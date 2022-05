Milioni di ucraini oggi condividono l’obiettivo comune di sconfiggere la Russia. Come nazione, sappiamo che se non avremo successo, l’Ucraina cesserà di esistere.

Durante i primi due mesi del conflitto, l’agenda genocida del Cremlino è diventata sempre più evidente. Le truppe di Putin hanno distrutto intere città e massacrato migliaia di civili in omicidi di massa che ricordano i peggiori eccessi del XX secolo totalitario. Nel frattempo, le politiche di deportazione forzata e di russificazione sistematica nelle regioni occupate del Paese lasciano poco spazio al dubbio che il Cremlino miri a estinguere completamente la statualità ucraina.

Mentre le intenzioni imperiali della Russia sono chiare, l’Ucraina sta reagendo e ha dimostrato di essere più che in grado di difendersi. Finora, le forze armate ucraine si sono assicurate una vittoria storica nella battaglia di Kiev e hanno costretto l’esercito di Putin a ritirarsi completamente dall’Ucraina settentrionale. L’attenzione si è ora spostata sul fronte orientale del conflitto, dove l’Ucraina ha praticamente fermato una rinnovata offensiva russa.

I progressi dell’Ucraina sul campo di battaglia sono motivo di enorme orgoglio per tutti gli ucraini. Tuttavia, siamo anche ben consapevoli che, anche se le nostre truppe riusciranno a sventare i piani criminali di Putin, affronteremo la sfida estremamente difficile di ricostruire il nostro Paese in macerie. Con ogni nuovo giorno di distruzione, il prezzo finale per la ricostruzione dell’Ucraina continua a crescere.

Il compito che ci attende sembra già scoraggiante. Dobbiamo creare le condizioni affinché più di cinque milioni di ucraini che sono fuggiti dal Paese possano tornare. Ciò significa fornire un alloggio a coloro che hanno perso la casa. Significa ripristinare le infrastrutture critiche in tutto il Paese e creare opportunità di lavoro per milioni di persone che ora si trovano senza lavoro.

In caso contrario, si indebolirà drammaticamente l’impatto di qualsiasi successo militare. Se l’Ucraina perde una parte significativa della sua popolazione a causa della guerra, la ripresa nazionale richiederà decenni. Senza sviluppo economico, l’Ucraina dovrà lottare per integrarsi nell’Unione Europea o per fornire la sicurezza di cui l’intera Europa ha bisogno.

Per affrontare efficacemente il dopoguerra, l’Ucraina richiederà una gestione competente e una strategia globale. Soprattutto, il Paese avrà bisogno di risorse finanziarie senza precedenti.

Gli ucraini sanno di poter contare sul continuo sostegno dei partner internazionali. Tuttavia, sarebbe un atto di giustizia storica far pagare alla Russia la devastazione causata dalla guerra di Putin. Nessuno in Ucraina si aspetta che la Russia lo faccia volontariamente, ovviamente. Invece, la comunità internazionale deve obbligare Mosca a coprire i costi della ricostruzione dell’Ucraina.

Attualmente, gli Stati Uniti, il Regno Unito e un certo numero di singoli Paesi europei detengono centinaia di miliardi di dollari in attività russe, inclusi oltre 350 miliardi di dollari di riserve congelate dalla Banca centrale russa. Queste riserve potrebbero servire come base per la ricostruzione dell’Ucraina del dopoguerra. La Russia di certo non rinuncerà a questi soldi senza una battaglia legale. Ci sono anche dubbi sulla legalità di qualsiasi tentativo di sequestro e ridistribuire questi beni congelati. È quindi probabile che gli sforzi per far pagare la Russia richiedano l’adozione di una nuova legislazione.

L’assegnazione di risorse russe congelate per finanziare la ripresa dell’Ucraina non sarebbe del tutto senza precedenti. Ci sono numerosi esempi di Stati Uniti che utilizzano meccanismi sanzionatori per sequestrare denaro a regimi canaglia tra cui Afghanistan, Iran e Iraq. L’approccio più efficace nelle circostanze attuali sarebbe l’approvazione di un nuovo meccanismo da parte del Congresso che consentirebbe agli Stati Uniti di utilizzare i beni russi congelati per sostenere l’Ucraina. Anche i Paesi europei potrebbero adottare atti simili.

In che modo l’Ucraina utilizzerebbe i beni russi assegnati al paese come riparazione? Molto dipenderebbe dal tempo necessario per rendere disponibili questi beni.

Se garantire l’accesso alle risorse russe si rivelasse realizzabile nel giro di poche settimane, i fondi risultanti potrebbero sostenere l’esercito ucraino fornendo al contempo l’aiuto di cui hanno disperatamente bisogno milioni di sfollati interni ucraini e coloro che vivono in aree recentemente liberate dall’occupazione russa. Se i beni congelati della Russia diventassero disponibili per l’Ucraina solo dopo la fine delle ostilità, sarebbero probabilmente utilizzati per finanziare importanti lavori di costruzione, tra cui riparazioni infrastrutturali e alloggi residenziali.

I leader occidentali devono considerare il compito di trattenere le risorse russe come parte di più ampi sforzi per sostenere lo sforzo bellico ucraino. Più lenti sono nel fornire all’Ucraina le armi, i finanziamenti e altre risorse di cui il Paese ha urgente bisogno, più tempo ci vorrà per porre fine alla guerra e più alto sarà il prezzo per l’eventuale ricostruzione dell’Ucraina. Più città ucraine subiranno il destino di Mariupol e più civili ucraini diventeranno vittime delle atrocità russe.

L’orologio corre. Le economie di tutto il mondo stanno già risentendo dell’impatto negativo dell’invasione di Putin. Se l’indecisione occidentale permette alle ostilità di trascinarsi, la carenza di cibo aumenterà ulteriormente. Nel frattempo, il popolo ucraino continuerà a subire le terribili conseguenze di una guerra di aggressione non provocata. In un modo o nell’altro, la Russia deve pagare per l’invasione dell’Ucraina. Il momento giusto per agire è adesso.

La versione originale di questo intervento è qui.