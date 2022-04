Poco dopo che la Russia ha invaso l’Ucraina, i russi sono stati visti precipitarsi per accaparrarsi i pacchetti di zucchero nei supermercati. È stato il primo segnale che le sanzioni occidentali intese a punire il Presidente Vladimir Putin per la guerra potrebbero effettivamente avere un grave impatto. I negozi hanno imposto limiti all’acquisto di alcuni prodotti e il Governo di Putin si è affrettato a rassicurare i russi che avrebbero avuto abbastanza da mangiare.

I russi stanno affrontando la carenza di tutto, dagli smartphone e dalle automobili alla carta, ma gli esperti affermano che c’è un’area in cui il Paese potrebbe essere in grado di essere immune allesanzioni, che altrimenti avrebbero devastato l’economia: il settore alimentare.

Dal 2014, quando l’annessione della Crimea da parte della Russia ha innescato un’ondata di sanzioni mirate, il Cremlino si è preparato alla possibilità di una punizione economica più ampia da parte dell’Occidente. Attraverso un massiccio programma di sostituzione delle importazioni, negli ultimi otto anni ha cercato di ridurre la dipendenza dell’economia russa dalle importazioni sviluppando industrie nazionali in tutti i settori. Sebbene questi sforzi siano falliti nella maggior parte dei campi, hanno prodotto un certo successo nel settore alimentare e agricolo.

Subito dopo l’invasione della Crimea, Mosca ha vietato l’importazione di cibo dai Paesi che hanno imposto sanzioni alla Russia. Allo stesso tempo, ha presentato importanti sussidi agli agricoltori domestici e alle aziende agrotecnologiche per sviluppare la capacità di produzione alimentare del Paese. Il risultato è stato che: nel 2020, il fabbisogno russo di importazioni di carne è stato del 62% inferiore rispetto al 2014, mentre le importazioni di pesce sono diminuite del 35%, secondo i dati di Comtrade delle Nazioni Unite. La Russia, il più grande esportatore di grano al mondo, ha anche temporaneamente vietato la vendita di cereali alle Nazioni vicine, rafforzando ulteriormente le scorte per il suo consumo interno.

«Oggi, la Russia produce abbastanza alimenti di base per evitare carenze significative», ha affermato Denis Davydov, docente di contabilità e finanza presso l’Università di Vaasa, in Finlandia, che ha seguito da vicino l’economia russa negli ultimi dieci anni.

Questo è un grande cambiamento per un Paese che, nel corso della sua storia moderna, ha sofferto di carestie disperate, carenza di cibo, che hanno indebolito l’autorità sia dello zar Nicola II che del successivo regime sovietico. Putin sembra aver imparato almeno alcune lezioni dalle follie dei suoi predecessori, affermano gli analisti.

I primi semi del movimento della Russia verso l’autosufficienza agricola sono stati piantati nel 2010, quando il Paese ha introdotto una dottrina sulla sicurezza alimentare che stabiliva obiettivi per la produzione interna di qualsiasi cosa, dal sale e zucchero alla carne e alle patate. Ma quel documento non è stato tradotto in politiche reali all’epoca, hanno affermato David Laborde e Joseph Glauber, ricercatori dell’International Food Policy Research Institute.

Le sanzioni economiche che la Russia ha dovuto affrontare nel 2014 si sono rivelate un punto di svolta. La successiva attenzione del Cremlino sulla riduzione della dipendenza della Russia dalle importazioni alimentari riflette la sua attenta preparazione per sanzioni ancora più dure del tipo che il Paese deve affrontare oggi, ha affermato Stephen Wegren, professore di scienze politiche alla Southern Methodist University, la cui ricerca si concentra sull’economia politica del degli ex Stati comunisti. «Penso che un fattore importante sia stato l’obiettivo di rendere il settore agricolo russo resistente alle sanzioni», ha affermato Wegren. «La sicurezza nazionale è stata una forza trainante».

Il clima ha aiutato l’agricoltura russa negli ultimi anni, ha detto Wegren. Il riscaldamento delle temperature a causa del cambiamento climatico ha consentito l’agricoltura in parti del Paese che in precedenza erano troppo fredde per la coltivazione. Nel frattempo, la svalutazione del rublo russo a seguito delle sanzioni del 2014 «ha semplicemente reso non competitivo qualsiasi prodotto alimentare importato rispetto agli analoghi nazionali», aiutando ulteriormente il settore agricolo locale, ha affermato Davydov.

Ma non è stata solo fortuna: l’Amministrazione Putin ha lavorato in modo proattivo per convincere i russi a cambiare il loro palato, hanno affermato Laborde e Glauber. Invece dell’olio di colza, che è parzialmente importato, la Russia ha incoraggiato l’uso dell’olio di girasole: il Paese è dietro solo all’Ucraina nella produzione di semi di girasole. Allo stesso modo, la birra -che si basa sui cereali prodotti dalla Russia- sta sostituendo il vino importato, hanno detto, anche se i russi nel complesso si stanno allontanando dall’alcol. «C’è una logica economica che giustifica questi successi», hanno affermato Laborde e Glauber.

Comunque, i successi della Russia nella sicurezza alimentare hanno seri limiti, che il Paese dovrà affrontare sfide nei prossimi mesi. Dipende ancora dall’importazione di alcuni alimenti chiave. Entro il 2020, il Paese è riuscito a ridurre la spesa per la frutta importata solo del 20% rispetto al 2013, secondo la National Rating Agency, un’istituzione di rating indipendente con sede a Mosca. La Russia è anche il quarto importatore mondiale di burro.

Col tempo, le sanzioni potrebbero iniziare a danneggiare anche quelle parti dell’industria alimentare russa in cui ha aumentato notevolmente la produzione interna perché il settore agricolo del Paese «dipende fortemente dalle attrezzature e dai macchinari agricoli importati», ha affermato Davydov. «L’efficienza e i costi della produzione alimentare dipenderanno dalla possibilità di continuare a importare queste apparecchiature o ri-incanalare le importazioni da altri Paesi». Laddove le importazioni sono ancora possibili, saranno più costose in futuro se il rublo, che per ora si è stabilizzato dopo il crollo di febbraio e marzo, subirà ulteriori colpi.

Nel frattempo, la decisione della Banca centrale russa di aumentare i tassi di interesse al massimo storico del 20% per domare l’inflazione influenzerà negativamente i tassi di prestito per le aziende che hanno bisogno di prendere in prestito denaro per acquistare o riparare attrezzature. «Finanziamenti più costosi si trasferiranno ovviamente in prezzi dei prodotti più elevati», ha affermato Davydov. Già negli ultimi anni l’assenza di concorrenti esteri ha portato a forti aumenti dei prezzi dei generi alimentari: la carne bovina oggi costa quattro volte di più rispetto a marzo 2014. Gli esperti sono convinti che questa tendenza continuerà.

Tuttavia, l’autosufficienza della Russia in molti prodotti alimentari di base, significa che può sempre importare il resto da Nazioni ‘amiche’, ha affermato Wegren. È improbabile che la Cina, uno dei maggiori esportatori agricoli del mondo, imponga sanzioni alla Russia.

«Potrebbero esserci carenze localizzate, ma non mi aspetto una fame di massa», ha detto Wegren.

Questa è una buona notizia per Putin. Nel febbraio 1917, le rivolte per il cibo per la carenza di pane furono i catalizzatori della rivoluzione russa dello stesso anno, in cui i bolscevichi detronizzarono lo zar. Qualunque cosa accada all’attuale autocrate russo, il cibo probabilmente non lo farà cadere.