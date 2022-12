La Russia deve smettere di pensarsi un impero se vuole prosperare come nazione

Quando l’URSS crollò nel 1991, la Federazione Russa abbracciò più o meno esattamente la stessa identità imperiale che i bolscevichi avevano ereditato dai loro predecessori zaristi generazioni prima. Fino a quando questo non cambierà, la Russia rimarrà una fonte di instabilità globale e una minaccia per la sicurezza europea, pur non riuscendo a raggiungere il suo vero potenziale.

Dall’inizio degli anni ’90, la Russia moderna ha costantemente invitato l’Occidente a riconoscere l’ex Unione Sovietica (esclusi i tre stati baltici) come sua esclusiva sfera di influenza. Ciò riflette forti istinti imperiali all’interno del Cremlino e in tutta la società russa. Evidenzia anche la continua confusione tra il pubblico russo e le élite del Paese su cosa esattamente costituisca la ‘Russia’.

Ciò non sorprende dato che le identità russa e sovietica erano praticamente indistinguibili all’interno dell’URSS. Quando l’Unione Sovietica si disintegrò, la Federazione Russa prese semplicemente il controllo delle istituzioni sovietiche a Mosca e iniziò il processo di costruzione dello stato post-sovietico. La riluttanza della Russia a dissociarsi completamente dall’URSS era già evidente nel dicembre 1991, quando Mosca spinse per la creazione della Comunità degli Stati Indipendenti (CSI).

Per tutti gli anni ’90, l’attaccamento civico alla Federazione Russa è rimasto debole. Nel frattempo, le forme di identità più apertamente imperiali si sono rivelate molto più popolari, portando a richieste per un ritorno all’era sovietica e zarista o per una Russia risorgente alla guida di un nuovo impero eurasiatico. Questa tendenza era evidente anche prima della caduta dell’Impero sovietico, con il celebre autore dissidente Alexander Solzhenitsyn che nel 1990 chiedeva una nuova Unione russa delle tre nazioni slave orientali (Russia, Ucraina e Bielorussia). Questo concetto sarebbe stato ripreso e ampliato quasi due decenni dopo per servire come base per l’ideologia del ‘mondo russo’ di Putin.

La continua popolarità delle identità imperiali sovranazionali nella Russia post-sovietica fu chiara durante la crisi costituzionale del 1993, che vide un’alleanza di comunisti e nazionalisti estremi tentare di rovesciare il presidente Eltsin. Tre anni dopo, durante le elezioni presidenziali russe, Eltsin abbracciò l’agenda imperiale di uno Stato unito con la Bielorussia per aiutare a contrastare il forte sostegno revanscista al leader comunista Gennady Zyuganov.

Quando il veterano del KGB Vladimir Putin divenne Presidente all’inizio del millennio, la Russia si stava già visibilmente allontanando dal suo breve flirt con l’integrazione europea. Putin abbracciò apertamente l’identità imperiale della Russia e rivendicò l’Eurasia come sfera di influenza esclusiva del Cremlino. Secondo quanto riferito, fin dall’inizio della sua presidenza era ossessionato dall’idea di riportare saldamente l’Ucraina nell’orbita russa.

La posizione di Putin era forse prevedibile. Il KGB sovietico, dove trascorse gli anni formativi della sua carriera professionale, era un’istituzione straordinariamente sciovinista che abbracciava apertamente il senso della missione imperiale della Russia. Questa mentalità è stata trasmessa alle agenzie post-sovietiche del KGB, che hanno assunto un ruolo dominante in Russia dopo l’ascesa al potere di Putin.

Tra i responsabili politici della Russia di Putin, ad altre ex nazioni sovietiche come l’Ucraina non è mai stata attribuita una vera sovranità. Invece, erano abitualmente considerati parte dell’impero informale della Russia moderna. Tali idee hanno goduto di un ampio sostegno tra il pubblico russo e sono state fortemente promosse nei media mainstream russi attentamente curati.

