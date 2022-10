La Russa: e questa sarebbe politica?

Ove mai vi fosse qualcuno non ancora convinto della bassezza spaventosa (non dico fango, è troppo nobile!) in cui si agitano i nostri politicanti, uno peggio dell’altro, ciò che è accaduto ieri dovrebbe convincere anche i più restii.

Cominciamo con il discorso untuoso e fasullo -fasullo lontano un miglio- del votatissimo Presidente del Senato, che, con rapidità fulminea, battuto solo dalla signora Giorgia Meloni, da fascista convinto e dichiarato, o, visto che dire fascista è ormai quasi un reato (a Meloni piacerebbe), da uomo di estrema destra, con precedenti fascisti e con parenti strettissimi, dichiaratamente fascisti, diventa un democratico convinto.

E scopre, grazie alla signora Liliana Segre, che, una volta tanto, ha fatto un buon discorso, che esiste la festa del 25 Aprile, che esiste (forse) la festa del primo Maggio, che abbiamo una Costituzione che, peraltro -ma nessuno lo sottolinea-, lui, Ignazio Benito Maria La Russa, si propone di cambiare. E qui siamo ad uno sbrego della Costituzione e della funzione neutra (non neutrale!) del Presidente del Senato.

Mi spiace, non si può, uno che fa il Presidente del Senato o della Camera o il Presidente della Repubblica, è per definizione super partes e quindi non può, addirittura nel discorso di investitura, proporsi di stracciare la Costituzione, sia pure senza toccarne la prima parte: cosa importante, ma vaga che più vaga non si può.

Ma il bello … no, diciamolo bene, l’orrore, lo schifo del modo in cui si è giunti alla sua elezione non può non essere commentato, visto ciò che è accaduto.

Silvio Berlusconi, lo abbiamo visto tutti, di nuovo in Parlamento (Ruby ‘schiacciacuori’ permettendo), pretende dei posti importanti al Governo, il che è comprensibile, visto che fa parte della maggioranza. Ma evidentemente il duo Meloni-Salvini (un duo finora relativamente inedito) glieli nega. E allora lui che fa? molla il candidato alla Presidenza del Senato: lo abbiamo visto in TV, a parte il raffinato invito grillico. La Russa non sembrava minimamente scosso. Anzi, nessuno sembrava scosso. L’unico -e in un certo senso mi fa pena- che non lo aveva capito è stato proprio Berlusconi, che ha cercato il colpo basso, negando i voti a La Russa.

Avrebbe avuto successo, cioè lo avrebbe fermato, visto che al Senato i voti di Forza Italia sono indispensabili. Tutti ci saremmo aspettati il caos in Parlamento, la corsa a fare riunioni, il tentativo di discussione. Invece niente.

L’unico che non sembrava accorgersene era Berlusconi; la realtà era ed è stata che, per dirla in termini familiari, nessuno se lo filava. E, immagino che il primo a stupirsi del risultato imprevisto della votazione sia stato proprio Berlusconi.

La Russa (senza fez, al momento) non solo è stato eletto, ma lo è stato con addirittura più voti del necessario, molti di più se si contano quelli mancati di Forza Italia. Chi glieli ha dati? E perché?

Sul perché si può immaginare che il duo Meloni-Salvini, avendo smesso di odiarsi apparentemente, avesse deciso di fare a meno di FI. Non vi è altra spiegazione, erano certi non solo e non tanto di avere nell’occasione dei voti vaganti, ma erano certi di fare a meno di FI in quanto avevano fatto un accordo con qualcuno che gli garantiva l’elezione di La Russa senza (non ‘anche’ senza, secondo me) i voti di Berlusconi. E un accordo del genere non si fa in tre minuti, se ne deve avere discusso a lungo!

In altre parole, è chiaro come il sole, che dietro quell’avvenimento, vi è un accordo politico: esattamente quello che Matteo Renzi, poco dopo, dice di non avere fatto, perché se lo avesse fatto sarebbe stato un accordo vero e lo avrebbe dichiarato prima. Prova ne sia, prosegue il bravo Renzi (se non sbaglio l’ho definito l’uomo peggiore in Italia, perfino peggio di La Russa, e ce ne vuole) che i voti del suo partitino non bastavano.

Puah! Suvvia, lo sappiamo tutti perfettamente che nel PD, ci sono dei residuati renziani molto più numerosi di quanto si pensi: uno di essi (Stefano Bonaccini) vuole addirittura fare il segretario.

Dal che deriva, evidentemente, a mio parere, che, da un lato, Berlusconi ha le sue munizioni ormai compromesse, dall’altro, che un prezzo prima o poi sarà pagato agli sconosciuti votanti per La Russa.

L’accaduto è una tipica azione furba e cinica del predetto Renzi, che serve per facilitare (o peggio) l’operazione sulla Costituzione, non per caso evocata subito da La Russa nel discorso di apertura, quando, come ho detto, ha affermato che avrebbe favorito, da Presidente del Senato, le manovre di modifica della Costituzione. Uno cinico come La Russa, se fa uno sbrego simile lo fa … pour cause!

Berlusconi sembrerebbe stato fatto fuori, perché l’accordo di cui parlo deve essere stato fatto ben prima, all’insaputa di Berlusconi, probabilmente pensando che al momento opportuno quei voti torneranno utili, magari per votare le riforme della Costituzione, senza che vi sia bisogno di ricorrere al referendum!

Ora, naturalmente, tutti torneranno d’amore e d’accordo … a parole, ma ormai tutti sanno, Berlusconi incluso, che esiste un’altra maggioranza. Berlusconi, insomma, stia attento e le sue badanti stiano a casa!

Certo si parlerà del fatto che Berlusconi in realtà sapeva, aveva capito, ha solo subito un insulto e ha fatto un dispetto.

Io di Berlusconi ho almeno altrettanta disistima di quanta ne ho per la signora Giorgia Meloni o per La Russa, ma Berlusconi non è scemo. E non credo affatto che sarà facile isolarlo come hanno fatto ieri. A parte il fatto che, se è vera la mia ricostruzione, non vorrei trovarmi nei panni della signora Giorgia Meloni quando cercherà di ottenere da quei bei tipi il rispetto dell’impegno assunto, tanto più se nel frattempo quella quindicina di ‘persone‘ (uso il termine in senso lato) che ieri hanno votato di nascosto La Russa, avrà ottenuto il o i Grisbì contrattati.

Terribile, devastante il silenzio plumbeo del PD e del suo occhiuto di tigre!

Si potrebbe dire ‘è la politica bellezza’ … ma perché questa è politica?