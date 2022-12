USA: la ricerca sulla marijuana entra nella storia con la firma ufficiale di Biden

Il presidente Joe Biden è entrato nella storia venerdì, diventando il primo presidente americano a firmare una legge di riforma specifica sulla marijuana. Biden ha apposto la sua firma sulla legge bipartisan Medical Marijuana and Cannabidiol Research Expansion Act, ha annunciato la Casa Bianca. La storica legge, che intende facilitare lo studio della pianta da parte dei ricercatori scientifici, invita inoltre il governo federale a esaminare i potenziali benefici terapeutici della marijuana e potrebbe quindi contribuire a indirizzare la revisione della riprogrammazione che Biden ha avviato in ottobre. USA: la vendita al dettaglio di cannabis sta diventando sempre più esperienziale in tutto il Paese e i consumatori di oggi si aspettano negozi di alto livello e dal design accurato che mettano in mostra l’identità unica di un marchio. Con un numero sempre maggiore di negozi di marijuana moderni che nascono ogni giorno, è essenziale che i rivenditori facciano scelte di design intelligenti e creative per aiutarli a distinguersi dagli altri e a far tornare i clienti. Quando gli elettori del Colorado hanno legalizzato la marijuana a scopo ricreativo nel 2012, nessun altro Stato aveva lanciato un mercato legale per l’uso da parte degli adulti, e non c’era una tabella di marcia. Da allora, il mercato è maturato, con alcune aziende che hanno avuto successo e molte altre che hanno chiuso o sono state assorbite da pesci più grandi. La progressione del Colorado come uno dei primi mercati nazionali per l’uso da parte di adulti offre molti insegnamenti ai dirigenti delle imprese di marijuana di tutto il Paese.

Stati Uniti

Biden entra nella storia firmando una legge storica per la ricerca sulla marijuana

Il Presidente Joe Biden è entrato nella storia venerdì, diventando il primo Presidente americano a firmare una legge di riforma specifica sulla marijuana.

Biden ha apposto la sua firma sulla legge bipartisan MedicalMarijuana and Cannabidiol Research Expansion Act, ha annunciato la Casa Bianca.

La storica legge, che intende facilitare lo studio della pianta da parte dei ricercatori scientifici, invita inoltre il governo federale a esaminare i potenziali benefici terapeutici della marijuana e potrebbe quindi contribuire a indirizzare la revisione della riprogrammazione che Biden ha avviato in ottobre.

Tra i co-sponsor della proposta di legge ci sono i sen. Chuck Grassley, R-Iowa, e Dianne Feinstein, D-California, oltre a membri chiave della Camera che sostengono la riforma della marijuana, tra cui i rappresentanti degli Stati Uniti Earl Blumenauer, D-Oregon, Nancy Mace, R-South Carolina, e Dave Joyce, R-Ohio.

Prima legge di riforma della marijuana a essere approvata da entrambe le camere del Congresso, dopo aver superato il Senato il mese scorso attraverso un processo chiamato consenso unanime, la legge consente alle università di ricerca – comprese quelle che ricevono finanziamenti federali, che finora sono state diffidenti nei confronti della droga illegale a livello federale – e alle aziende private di acquisire licenze della Drug Enforcement Administration per coltivare e gestire la cannabis a scopo di ricerca.

Attualmente ci sono solo sette istituzioni con il permesso della DEA di coltivare la cannabis per la ricerca.

Il disegno di legge incarica anche direttamente il Dipartimento federale della Salute e dei Servizi Umani (DHHS) di ricercare «il potenziale terapeutico della marijuana», ma richiede anche all’agenzia di studiare come la cannabis possa compromettere lo sviluppo del cervello degli adolescenti e la capacità di guidare un veicolo a motore.

Passo monumentale

«La giornata di oggi segna un passo monumentale nel rimediare alle nostre leggi federali sulla cannabis», hanno dichiarato i rappresentanti degli Stati Uniti. Blumenauer, Dave Joyce, R-Ohio, Barbara Lee, D-California, e Brian Mast, R-Florida – tutti co-presidenti del Congressional Cannabis Caucus – hanno dichiarato in un comunicato venerdì scorso.

Il disegno di legge apre potenzialmente una nuova linea di business per le aziende che perseguono trattamenti a base di cannabis, compresi i giganti farmaceutici.

E se la ricerca avrà successo, potrebbe portare alla commercializzazione e alla vendita di prodotti a base di marijuana con indicazioni mediche basate sulla scienza, senza incorrere nell’approvazione della U.S. Food and Dru Administration.

«La ricerca è fondamentale per il progresso della politica sulla cannabis», hanno aggiunto i legislatori.

«Celebriamo la promulgazione di questa legislazione critica e attesa da tempo, e sappiamo che c’è ancora molto da fare per rimediare ai danni della fallimentare guerra alla droga».

Questo momento storico arriva sulla scia della revisione della riprogrammazione richiesta da Biden, e questa legge potrebbe avere un impatto diretto e significativo su tale processo.

Sia il Dipartimento di Giustizia che il Servizio Sanitario Nazionale sono tenuti a rivedere se le loro posizioni sulla cannabis sono coerenti con la scienza e la legge.

