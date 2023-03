La Russia affronti il ​​tribunale per l’aggressione contro l’Ucraina

L’idea di un tribunale speciale per il crimine di aggressione contro l’Ucraina è stata proposta per la prima volta dal professor Philippe Sands subito dopo l’inizio dell’invasione su vasta scala della Russia all’inizio del 2022. Mentre la guerra entra ora nel suo secondo anno, questa iniziativa continua a guadagnare slancio.

Dall’inizio dell’invasione, il concetto di tribunale speciale è stato sviluppato da vari gruppi di esperti legali internazionali e ucraini. Ci sono stati diversi sviluppi significativi negli ultimi mesi che hanno elevato questa proposta da proposta accademica a livello decisionale e l’hanno collocata saldamente nell’agenda internazionale.

Il reato di aggressione è il reato sottostante che innesca tutti gli altri reati. È un crimine di leadership, per il quale vengono processati gli autori che hanno organizzato, deciso e ordinato l’aggressione. Se i piani per un tribunale speciale procedessero, il crimine di aggressione russa contro l’Ucraina verrebbe processato per la prima volta da quando la leadership nazista fu processata e condannata dal Tribunale militare internazionale di Norimberga dopo la seconda guerra mondiale.

È già stato stabilito che la Corte penale internazionale (CPI) al momento e per il prossimo futuro non ha giurisdizione sull’uso dell’aggressione da parte della Russia contro l’Ucraina, quindi è necessario un tribunale speciale. Il procuratore dell’ICC Karim Khan sembra essere una voce isolata che contesta questo consenso. Sostiene la necessità di riforme per colmare il divario della Corte penale internazionale, ma non è stato in grado di avanzare alcuna soluzione pratica e tempestiva, tenendo presente il principio secondo cui la giustizia ritardata è giustizia negata.

Finora si sono cristallizzate tre opzioni per un tribunale speciale. La prima è l’opzione istituzionale, che prevede un tribunale istituito sulla base di un trattato tra l’Ucraina e le Nazioni Unite, a seguito dell’adozione della relativa risoluzione dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite. Se questo scenario non funziona, si potrebbe istituire un tribunale sulla base di un’altra organizzazione internazionale come il Consiglio d’Europa, l’UE o il G7, preferibilmente ancora con il sostegno dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite.

Un’altra opzione è l’approccio basato sul trattato. Ciò comporterebbe l’istituzione di un tribunale sulla base di un trattato internazionale multilaterale, potenzialmente aperto a qualsiasi Stato. Esiste anche un’opzione ibrida, che potrebbe vedere un tribunale specializzato basato sulla legge e sulla giurisdizione ucraine, con qualche tipo di elemento internazionale. In questa fase, l’opzione istituzionale che coinvolge le Nazioni Unite è ampiamente considerata ottimale.

Quando l’idea di un tribunale è stata introdotta per la prima volta, è stata sostenuta da esperti di diritto internazionale, società civile e opinion leader, ma non dai singoli governi. La situazione ha cominciato a cambiare dopo che il governo ucraino ha elaborato il suo concetto iniziale e ha iniziato a lavorare con gruppi di esperti per sviluppare il possibile formato di un futuro tribunale. Verso la fine del 2022 e nei primi mesi del 2023 il dibattito è avanzato a livello intergovernativo. La prima svolta è arrivata nel novembre 2022, quando la Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha dichiarato che l’UE proponeva “di istituire un tribunale specializzato, sostenuto dalle Nazioni Unite, per indagare e perseguire il crimine di aggressione della Russia”. Allo stesso tempo, il ministero degli Esteri francese ha annunciato di aver iniziato a “lavorare con i nostri partner europei e ucraini sulla proposta di istituire un tribunale speciale sul crimine di aggressione della Russia contro l’Ucraina”. Funzionari olandesi hanno anche confermato che i Paesi Bassi sarebbero disposti a ospitare un nuovo tribunale sostenuto dalle Nazioni Unite per processare l’invasione russa dell’Ucraina. Nelle prime settimane del 2023, la Ministra degli Esteri tedesco Annalena Baerbock ha notato le limitazioni “disastrose” alla giurisdizione della Corte penale internazionale sul crimine di aggressione e ha chiesto una “soluzione speciale” per affrontare quella che ha definito una lacuna nel diritto internazionale. Il ministro Baerbock ha anche sostenuto l’istituzione immediata di un’autorità investigativa all’Aia per affrontare l’aggressione russa. Parlando a gennaio, il Primo Ministro olandese Mark Rutte ha affermato di non poter accettare che la comunità internazionale lasci impunita l’invasione russa dell’Ucraina e ha confermato che i funzionari olandesi stanno lavorando con i loro colleghi ucraini e altri per istituire un tribunale per l’aggressione, preferibilmente in Aia. Intanto il ministro degli Esteri italiano Antonio Tajani ha dichiarato: “se si crea un tribunale speciale, noi non siamo contrari”. Il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione nel gennaio 2023 a sostegno dell’istituzione di un tribunale speciale. Sempre a gennaio, l’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa (APCE) ha votato una risoluzione che ha confermato che l’invasione russa dell’Ucraina soddisfa la definizione di aggressione internazionale e ha ribadito il suo appello “a istituire un tribunale penale internazionale speciale per il crimine di aggressione contro l’Ucraina, che dovrebbe essere approvato e sostenuto dal maggior numero possibile di Stati e organizzazioni internazionali, e in particolare dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite”. Negli ultimi mesi si sono registrati ulteriori passi concreti verso l’istituzione di un tribunale speciale. All’inizio del 2023, è stato creato un gruppo ristretto di oltre 20 paesi per sviluppare piani per un tribunale, con il primo incontro di persona che si terrà il 26 gennaio a Praga. Il 2 febbraio, la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha annunciato che all’Aia sarebbe stato istituito un centro internazionale per il perseguimento del crimine di aggressione in Ucraina. È evidente dai recenti sviluppi che le richieste iniziali per un tribunale speciale si stanno ora evolvendo verso l’attuazione pratica, con le varie opzioni legali che assumono una forma più concreta e vengono valutate in termini di preferenza. Questo processo continuerà nei prossimi mesi con l’approfondimento dell’impegno intergovernativo sulla questione.

La versione originale di questo intervento è qui.