I governi devono affrontare scelte politiche difficili mentre cercano di proteggere il loro popolo dai prezzi record dei generi alimentari e dall’impennata dei costi energetici causati dalla guerra in Ucraina.

I Paesi hanno introdotto una serie di misure politiche in risposta a questo aumento senza precedenti dei prezzi delle materie prime più cruciali. La nostra indagine su queste misure annunciate dai Paesi membri mostra che molti governi hanno cercato di limitare l’aumento dei prezzi interni con l’aumento dei prezzi internazionali, tagliando le tasse o fornendo sussidi diretti ai prezzi. Ma tali misure di sostegno a loro volta creano nuove pressioni sui budget già messi a dura prova dalla pandemia.

Limitare il pass-through del prezzo non è sempre l’approccio migliore. Secondo una nuova nota del FMI, i responsabili politici dovrebbero consentire agli alti prezzi globali di passare all’economia domestica, proteggendo al contempo le famiglie vulnerabili colpite dagli aumenti. In definitiva, è meno costoso che mantenere i prezzi artificialmente bassi per tutti, indipendentemente dalla loro capacità di pagare.

Non tutti i Paesi sono in grado di seguire lo stesso percorso. Laddove esistono sussidi, il ritmo degli adeguamenti dei prezzi e la misura in cui vengono utilizzati gli ammortizzatori sociali differiranno da Paese a Paese. Ecco perché la nostra nota offre consigli politici sfumati per i paesi a seconda delle circostanze dei singoli paesi, come la forza della rete di sicurezza sociale, il livello dei sussidi esistenti per cibo e carburante e la disponibilità di spazio fiscale.

Prezzi in rialzo

L’invasione russa dell’Ucraina ha fatto seguito ai forti guadagni dello scorso anno nei mercati delle materie prime, spingendo i prezzi dei generi alimentari a un record e il gas naturale ai massimi storici. I prezzi del grano, un alimento base in cui Russia e Ucraina insieme rappresentano circa un quarto delle esportazioni globali, sono aumentati del 54% rispetto all’anno precedente. Con l’interruzione delle importazioni di cibo ed energia da queste fonti, i paesi devono affrontare costi elevati e incertezza sulle forniture.

Le persone nei Paesi a basso reddito sono più vulnerabili all’aumento dei prezzi perché il cibo rappresenta in media il 44% del consumo, rispetto al 28% nelle economie dei mercati emergenti e al 16% nelle economie avanzate. Anche i prezzi del petrolio hanno registrato forti aumenti, che impongono oneri diversi ai consumatori. Le famiglie ad alto reddito tendono a consumare più carburante rispetto alle famiglie a basso reddito e consumano più benzina rispetto alle famiglie più povere, che in molti paesi in via di sviluppo tendono a consumare più cherosene. Le politiche del governo per mitigare l’impatto sociale dell’aumento dei prezzi devono tenere conto di queste differenze e garantire che l’onere non sia sentito in modo sproporzionato dai poveri.

Risposte politiche

Il trasferimento dei prezzi internazionali del carburante ai consumatori domestici è stato inferiore nei primi quattro mesi di quest’anno rispetto allo scorso anno. Inoltre, il pass-through è stato più alto nelle economie avanzate e più basso nei paesi emergenti e in via di sviluppo esportatori di petrolio. Le sovvenzioni al carburante prevalenti in molti paesi esportatori di petrolio in Medio Oriente, Nord Africa e Africa subsahariana sono una parte importante del motivo per cui i consumatori in quelle regioni potrebbero provare meno ‘dolore’ al distributore, anche se a scapito dell’aumento delle imposte costi e quindi, in molti casi, futuri tagli ad altri servizi pubblici.

Più della metà dei 134 Paesi intervistati aveva annunciato almeno una misura in risposta all’aumento dei prezzi dell’energia e dei generi alimentari. Le economie emergenti e in via di sviluppo hanno annunciato un minor numero di nuove misure politiche, probabilmente perché continuano a fare affidamento sui sussidi energetici e alimentari esistenti e limitano, o evitano, gli adeguamenti dei prezzi interni.