La marijuana rimane una sostanza controllata di serie 1, classificata come pericolosa e assuefacente come l’eroina, una designazione che garantisce anche che le imprese di MJ non possano dedurre le tipiche spese aziendali dalle tasse e complica compiti altrimenti semplici come l’accesso ai servizi bancari.

Nel determinare quali raccomandazioni fare sulla collocazione della marijuana nel Controlled Substances Act, «daremo un’occhiata a ciò che ci dice la scienza e a ciò che ci dicono le prove», ha detto il Segretario del DHHS Xavier Becerra in un evento di venerdì non collegato alla firma di Biden.

La nuova legge consente inoltre ai medici di discutere con i loro pazienti i «potenziali danni e benefici» della cannabis.

Altre riforme sul tavolo

La legge sulla ricerca è la prima delle numerose misure di riforma della marijuana attualmente all’esame di questo Congresso zoppo per raggiungere la scrivania del presidente.

Sempre venerdì, i titoli della cannabis sono balzati dopo una serie di nuove speculazioni sul SAFE Banking, una legge che proibirebbe ai regolatori bancari federali di punire le istituzioni finanziarie che aprono conti per le imprese di marijuana legali nello Stato.

Il SAFE Banking Act è passato più volte alla Camera. Ma la misura è ancora in fase di stallo al Senato, dove attualmente ha 42 co-sponsor, tra cui nove repubblicani in un Senato diviso al 50%.

Per battere l’ostruzionismo e far avanzare una legge controversa, secondo le regole del Senato, sono necessari sessanta voti.

Stati Uniti

Opinioni a confronto: Come il design dei negozi di cannabis può aiutare ad attirare più consumatori

La vendita al dettaglio di cannabis sta diventando sempre più esperienziale in tutto il Paese e i consumatori di oggi si aspettano negozi di alto livello e dal design accurato che mettano in mostra l’identità unica di un marchio.

Con un numero sempre maggiore di negozi di marijuana moderni che nascono ogni giorno, è essenziale che i rivenditori facciano scelte di design intelligenti e creative per aiutarli a distinguersi dagli altri e a far tornare i clienti.

Ci sono diversi modi in cui i rivenditori possono affrontare al meglio queste decisioni critiche sul design dei loro negozi, partendo da zero:

Usare il branding per far tornare i clienti

La realtà odierna della cannabis è che i prezzi sono competitivi su tutta la linea, indipendentemente dal mercato o dal settore.

In poche parole, i consumatori possono scegliere dove acquistare.

Per questo motivo, il marchio e la presenza fisica di un rivenditore dovrebbero concentrarsi sull’esperienza completa del consumatore, per garantire che ogni cliente abbia la visita più soddisfacente possibile.

I clienti dovrebbero essere contenti di entrare nel negozio, dove possono consultare budtender disponibili e competenti e immergersi nell’atmosfera del marchio.

Le scelte di design fisico fatte dai rivenditori durante il processo di costruzione creano questa esperienza completa.

La scelta di semplici chioschi self-service e di efficienti sistemi di punto vendita può rendere gli acquisti senza soluzione di continuità, mentre la presenza di budtender al bancone e sul pavimento può guidare le scelte dei clienti.

I sistemi di illuminazione e le scelte cromatiche adattabili contribuiscono a dare un tono al locale, insieme ad altre scelte di design personalizzate fatte in fase di costruzione.

Per esempio, un marchio di vendita al dettaglio di cannabis ricreativa nel Massachusetts ha pensato attentamente a ogni singolo aspetto dell’edificio.

Il team si è avvalso di soluzioni chiavi in mano per realizzare la propria visione, unendo il marchio unico allo spazio fisico per creare un luogo che attiri i consumatori.

Il marchio dell’azienda è rustico e legato alla natura, per cui il team ha scelto dettagli di design accurati come il legno recuperato, un bancone di vendita al dettaglio che ricorda un fiume che scorre e un’illuminazione che emula l’acqua corrente.

Lo stesso piano di vendita al dettaglio è dotato di una lounge con tavoli e sedie per i clienti in attesa degli ordini, mentre i chioschi self-service e i budtender presenti in tutto il negozio consentono ai clienti di impegnarsi come preferiscono.

Scelte così accurate fin dall’inizio della costruzione creano un ambiente tranquillo e coinvolgente con cui i clienti entrano in contatto e ritornano.

Soluzioni per un design accurato

La bellezza delle soluzioni “chiavi in mano” risiede nella flessibilità: con il supporto di un ottimo team, i rivenditori di tutte le dimensioni possono elaborare la propria visione progettuale e modificare le proprie scelte in base alle esigenze.

I fornitori di soluzioni “chiavi in mano” mantengono le fasi di progettazione e costruzione in tempi stretti, pur disponendo delle risorse necessarie per garantire un lavoro personalizzato.

I fornitori possono accelerare i processi di costruzione e aiutare a mettere online un negozio il più rapidamente possibile, consentendo ai rivenditori di battere la concorrenza.

