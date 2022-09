Il successo dell’Ucraina nello sbaragliare le forze russe vicino a Kharkiv, nel nord dell’Ucraina, rappresenta un altro punto di svolta cruciale nella guerra. Entrambe le parti ora devono affrontare decisioni critiche.

La Russia deve decidere se abbandonare la sua finzione di una “operazione militare speciale” e impegnarsi in una guerra su vasta scala, un percorso che porterà indiscutibilmente a rischi maggiori e maggiore devastazione per entrambi i paesi. L’alleanza NATO-Ucraina deve decidere se approfittare di questo momento per cercare una soluzione negoziata favorevole da una posizione di forza, oppure correre il rischio di un conflitto ancora più intenso.

All’inizio di aprile, è diventato chiaro che la strategia iniziale di Mosca – una spinta diretta verso Kiev nella speranza che il governo ucraino crollasse – era fallita. Le forze russe si sono raggruppate nell’Ucraina orientale per perseguire una nuova strategia di tentativo di catturare e mantenere il territorio lì. Il successo dei contrattacchi ucraini mostra gravi debolezze anche in questa strategia.

La forza di invasione iniziale della Russia di 200.000, poiché indebolita da perdite significative, è semplicemente troppo piccola per contenere un’immensa linea di quasi 1.000 chilometri nell’Ucraina orientale, che si estende dal confine settentrionale dell’Ucraina con la Russia al Mar Nero a sud. La Russia può accumulare forze sufficienti per resistere alle spinte ucraine in alcune aree, come hanno fatto per respingere l’assalto ucraino a Kherson. Ma, come mostrato nel rapido crollo delle loro forze intorno a Kharkiv, questo non è possibile ovunque. In effetti, sembra che molte forze russe nella regione fossero la guardia nazionale di Rosgvardia, essenzialmente forze di polizia non addestrate per il combattimento militare in prima linea.

Queste carenze di manodopera pongono una domanda fondamentale. La strategia della Russia di combattere una guerra limitata, una “operazione militare speciale”, senza la coscrizione militare completa o la mobilitazione dell’intera società è pratica a lungo termine? O il Cremlino dovrà ora mobilitare completamente i militari e mettere l’economia civile su un piede di guerra? Come descritto in un recente articolo del New York Times sulla vita civile a Mosca, i civili russi sono stati per lo più al riparo dalle conseguenze materiali della guerra e la mancanza di un ampio progetto militare ha fatto sì che la realtà delle vittime non abbia colpito nel segno per molti .

È alquanto misterioso il motivo per cui Putin sta scegliendo di combattere la guerra solo con una frazione della potenziale potenza di combattimento della Russia. All’inizio della guerra, era spiegabile in base alla sua apparente convinzione che il governo ucraino sarebbe crollato di fronte a un’unica forte spinta militare. Sei mesi dopo, nessuno può sostenere questa convinzione, poiché l’Ucraina, sostenuta dalla NATO, è ovviamente un formidabile nemico militare.

Con la sua economia civile supportata da aiuti esteri (gli aiuti statunitensi da soli funzionano a un tasso annuale equivalente al PIL ucraino prebellico), l’Ucraina può permettersi di impegnare gran parte della sua popolazione maschile nello sforzo bellico. Completamente mobilitato, può schierare più manodopera di una Russia parzialmente impegnata. In termini di equipaggiamento militare, l’Ucraina è supportata dagli Stati Uniti e dalle nazioni della NATO con un PIL combinato di circa 20 volte quello della Russia. Questo non è un conflitto che la Russia può vincere chiaramente senza un impegno molto maggiore.

Un’interpretazione è che politicamente Putin non può permettersi di chiedere i sacrifici necessari per la piena mobilitazione. Vedendo i loro figli arruolati per quella che possono considerare una guerra di scelta, le famiglie russe potrebbero non sostenerlo più e dovrebbe condividere più potere con altre élite il cui aiuto sarebbe fondamentale per uno sforzo militare ampliato. Da una prospettiva occidentale, questa è una visione ottimistica. Implica che il sostegno interno russo alla guerra è debole e spingere di più potrebbe far crollare il regime di Putin. Che questo sia vero o meno, è certamente chiaro che chiedere un maggiore sforzo bellico comporta rischi politici per Putin.

