La Russia si prepara a colpire le esportazioni di energia norvegesi, vitali per l’Europa?

Nonostante tutti i recenti discorsi sul fatto che il presidente russo Vladimir Putin potrebbe usare armi nucleari per mantenere il territorio ucraino, la Russia potrebbe aver già iniziato una guerra ibrida contro la Norvegia e il nord Europa, in particolare la Germania, per sfruttare il fabbisogno energetico dell’Europa nel prossimo inverno.

Questa sembra la spiegazione più probabile per un’improbabile combinazione di due eventi recenti: il sabotaggio il 26 settembre contro i gasdotti sottomarini dalla Russia alla Germania, che ha ricevuto ampia pubblicità, e i droni che ronzano sulle piattaforme petrolifere e del gas offshore norvegesi una settimana prima, che hanno avuto poca pubblicità ma era potenzialmente molto più minaccioso. L’Occidente, compresi gli Stati Uniti, deve ora avviare contromisure immediate incentrate sulla difesa delle infrastrutture energetiche della Norvegia e dell’Europa settentrionale contro una possibile “Guerra invernale” ibrida.

La “guerra ibrida” è particolarmente pericolosa ed efficace perché combina guerra convenzionale, economica e politica, utilizzando attacchi informatici, operazioni di informazione, attacchi a infrastrutture critiche, diplomazia e interferenze nelle elezioni. Questo inverno, la guerra ibrida ha il potenziale per spezzare il sostegno dell’alleanza transatlantica all’Ucraina e gettare le basi per una vittoria russa nel 2023.

Il più pubblicizzato dei due recenti episodi ha riguardato due esplosioni sul fondo del Mar Baltico che hanno rotto i gasdotti Nord Stream 1 e 2. Entrambi i gasdotti erano inattivi, quindi solo una quantità relativamente piccola di metano, un potente gas serra, gorgogliava dal fondale poco profondo. L’attrezzatura sismica ha rilevato l’impronta sonora delle due esplosioni prima che il gas eruttasse in superficie. La volontà del consigliere per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti Jake Sullivan il giorno successivo e del presidente degli Stati Uniti Joe Biden quattro giorni dopo di chiamare le esplosioni “sabotaggio” suggerisce che l’intelligence statunitense crede che la Russia sia responsabile, ma che gli Stati Uniti stanno cercando un’indagine per dimostrare la responsabilità russa senza mettendo a repentaglio le fonti e i metodi dell’intelligence statunitense.

Molto meno pubblicizzati, ma più inquietanti, sono stati una serie di voli con droni molto vicini alle piattaforme petrolifere e di gas norvegesi nel Mare del Nord che fonti dell’industria norvegese hanno notato per la prima volta una settimana prima delle esplosioni sottomarine del Nord Stream. Il quotidiano locale Stavanger Aftenblad ha riferito che droni non identificati sono stati osservati in sei strutture offshore del più grande produttore norvegese di petrolio e gas, Equinor, e tre strutture gestite da altre società. Come riportato principalmente dalla stampa specializzata, l’Autorità norvegese per la sicurezza petrolifera ha esortato le aziende a essere vigili, sottolineando che i voli non autorizzati di droni entro 500 metri da una piattaforma offshore sono illegali e saranno oggetto di indagine. Poi, alla fine della scorsa settimana, la Norvegia ha represso le fonti del settore che rivelavano ulteriori dettagli.

I droni non autorizzati rappresentano una minaccia evidente per gli impianti offshore di petrolio e gas. Le strutture offshore della Norvegia utilizzano spesso elicotteri e una collisione a mezz’aria potrebbe uccidere dozzine. Anche un drone hobbista potrebbe entrare in collisione con l’attrezzatura sensibile di una piattaforma, provocando un arresto della produzione. Un drone armato potrebbe causare un’esplosione e un incendio catastrofici, uccidendo potenzialmente chiunque si trovi sulla piattaforma, provocando una massiccia fuoriuscita e interrompendo la produzione per mesi.

