La Russia affronta un lungo declino economico? L’isolato Putin si rivolge alla Cina

In una rara ammissione pubblica, questa settimana il Presidente russo Vladimir Putin ha dichiarato ai funzionari del governo di Mosca che le sanzioni imposte per l’invasione dell’Ucraina potrebbero effettivamente avere un ‘impatto negativo’ sull’economia russa. L’avvertimento è in netto contrasto con le solite smentite ottimistiche di Putin, e allude all’oscura prospettiva economica della Russia in mezzo a una tempesta perfetta di crescente isolamento internazionale, aumento dei costi e calo delle entrate.

I problemi economici della Russia sono il risultato della vacillante invasione dell’Ucraina, che ora è al suo secondo anno senza una fine in vista. I paesi occidentali hanno risposto alla guerra imponendo sanzioni senza precedenti a Mosca, cercando anche di ridurre drasticamente la loro dipendenza dall’energia russa.

Il Cremlino ora si trova intrappolato in una morsa est-ovest, con il mondo democratico che taglia costantemente fuori la Russia economicamente mentre Cina e India approfittano della posizione indebolita di Mosca per importare combustibili fossili russi a prezzi fortemente scontati. Con l’accesso alle tecnologie occidentali bloccato e i clienti europei che si allontanano, la Russia sembra dirigersi verso un futuro come colonia di risorse che fornisce energia e materie prime alle maggiori economie asiatiche.

Il riconoscimento pubblico da parte di Putin di possibili problemi economici incombenti suggerisce che la situazione potrebbe già essere molto peggiore di quanto si pensasse in precedenza. Solo poche settimane fa, il 14 marzo, ha ignorato l’impatto delle sanzioni occidentali e si è vantato che la “sovranità economica” della Russia fosse più forte che mai. La valutazione rosea di Putin è stata ripresa da molti osservatori internazionali negli ultimi mesi, ma i critici affermano che ciò è dovuto a dati dubbi che creano un’impressione eccessivamente ottimistica della reale salute economica della Russia.

“L’economia russa è in tilt”, ha commentato Jeffrey Sonnenfeld, professore della Yale University School of Management, in una recente intervista con il tedesco DW. Sonnerfeld ha affermato che la Russia ha smesso di inviare le informazioni economiche richieste alle organizzazioni finanziarie internazionali e ha accusato il Cremlino di “pompare dati falsi”, che vengono poi riciclati dai media. “Quello che sappiamo è che ogni settore industriale chiave in Russia è in calo”, ha osservato, prima di liquidare i dati sull’occupazione della Russia e il tasso di cambio del rublo del paese come “numeri inventati”.

Nel frattempo, l’economista Janis Kluge dell’Istituto tedesco per gli affari internazionali e di sicurezza (SWP) calcola che le sanzioni occidentali da sole hanno “sostanzialmente ridotto l’economia russa del 10 percento”, un impatto maggiore rispetto alla crisi finanziaria del 2008. “Il modo in cui penso alle sanzioni è che stiamo scuotendo l’albero su cui siede il regime”, ha detto Kluge. “Non possiamo davvero dire cosa ne verrà fuori, cosa succederà. Non lo scuotiamo abbastanza da farlo cadere. Ma stiamo creando problemi per loro. Consuma molta energia politica a Mosca. E rende chiaro a tutti, a tutti gli addetti ai lavori, che è stato un grosso errore iniziare questa invasione”.

Il motore chiave dell’economia russa sono state a lungo le esportazioni di energia. Molti economisti ora ritengono che l’impatto dei massimali di prezzo imposti dal gruppo di nazioni del G7 sulle esportazioni di energia russa sia stato sottovalutato. Questi massimali hanno sostituito le precedenti sanzioni energetiche che si sono rivelate controproducenti perché hanno causato un aumento dei prezzi del petrolio e hanno fornito profitti inaspettati alla Russia nel 2022. per il Cremlino.

Nel febbraio 2023, i ricavi delle esportazioni di petrolio della Russia sono scesi al livello più basso in più di un anno poiché gli acquirenti hanno rispettato per lo più i massimali di prezzo e le sanzioni, secondo l’Agenzia internazionale per l’energia (IEA), ha riferito Bloomberg . Secondo quanto riferito, i ricavi mensili sono diminuiti di oltre il 40% su base annua, nonostante il relativo successo della Russia nel sostenere i volumi. Questa è una buona notizia per Cina e India, con entrambi i paesi che cercano di trarre vantaggio dal potere contrattuale drasticamente ridotto della Russia.

La Cina e l’India sono i fattori chiave dietro l’aumento della domanda di esportazioni di energia russa che sta contribuendo a sostenere l’economia assediata del paese nonostante le sanzioni guidate dall’Occidente, ha riferito Al Jazeera a febbraio. Le due potenze economiche asiatiche sono diventate i maggiori acquirenti di greggio russo lo scorso anno, poiché i paesi occidentali hanno limitato le importazioni e imposto sanzioni.

Mentre gli acquisti di energia da parte di India e Cina sono una buona notizia per il Cremlino, ci vuole capitale per mantenere in vita un’economia basata sulle materie prime. Secondo quanto riferito, questo sta diventando un grosso problema. A marzo, il miliardario russo Oleg Deripaska ha avvertito che la Russia rischia ora di rimanere senza contanti. “Non ci saranno soldi l’anno prossimo, abbiamo bisogno di investitori stranieri”, ha detto l’uomo d’affari a una conferenza economica.

Si può fare di più per imporre ulteriori costi alla Russia per l’invasione in corso dell’Ucraina. In un recente rapporto , la Kyiv School of Economics ha raccomandato di ridurre l’attuale prezzo massimo del petrolio a 50 dollari o meno. Le entrate della Russia derivanti dall’esportazione di idrocarburi sono già destinate a dimezzarsi quest’anno a circa 180 miliardi di dollari, secondo Jacob Nell, uno degli autori del rapporto KSE. “Spremere le entrate del petrolio e del gas metterà la Russia in secondo piano e accorcerà la guerra”, conclude il rapporto.

L’economista tedesco Kluge ritiene che l’impatto delle sanzioni sull’economia russa sarà a lungo termine e indica la perdita dell’accesso alle tecnologie occidentali come i chip dei computer come particolarmente dannosa per le prospettive future del Paese. “Il business case per la produzione di qualcosa di sofisticato in Russia è andato, e non tornerà”, ha osservato .

L’economia russa non è ancora in piena crisi e dispone ancora di risorse significative a cui attingere. Tuttavia, con la maggior parte delle strade per il partenariato occidentale ormai chiuse a tempo indeterminato e la dipendenza dalla Cina in rapida crescita, il discorso di Putin sulla ‘sovranità economica’ sta iniziando a suonare molto vuoto.