Potrebbero anche avere meno margini fiscali per reagire o maggiori difficoltà ad aumentare rapidamente le proprie reti di sicurezza sociale. Nelle economie avanzate, il maggior numero di paesi ha annunciato trasferimenti di contanti e semi-contanti (compresi buoni e sconti sulle bollette). Nelle economie emergenti e in via di sviluppo, le riduzioni delle tasse sui consumi sono state le misure annunciate più frequentemente.

Considerazioni sugli ammortizzatori sociali

Sebbene la maggior parte dei Paesi stia limitando i pass-through internazionali dei prezzi, questo non è consigliabile. I segnali di prezzo sono fondamentali per consentire alla domanda e all’offerta di adattarsi e indurre una risposta alla domanda, in cui i prezzi elevati incoraggiano le persone a essere più efficienti dal punto di vista energetico. D’altra parte, i prezzi agevolati incoraggiano maggiori consumi, esercitando ulteriori pressioni sui prezzi dell’energia. Allo stesso tempo, i Paesi dovrebbero fornire trasferimenti temporanei e mirati alle famiglie più vulnerabili.

Una risposta alla domanda può essere considerevole per l’energia, ma molto meno per il cibo perché le persone hanno bisogno di mangiare all’incirca la stessa quantità. Tuttavia, i paesi dovrebbero astenersi dall’impedire l’adeguamento dei prezzi interni perché tali misure, che si traducono in sussidi, non sono efficaci nel proteggere i più vulnerabili. Inoltre sono costosi, eliminano spese più produttive e riducono gli incentivi di produttori e distributori. Consigliamo di consentire il trasferimento del prezzo sugli alimenti, a condizione che i soggetti vulnerabili siano protetti e la sicurezza alimentare non sia a rischio.

Sottolineiamo inoltre che i paesi dovrebbero considerare la forza degli ammortizzatori sociali quando stabiliscono le politiche:

I Paesi con forti ammortizzatori sociali potrebbero utilizzare trasferimenti di denaro temporanei e mirati per ridurre l’impatto sulle persone vulnerabili. Questi paesi possono fornire trasferimenti mirati basandosi sui programmi sociali esistenti.

I Paesi in cui le reti di sicurezza non sono sufficientemente forti per sostenere i più vulnerabili possono espandere i loro programmi esistenti più efficienti aumentando i livelli di prestazioni e la copertura secondo necessità. Gli strumenti digitali possono essere utilizzati, ad esempio, per registrare i beneficiari e fornire vantaggi.

I Paesi con sussidi energetici o alimentari esistenti dovrebbero trasferire gradualmente i prezzi internazionali ai consumatori, impegnandosi a eliminare i sussidi nei prossimi anni. Il ritmo del pass-through dovrebbe essere attentamente calibrato sulla base del divario tra i prezzi al dettaglio e internazionali, lo spazio fiscale disponibile e la capacità di attuare misure per proteggere i soggetti vulnerabili.

Nei Paesi in cui la sicurezza alimentare è un problema e tutte le altre opzioni sono state esaurite, i governi possono prendere in considerazione altre misure temporanee, come sussidi sui prezzi o tasse all’importazione con chiare clausole di decadenza per i generi alimentari di base. I governi dovrebbero anche cercare di aumentare l’approvvigionamento alimentare sostenendo la produzione, evitando l’accumulo di scorte e utilizzando le riserve alimentari quando disponibili. Laddove la sicurezza alimentare è a rischio, può essere necessaria la distribuzione diretta di alimenti di base.

Nei prossimi due o tre anni, i governi dovrebbero concentrarsi sugli investimenti negli ammortizzatori sociali e sulla riforma dei sussidi esistenti. Tali revisioni aiuteranno i paesi a migliorare la resilienza e promuovere una spesa più produttiva per sostenere una crescita inclusiva.