In un contesto chiavi in mano, i principali stakeholder e i membri del team hanno l’opportunità di valutare i componenti e prendere decisioni tempestive per far avanzare il progetto.

I fornitori chiavi in mano integrano gli appaltatori nella costruzione fin dall’inizio, spesso prevenendo i problemi prima che si verifichino.

Quando la progettazione e la costruzione lavorano fianco a fianco, non solo viene garantita la costruibilità del progetto, ma anche l’intento originale del progetto rimane intatto.

Ad esempio, molti clienti desiderano che nel loro negozio vengano eseguiti lavori personalizzati, che si tratti di lavori in legno, piastrelle, pittura, decorazioni o altro ancora.

I lavori personalizzati spesso alterano il programma di costruzione e rallentano i progressi, mandando fuori strada l’intero progetto.

I fornitori chiavi in mano possono mantenere il progetto in carreggiata affrontando in modo proattivo le richieste e le modifiche prima che vengano realizzate sul campo, senza sacrificare la qualità dei prodotti o del lavoro personalizzato.

In questo modo, assicurano la durata e il controllo dei costi per mantenere la costruzione senza intoppi.

Mantenere la conformità durante la costruzione

Inoltre, con le diverse normative che variano da Stato a Stato, i fornitori “chiavi in mano” sono fondamentali per mantenere la visione del progetto adattandosi agli standard.

Ad esempio, i rivenditori di New York hanno requisiti specifici per i potenziali ampliamenti che delineano le regole per varie caratteristiche di progettazione.

Tra gli altri requisiti, come la sorveglianza e l’adeguata ventilazione, queste condizioni includono:

Layout aperti.

Avere fino a 10 punti vendita in ogni negozio.

Mantenere un’area di stoccaggio sicura e una porta del caveau protetta dalla vista dei clienti.

Con il coinvolgimento degli appaltatori in ogni aspetto della costruzione, i rivenditori possono seguire più facilmente le condizioni di progettazione specifiche di ogni mercato, pur mantenendo il loro senso di individualità.

In breve, un’esperienza premium per i clienti può suggellare la loro fedeltà e attirare nuovi clienti.

Tuttavia, il perseguimento di questo obiettivo inizia ancor prima che venga posato il primo mattone, con una pianificazione e un design attenti al marchio e all’identità in ogni fase del processo.

Questo obiettivo è raggiungibile da tutti i rivenditori attraverso soluzioni chiavi in mano che incorporano la visione in ogni decisione, consentendo la personalizzazione senza sacrificare la qualità e i tempi.

Incorporando queste idee, i rivenditori possono anticipare la concorrenza ed entrare in contatto sia con i consumatori ricreativi che con i pazienti medici, promuovendo un ambiente accogliente creato con cura.

Stati Uniti

I tempi del boom sono finiti: 10 anni dopo che il Colorado ha legalizzato la marijuana a scopo ricreativo

Quando gli elettori del Colorado hanno legalizzato la marijuana a scopo ricreativo nel 2012, nessun altro Stato aveva lanciato un mercato legale per l’uso da parte degli adulti, e non c’era una tabella di marcia.

Dave Malone, cofondatore e direttore creativo di Green Dot Labs, un’azienda di cannabis integrata verticalmente con sede a Denver, l’ha paragonata a un’escursione notturna nella natura selvaggia.

«Siamo stati al buio con una torcia nella mano sinistra e un machete nella destra», ha detto.

Da allora, il mercato è maturato, con alcune aziende che hanno avuto successo e molte altre che hanno chiuso o sono state assorbite da pesci più grandi.

La progressione del Colorado come uno dei primi mercati nazionali per l’uso da parte di adulti offre molti insegnamenti ai dirigenti delle imprese di marijuana di tutto il Paese.

Come gli imprenditori della marijuana in altri Stati, le aziende del Colorado hanno registrato alcuni dei loro migliori mesi di vendita durante le chiusure del COVID-19 nel 2020, quando le persone ricche di fondi federali di stimolo avevano pochi altri posti dove spendere i loro soldi.

I nuovi consumatori di cannabis si sono rivolti alla pianta anche per alleviare lo stress.

Ma quel boom non è durato.

E ora le aziende di cannabis del Colorado stanno vivendo la peggiore flessione mai vista sul mercato, con i numeri delle vendite mese su mese in costante discesa a causa del calo dei prezzi dei fiori all’ingrosso.

Le condizioni del mercato sono peggiorate a tal punto che tra i coltivatori di marijuana si stanno moltiplicando gli appelli a non concedere più licenze a nuove aziende di coltivazione nello Stato.

Un altro fattore che aumenta il malumore delle aziende del Colorado è che, per alcuni anni, lo Stato è stato l’unico mercato legale per l’uso da parte degli adulti nella regione.

Quei giorni sono finiti, dato che gli stati confinanti come l’Arizona e il New Mexico hanno i loro mercati per l’uso da parte degli adulti, e le persone possono ottenere cannabis legale a scopo ricreativo in diverse parti del paese.

«Quest’anno è stato un periodo molto difficile per l’industria», ha detto Malone. «Il mercato è in calo rispetto ai suoi massimi».

«È un vero tritacarne in questo momento».

