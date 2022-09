Molti osservatori ritengono che l’attuale guerra in Ucraina avrebbe potuto essere evitata se la Russia avesse affrontato in precedenza il suo preoccupante passato. Non c’è modo di sapere con certezza se questo sia vero, ma resta un dato di fatto che nessuno è mai stato ritenuto responsabile delle innumerevoli atrocità del regime sovietico. È altrettanto vero che gli ucraini furono tra le principali vittime. Milioni di ucraini morirono nella carestia provocata dal genocidio dell’uomo nota come Holodomor, progettata dal Cremlino negli anni ’30.

Putin è salito al potere in questa cultura dell’impunità e l’ha usata a suo vantaggio. Negli ultimi due decenni, ha riabilitato il passato sovietico e rianimato la glorificazione dell’identità imperiale russa, rendendo possibile sfidare il diritto stesso dell’Ucraina di esistere. Per questo motivo, è imperativo che Putin e altri membri chiave del suo regime debbano ora affrontare una resa dei conti attesa da tempo. Ma è possibile un simile risultato?

La via più ovvia per una resa dei conti è attraverso la giustizia internazionale. Data l’enorme portata dei crimini commessi dalle forze russe in Ucraina, non è chiaro quale sarebbe il miglior forum per i procedimenti giudiziari. Gli investigatori della Corte penale internazionale (CPI) stanno già indagando sui crimini di guerra in Ucraina, mentre il Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite ha istituito una Commissione d’inchiesta indipendente. Nel frattempo, gli stessi ucraini hanno iniziato a processare singoli soldati russi. Questi sforzi probabilmente si tradurranno in procedimenti giudiziari per crimini di guerra, ma potrebbero volerci molti anni prima che i verdetti chiave vengano pronunciati. È anche estremamente improbabile che lo stesso Putin finisca mai sul banco degli imputati.

Con queste incertezze in mente, dobbiamo chiederci come sarebbe la vera responsabilità. Ritenere responsabili i criminali ha lo scopo di dissuadere loro e altri da crimini futuri, favorire la riconciliazione tra autori e vittime e promuovere una pace sostenibile. Poiché i crimini di Putin sono radicati in una storica incapacità di imporre la responsabilità, qualsiasi punizione legale per l’invasione dell’Ucraina andrebbe solo così lontano nel raggiungimento di questi obiettivi. Il perseguimento dei criminali di guerra deve andare di pari passo con gli sforzi per sfidare la narrativa storica che ha guidato l’invasione in primo luogo. Ciò significa affrontare l’identità imperiale della Russia e affrontare l’idea tossica che gli ucraini non hanno il diritto di esistere come nazione indipendente.

Se la Russia deve essere ritenuta responsabile, la comunità internazionale deve fare tutto il possibile per garantire una vittoria militare ucraina e la liberazione di tutta la terra ucraina occupata. Dopo la sconfitta della Russia sul campo di battaglia, l’Ucraina dovrà ricevere garanzie di sicurezza credibili che offrano una protezione equivalente all’adesione alla NATO. Allo stesso modo, i leader occidentali dovrebbero impegnarsi a far pagare le riparazioni alla Russia. Soprattutto, la guerra deve finire alle condizioni dell’Ucraina. Qualsiasi tentativo di spingere l’Ucraina ad accettare una pace di compromesso sarebbe un affronto agli immensi sacrifici del Paese e andrebbe anche contro la necessità di responsabilità. È fondamentale che la Russia riconosca pubblicamente la propria colpa e riconosca la santità della sovranità ucraina.

Un modo per ottenere una maggiore responsabilità è conferire potere agli ucraini. La comunità internazionale deve lavorare per sostenere la società ucraina nei suoi sforzi per ritenere la Russia responsabile. Questo supporto dovrebbe includere qualsiasi cosa, dall’assistenza tecnica all’aiutare la società civile locale a raccogliere sistematicamente prove e documentare le atrocità. L’Ucraina ha un sistema legale funzionante ma non ha una capacità quasi sufficiente per far fronte al volume dei crimini di guerra commessi dalle forze russe negli ultimi sei mesi. L’assistenza internazionale può fare una grande differenza.

I partner internazionali dell’Ucraina dovrebbero anche aiutare nella lunga ricerca per identificare tutte le vittime del genocidio della Russia. Per l’ucraino medio, la rabbia nei confronti di Putin può essere una sorta di astrazione. Infatti, sebbene sia l’individuo più direttamente responsabile dell’invasione, non è né il soldato che ha premuto il grilletto né quello che ha lanciato le bombe che hanno distrutto case, ospedali e scuole dei civili. Come i genocidi nel corso della storia, l’intento di Putin è quello di distruggere la cultura, la lingua e l’identità nazionale ucraine, ma non agisce da solo. Riconoscere ogni singola vittima è un passo importante verso una responsabilità significativa per i crimini commessi contro la nazione ucraina.

Dobbiamo considerare come prendere di mira le false narrazioni storiche di Putin alle loro stesse radici. Un modo per farlo è riconoscere, come ha detto lo storico di Yale Timothy Snyder, che abbiamo bisogno di più storia e meno memoria. Sebbene sia una questione aperta fino a che punto i russi stessi abbiano la responsabilità collettiva dell’invasione di Putin, i sondaggi indicano che una chiara maggioranza di russi sostiene la guerra. Sebbene le cifre esatte rimangano sfuggenti, molti russi hanno evidentemente accettato le visioni della storia di Putin. Con la Russia che sta diventando un paese sempre più chiuso e autoritario, dove finisce quelli di noi che vogliono vedere la responsabilità dall’interno verso l’esterno?

Qui, dobbiamo pensare oltre il termine immediato. ‘Annullare’ la cultura russa non è necessariamente la risposta, ma amplificare gli ucraini e la loro cultura lo è assolutamente. Portare le loro storie ai russi è fondamentale, sia attraverso tecnologie come le VPN o supportando i giornalisti investigativi russi che sono fuggiti dal paese ma continuano il loro coraggioso lavoro mentre vivono fuori dalla Russia.

Qui in Occidente, possiamo lavorare per promuovere la consapevolezza pubblica, sia del genocidio russo di oggi che dei crimini storici sovietici. Ciò significa assicurarci di documentarli nei libri di storia, insegnarli nelle scuole, commemorare le vittime in luoghi pubblici e persino riconoscere la nostra stessa complicità nell’ignorare eventi passati come la carestia dell’Holodomor dell’era sovietica in Ucraina.

Putin e il suo regime devono affrontare una punizione legale per l’invasione genocida dell’Ucraina. Ma per ottenere una responsabilità significativa, bisogna anche affrontare l’imperialismo impenitente che consente ai russi di disumanizzare gli ucraini e distruggere intere città ucraine. Ciò richiederà un approccio a lungo termine alla giustizia storica che vada oltre l’aula di tribunale e cerchi di rafforzare ogni aspetto della statualità ucraina, sfidando fondamentalmente il modo in cui i russi vedono il proprio passato.