Nel 2012 Putin è tornato alla presidenza con l’obiettivo di entrare nella storia come raccoglitore di terre russe. In pratica, ciò significava completare la reintegrazione della Bielorussia e dell’Ucraina. Putin aveva sempre visto questi due Stati slavi orientali come membri fondamentali della sua immaginata Unione economica eurasiatica. Con l’annessione della Crimea nel 2014 e la trasformazione della Bielorussia in uno stato fantoccio russo nel 2020, l’ultimo e decisivo passo in questo processo storico doveva essere la completa sottomissione dell’Ucraina nel 2022.

Sfortunatamente per Putin, l’invasione su vasta scala dell’Ucraina non è andata secondo i piani. Lungi dal completare la sua storica missione di riunificazione, l’attacco all’Ucraina che si è rapidamente dissolto ha infranto la reputazione della Russia come grande potenza e come forza militare da non sottovalutare. Di conseguenza, molti ora vedono la Russia come una potenza in declino.

La capacità di Mosca di proiettare influenza in tutto il suo ex impero ne ha risentito di conseguenza. Ciò offre ai vicini della Russia e al mondo occidentale un’opportunità d’oro per incoraggiare l’evoluzione di un’identità russa post-imperiale che potrebbe servire come base per la reintegrazione della Russia nella più ampia comunità internazionale.

Per raggiungere questo obiettivo, il mondo democratico deve ripensare le proprie politiche nei confronti della Russia e smettere di riconoscere in modo informale le rivendicazioni di Mosca su una sfera di influenza. Questo approccio obsoleto e inutile serve semplicemente a legittimare le ambizioni imperiali della Russia. Invece, l’Occidente dovrebbe trattare la Russia come un normale stato-nazione e imporre a Mosca gli stessi standard applicati agli altri.

I leader occidentali dovrebbero anche incoraggiare gli Stati non russi dell’ex Unione Sovietica a smettere di rafforzare l’identità sovranazionale della Russia e porre fine alla loro partecipazione alle strutture post-sovietiche il cui scopo principale è quello di prolungare il dominio regionale della Russia. I membri della CSTO (Organizzazione del trattato di sicurezza collettiva) e dell’Unione economica eurasiatica dovrebbero essere incoraggiati a ritirarsi. L’Armenia dovrebbe essere incoraggiata a tornare all’accordo di associazione con l’UE che aveva abbandonato sotto la pressione russa nel 2013.

Un altro passo fondamentale verso una Russia post-imperiale è l’eliminazione della zona grigia tra la NATO e l’UE da un lato e un’Eurasia dominata dalla Russia dall’altro. Mentre l’attuale guerra in Ucraina non può continuare per sempre, una nuova invasione russa è praticamente inevitabile a meno che l’Ucraina non offra una chiara road map verso l’adesione alla NATO. L’attuale posizione dell’Ucraina nella zona grigia geopolitica aiuta a mantenere vive le aspirazioni imperiali della Russia e rende irraggiungibile una pace duratura in Europa.

L’integrazione dell’Ucraina nella NATO e nell’UE escluderebbe qualsiasi ulteriore invasione russa e ridurrebbe drasticamente la possibilità di nuove avventure imperiali. Ciò porterebbe a un calo del sostegno all’interno della Russia per le ideologie imperiali aggressive e screditerebbe l’intera nozione del ‘mondo russo’ di Putin. Invece, assisteremmo probabilmente alla crescita dell’identità civica russa.

Tre decenni dopo la caduta dell’URSS, la Russia è attualmente in serio pericolo di perdere il suo status di grande potenza. La disastrosa invasione dell’Ucraina ha messo in luce debolezze interne e innescato un crollo senza precedenti dell’influenza russa in tutto l’ex impero sovietico. È chiaramente nell’interesse del mondo democratico incoraggiare questo processo di ritirata imperiale. La trasformazione dell’identità nazionale russa in una forma post-imperiale aprirebbe la strada a una nuova era di pace e produttività europea. I beneficiari finali di ciò sarebbero gli stessi russi.

La versione originale di questo intervento è qui.