Malone descrive le conseguenze del boom della pandemia come una “sbornia” che include una «macroeconomia acida con un’economia della cannabis massicciamente sovraccarica».

Alcuni errori

Joe Hodas, chief marketing officer di Wana Brands, con sede a Boulder, lavora con le aziende produttrici di cannabis in Colorado fin dall’inizio del mercato ricreativo e ha fatto parte delle attività di lobbying che hanno contribuito alla definizione dei regolamenti.

Se potesse tornare indietro nel tempo e cambiare qualcosa, Hodasha detto che avrebbe reso le regole fiscali definitive, in modo che i regolatori e i legislatori non possano continuare ad aggiungere nuove tasse statali.

«La gente non sembra capire che se continuiamo ad aggiungere tasse e a rendere la cannabis legale più costosa, i consumatori continueranno a cercare il mercato nero», ha detto.

Un altro errore, secondo Hodas, è stato quello di non concentrarsi sull’aggiunta di elementi di equità sociale alla struttura delle licenze commerciali.

«Non abbiamo dato l’opportunità alle persone di colore o a coloro che hanno sofferto per mano della guerra alla droga di essere coinvolti in modo appropriato nell’industria», ha aggiunto.

All’epoca, ha spiegato Hodas, lo sforzo principale era semplicemente quello di portare la legalizzazione della marijuana “oltre il traguardo“.

Oltre a Hodas, Dan Pabon è stato coinvolto nella definizione delle politiche sulla cannabis in Colorado nei primi tempi.

Pabon è stato eletto rappresentante dello Stato del Colorado nel 2011 e ha servito nella legislatura per otto anni.

Durante questo periodo, è stato uno degli sponsor originali della prima legge che ha legalizzato la marijuana a scopo ricreativo in Colorado.

Ora lavora come consulente generale per Schwazze, un’azienda di cannabis integrata verticalmente con sede a Denver.

Per Pabon, una misura del successo è data da quanti altri mercati della marijuana sono venuti dopo quello del Colorado e da come operano in modo simile.

«Il modello del Colorado ha avuto un enorme successo», ha detto. «E dico questo perché la maggior parte degli Stati che hanno adottato la cannabis ricreativa nel loro sistema hanno usato, se non in toto, in parte le regole e i regolamenti del Colorado».

Ciò che il Colorado avrebbe potuto migliorare, secondo Pabon, è stato fornire capitali e opportunità agli imprenditori che cercano di entrare nel settore.

All’inizio, ha visto molte imprese cadere in preda a prestiti predatori e ad accordi commerciali sbagliati.

«Molte di queste cose si sarebbero potute evitare se lo Stato avesse investito di più in un fondo per l’imprenditoria», ha aggiunto Pabon.

Controlli sul mercato

In prospettiva, mentre il mercato si consolida e si riempie di prodotti – e i prezzi all’ingrosso continuano a scendere – alcune aziende produttrici di cannabis si sono appellate alle autorità di regolamentazione per imporre una moratoria sulle nuove autorizzazioni.

Sostengono che questo aiuterebbe a frenare la saturazione del mercato e a proteggere le attività esistenti.

«Siamo sempre stati dell’idea che questo non sarebbe stato uno stato con licenze illimitate per sempre», ha detto Pabon.

«Quando si ha una sovrapproduzione, si ha una pressione sui prezzi del mercato, che può indurre alcuni operatori a dirottare il prodotto verso il mercato illegale».

È per questo che ai regolatori sarà concessa la possibilità di introdurre dei limiti, ha aggiunto.

L’obiettivo finale del mercato autorizzato è sempre stato quello di sradicare completamente gli operatori illeciti.

Nel frattempo, le aziende produttrici di cannabis hanno aumentato la produzione durante il periodo di boom della pandemia e, quando i prezzi sono crollati quest’anno, hanno iniziato a chiudere i battenti, secondo Pabon.

Abbiamo sentito di alcuni proprietari di coltivazioni che hanno detto: “Vi darò le chiavi di questo posto gratuitamente, a patto che vi facciate carico dei miei canoni di locazione“», ha detto.

Brian Vicente, dello studio legale Vicente Sederberg di Denver, ha elogiato ciò che il mercato ha realizzato negli ultimi dieci anni, compresi i miliardi di dollari di entrate fiscali, le decine di migliaia di posti di lavoro e le centinaia di imprese.

Un punto critico è stato il tentativo di capire la giusta quantità di piante o di tettoie di cui il mercato ha bisogno per soddisfare la domanda, ha aggiunto.

«Questo ha portato a una certa depressione dei prezzi, che ha reso il mercato un po’ difficile, soprattutto negli ultimi sei mesi, per le aziende che producono cannabis», ha detto Vicente.

«Abbiamo troppe coltivazioni per la domanda dello Stato. Quindi vale la pena considerare una moratoria sulle nuove coltivazioni».

L’impatto dei marchi

Diverse aziende produttrici di cannabis del Colorado, tra cui WanaBrands, hanno perfezionato il loro marchio nello stato e successivamente hanno portato il loro spettacolo sulla strada, espandendosi nei mercati di altri stati.

