“Sagalakov [capo del Servizio penitenziario federale]ci ha dato il via libera per tutto tranne che per i cadaveri”, racconta Denis Golikov, uno degli ex kapos. Questo termine è usato ufficialmente nei moderni campi di prigionia in Russia e designa la polizia interna al campo, o “sviluppatori”. Sono reclutati dai vertici e sono dotati di funzioni amministrative nei confronti degli altri detenuti. In particolare, accolgono i nuovi arrivati ​​e attenuano le divergenze di opinione all’interno del campo. Il termine “kapo” e la sua funzione nel moderno sistema carcerario russo si riferiscono direttamente ai campi di concentramento del Terzo Reich e ai loro kapos, che avevano lo stesso significato.

Tuttavia, va ancora oltre nei paesi post-sovietici. Denis Golikov, menzionato sopra, era uno dei principali kapos del centro di detenzione N°1 di Irkutsk, una città conosciuta come “La Parigi della Siberia”. Alto 173 cm e pesante 56 kg nei primi giorni della sua condanna, Denis è diventato, nel tempo, la “macchina della tortura” da 117 kg, grazie agli steroidi che l’amministrazione penitenziaria gli ha portato segretamente e lo ha costretto a consumare.

Far soffrire gli altri

Picchiare, legare a testa in giù, lasciare in condizioni di freddo estremo, privare del cibo, quindi rifiutare qualsiasi assistenza medica: questi sono i modi meno crudeli di tortura che i kapos avrebbero inflitto ad altri prigionieri in Russia. I video trapelati dagli archivi delle body cam del Servizio penitenziario federale russo sembrano dimostrare tale osservazione.

Uno dei progetti per cercare e ottenere tali video è gulagu.net. Il suo canale YouTube conta, ad oggi, 1.416 video e oltre 469 ore di visualizzazione. Selezionando il sottoinsieme dei primi 250 video classificati per popolarità, con visualizzazioni che vanno da sei milioni a 85mila, iniziano ad emergere alcuni schemi. Anche se il sottoinsieme costituisce solo il 17,7% degli archivi video del canale (133 ore di visualizzazione), questi dati sono sufficienti per sottolineare il fatto che la tortura non psicologica è una delle preferite dai russi. Le statistiche ottenute mostrano questo, e molto altro.

Di 320 menzioni di torture di qualsiasi tipo estratte dai sottotitoli di YouTube, 299 di loro si riferivano a danni fisici. Oltre ai pugni convenzionali e ai manganelli della polizia, si parlava di ferri da stiro, mazze da hockey, mazze da baseball, ma anche di mattoni più improvvisati in uno stivale, sapone in un calzino o infilarsi in bocca chiodi di metallo. Anche le persone con malattie croniche, come la tubercolosi o l’epilessia, non sarebbero trattate diversamente. Di conseguenza, almeno il 6% di tali percosse finisce con la morte e il 5,4% soffre di braccia rotte, denti persi o danni ai reni, al fegato e ai genitali.

Anche legare e lasciare i detenuti da soli per 2-3 giorni può essere psicologicamente impegnativo. Circa ogni decimo dei prigionieri russi lo attraversa. Le posizioni possono variare da seduto a crocifissione e inversione (a testa in giù). Alcuni resoconti dal centro di detenzione N°6 in Kamchatka menzionano l’ammanettamento di un prigioniero in posizione di crocifissione dopo avergli aperto le vene.

La tortura con l’elettricità diventa rara, con solo il 2% complessivo delle citazioni, senza dubbio a causa di attrezzature piuttosto costose. I resoconti del suo utilizzo sono comunque notevoli. Uno di loro menziona 220V passati ai genitali, un altro lega la vittima in lenzuola poco prima imbevute di soluzione salina. L’ultimo ha provocato la morte.

I metodi di tortura più rari, o valori anomali nel sottoinsieme gulagu.net, sono la defenestrazione forzata, l’acqua bollente versata sul viso e l’annegamento in una fossa settica, il tutto con una menzione.

Ciò che non è raro nelle carceri russe è lo stupro. Ormai da decenni, in queste istituzioni è stata istituita una gerarchia: ci sono ufficiali, kapos, prigionieri ordinari e cosiddetti “abbassati” o coloro che sono stati violentati e il cui status è stato “abbassato”. Nel centro di detenzione n. 1 di Irkutsk vivrebbero nell’edificio n. 3 del dipartimento del comitato investigativo e sarebbero divisi in tre ranghi: superiori, lavoratori sporchi e schiave del sesso.

