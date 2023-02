La Russia di Putin sta andando al collasso come i suoi predecessori zaristi e sovietici?

Il 31 gennaio, i delegati si sono riuniti al Parlamento europeo a Bruxelles per una conferenza che esplora le prospettive della ‘decolonizzazione’ della Russia. Organizzato da eurodeputati del gruppo politico dei conservatori e riformisti europei (ECR) all’interno del Parlamento europeo, questo evento ha evidenziato il crescente riconoscimento internazionale dell’identità imperiale della Russia moderna e la crescente consapevolezza delle minacce che ciò rappresenta per la sicurezza europea.

Tra i partecipanti c’erano rappresentanti delle popolazioni indigene della Federazione Russa, molti dei quali lavorano da tempo nell’ambito del Forum delle Nazioni Libere del Post-Russia. A loro si sono uniti numerosi membri del Parlamento europeo e una schiera di esperti internazionali.

Un evento di questa portata sarebbe stato difficile da immaginare solo un anno fa. Tuttavia, l’invasione dell’Ucraina ha inserito saldamente il tema dell’imperialismo russo nel mainstream europeo. Nell’ultimo anno, un flusso costante di articoli analitici e articoli di opinione è apparso in rispettate pubblicazioni internazionali accusando Vladimir Putin di perseguire un’agenda imperiale in Ucraina e chiedendo la decolonizzazione della stessa Russia. Anche se non c’è ancora consenso sull’opportunità di un nuovo collasso russo, l’argomento non è più un tabù.

L’ultimo grande crollo russo ha colto il mondo di sorpresa ed è stato tutt’altro che universalmente accolto con favore. In effetti, alcuni in Occidente hanno visto l’incombente disintegrazione dell’URSS nel 1991 come estremamente destabilizzante dal punto di vista della sicurezza internazionale e hanno cercato di prevenirla. Più notoriamente, il Presidente degli Stati Uniti George HW Bush si recò a Kiev poche settimane prima della Dichiarazione di indipendenza ucraina dell’agosto 1991 per mettere in guardia i membri del parlamento dell’Ucraina sovietica contro il ‘nazionalismo suicida’.

I critici sostengono che la comunità internazionale è stata ugualmente accomodante nei confronti degli sforzi di Vladimir Putin per ricostruire l’influenza imperiale della Russia dall’inizio del millennio. La seconda guerra cecena, l’invasione della Georgia nel 2008 e l’invasione dell’Ucraina nel 2014 non sono riuscite a interrompere radicalmente le relazioni tra la Russia e l’Occidente. In effetti, in aree come il settore energetico, la cooperazione ha continuato ad approfondirsi anche dopo che Mosca ha annesso illegalmente la penisola ucraina di Crimea e ha scatenato una guerra nella regione del Donbas, nell’Ucraina orientale. Questi fiorenti legami economici hanno contribuito a creare le basi finanziarie per l’invasione su vasta scala dell’Ucraina nel febbraio 2022.

Mentre il regime di Putin ha tentato di riaffermare la sua influenza imperiale in Ucraina, Georgia e altri Paesi che facevano precedentemente parte degli imperi zarista e sovietico, Mosca ha anche attivamente limitato i diritti delle dozzine di diversi gruppi nazionali ed etnici all’interno dei confini del moderno Stato russo. Nonostante si chiami Federazione Russa, la Russia di oggi è un Paese altamente centralizzato e sempre più autoritario. Le minoranze nazionali in tutta la Russia devono fare i conti con lo sfruttamento coloniale delle risorse naturali nelle loro terre d’origine, svolgendo anche un ruolo sproporzionatamente importante nelle guerre di aggressione del Cremlino.

Nell’ultimo anno, le ambizioni imperiali di Putin hanno incontrato seri problemi in Ucraina. Il dittatore russo si aspettava una guerra breve e vittoriosa che avrebbe estinto l’indipendenza ucraina e costretto il Paese a rientrare definitivamente nell’orbita del Cremlino. Invece, il suo esercito invasore ha subito perdite catastrofiche sia in uomini che in armature in mezzo a una serie di sconfitte sul campo di battaglia che hanno seriamente danneggiato la reputazione della Russia come superpotenza militare.