Brittany Hallett, vicepresidente del marketing della Slang Worldwide di Denver, che è la società madre della O.pen vape, ha detto che il Colorado è stato il terreno di prova perfetto.

«Siamo stati in grado di crescere e di costruire le fondamenta del marchio», ha detto.

«È stato come un trampolino di lancio che ci ha permesso di espanderci in diverse categorie di prodotti e in altri mercati nel corso degli ultimi 10 anni».

Ad esempio, l’azienda ha recentemente acquisito il suo partner di lunga data nel Vermont, Ceres Med, e ha aperto un negozio al dettaglio in ottobre.

«A livello nazionale, e quando si pensa alla cannabis, il Colorado ha un posto speciale nel cuore di molte persone», ha detto Hallett.

«È il cuore della cannabis, almeno negli Stati Uniti».

Il fatto di provenire dal Colorado è un’idea forte da portare avanti in una prospettiva nazionale, ha aggiunto Hallett, notando che è «qualcosa che abbiamo riscontrato una buona accoglienza sia da parte dei consumatori che dei rivenditori».

Tra le aziende presenti nello Stato, Hallett ha sottolineato che un tempo in Colorado erano in competizione più di 300 marchi di vape diversi.

Ora il mercato è meno affollato, ha detto, stimando che ci sono meno di 100 marchi di vape nello Stato.

La compressione dei prezzi che si è verificata nel mercato dei fiori nel corso del decennio ha colpito anche il settore del vape.

Hallett ha detto che una cartuccia di distillato di terpeni da 1 grammo veniva venduta al dettaglio a 90 dollari prima delle tasse, mentre ora viene venduta a 50-55 dollari.

Per quanto riguarda i costi di produzione, durante il picco di acquisti della pandemia, Hallett ha detto che un chilo di fiori veniva venduto all’ingrosso a circa 1.500 dollari. Ora il prezzo è sceso a 400-500 dollari al chilo.

Un tentativo di cannabis artigianale

La crisi non ha impedito a Malone di puntare su un’area specifica del settore della coltivazione, quella che lui chiama il mercato dei fiori “ultra-premium”, noto anche come coltivazione artigianale.

Nonostante il mercato dei fiori sia saturo, Green Dot Labs ha investito risorse in un impianto di coltivazione indoor high-tech e all’avanguardia per produrre i migliori fiori possibili.

Malone ha dichiarato che il suo fiore viene venduto a più di 400 dollari l’oncia, un prezzo elevato se si considera che sul mercato all’ingrosso interi chili di fiori di qualità inferiore vengono venduti a circa quel prezzo.

All’inizio del mercato, l’azienda Native Roots, con sede a Denver e integrata verticalmente, coltivava fiori in quantità per soddisfare la domanda, ha dichiarato Beth Kotarba, direttore operativo dell’azienda.

«Abbiamo iniziato a renderci conto che stiamo coltivando molto, ma forse la nostra qualità non è all’altezza di quella della concorrenza», ha detto.

«Così abbiamo fatto un’analisi approfondita di questo aspetto e di tutti i nostri processi».

Native Roots ha iniziato a concentrarsi maggiormente sulla coltivazione di un tipo di fiori che i suoi budtender sarebbero orgogliosi di raccomandare.

«Ora abbiamo una coltivazione più piccola che siamo stati in grado di utilizzare per fare questo e produrre un livello più alto di fiori», ha aggiunto Kotarba.

Un’altra azienda di marijuana che sta puntando al mercato artigianale è la Veritas Fine Cannabis di Denver.

Jon Spadafora, socio e responsabile marketing dell’azienda, ha detto che se avesse potuto tornare indietro nel tempo, l’azienda avrebbe apportato presto dei miglioramenti alla sua struttura.

«Avremmo dovuto essere più aperti alle tecnologie che si rendevano disponibili e alle diverse opportunità che avrebbero ridotto i nostri costi di produzione man mano che procedevamo», ha detto.

Come altre aziende che si sono concentrate sui propri marchi, Spadafora ha detto che la cosa più intelligente che Veritas ha fatto è stata quella di marchiare e confezionare i propri prodotti floreali.

«Di conseguenza“, ha detto, «siamo stati molto fortunati ad essere in grado di entrare in contatto con i consumatori molto prima di molte altre aziende».

Stati Uniti

Una associazione no-profit di New York si prepara al primo giorno di vendita della marijuana per adulti come unico rivenditore operativo dello Stato

Lo status di no-profit di Housing Works, i decenni di servizio nella comunità e l’esperienza nella vendita al dettaglio hanno posizionato l’organizzazione in modo unico per diventare il primo negozio di marijuana per uso adulto autorizzato a New York ad aprire i battenti.

E probabilmente l’unico a lanciare le vendite prima del cambio di calendario, non riuscendo a rispettare le previsioni di mercato fatte dal più importante politico dello Stato solo pochi mesi fa.

Il suo marchio di nuova costituzione, Housing Works Cannabis Co. avrà un’apertura soft giovedì – giustamente alle 16:20 ET – nella sua sede di 4.000 metri quadrati nel quartiere NoHo di Manhattan, inaugurando una nuova era per i newyorkesi e i milioni di turisti che la visitano ogni anno.

