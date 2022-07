L’invasione russa dell’Ucraina ha sconvolto i mercati energetici globali e causato l’aumento dei prezzi del carburante. Il primo ministro giapponese Fumio Kishida ha chiesto il riavvio di più reattori nucleari. Per la prima volta dal disastro nucleare di Fukushima Daiichi del 2011, una sottile maggioranza di cittadini giapponesi è favorevole al riavvio dei reattori nucleari del paese.

Dopo il disastro di Fukushima, il Giappone ha chiuso le sue centrali nucleari per problemi di sicurezza. Da allora il tasso di autosufficienza energetica del Giappone è crollato, lasciando il paese vulnerabile alla volatilità dei prezzi nei mercati energetici globali. Ma chiedere il riavvio dei reattori nucleari non è la risposta all’attuale crisi energetica.

Le centrali nucleari sono attualmente in fase di riavvio. Per essere riavviati, devono essere sottoposti a un lungo processo di ristrutturazione e superare gli screening di sicurezza da parte dell’Autorità di regolamentazione nucleare (NRA) del Giappone.

I nuovi standard di sicurezza introdotti nel 2013 mirano a minimizzare il più possibile i rischi. Ma questi standard sono rivolti più alle cause dell’incidente nucleare di Fukushima piuttosto che a nuove minacce, come la sicurezza informatica e il cambiamento climatico. I nuovi muri obbligatori di protezione contro lo tsunami sono necessari per superare il più grande tsunami mai registrato. Ma i cambiamenti nel clima globale stanno causando l’innalzamento del livello del mare, aumentando il potenziale che tsunami più grandi danneggino le centrali nucleari lungo le coste del Giappone.

Entro gennaio 2022, l’NRA ha approvato il riavvio di 17 dei 35 reattori nucleari disponibili in Giappone, ma non tutti sono stati in grado di produrre elettricità a causa dei lavori di ristrutturazione e manutenzione in corso. La quota di elettricità prodotta dalle centrali nucleari è scesa a solo il 4% nel 2020 dopo aver raggiunto il 6% nel 2018. Si tratta di una percentuale ben lontana dal previsto 20-22% delineato nel Piano energetico strategico del governo.

A causa dei tempi di costruzione di almeno un decennio, la costruzione di nuove centrali nucleari non è nemmeno una soluzione alla sfida energetica immediata.

Un altro ostacolo al riavvio dei reattori nucleari deriva dalle azioni collettive relative alla sicurezza e dalle sentenze dei tribunali contro il riavvio, come il recente caso relativo alla centrale nucleare di Tomari di Hokkaido Electric. Tali sentenze, anche se eventualmente ribaltate da un tribunale di grado superiore, rappresentano una notevole sfida per le utility elettriche che stanno già affrontando costi esplosivi per il rinnovo delle centrali nucleari in linea con i nuovi standard di sicurezza.

Già nel 2016 è diventato evidente che le società elettriche giapponesi non erano disposte a fare gli investimenti necessari per rinnovare un numero sufficiente di reattori nucleari per raggiungere gli obiettivi di politica energetica del governo. A peggiorare le cose, la possibilità che una sentenza del tribunale ponga fine ai tentativi di ripresa minaccia il ritorno di questi ingenti investimenti. Nel decennio successivo al disastro di Fukushima, non sono state presentate domande di riavvio sufficienti per raggiungere gli obiettivi del governo.

Questa è una posizione difficile per il governo Kishida, poiché gli attori pro-nucleare in Giappone stanno perdendo il potere politico necessario per attuare la politica nucleare. L’accelerazione del processo di riavvio andrebbe a scapito della sicurezza nucleare e aumenterebbe il rischio che si verifichi un altro incidente nucleare.

Qualsiasi interferenza con le sentenze dei tribunali contro la riapertura dei reattori nucleari minerebbe l’indipendenza della magistratura, il che sarebbe inappropriato per un paese democratico. Trasferire gli elevati costi di ristrutturazione ai consumatori attraverso prezzi dell’elettricità più elevati sarebbe impopolare tra l’elettorato e non risolverebbe il problema dei prezzi già elevati.

La politica energetica del Giappone mira a raggiungere le “3E+S”: sicurezza energetica, rispetto dell’ambiente ed efficienza economica basata sulla premessa della sicurezza. A tal fine, il governo prevede di continuare a utilizzare l’energia nucleare aumentando la produzione di energia rinnovabile.

Il governo prevede inoltre di utilizzare la tecnologia di cattura e stoccaggio del carbonio (CCUS) e aumentare l’uso di idrogeno e ammoniaca per decarbonizzare la produzione di energia termica. Poiché l’idrogeno e l’ammoniaca sono vettori energetici, non fonti di energia, l’energia necessaria per produrli dovrà provenire da altre fonti. Per contribuire all’obiettivo di decarbonizzare il settore energetico giapponese, dovranno essere prodotti utilizzando fonti di energia a basse emissioni di carbonio.

L’energia nucleare è stata a lungo la principale fonte di energia a basse emissioni di carbonio del Giappone e ora si trova ad affrontare una moltitudine di sfide che il governo di Kishida è in parte incapace e in parte non disposto ad affrontare. Di conseguenza, il Giappone manterrà l’energia nucleare ma a un livello molto inferiore a quanto previsto dal governo.

Ciò lascia l’energia rinnovabile e CCUS come le migliori opzioni da perseguire. L’espansione delle energie rinnovabili non è priva di sfide, come il bilanciamento della generazione intermittente di energia con soluzioni di stoccaggio e il miglioramento della frammentata rete elettrica del Giappone. E CCUS non è ancora una tecnologia pronta per il mercato.

Chiedere il riavvio dei reattori nucleari è inutile. È tempo che il governo prenda provvedimenti immediati per espandere le energie rinnovabili e spingere lo sviluppo delle tecnologie CCUS. Ciò consentirà al Giappone di aumentare la sua indipendenza energetica il prima possibile mantenendo basse le emissioni di gas serra.