Ma potrebbe essere troppo sperare che il popolo russo, famoso per la sua capacità storica di sopportare grandi difficoltà, si rivolga ai suoi leader se la guerra si intensifica. La critica che Putin ha affrontato finora sembra invece provenire dalla sua destra: i nazionalisti russi conservatori chiedono un’intensificazione dello sforzo bellico.

Putin ha notato in modo minaccioso in un discorso ai leader politici russi a luglio che “abbiamo sentito che vogliono sconfiggerci sul campo di battaglia. Ebbene, cosa posso dire? Lascia che provino….[E]tutti dovrebbero sapere che, in generale, non abbiamo ancora iniziato nulla sul serio. Ciò suggerisce molti altri gradini sulla scala dell’escalation mentre le forze russe iniziano a cedere. In effetti, la nuova ondata di scioperi delle forze russe negli ultimi giorni su infrastrutture critiche ucraine, come la rete elettrica e le dighe, è un esempio di tale escalation, che probabilmente aumenterà la sofferenza del popolo ucraino.

La questione critica è cosa potrebbe portare l’escalation mentre la NATO e gli Stati Uniti continuano a riversare risorse in Ucraina e le offensive ucraine continuano. La Russia aumenterà notevolmente le sue risorse militari mobilitando riserve e compiendo uno sforzo maggiore per convertire l’industria civile all’uso in tempo di guerra? Finora, il Cremlino sembra respingere gli appelli della destra alla piena mobilitazione, qualcosa che parla dei rischi politici di farlo o della convinzione di poter stabilizzare la propria situazione militare in Ucraina utilizzando le forze esistenti. Una piena mobilitazione amplierebbe quella che è già la più grande guerra europea dalla seconda guerra mondiale e segnalerebbe che la Russia considera il conflitto esistenziale.

Ma ciò che è più inquietante è ciò che potrebbe trovarsi oltre l’escalation convenzionale. Alcuni stanno già avvertendo che se la Russia passa a tattiche più distruttive in Ucraina, le forze della NATO potrebbero entrare direttamente nel conflitto. Se un’Ucraina sostenuta dalla NATO è in grado di entrare in Crimea, che la Russia considera proprio territorio, l’escalation nucleare diventerà una possibilità?

Come sottolinea un nuovo rapporto del progetto Costs of War della Brown University, è proprio la debolezza delle forze convenzionali russe rispetto alla NATO che la porta a fare molto affidamento sulle armi nucleari, una dipendenza che sarà solo amplificata dalla sconfitta militare convenzionale. Mosca ha già accennato più volte a minacce nucleari durante questo conflitto. Il mondo potrebbe essere diventato desensibilizzato a questa possibilità, sia a causa del precedente tintinnio della sua sciabola nucleare da parte della Russia, sia per gli immensi rischi che correrebbe ricorrendo alle armi nucleari, che innescherebbero un contraccolpo internazionale ancora maggiore e aumenterebbero il suo isolamento. Ma i costi del conflitto nucleare sarebbero così alti che il rischio deve essere preso sul serio.

Ma da parte della NATO, il successo sul campo di battaglia dovrebbe anche aprire ulteriori possibilità diplomatiche per perseguire un accordo che preservi l’indipendenza e la sovranità dell’Ucraina. Man mano che i rischi esistenziali per lo stato russo diventano più chiari, è probabile che Putin sia più disponibile a un compromesso salvifico anche se ciò comporta il rigetto dei territori ucraini occupati da febbraio. Al contrario, premere il vantaggio sul campo di battaglia senza alcuna apertura diplomatica spingerà ulteriormente la Russia in un angolo, con conseguenze imprevedibili.

A meno che e fino a quando non sarà raggiunto un accordo, la Russia manterrà la capacità di fare da spoiler in Ucraina e prevenire efficacemente qualsiasi ricostruzione economica del Paese, come illustrato dai suoi recenti scioperi alle infrastrutture. Una guerra intensificata, anche quella che la Russia sta perdendo, significherà distruzione continua e una zona di caos dilagante. Come suggeriscono già i commentatori di Washington, questo è un momento opportuno per aprire le porte alla diplomazia.