«Siamo emozionati e nervosi. Ma soprattutto siamo molto orgogliosi di far parte di questo momento storico», ha dichiarato il direttore del negozio Sasha Nutgent a MJBizDaily.

«E di essere i primi».

L’improbabile percorso di Housing Works verso la corsia interna del lancio del mercato più seguito dell’industria della cannabis negli ultimi anni è iniziato solo pochi mesi fa.

Questa breve tempistica è notevole quanto l’evoluzione della no-profit, che è passata dal fornire servizi ai senzatetto e ai malati di HIV/AIDS alla vendita di marijuana per uso ricreativo in un mercato potenzialmente miliardario.

Secondo il Factbook MJBiz del 2022, i rivenditori di New York per uso adulto dovrebbero generare vendite per 1 miliardo-1,2 miliardi di dollari nel 2023 e per 2,2-2,7 miliardi di dollari nel 2026.

Preparazione per il lancio

Le squadre di costruzione e il personale di Housing Works hanno lavorato 24 ore su 24 per trasformare un locale di Gap, da tempo abbandonato, in uno spazio commerciale di tipo completamente diverso.

L’eredità dell’organizzazione non profit, che gestisce 10 negozi dell’usato e due librerie a Brooklyn e Manhattan, ha aiutato la causa.

Così come l’esperienza di Nutgent nella gestione di diversi negozi al dettaglio di Housing Works nel corso degli anni.

I gestori hanno ricevuto le chiavi solo la scorsa settimana per il negozio, situato all’interno di 1 Astor Place, un edificio in terracotta completato nel 1883 che ospita negozi a uso misto e più di 170 unità residenziali.

Consulenti e architetti hanno contribuito alla progettazione dello spazio in tempi stretti.

Altri lavori di breve durata sono stati:

Finalizzazione dei sistemi di punti vendita.

Incontri con coltivatori, marchi e produttori.

La selezione dei prodotti.

L’assunzione e la formazione di 14 dipendenti – un mix di ex lavoratori di dispensari di marijuana medica, neofiti del settore, rivenditori e alcuni con un background tecnologico.

Uno dei dipendenti è un cliente di Housing Works, che fornisce anche servizi di formazione al lavoro e servizi personalizzati per i newyorkesi appena usciti di prigione.

Il negozio offrirà ai consumatori un’ampia gamma di prodotti a base di cannabis, dato che non si prevede che New York abbia carenze di scorte che altri mercati emergenti per l’uso da parte di adulti hanno sperimentato.

Secondo Nutgent, Housing Works prevede di offrire 700-1.200 SKU (unità di stoccaggio), tra cui una varietà di edibili, tinture, bocconcini per animali, vapes, fiori, pre-roll e accessori, per le vendite del primo giorno.

Sulla corsia preferenziale

Sembra che Housing Works e le altre sette organizzazioni non profit dello Stato che hanno ottenuto le licenze CAURD (conditional adult-use retail dispensary) possano avere una strada più veloce per l’apertura di negozi in muratura rispetto alle altre 28 organizzazioni CAURD che hanno intenzione di aprire imprese a scopo di lucro.

Ciò è dovuto in gran parte al fatto che le organizzazioni non profit, nell’ambito del programma di sviluppo della cannabis di New York, non possono accedere alle proprietà e ai fondi statali destinati ad aiutare i rivenditori a scopo sociale.

Queste restrizioni possono aumentare i problemi di capitale per gli operatori, ma riducono anche i requisiti di conformità, minimizzando le approvazioni e i ritardi che di solito si verificano con la regolamentazione della cannabis e il sostegno del governo.

Soprattutto, però, Housing Works aveva una proprietà pronta per la vendita al dettaglio e un’esperienza nell’entrare e servire diversi mercati al dettaglio in tutta la città.

«Hanno già un’infrastruttura, una posizione molto evidente e la capacità di entrare nel mercato», ha detto Trivette Knowles, portavoce dell’Office of Cannabis Management (OCM) di New York.

«Una volta concesse le licenze provvisorie a questi licenziatari, abbiamo dato loro l’autonomia e la libertà di condurre la loro attività in modo imprenditoriale e come meglio credevano».

L’obiettivo dell’approccio equo di New York non era solo quello di aiutare coloro che erano stati danneggiati dalla guerra alla droga del governo a ottenere licenze commerciali per la marijuana, ma anche di sviluppare un sistema per aumentare le loro possibilità di successo prolungato.

Housing Works ha presentato la sua domanda a fine settembre e due mesi dopo era tra i primi 36 vincitori di licenze di vendita al dettaglio approvate per vendere cannabis a scopo ricreativo in uno degli Stati più regolamentati della nazione.

Non è raro che il processo di approvazione si trascini per oltre un anno in altri mercati di consumo per adulti.

«La svolta è stata pazzesca», ha detto Nutgent.

