenza è il nazionalismo, la convinzione che un popolo distinto dovrebbe avere il proprio stato-nazione sovrano. Il nazionalismo rimane forte tra i molti gruppi etnici della Russia ed è visibile dalle guerre cecene alle scaramucce regolari tra le repubbliche autonome e Mosca sull’istruzione, le lingue nazionali, l’estensione dell’autogoverno e il controllo sulle risorse naturali indigene. La guerra in Ucraina ha portato a proteste in molte repubbliche autonome per la mobilitazione e le elevate perdite tra i russi non etnici.

Per quanto motivate, è improbabile che sorgano repubbliche etniche senza la fiducia di poter sopravvivere economicamente e di non essere schiacciate da Mosca. Geograficamente, sette repubbliche del Caucaso settentrionale con circa sette milioni di abitanti e risorse energetiche di petrolio, gas e carbone, hanno confini contigui alla Georgia e/o all’Azerbaigian, e un’altra repubblica, Kalmykia, è contigua a questo raggruppamento. Altai, Tuva (precedentemente indipendente dall’Unione Sovietica fino al 1944) e Buriazia sono contigui con la Mongolia e Khakassia è contigua con loro. Una costellazione di repubbliche autonome contigue nel distretto federale russo del Volga, Mordovia, Chuvashia, Maria El, Tatarstan, Udmurtia e Bashkortostan. Il Tatarstan e il Bashkortostan hanno riserve di petrolio e gas, sono ricchi di metalli ferrosi e non ferrosi e il Tatarstan è fortemente industrializzato. Pertanto, molte repubbliche – da sole, in federazioni o confederazioni – potrebbero accedere all’economia mondiale con il potenziale industriale e/o le risorse naturali per sostenere la loro indipendenza.

Come è successo in passato, il raggiungimento dell’indipendenza dipenderà in gran parte dal livello di caos di Mosca e dalla sua volontà e capacità di ristabilire l’ordine. Nel dicembre 1989, un giovane ufficiale del KGB nella Germania dell’Est chiese ai suoi superiori indicazioni su cosa fare dopo la caduta del muro di Berlino. “Non ci sono ordini da Mosca”, gli è stato detto, “Mosca tace”. Il giovane ufficiale era Vladimir Putin. Se Mosca tornerà a tacere, alcune repubbliche etniche potrebbero raggiungere l’indipendenza. Cecenia e Tatarstan hanno già governi in esilio. Se la Cecenia proverà di nuovo a separarsi e avrà successo, sarà un esempio per gli altri. Mentre Kadyrov si concentra su Ucraina e Mosca, i ribelli ceceni, dentro e fuori la Russia, continuano la loro lotta. Kadyrov potrebbe affrontare lo stesso pericolo di Putin se le sue forze fossero decimate in Ucraina e il popolo volesse vendicarsi per una guerra persa. Molti ceceni vorranno anche vendicarsi per il suo ruolo di brutale Quisling russo. La possibilità di repubbliche separatiste non è un punto teorico per Mosca, che ha già accusato gli Stati Uniti di fomentare il separatismo etnico per far crollare la Russia proprio come l’Unione Sovietica. Mosca comprende che sarà difficile riaffermare il potere in repubbliche irrequiete con un esercito distrutto e servizi di sicurezza indeboliti.

Mentre la guerra in Ucraina potrebbe non portare le repubbliche autonome a liberarsi dalla Russia, il Cremlino sta già perdendo influenza nelle ex repubbliche sovietiche del Caucaso e dell’Asia centrale. La Russia ha ritirato la maggior parte dei suoi uomini e attrezzature dalle guarnigioni e dalle basi dell’Estremo Oriente che forniscono sicurezza in Tagikistan, Armenia, Ossezia del Sud e Abkhazia, per sostenere la guerra. Come le legioni di Roma che lasciarono il Vallo di Adriano nel IV secolo, sono necessarie più vicine al centro dell’impero.

