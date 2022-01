Il civilismo russo si sta rivelando utile mentre il Presidente Vladimir Putin cerca di espandere i confini immaginari del suo mondo russo, i cui confini sono definiti da russofoni e aderenti alla cultura russa piuttosto che dal diritto internazionale e/o dall’etnia.

L’ideologia nazionalista dirompente ed espansiva di Putin ha sostenuto il suo aggressivo approccio all’Ucraina dal 2014 con l’annessione della Crimea e l’alimentazione delle insurrezioni nell’est del paese. Sottoscrive anche il breve intervento di questo mese in Kazakistan, anche se è stato in contrasto con l’Ucraina su invito del governo kazako.

La spinta nazionalista di Putin nei territori che un tempo facevano parte dell’Unione Sovietica potrebbe essere normale anche se minaccia di rompere le relazioni tra la Russia e l’Occidente e potenzialmente innescare una guerra. Aiuta la Russia a compensare la profondità strategica che ha perso con la fine del comunismo in Europa e il crollo dell’Unione Sovietica.

Tuttavia, in modo altrettanto allarmante, Putin sembra mettere in atto blocchi costruttivi che giustificherebbero l’espansione del suo mondo russo in una forma o nell’altra oltre i confini dell’ex Unione Sovietica.

In tal modo, dimostra l’utilità di impiegare mercenari plausibilmente negabili non solo per scopi militari e geopolitici, ma anche ideologici.

In prima fila c’è la Repubblica Centrafricana. Uno stato ricco di risorse ma fallito che ha visto la sua parte di violenza genocida ed è situato lontano anche dai confini storici più estesi dell’impero russo, la repubblica potrebbe eventualmente qualificarsi per far parte del mondo russo, secondo la linguistica di Putin e criteri culturali.

Piccole unità del Gruppo Wagner, una compagnia militare privata di proprietà di uno degli stretti collaboratori di Putin, sono entrate nella Repubblica Centrafricana una volta che le truppe francesi in partenza sono state consegnate a una forza di mantenimento della pace delle Nazioni Unite nel 2016. Cinque anni dopo, Wagner ha i diritti sulle miniere giacimenti di oro e diamanti del paese.

Forse sorprendentemente, la presenza mercenaria russa persuase il presidente Faustin-Arcangelo Touadera che la repubblica africana avrebbe dovuto abbracciare la cultura russa.

Di conseguenza, gli studenti universitari sono stati obbligati a seguire corsi di lingua russa a partire da studenti universitari nel primo anno fino al secondo anno di studi post-laurea. Il mandato ha fatto seguito all’introduzione del russo nel curriculum della scuola secondaria della repubblica nel 2019. Touadera dovrebbe chiedere a Putin istruttori di lingua russa durante una prossima visita a Mosca per assisterlo nel lancio.

Il vicino Mali potrebbe essere il prossimo in linea per seguire le orme di Touadera. Il mese scorso, unità del gruppo Wagner si sono trasferite nella nazione del Sahel su richiesta di un governo guidato da generali dell’esercito che hanno organizzato due colpi di stato in nove mesi. I generali affrontano sanzioni africane e occidentali che potrebbero rendere allettante incorporare i frammenti del paese che controllano nel mondo russo.

Sebbene sia improbabile che Putin voglia accogliere formalmente gli Stati subsahariani e del Sahel nel suo mondo russo, illustra le insidie ​​di una ridefinizione dei confini riconosciuti a livello internazionale come civili e fluidi piuttosto che nazionali, fissi e legalmente sanciti.

Per ora, gli Stati africani non soddisfano il disegno di legge di Putin di una nazione applicato all’Ucraina o alla Bielorussia. Tuttavia, usando la linguistica come chiave inglese, potrebbe, nel tempo o quando gli sarà conveniente, rivendicarli come parte del mondo russo sulla base di una lingua acquisita e di un’affinità culturale.

La definizione di Putin di un mondo russo apre ulteriormente le porte a un mondo in cui il principio del potere è giusto dilaga ancora di più con la rimozione di qualunque fragile guard rail esistesse.

Per accogliere l’idea di un mondo russo, i leader russi, risalendo a più di un decennio fa, hanno ridefinito la civiltà russa come multietnica piuttosto che eticamente Russia.

L’accento posto dalla Repubblica Centrafricana sull’istruzione in lingua russa costituisce la prima indicazione in oltre un decennio che Putin e alcuni dei suoi alleati stranieri potrebbero espandere gli aspetti della civiltà del mondo russo oltre l’ex Unione Sovietica.

Alcuni critici del concetto di Putin di un mondo russo osservano che le guerre occidentali presumibilmente condotte per legittima difesa e preoccupazione per i diritti umani riguardavano anche il potere e il vantaggio geopolitico.

Ad esempio, l’esperto Peter Beinart osserva che le guerre guidate dalla NATO in Serbia, Afghanistan e Libia “hanno anche esteso il potere americano e distrutto gli alleati russi con la punta di una pistola”.

Le critiche non indeboliscono la legittimità del rifiuto degli Stati Uniti e dell’Occidente della civiltà russa. Tuttavia, mina la capacità degli Stati Uniti di rivendicare il livello morale elevato.

Limita ulteriormente gli sforzi occidentali per prevenire l’emergere di un mondo in cui la violazione piuttosto che l’inviolabilità dei confini nazionali diventa la norma accettata.

Se l’interventismo russo mira a cambiare i confini, l’interventismo statunitense ha spesso cercato di cambiare i regimi. Questo è uno dei fattori che determinano percezioni molto diverse del ruolo degli Stati Uniti nel mondo, inclusa la sfiducia russa nei confronti della spinta della NATO post-sovietica verso l’Europa orientale e gli ex stati sovietici indipendenti come l’Ucraina.

“Le persone con più esperienza del lato oscuro del potere americano – persone le cui famiglie provengono dal Guatemala, dal Cile, dal Brasile, da Haiti o dal Messico, dove le armi americane hanno sabotato la democrazia invece di difenderla – potrebbero trovare più facile capire i sospetti russi. Ma quegli americani tendono a non modellare la politica degli Stati Uniti nei confronti di luoghi come l’Ucraina”, ha affermato Beinart.