Nonostante queste battute d’arresto, i funzionari russi e i propagandisti del Cremlino continuano a promuovere un’agenda impenitentemente imperialista. Il ministro degli Esteri Sergei Lavrov ha recentemente lasciato intendere che la Moldavia potrebbe affrontare lo stesso destino dell’Ucraina, mentre le dichiarazioni minacciose dirette agli Stati baltici, al Kazakistan e ad altre nazioni dell’Asia centrale sono caratteristiche di routine dei media russi controllati dal Cremlino. Fino a quando questa aggressione imperiale non sarà affrontata, rimarrà la più grande minaccia alla sicurezza europea.

Ci sono diverse prospettive sul problema dell’imperialismo russo. Alcuni commentatori sostengono una Russia riformata esistente come uno stato genuinamente federale e ampiamente democratico all’interno dei suoi confini attuali. Altri sostengono che la Russia di oggi sia un impero impenitente e tale rimarrà fino a quando non sarà smembrata in una serie di Paesi più piccoli.

Questa seconda e più radicale opzione allarma molti politici e commentatori occidentali, che temono che la disgregazione della Federazione Russa avrebbe conseguenze disastrose per la proliferazione nucleare e la sicurezza regionale. Previsioni fosche prevedono un collasso russo che porterà a conseguenze caotiche segnate dall’ascesa di signori della guerra regionali dotati di armi nucleari e migrazioni incontrollate che coinvolgeranno decine di milioni di persone.

Per molti versi, questi timori rispecchiano preoccupazioni simili all’epoca del crollo sovietico. Tuttavia, mentre la caduta dell’URSS ha portato una considerevole miseria umana per un gran numero di ex cittadini sovietici, questa è stata accompagnata solo da un numero relativamente piccolo di conflitti armati localizzati. Nel frattempo, quelle nazioni che sono sfuggite alla sfera di influenza sovietica e sono state accolte nella NATO e nell’UE hanno continuato a prosperare. In effetti, non è un caso che l’aggressione russa post-sovietica si sia concentrata su Moldavia, Georgia e Ucraina, tutti Paesi che l’Occidente ha esitato ad abbracciare dopo il 1991.

L’esperienza post-sovietica offre lezioni importanti per i politici di oggi mentre guardano avanti alla possibilità sempre più realistica di un mondo post-russo. Sebbene il crollo della Federazione Russa sia una prospettiva scoraggiante, non deve necessariamente concludersi in un disastro.

Al fine di evitare gli scenari peggiori che molti stanno attualmente prevedendo, è fondamentale gestire il processo coinvolgendo persone di mentalità democratica in tutte le regioni della Russia insieme alle minoranze nazionali del Paese. Per evitare di essere scoperti, i leader occidentali devono misurare con precisione l’umore all’interno della Russia e valutare il desiderio di una maggiore autonomia o indipendenza regionale.

Molti in Occidente rimangono riluttanti a intraprendere qualsiasi azione che possa essere vista come una promozione dell’idea di un nuovo collasso russo. In effetti, alcuni sostengono che parlare di decolonizzazione della Federazione Russa rischia di legittimare le narrazioni propagandistiche popolari del Cremlino di un complotto occidentale per distruggere la Russia. Allo stesso tempo, non si può sfuggire al fatto che la decisione di Putin di invadere l’Ucraina ha posto l’imperialismo russo in cima all’agenda della sicurezza internazionale, alimentando al contempo un serio dibattito sulla fattibilità dello Stato russo. Nel clima geopolitico altamente volatile di oggi, ha senso prepararsi per ogni eventualità.

L’imperialismo russo si è dimostrato profondamente resistente ai precedenti tentativi di democratizzazione. Tuttavia, potremmo ancora vivere per vedere l’emergere di una Russia democratica come membro produttivo e rispettato della comunità internazionale. In alternativa, la Federazione Russa potrebbe seguire la stessa strada degli imperi zarista e sovietico e frammentarsi in un numero di Stati più piccoli, che potrebbero poi svilupparsi in democrazie di successo. L’unica cosa che si può dire con un certo grado di certezza è che, a meno che la Russia di oggi non abbandoni la sua identità imperiale, l’Europa dovrà affrontare altre guerre.

La versione originale di questo intervento è qui.