I ritiri militari della Russia hanno già sconvolto la geopolitica regionale. Nel giugno 2022, il presidente del Kazakistan Kassym-Jomart Tokayev, parlando accanto a Putin alla Conferenza economica di San Pietroburgo, ha annunciato che il Kazakistan non ha sostenuto la guerra con l’Ucraina né ha riconosciuto le enclavi separatiste di Donetsk e Luhansk. In un vertice del Commonwealth degli Stati indipendenti nell’ottobre 2022, il presidente Emomali Rahmon del Tagikistan ha regolato i vecchi conti coloniali con la Russia ammonendo pubblicamente Putin sulla mancanza di rispetto della Russia per il suo paese. Queste parole forti hanno fatto eco ad azioni ancora più forti nelle ex repubbliche sovietiche, compresi gli scontri al confine tra Kirghizistan e Tagikistan, e tra l’Azerbaigian e l’Armenia che includevano la conquista di più territorio da parte dell’Azerbaigian nel Nagorno-Karabakh. Dove un tempo diplomatici e soldati russi si sarebbero rapidamente trasferiti,

Consideriamo la riunione dell’ottobre 2022 dell’Organizzazione per la cooperazione di Shanghai a Samarcanda, in Uzbekistan. Le figure dominanti in quell’incontro erano il presidente cinese Xi Jinping e il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, con Putin relegato a essere un supplicante di aiuti o un capro espiatorio per la sua guerra in Ucraina. Questo drammatico cambio di potere è stato evidenziato pochi giorni prima della riunione dell’Organizzazione per la cooperazione di Shanghai, quando Xi ha visitato il Kazakistan e ha parlato della sua integrità territoriale, che gli esperti russi, i legislatori e persino Putin nel 2014 hanno minacciato. Xi, in un monito diretto alla Russia, ha affermato che “non importa come cambia la situazione internazionale, la Cina sosterrà sempre il Kazakistan nel mantenere la sua indipendenza nazionale, sovranità e integrità territoriale”. Con quelle ventuno parole, Xi ha segnalato che la Cina era ora un arbitro delle questioni di sicurezza dell’Asia centrale e aveva il potere di sostenere i propri interessi. Allo stesso modo, l’aiuto della Turchia all’Azerbaigian per sconfiggere l’Armenia sostenuta dalla Russia ne ha fatto un arbitro delle questioni di sicurezza del Caucaso meridionale. La presenza di Xi ed Erdogan a Samarcanda è stata il riconoscimento cerimoniale di questa realtà e che l’egemonia illimitata della Russia nel suo vicino estero era finita.

L’affermazione della Cina dei suoi interessi di sicurezza in Asia centrale è stata un’umiliazione per la Russia. Tuttavia, Mosca deve chiedersi se Pechino si accontenterà dell’egemonia o se ha maggiori ambizioni basate su una storia sino-russa costellata di conflitti territoriali? Per due secoli, la Cina ha parato i tentativi russi di raggiungere la valle del fiume Amur fino a quando l’equilibrio di potere tra i due imperi non è cambiato e il Trattato di Aigun del 1858 e la Convenzione di Pechino del 1860 hanno riconosciuto il controllo russo sulla riva sinistra dell’Amur e sulla terraferma. nota come Provincia Marittima. I conflitti territoriali continuarono, di solito a spese della Cina, con la coercizione della Russia alla Cina nel 1898 per affittare Port Arthur, il ruolo della Russia nella soppressione della ribellione dei Boxer, il conflitto sino-sovietico del 1929 sulla ferrovia orientale cinese, l’incursione sovietica del 1934 nello Xinjiang per sostenere un signore della guerra separatista e la scissione sino-sovietica che accelerò gli scontri al confine del 1969.

A questa storia si aggiunge la realtà che il governo del Partito Comunista Cinese è ora legittimato dall’ultranazionalismo, che enfatizza la riconquista delle terre perdute durante il “secolo dell’umiliazione”, vice marxista-leninismo. Mentre l’enfasi attuale è su Taiwan, anche ai tempi di Mao, Pechino sosteneva che i “trattati ineguali” con l’Impero russo che lo costringevano a cedere quasi un milione di miglia quadrate di territorio necessitassero di una rinegoziazione – una richiesta che Mosca respinse. Questo problema potrebbe ripresentarsi? E se la Cina venisse respinta in una guerra per Taiwan e rivolgesse la sua attenzione a nord per salvare la faccia? E se conquista Taiwan e poi decide di annullare l’ultimo dei “trattati ineguali?” La vera Trappola di Tucidide del 21° secolo (di una potenza emergente che minaccia di sostituire una grande potenza consolidata) potrebbe essere un conflitto tra Russia e Cina sulle risorse siberiane invece di un conflitto tra Cina e Stati Uniti sull’egemonia del Pacifico, o forse entrambi?