Un approccio diverso

Le autorità di regolamentazione di New York prevedono di rilasciare ben 175 licenze di vendita al dettaglio, di cui 25 destinate a organizzazioni non profit, che devono soddisfare i seguenti criteri:

avere una storia al servizio di persone attualmente o precedentemente incarcerate, compresa la creazione di opportunità professionali

Avere almeno un membro del consiglio di amministrazione coinvolto nella giustizia sociale.

impiegare almeno cinque lavoratori a tempo pieno

Gestire un’impresa sociale con un attivo netto o un profitto per almeno due anni.

In una guida pubblicata a fine novembre, i regolatori hanno permesso alle imprese qualificate di lanciare servizi di consegna prima di aprire i loro negozi al dettaglio, un altro cambiamento significativo rispetto ad altri mercati ricreativi.

«L’OCM sta facendo qualcosa di diverso», ha detto Knowles. «OCM sta provando qualcosa di diverso».

In un’altra deroga alla norma, tutti i proventi della Housing Works Cannabis Co. saranno reindirizzati a finanziare i servizi comunitari forniti dalla sua società madre, Housing Works.

L’organizzazione è stata fondata nel 1990 per affrontare la pandemia dell’HIV/AIDS e la crisi dei senzatetto, che si è aggravata dopo l’epidemia di COVID-19. In ottobre, più di 65.000 persone sono state colpite dalla crisi.

A ottobre, più di 65.000 persone, tra cui quasi 21.000 bambini, dormivano nel sistema di rifugi primari della sola città di New York.

Secondo le statistiche compilate dalla Coalition for the Homeless, si tratta di tassi che non si vedevano dai tempi della Grande Depressione.

L’Housing Works offre anche altri servizi alla comunità, come test COVID-19, consulenza sulle dipendenze, assistenza sanitaria, alloggi, assistenza legale e altri programmi di assistenza.

«Tutti i proventi sono destinati ai programmi di Housing Works che ci aiutano a portare a termine la nostra missione», ha dichiarato Nutgent.

Anno nuovo, nuovi propositi

La folle corsa di Housing Works Cannabis Co. verso il traguardo non è ciò che molti avevano previsto per il lancio iniziale delle vendite per uso adulto nell’influente mercato di New York, che si prevede possa rivaleggiare con alcuni dei più grandi della nazione quando sarà pienamente operativo.

Sebbene l’apertura del negozio rappresenti una vittoria per i regolatori e per il governatore Kathy Hochul, dopo aver insistito per mesi che le vendite ricreative sarebbero iniziate entro la fine dell’anno, Housing Works dovrebbe essere l’unico operatore operativo quest’anno, con un risultato ben al di sotto delle aspettative del mercato.

A ottobre la Hochul aveva dichiarato che lo Stato era “sulla buona strada” per aprire 20 negozi per adulti nel 2022, con altri 20 punti vendita al mese in arrivo.

Gennaio si preannuncia ora come un mese di accelerazione, anche se persistono diverse preoccupazioni riguardanti i finanziamenti per l’equità sociale, la garanzia di proprietà a condizioni di locazione favorevoli, le sedi di vendita al dettaglio sostenute dallo Stato e altri requisiti operativi, che spingono alcuni titolari di licenze e richiedenti a modificare al volo i piani aziendali in vista delle vendite per adulti.

«Nelle prossime due settimane, in particolare dopo il nuovo anno, assisteremo a molti sviluppi», ha dichiarato Knowles dell’OCM.

Anche una causa in corso che contesta i requisiti di residenza ha ostacolato i progressi, bloccando il rilascio di decine di licenze a Brooklyn, Central New York, Finger Lakes, nell’area di Mid-Hudson e Western New York.

In tutto questo, Housing Works ha superato alcune probabilità piuttosto schiaccianti per essere il primo negozio per adulti dello Stato ad aprire i battenti quest’anno – e per giunta a Manhattan.

«Abbiamo lottato duramente per costruire una squadra e trovare architetti e designer per aprire il negozio in tempo, perché volevamo rispettare la promessa della città di aprire prima del 2023», ha detto Nutgent, che ha preparato il suo staff per una giornata che si preannuncia impegnativa sul piano delle vendite e delle casse.

«Ci aspettiamo centinaia di persone».

Canada

Le aziende di cannabis in difficoltà si rivolgono alla legge canadese sull’insolvenza

Un numero insolito di società di cannabis ha fatto ricorso a una legge canadese sull’insolvenza aziendale chiamata Companies’ Creditors Arrangement Act (CCAA) nel 2022, una tendenza che dimostra sia le sfide finanziarie dell’industria della marijuana sia una possibile soluzione per evitare che le aziende finiscano completamente sott’acqua.

Quattordici dei 35 depositi CCAA in Canada – ovvero il 40% – tra il 1° gennaio e il 22 dicembre hanno coinvolto aziende che operano nel settore della cannabis in un modo o nell’altro:

Eve & Co. e società collegate.

Choom Holdings e società collegate.

MJardin Group, GrowForce Holdings e società collegate.

Zenabis Global e società collegate.

Sproutly e Toronto Herbal Remedies.

MPX International Corp. e società collegate.

Speakeasy Cannabis Club.

Medipure Pharmaceuticals e Medipure Holdings.

Superette e società collegate.

Flower One Holdings e società collegate.