Questo è, tuttavia, se sopravvivono anche al processo di downcasting. Nel sottoinsieme gulagu.net sono state raccolte menzioni di stupro di gruppo, penetrazione con un manganello della polizia, una scopa, un sapone o uno stupro compiuto da detenuti sieropositivi, nonché salsa di peperoncino versata all’interno del retto e rottura intenzionale della colonna vertebrale il processo. Gli strumenti per colza più popolari sono il mocio e il riscaldatore a immersione, con i loro rapporti del 24,3% e del 13,5%. Tanto che, in un caso, il mocio è stato spinto nel retto di 75 cm, danneggiando 7 organi vitali della vittima e rendendola sterile; in un altro caso, un riscaldatore a immersione difettoso è stato spinto all’interno e quindi acceso, provocando un’esplosione e la morte della vittima.

Per quanto riguarda il tormento psicologico, il 38% di questi casi riguarda la legatura e poi l’assunzione di farmaci con sostanze antipsicotiche. Questo è il solito metodo di tortura per coloro che sopravvivrebbero a percosse e stupri per poi mediare le loro storie. Una di queste vittime è stata impiccata nel loro stato vegetativo. Nel centro di detenzione N°1 di Irkutsk, tutto questo presumibilmente si svolge nel reparto psichiatrico.

Conseguenze dell’attivismo politico in Russia

Tutti gli esempi di cui sopra sono la semplice punta dell’iceberg, in quanto sono limitati a ciò che potrebbe essere stato estratto dagli archivi delle body cam, raccontato dai prigionieri rilasciati o conosciuto tramite la hotline di gulagu.net.

Attraverso tale canale, all’inizio di luglio 2022 sono state ricevute le seguenti informazioni: attualmente, presso i centri di detenzione N°6 e N°7 di San Pietroburgo, gli agenti di sicurezza federali stanno reclutando volontari nel Donbas tra i prigionieri; svolgono lavoro motivazionale e promettono libertà di partecipazione alle operazioni per disabilitare le mine e ripristinare edifici nei territori dilaniati dalla guerra.

Alcuni dei più noti attivisti politici sono detenuti nella rete penitenziaria di San Pietroburgo. Alexandra Skochilenko, oppositrice della guerra, e Ilya Pershin, un manifestante pro-Navalny, sono alcuni di loro.

In realtà, i prigionieri politici possono essere trovati in qualsiasi istituto penitenziario russo: Alexey Navalny si trova nel centro di detenzione n. 6 nella città di Vladimir, noto come “prigione delle torture“, e Leonid Razvozzhayev, un oppositore di sinistra, era in detenzione centro N°1 a Irkutsk, le cui pratiche di tortura sono state menzionate molte volte sopra.

Eppure va sottolineato che in Russia la tortura fisica e psicologica va al di là degli istituti penitenziari. Possono essere utilizzati dopo l’arresto e durante l’interrogatorio.

Tornando a San Pietroburgo, è opinione diffusa che i metodi di tortura psicologica siano stati applicati agli attivisti arrestati durante le proteste alla fine di febbraio 2022. In particolare, le donne sono state spogliate nude e costrette ad accovacciarsi. Nel sottoinsieme gulagu.net, gli squat eseguiti nudi rappresentano il 14,3% delle torture psicologiche, anche se, in quel caso, erano imposte agli uomini, non alle donne.

Inoltre, durante le proteste anarchiche del 2018, Dmitry Tsibukovsky, un attivista politico a Chelyabinsk, ha descritto l’elettricità usata per farlo confessare:

Hanno portato una specie di macchina, hanno detto che era un taser di qualche tipo, mi hanno legato a una sedia e hanno detto che questa era la mia ultima possibilità di scrivere una confessione. […] Non mi lasciavano dormire, mangiare, bere o usare il bagno […] Dopo che non avevo confessato per molto tempo, uno dei due agenti che mi avevano picchiato ha iniziato a prendermi con il taser. Mi ha colpito con il taser più di cinque volte alla gamba, intorno alla mia coscia. Dopo ogni shock, mi chiedeva se avevo deciso di parlare. Il dolore dell’elettrocuzione era insopportabile e ho deciso di “confessare”, fornire le prove che volevano gli agenti, incriminare me stesso e gli altri. Per me, la cosa principale in quel momento, in quella situazione, era uscirne vivo.

