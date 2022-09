La guerra della Russia in Ucraina ha dimostrato che il Cremlino non rispetta i fondamenti del diritto internazionale o la santità dei confini internazionali. Questa politica estera imperialistica potrebbe presto rimbalzare sulla Russia stessa. L’integrità territoriale della Russia sembra destinata a diventare sempre più contestata dalle numerose repubbliche e regioni interne del paese poiché la disastrosa invasione dell’Ucraina funge da catalizzatore per il collasso imperiale.

Il mio nuovo libro, ‘Failed State: A Guide to Russia’s Rupture’, sostiene che la Federazione Russa non è stata in grado di trasformarsi in uno stato-nazione, in uno stato civico o persino in uno stato imperiale stabile. L’imminente rottura della Federazione Russa sarà la terza fase del crollo imperiale in seguito al disfacimento del blocco sovietico nell’Europa orientale e alla disintegrazione dell’Unione Sovietica alla fine degli anni ’80 e all’inizio degli anni ’90.

Le numerose debolezze economiche, demografiche e sociali della Russia sono esacerbate da una convergenza di fattori tra cui l’eccessiva dipendenza dalle esportazioni di combustibili fossili, un’economia in contrazione e l’intensificarsi dell’inquietudine regionale ed etnica. Dal febbraio 2022, l’invasione su vasta scala dell’Ucraina da parte della Russia ha accelerato il processo di rottura dello Stato non riuscendo a raggiungere gli obiettivi del Cremlino, provocando un’escalation di vittime militari e sanzioni internazionali sempre più dannose.

Sebbene la Costituzione russa del 1993 definisca il Paese come una federazione, in realtà si tratta di un costrutto neoimperiale centralizzato. Questo Stato si sta avvicinando alla fine di un ciclo di regime in cui lo status quo politico sta diventando sempre più precario. Non dalla frattura dell’Unione Sovietica diverse crisi simultanee sono diventate così gravi, inclusa l’incapacità del governo di garantire uno sviluppo economico sostenuto, l’ampliamento delle disparità tra Mosca e le regioni federali e l’incombente sconfitta militare o uno stallo indefinito in Ucraina.

La Federazione Russa si trova di fronte a un paradosso esistenziale in cui l’opposizione liberale non è in grado di sostituire il regime. Senza pluralismo politico, riforma economica e autonomia regionale, la struttura federale diventerà sempre più ingestibile. Tuttavia, anche se venissero intraprese riforme democratiche, diverse regioni potrebbero comunque sfruttare l’opportunità di separarsi. Il potenziale di conflitti violenti può diminuire in caso di riforma sistemica, mentre le prospettive di conflitti violenti aumentano notevolmente se le riforme vengono bloccate a tempo indeterminato.

Mentre il Paese scivola verso le turbolenze, il sistema federale esistente sarà considerato illegittimo da settori in espansione della popolazione. Può quindi concretizzarsi uno spettro di scenari interni che spingeranno il Paese verso la frammentazione, tra cui l’intensificarsi delle lotte di potere all’interno delle élite, l’escalation dei conflitti tra il Cremlino e i governi regionali e la rottura dei controlli centrali in diverse parti del paese.

È probabile che i movimenti verso la separazione da parte di una qualsiasi delle 22 repubbliche non russe provocherebbero richieste simili di autodeterminazione tra diverse regioni a maggioranza etnica russa. Ciò indebolirebbe notevolmente il centro e diminuirebbe la probabilità di mantenere uno Stato autocratico. In modo istruttivo, all’inizio degli anni ’90, quando l’Unione Sovietica iniziò a disfarsi, il 40% delle regioni russe a prevalenza etnica fece pressioni per una maggiore autonomia e alcune virò verso una sovranità simile alle repubbliche nazionali. I movimenti separatisti spesso iniziano con richieste di decentramento economico e poi si intensificano in risposta alle azioni del governo centrale insieme alle crescenti aspirazioni dell’élite e del pubblico.

L’acquiescenza pubblica e la sopravvivenza del regime sotto il governo di Putin si basano su una combinazione di politica estera aggressiva, militarismo, propaganda anti-occidentale e standard di vita in aumento. Ma la guerra fallita e costosa in Ucraina aggraverà il malcontento sociale e regionale, indipendentemente dalla propaganda del Cremlino.

L’inquietudine in numerose repubbliche e regioni sarà guidata da un accumulo di lamentele tra cui livelli di povertà in forte aumento, forti disuguaglianze socio-economiche, sussidi finanziari federali in calo, deterioramento delle infrastrutture locali, disastri ambientali, servizi sanitari che crollano, corruzione ufficiale dilagante e alienazione pubblica da processo decisionale centrale. Mosca sarà sempre più percepita come la metropoli sfruttatrice coloniale.

Negli anni a venire, la Federazione Russa potrebbe affrontare una ripetizione del crollo sovietico o jugoslavo, o una combinazione dei due. Mentre alcune repubbliche potrebbero uscire dalla Russia relativamente illese, potrebbero materializzarsi veri e propri conflitti tra il centro e alcuni soggetti federali. Mosca può cercare di emulare la Serbia negli anni ’90 mobilitando i russi etnici per ritagliarsi regioni etnicamente omogenee dalle repubbliche ribelli espellendo le popolazioni non russe, ma questo accelererà semplicemente la rottura dello stato imperiale.

Alcune repubbliche nazionali in cui il numero di russi etnici si sta riducendo possono cercare la piena emancipazione e la statualità, anche nel Caucaso settentrionale e nel Medio Volga. Diverse regioni prevalentemente etniche russe in Siberia, negli Urali e nell’Estremo Oriente russo beneficeranno anche della sovranità e del controllo sulle risorse locali come combustibili fossili, metalli e minerali preziosi che Mosca ora sfrutta alla maniera di un impero coloniale.

Mentre la Russia vacilla verso una crescente crisi interna, la NATO dovrebbe affrontare l’urgente sfida di gestire l’impatto multiregionale delle crescenti turbolenze. Con la Russia che scivola verso la dissoluzione, la NATO dovrebbe preparare i suoi membri a eventuali ricadute di conflitti o incursioni territoriali.

Con questo in mente, i governi occidentali dovrebbero dichiarare simultaneamente il sostegno alla democrazia e al federalismo in Russia, nonché i diritti delle repubbliche e delle regioni di determinare la loro sovranità e statualità. Questo può aiutare a incoraggiare i cittadini dimostrando che non sono isolati sulla scena mondiale. Con l’evolversi del processo, è necessario sviluppare collegamenti con gli Stati emergenti e perseguire un coordinamento più stretto con tutti i vicini della Russia direttamente colpiti dalla rottura dell’ultimo costrutto imperiale europeo.

La versione originale di questo intervento è qui.