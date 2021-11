Il 15 novembre 2021, i funzionari degli Stati Uniti hanno annunciato di aver rilevato un nuovo pericoloso campo di detriti in orbita vicino alla Terra. Più tardi nel corso della giornata, è stato confermato che la Russia ha distrutto uno dei suoi vecchi satelliti in un test di un’arma anti-satellite.

Cosa sappiamo?

La Russia ha lanciato un test anti-satellite che ha distrutto uno dei suoi vecchi satelliti. Il satellite si è rotto e ha creato migliaia di frammenti in orbita, di dimensioni variabili da piccoli granelli fino a pezzi di pochi piedi di diametro. Questa spazzatura spaziale rimarrà in orbita per anni, potenzialmente in collisione con altri satelliti e con la Stazione Spaziale Internazionale. L’equipaggio della stazione spaziale ha già dovuto ripararsi sul posto mentre passava vicino alla nuvola di detriti.

Cos’è un’arma anti-satellite?

Le armi anti-satellite, comunemente chiamate ASAT, sono qualsiasi arma che può danneggiare temporaneamente o distruggere permanentemente un satellite in orbita. Quella che la Russia ha appena testato è nota come arma anti-satellite cinetica ad ascesa diretta. Questi vengono solitamente lanciati da terra o dalle ali di un aeroplano e distruggono i satelliti urtandoli ad alta velocità.

Un tipo di arma simile, chiamata armi anti-satellite co-orbitale, viene prima lanciata in orbita e poi cambia direzione per scontrarsi con il satellite mirato dallo spazio.

Un terzo tipo, armi anti-satellite non cinetiche, utilizza tecnologie come i laser per distruggere i satelliti senza scontrarsi fisicamente con loro.

Le agenzie spaziali hanno sviluppato e testato armi anti-satellite sin dagli anni ’60. Ad oggi, Stati Uniti, Russia, Cina e India hanno dimostrato la capacità di attaccare i satelliti in orbita che supportano servizi come GPS, comunicazioni e previsioni del tempo.

Perché i detriti sono un problema?

Indipendentemente dalla causa, i detriti spaziali sono un problema serio.

I pezzi più grandi sono più facili da tracciare ed evitare, ma è difficile rintracciare pezzi più piccoli di 4 pollici (10 centimetri). Anche i piccoli detriti possono comunque rappresentare una grave minaccia. I detriti spaziali viaggiano spesso a una velocità superiore a 17.000 miglia orarie intorno alla Terra. A quella velocità, pezzi di detriti potrebbero distruggere qualsiasi veicolo spaziale o satellite con cui si è scontrato. Negli anni ’80, un satellite sovietico si è rotto a causa di un sospetto attacco di detriti.

Più preoccupante è il pericolo che i detriti rappresentano per le missioni spaziali con equipaggio. Nel luglio 2021, uno dei bracci robotici della Stazione Spaziale Internazionale è stato colpito da un frammento che ha aperto un foro di 0,5 cm attraverso una parte del braccio. Sebbene il danno non avesse bisogno di essere riparato, i funzionari lo hanno definito un colpo fortunato: se avesse colpito una parte diversa della stazione, la situazione avrebbe potuto essere molto peggiore.

I detriti spaziali sono anche una minaccia significativa per le persone sulla Terra. I satelliti svolgono un ruolo vitale nell’economia globale attraverso GPS, comunicazioni e dati meteorologici. Se servizi come questi venissero interrotti, ci sarebbero costi economici significativi. Uno studio ha scoperto che un’interruzione del GPS potrebbe costare agli Stati Uniti fino a $ 1 miliardo al giorno.

Attualmente ci sono migliaia di pezzi di spazzatura spaziale che circondano la Terra, con fonti diverse come vecchi corpi di razzi, satelliti morti, detriti di precedenti collisioni e test e oggetti smarriti dagli astronauti. Il problema, come per l’ambiente, è che ci sono pochi incentivi per i singoli paesi a evitare di generare detriti oa ripulirli.

La quantità di detriti spaziali è solo aumentata nel tempo. Per anni, gli scienziati hanno messo in guardia sulla possibilità di una cascata di collisioni. All’aumentare della quantità di detriti, aumenta anche la possibilità di collisioni tra esso e altri satelliti e detriti. Ulteriori collisioni potrebbero quindi lasciare alcune orbite completamente inutilizzabili. Anche se potrebbero volerci decenni per realizzarsi, eventi come il test russo renderanno solo più probabile un simile risultato.

Cosa fare adesso?

A breve termine, si può fare poco per mitigare questa nuova nube di detriti spaziali, ma chiunque abbia qualcosa nello spazio è in allerta per evitarlo.

Il governo degli Stati Uniti e le società commerciali stanno monitorando i nuovi detriti e all’equipaggio della Stazione Spaziale Internazionale è stato ordinato di tenere chiusi alcuni moduli mentre continuano a passare attraverso la nuvola di detriti. Man mano che i nuovi detriti si diffondono e i pezzi vengono rintracciati, i controllori della stazione avranno una migliore comprensione del pericolo rappresentato dall’equipaggio.

A lungo termine, gli esperti raccomandano di lavorare su soluzioni globali per rimuovere i detriti. Ciò include l’adozione di misure per prevenire i detriti in primo luogo e la rimozione dei detriti già presenti nello spazio. Diverse organizzazioni governative e internazionali hanno proposto modi per prevenire nuovi detriti, ma questi sono informali e non legalmente vincolanti.

La riparazione è una sfida più difficile. La tecnologia per rimuovere i detriti non è stata ancora completamente sviluppata, ma anche il suo utilizzo è un argomento delicato. La stessa tecnologia che potrebbe essere utilizzata per rimuovere un pezzo di spazzatura spaziale potrebbe essere utilizzata anche per attaccare un satellite. Questa tecnologia a duplice uso pone delle sfide, in quanto può sollevare sospetti che i paesi stiano testando armi anti-satellite con la scusa della rimozione dei detriti.

Nonostante le difficoltà, c’è un crescente riconoscimento internazionale che i detriti spaziali sono un problema pericoloso. Un consorzio di aziende private ha recentemente creato la carta Net Zero Space per ridurre i detriti e anche la US Space Force sta cercando modi per combattere il problema. Sebbene il mondo non abbia ancora una piena comprensione delle azioni della Russia, questo evento è un campanello d’allarme sull’importanza degli sforzi per ridurre l’inquinamento nell’orbita terrestre.