Eredità del GULAG

Questa crudeltà nei confronti degli attivisti politici e dei prigionieri russi va oltre la tortura fisica o psicologica.

In Unione Sovietica, la sperimentazione medica sui prigionieri era ricorrente, come riportato da Vadim Birshtein, che studiò gli archivi del GULAG su Grigory Mairanovsky, e Peter Deriabin, un defezionista del KGB che una volta testimoniò alla CIA che:

Dal 1946, la sicurezza dello stato mantenne nella sua sede di Mosca un laboratorio silenziosamente noto chiamato “camera” (camera). Il suo staff era composto da un direttore medico e diversi assistenti, che eseguivano esperimenti su persone viventi – prigionieri e persone in procinto di essere giustiziate – per determinare l’efficacia di vari veleni e iniezioni, nonché l’uso di ipnosi e droghe nelle tecniche di interrogatorio.

Vasiliy Vlassov afferma una possibile ragione per il disprezzo sovietico per la vita dei prigionieri nell’European Journal of Public Health:

I documenti del processo di Norimberga non furono pubblicati in URSS. […] In alcuni testi “scientifici” sovietici sui processi di Norimberga, il processo ai medici nazisti non era affatto menzionato. Poiché i documenti del processo non furono pubblicati, il Codice di Norimberga non fu pubblicato fino al 1986. Come risultato della politica isolazionista del regime comunista, i medici sovietici non furono informati dell’emergere dell’Associazione medica mondiale e della Dichiarazione di Helsinki che fu sviluppata da il Codice di Norimberga. La regolamentazione della sperimentazione umana in Russia era ed è tuttora in uno stato primitivo. […] I documenti del governo sono tenuti segreti per un periodo di tempo indefinito, e anche molti documenti che sono stati declassificati nel breve periodo della Perestrojka sono ora di nuovo segreti. Nel dicembre 2005, decine di bambini ceceni di una scuola sono stati ricoverati in ospedale a causa di una malattia sconosciuta. Dopo due settimane la malattia è stata dichiarata “psicosi di massa” e le informazioni sull’epidemia sono state classificate.

L’evento a cui Vlassov fa riferimento alla fine è l’incidente di Shelkovsk, quando circa 100 bambini stavano sperimentando contemporaneamente difficoltà respiratorie e convulsioni muscolari di circa 1 ora. La causa ufficiale era, infatti, la “psicosi di massa”; il non ufficiale: una specie di sostanza tossica che rende il sistema nervoso ipersensibile. Quello che è successo durante il trattamento dei bambini malati è stato tenuto segreto; a nessuno dei pazienti è stato detto cosa esattamente gli era stato iniettato e, al momento della dimissione, le note del caso erano vuote.

Sotto ciò che è visibile

Fino al 2021, le prigioni russe erano relativamente famose per i loro metodi di tortura, non per le loro sperimentazioni umane. Le cose sono cambiate la mattina del 19 luglio 2021, quando 47news ha pubblicato foto e video presumibilmente da una prigione segreta sotterranea travestita da dacia incompiuta, a 40 chilometri da San Pietroburgo. Il suo ingresso era riempito di cemento. Quando i giornalisti sono riusciti a entrare, hanno notato che le sbarre, le serrature e le attrezzature erano le stesse di qualsiasi altro centro di detenzione di San Pietroburgo. L’unica differenza era il crematorio, le cui dimensioni corrispondevano alle dimensioni di un corpo umano adulto.

Tutte queste storie, dati e diagrammi si combinano per creare uno schema, uno che suggerisce che l’articolo 3 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo è tutt’altro che rispettato nella Federazione Russa, indipendentemente dal fatto che l’individuo in questione sia un criminale o un attivista politico.

Così, l’eredità GULAG sopravvive. Attraverso gli spiriti di coloro che osano parlare contro il male e di coloro che sono disposti a sottomettersi ad esso.

Continua anche la propaganda sovietica. Torture, tormenti psicologici, esperimenti sul corpo umano e enormi campi di prigionia sono ciò che ha definito i nazisti durante la seconda guerra mondiale. Ironia della sorte, questo è esattamente ciò che la Russia accusa di essere l’Ucraina in questo momento.