Se la Russia affronta una Cina revanscista, si troverà ostacolata da debolezze demografiche ed economiche. Mentre la popolazione cinese diventerà grigia nel 21° secolo a causa della sua precedente politica del figlio unico, manterrà comunque un vantaggio demografico di 10:1 sulla Russia. La popolazione in declino della Russia è una debolezza strategica, ma lo è anche il luogo in cui si trova o non si trova quella popolazione. La popolazione del Distretto Federale dell’Estremo Oriente russo è di circa otto milioni, ovvero meno del 6% della popolazione totale della Russia. Questo è un vuoto demografico vicino alla Cina, un’enorme massa demografica. In sostanza, è in corso un esperimento geopolitico per determinare quanti pochi russi possono vivere in questa regione e farla rimanere territorio russo .

Alle sfide demografiche per la sicurezza nazionale si aggiunge l’enorme disparità tra le capacità economiche russe e cinesi. Nel 2021, la Cina aveva la seconda economia mondiale e la Russia l’undicesima. Le stime del calo del prodotto interno lordo della Russia nel 2022 a causa della guerra in Ucraina vanno da una a due cifre. Qualunque sia il risultato, il prodotto interno lordo della Russia diminuirà fino a quando le sanzioni non saranno revocate. Anche allora, non può riprendersi presto per eguagliare la potenza economica cinese, dando a Pechino un vantaggio militare convenzionale su Mosca.

Inoltre, poiché la capacità nucleare della Cina raggiunge la parità con quella della Russia, inclusa una capacità di secondo attacco, Mosca potrebbe non essere in grado di dipendere dalle armi nucleari per scoraggiare il conflitto. Ad esempio, entrambe le parti nella seconda guerra mondiale avevano armi chimiche, ma furono scoraggiate dall’usarle nonostante la natura esistenziale della guerra. Infine, grazie alla politica estera di Putin, la Russia non può dipendere da alcun alleato di rilevanza militare. Facendo la bête noire della Russia occidentale e invadendo l’Ucraina, Putin ha precluso qualsiasi equilibrio geopolitico alle future minacce orientali. Gli stati democratici liberali occidentali possono muoversi per contrastare l’aggressione cinese contro la Taiwan democratica, ma non hanno alcun incentivo a farlo per una Russia che ha rifiutato l’Occidente e ha invaso e saccheggiato un paese che desidera unirsi alle sue istituzioni.

Quindi, la Russia sopravviverà fino al 2084? A dire il vero, lo scenario delineato in questo articolo per il futuro della Russia appare fosco. In primo luogo, la sconfitta in Ucraina porta al caos politico e forse alla guerra civile, consentendo ad alcune repubbliche autonome di separarsi e accelerando la perdita dell’egemonia della Russia in Asia centrale, nel Caucaso e nell’Europa orientale. Man mano che l’economia e la demografia della Russia si indeboliscono, le sue capacità militari si riducono e i tradizionali rivali geopolitici si rafforzano, la Russia sarà in grado di mantenere la sua massiccia integrità territoriale o ridursi a dimensioni commisurate all’ultima volta che simili disastri hanno colpito Mosca? Una domanda secondaria per la Russia è: la Cina vorrà una Russia intatta come vassallo debole, o l’estremo oriente della Russia per sé?

Questo è un quadro drastico sì, ma per il quale i politici dovrebbero pianificare. Tali eventi creerebbero crisi sul controllo delle armi nucleari e dilemmi sul riconoscimento e il sostegno di nuovi stati indipendenti (di nuovo). Cosa dovrebbe fare Washington se i movimenti di indipendenza nelle repubbliche autonome musulmane vengono dirottati dai terroristi salafiti come è successo in Cecenia? E se la Cina sviluppasse ambizioni territoriali nell’estremo oriente della Russia? E se uno sforzo solo parzialmente riuscito per prendere il controllo del Cremlino con la forza portasse a più fazioni armate che lottano per il controllo dello stato, ognuna delle quali afferma di essere il governo legittimo della Russia? Se la sconfitta di Mosca in Ucraina riapre vecchie pagine della storia russa, allora Washington dovrebbe prepararsi per un momento in cui qualcuno dirà: “Mosca tace”.