The Flowr Corp.

CannaPiece Group.

Trichome Financial Corp. e società collegate.

Lightbox Enterprises (Dutch Love Cannabis).

«Tornando a un paio di anni fa, i mercati erano molto frizzanti e la capacità di raccogliere finanziamenti azionari significava che c’era una pronta disponibilità di denaro nel settore», ha detto Ranjeev Dhillon, socio dello studio legale canadese McCarthy Tétrault e co-responsabile del gruppo di diritto della cannabis dello studio.

Molte aziende hanno proceduto con l’aspettativa che il capitale avrebbe continuato a fluire, ha aggiunto Dhillon.

«Non è più così», ha detto.

«E poiché ora non hanno più liquidità e si tratta di un’attività con margini relativamente bassi e a volte pesante dal punto di vista del capitale, non hanno più la possibilità di raccogliere liquidità o di ripagare i debiti.

«Ed è per questo che si assiste a un aumento delle CCAA».

Jane Dietrich, partner del gruppo di ristrutturazione e insolvenza dello studio legale canadese Cassels Brock & Blackwell, ha affermato che il trend dei CCAA nel settore della cannabis è iniziato nel 2020 e sembra stia accelerando.

In parte, attribuisce la tendenza al CCAA della cannabis alla novità del settore regolamentato.

«C’è un sacco di razionalizzazione che sta avvenendo mentre le persone capiscono quali aziende avranno successo e quali sono in difficoltà», ha detto Dietrich.

La presentazione di una CCAA può anche essere un’opzione utile per alcune società di cannabis con sede negli Stati Uniti che non hanno accesso alla protezione fallimentare del Capitolo 11 nel loro paese a causa dell’illegalità federale della marijuana.

«Nella misura in cui hanno una connessione o un legame con il Canada, cercano di presentare un’istanza qui e poi affrontano le loro difficoltà finanziarie in un procedimento CCAA», ha spiegato Jamey Gage, presidente nazionale del gruppo di McCarthy Tétrault che si occupa di fallimenti e ristrutturazioni.

Ad esempio, la società di coltivazione del Nevada Flower One Holdings ha richiesto la protezione CCAA in ottobre attraverso la sua società madre canadese.

Capire il CCAA

Il CCAA è uno dei due statuti federali canadesi sull’insolvenza, insieme al Bankruptcy and Insolvency Act.

Gage ha detto che il CCAA è generalmente utilizzato per le aziende più grandi con ristrutturazioni più complesse ed è comune nel settore della cannabis.

Il CCAA è disponibile per le aziende che soddisfano tre criteri:

Sono un’entità canadese, ovvero hanno beni canadesi o svolgono attività commerciali in Canada.

Hanno debiti per almeno 5 milioni di dollari canadesi (3,7 milioni di dollari).

Sono insolventi.

Queste società possono richiedere un ordine iniziale del tribunale «che impedisce ai creditori, alle controparti contrattuali e ad altri soggetti di esercitare i loro diritti e rimedi, fornendo alla società un po’ di respiro per cercare di negoziare una ristrutturazione dei debiti con i suoi creditori, o per condurre contemporaneamente un processo di vendita alla ricerca di un acquirente in grado di gestire la situazione, o di un finanziamento di investimento», ha detto Gage.

L’ordine iniziale di protezione dei creditori viene generalmente concesso per 10 giorni, dopodiché l’azienda necessita di una proroga.

I creditori della società insolvente hanno la possibilità di opporsi ai termini dell’ordine iniziale di protezione dei creditori prima che venga prorogato.

Le procedure CCAA si risolvono solitamente in uno dei tre modi seguenti, ha spiegato Gage:

Un “piano di concordato”, votato dai creditori e soggetto all’approvazione del tribunale, per ristrutturare e portare avanti l’azienda “con un accordo elaborato con i creditori per ridurre i debiti (e) forse raccogliere più capitale”.

Un processo di sollecitazione alla vendita e all’investimento (SISP), approvato dal tribunale, in cui la società insolvente cerca offerte per acquistare o investire nell’azienda.

Una liquidazione.

Gage ha detto che un SISP generalmente si risolve più velocemente di un piano di concordato.

Alcuni recenti procedimenti CCAA del settore della cannabis hanno riguardato i prestiti DIP (debtor-in-possession) e le relative offerte di acquisto durante il processo di vendita e sollecitazione degli investimenti.

I prestiti DIP consentono alle aziende insolventi di prendere in prestito fondi per continuare a operare durante il processo CCAA, mentre il prestatore DIP riceve la priorità sugli altri debiti dell’azienda.

“Questo può essere uno strumento chiave, a volte, per spingere le aziende a richiedere la protezione CCAA, quando non riescono a trovare altri finanziamenti al di fuori della protezione giudiziaria”, ha detto Gage.

Il prestito DIP può essere collegato a un processo di vendita: In alcuni casi, il prestatore DIP cerca di acquisire l’azienda insolvente, o almeno alcuni dei suoi beni.

Presentando un’offerta di acquisto nell’ambito del processo di vendita, il prestatore DIP fissa un prezzo di partenza per tutti gli offerenti interessati.