Perduti tra le nuvole del combattimento, dimentichiamo come sono nate le violenze in un’Ucraina altrimenti pacifica. La scintilla che ha acceso il fuoco è stata scoccata nella piazza centrale di Kiev, Piazza Maidan.

Nel 2014 i manifestanti a Maidan, la piazza centrale della capitale, Kiev, erano motivati ​​dalle argomentazioni su un accordo commerciale con l’UE, poi in fase di negoziazione. Erano ardentemente favorevoli, ma il governo sotto la pressione russa aveva fatto una capriola e stava riorientando la sua politica commerciale verso l’Unione economica eurasiatica sponsorizzata da Mosca.

In verità, l’Ucraina avrebbe potuto avere entrambi, proprio come il Regno Unito, fino alla Brexit, aveva l’UE e stava negoziando contemporaneamente l’area di libero scambio del Nord Atlantico. Ma l’UE e gli Stati Uniti hanno sostenuto i manifestanti e hanno affermato che l’Ucraina non poteva affrontare entrambe le cose.

Dopo pochi giorni, le manifestazioni sono diventate violente. Sebbene i media occidentali siano stati lenti a prendere piede, i manifestanti erano stati infiltrati da neonazisti che hanno sparato prima contro la polizia e poi contro i manifestanti più pacifici. Alcuni dei neonazisti dei movimenti Svoboda e Settore Destro, che fanno risalire il loro pedigree all’epoca nazista, divennero cecchini, sparando dalle finestre dell’11° piano dell’adiacente Hotel Ukraine.

Un film della BBC ha mandato in onda filmati di questo. Così ha fatto un documentario italiano. Tuttavia, i paesi della NATO hanno ignorato le prove di ciò e hanno accusato l’allora governo filo-russo del Presidente Wiktor Yanukovich di istigare le sparatorie.

I manifestanti hanno continuato a spingere e sono diventati sempre più infiltrati da elementi violenti. Il 21 febbraio 2014 Yanukovich è fuggito in Russia.

Pochi mesi dopo è seguito il cosiddetto Accordo di Minsk, quando i leader di Francia, Russia, Germania e Ucraina hanno escogitato una soluzione. Gran parte di essa dipendeva dall’attuazione da parte dell’Ucraina di determinate promesse: riforma del parlamento e della magistratura, fine della corruzione e della discriminazione contro la lingua russa. Inizialmente, ha calmato la violenza. Ma la pace non durò a lungo. Nel febbraio 2015 c’è stato un secondo tentativo: Minsk 2.

Nel 2014 la Russia ha preso il controllo della Crimea. Le milizie di destra ucraine erano organizzate per molestare i russi. Una milizia chiamata “Azov” è ora la sua spina dorsale. Come forza militare, sono cresciuti molto. Come forza politica, loro e i loro alleati hanno ottenuto solo il 2% dei voti nelle ultime elezioni generali, mentre, nelle elezioni tenute poco dopo gli eventi di Maidan, loro e i loro alleati hanno ottenuto di più e i suoi membri più anziani hanno ricoperto la carica di vice primo ministro e ministri dell’agricoltura, dell’ambiente e della difesa (che hanno incanalato denaro del governo verso gruppi armati di destra).

Il mese scorso (marzo) un media dopo l’altro hanno pubblicato articoli in cui si affermava che il battaglione Azov di estrema destra è una forza benevola attaccata all’esercito ucraino, facendo capriole sui propri reportage durante il decennio precedente quando hanno chiaramente identificato le simpatie e l’etica naziste dell’unità. Ora la stampa occidentale nella sua risposta unitaria all’accusa del Presidente Vladimir Putin secondo cui il paese è infiltrato dai nazisti, si chiede come è possibile? Il Presidente Zelensky, dicono, è ebreo. Ciò non dimostra che l’influenza nazista è minima? Il fatto è che l’Ucraina è l’unica nazione al mondo ad avere una formazione neonazista nelle sue forze armate.

Il 27 marzo scorso, Ros Atkins della BBC, un influente presentatore di un importante programma di notizie, ha parlato per 10 minuti della situazione in Ucraina. “Nessun gruppo di estrema destra ha un potere politico formale”. Il fatto è che hanno molto potere informale, ben oltre quello che suggeriscono i loro numeri. Come riportato dal Financial Times due giorni dopo, Azov è “la chiave dello sforzo di resistenza nazionale”.

Le truppe Azov indossano simboli nazisti. Uno è il “Sole Nero”, commissionato per la prima volta da Heinrich Himmler.

La CNN del 29 marzo ha poi pubblicato un articolo in cui si diceva: “Azov ha una storia di tendenze neonaziste, che non sono state del tutto estinte dalla sua integrazione nell’esercito ucraino”. Nell’articolo si affermava anche che il governo concede loro quasi l’immunità nonostante le loro azioni violente da freelance.

L’impatto sul pubblico occidentale è difficile da valutare poiché la questione non è stata approfondita, ma nel complesso l’impressione data è che gli Azov non siano nazisti, ma patrioti.

A causa della guerra, i media occidentali si sono allontanati molto dalla posizione presa l’anno scorso. La rivista Time li descrisse allora come una milizia che aveva “addestrato e ispirato suprematisti bianchi di tutto il mondo”.

“Azov è molto più di una milizia”, proseguiva Time, “ha il suo partito politico; due case editrici, campi estivi per bambini e una forza di vigilanza nota come Milizia Nazionale, che pattuglia le strade delle città ucraine insieme alla polizia. Ha anche un’ala militare con almeno due basi di addestramento e un vasto arsenale di armi, dai droni e veicoli corazzati ai pezzi di artiglieria”. La maggior parte di questo arsenale proviene dalle nazioni occidentali.

Nel giugno 2015, sia il Canada che gli Stati Uniti annunciarono che le proprie forze non avrebbero sostenuto o addestrato il reggimento Azov, citando i suoi legami neonazisti. L’anno successivo, tuttavia, gli Stati Uniti revocarono il divieto sotto la pressione del Pentagono.

Un rapporto del 2016 dell’Ufficio dell’Alto Commissario per i diritti umani delle Nazioni Unite ha accusato il reggimento Azov di aver violato il diritto umanitario internazionale.

Il rapporto descriveva in dettaglio gli incidenti in un periodo da novembre 2015 a febbraio 2016 in cui Azov aveva incorporato le proprie armi e forze in edifici abitati e sfollato i residenti dopo aver saccheggiato le loro proprietà. Il rapporto accusava anche il battaglione di aver violentato e torturato i detenuti nella regione del Donbas. Ha anche attaccato le comunità rom e i membri LGBTQ.

L’anno scorso (2021) Time parlò con “il capo della sensibilizzazione internazionale di Azov”, Olena Semenyaka, che ha affermato che Azov voleva “formare una coalizione di gruppi di estrema destra in tutto il mondo occidentale, con l’obiettivo finale di prendere il potere in tutta Europa” .

Non vale la pena ascoltare le accuse di Putin ai nazisti ucraini, qualunque cosa si pensi sull’illegittimità dell’invasione russa? Il nemico del nostro nemico non dovrebbe essere necessariamente nostro amico.