Quasi tutte le piattaforme petrolifere e del gas norvegesi ronzate dai droni sono al di fuori della portata degli hobbisti costieri. Per far volare un drone su strutture così lontane da terra sono necessari sistemi di controllo e navigazione satellitare insieme a un operatore esperto in grado di lanciare e recuperare un drone da una barca o nave in mare. Azionare i droni ripetutamente su una vasta distesa oceanica, almeno nove volte secondo i resoconti della stampa, suggerisce qualcosa di ben oltre la vana curiosità. I droni sono stati segnalati attraverso la piattaforma continentale norvegese da numerosi operatori di piattaforme dall’estremo sud fino al centro del Mare del Nord fino alle parti settentrionali del Mare di Norvegia. Questa è una forte indicazione che i recenti avvistamenti di droni non sono incidenti casuali.

I pescherecci russi sono uno spettacolo frequente nel Mare del Nord e la Russia ha una lunga storia di utilizzo di pescherecci da traino e navi da ricerca per la raccolta di informazioni. Un First Sea Lord britannico lo definì “ricerca di segreti“.

Mettere insieme gli incidenti suggerisce uno scopo più inquietante. Se i droni vengono pilotati da navi russe, ciò dimostra agli operatori dei giacimenti petroliferi e ai governi che le piattaforme offshore della Norvegia sono a rischio. Se confermato, il sabotaggio da parte della Russia dei propri gasdotti (inattivi) Nord Stream dimostrerebbe che anche i gasdotti norvegesi verso l’Europa sono a rischio di simili sabotaggi russi e che la Russia è disposta a utilizzare capacità segrete, indipendentemente da eventuali conseguenze ambientali.

Se quest’inverno le consegne di petrolio e gas norvegese in Europa venissero interrotte, i prezzi salirebbero alle stelle e l’impatto si farebbe sentire in tutto il mondo, compresi gli Stati Uniti. Ancora più importante, non è possibile che i governi dell’Europa settentrionale, già in lotta per sostituire il gas russo, possano sostituire il gas norvegese perduto. Le riparazioni richiederebbero mesi. I governi europei sarebbero costretti a scegliere quali case, aziende e fabbriche far congelare. Putin potrebbe credere che il sentimento popolare spingerebbe i governi della NATO, in particolare la Germania, a fare pressione sull’Ucraina affinché accetti la pace alle condizioni di Putin, permettendogli di mantenere il territorio ucraino che ora considera russo.

Per evitare ciò, gli Stati Uniti, la Norvegia e la NATO devono adottare misure pubbliche immediate per proteggere le piattaforme petrolifere e del gas offshore norvegesi, britanniche, danesi e olandesi.

In primo luogo, proprio come gli Stati Uniti e il Regno Unito hanno esposto i piani della Russia per le operazioni “false flag” a febbraio, gli Stati Uniti e gli alleati della NATO devono rivelare la verità dietro il sabotaggio degli oleodotti Nord Stream, compresa la declassificazione dell’intelligence necessaria per rendere causa contro chi era responsabile.

In secondo luogo, le forze navali della NATO, inclusa la Marina degli Stati Uniti, dovrebbero essere schierate pubblicamente a guardia delle piattaforme petrolifere e del gas offshore e degli oleodotti che forniscono gas all’Europa. In terzo luogo, gli Stati Uniti, la Norvegia e la NATO dovrebbero pubblicizzare i movimenti delle navi russe, anche i movimenti dei sottomarini e le tracce radar di eventuali voli di droni provenienti da navi russe o droni che volano vicino a impianti e gasdotti offshore.

Il modo migliore per scoraggiare o ridurre gli effetti politici ed economici della guerra ibrida russa questo inverno è esporre ciò che la Russia sta facendo, a partire da ora. Un atto di sabotaggio contro gli impianti petroliferi e di gas offshore della Norvegia che può essere attribuito direttamente, rapidamente e pubblicamente alla Russia sarebbe un atto di guerra contro la NATO, ed è qualcosa che Putin non dovrebbe voler rischiare.

La versione originale di questo intervento è qui.