Avanzato studio sui pazienti diabetici con dolore al sistema nervoso

I pazienti diabetici con dolore ai nervi in ​​Pennsylvania registrati per il programma statale di cannabis medica sono stati invitati a partecipare a uno studio.

La neuropatia diabetica è una forma di danno ai nervi che può verificarsi nei pazienti diabetici. La condizione può variare da intorpidimento o formicolio alle estremità o dolore bruciante, acuto o dolorante. Si stima che il 47% dei pazienti con diabete negli Stati Uniti abbia una qualche forma di neuropatia periferica.

L’organizzazione di ricerca clinica Affinity Bio Partners la scorsa settimana ha annunciato di aver lanciato uno studio clinico in Pennsylvania per pazienti registrati con cannabis medica che soffrono di dolore neuropatico diabetico. Tuttavia, Affinity BioPartners non ha offerto nulla in termini di dettaglio nel suo annuncio su ciò che lo studio comporta specificamente. Anche Serena Group è stata menzionata come coinvolta nello studio, ma non c’è stata fortuna nemmeno in termini di ulteriori dettagli in questo momento.

Tutto ciò che viene fornito è un numero di telefono – 724-859-6200 – e un indirizzo e-mail – research.pgh@serenagroups.com «per verificare l’idoneità all’iscrizione senza alcun costo».

«Sono così entusiasta di lavorare a questo studio clinico con il Dr. Bryan Doner e il Gruppo Serena“, ha affermato Christina DiArcangelo, CEO di Affinity Bio Partners. «Il futuro della cannabis medica e dei cannabinoidi come trattamenti medici dipende da studi clinici eseguiti correttamente. È tempo che le aziende investano i loro soldi nell’esecuzione di studi clinici che dimostrino la sicurezza e l’efficacia dei loro prodotti».

Il diabete è un grave problema negli Stati Uniti (e in molti altri paesi). Si stima che circa il 10,5% della popolazione degli Stati Uniti abbia la condizione secondo i Centers for Disease Control and Prevention (CDC) – e molti non ne sono a conoscenza.

Ci sono state alcune ricerche precedenti sull’uso della cannabis per gestire potenzialmente vari aspetti della condizione, inclusa la neuropatia diabetica.

Nel 2015, un piccolo studio condotto da ricercatori dell’Università della California ha esaminato gli effetti della cannabis inalata, con ogni partecipante esposto a 4 sessioni di somministrazione singola di placebo o a dosi di THC da basse ad alte. Lo studio ha dimostrato una riduzione dose-dipendente del dolore da neuropatia periferica diabetica in pazienti con dolore resistente al trattamento.

Più recentemente, uno studio sul CBD (cannabidiolo) ha riportato una riduzione del dolore statisticamente e clinicamente significativa in pazienti affetti da neuropatia periferica diabetica dolorosa (pDPN) dei piedi rispetto al basale rispetto al placebo.

È stato anche suggerito che la cannabis in varie forme possa aiutare con altri aspetti del diabete, come la stabilizzazione della glicemia, la soppressione di alcune infiammazioni arteriose e l’abbassamento della pressione sanguigna, ma è necessario fare molta più ricerca.

In forte sviluppo la ricerca sull’antidoto alle intossicazioni da THC

Un’azienda biotecnologica ha avviato una ricerca -oggi in fase clinica– che sviluppa nuove soluzioni alla dipendenza sta lavorando a un antidoto per trattare l’intossicazione da cannabinoidi.

Mentre il cannabinoide CBD non intossica, il THC sì. Con l’uso di cannabis medica a base di THC e l’uso legale di prodotti a base di marijuana per adulti in aumento, aumentano anche i casi di intossicazione involontaria, in particolare nei bambini che mettono le mani su prodotti che non sono stati adeguatamente protetti.

Gli effetti sui bambini dell’intossicazione da THC possono essere spiacevoli e significativi: tachicardia, nausea, vomito e depressione respiratoria. Questi eventi possono spaventare un bambino e portare ad altre complicazioni.

Uno studio sui dati del National Poison Data System statunitense sulle esposizioni alla cannabis segnalati ai centri antiveleni statunitensi da gennaio 2017 a dicembre 2019 ha rilevato 2505 casi (27,0%) casi di esposizione a prodotti fabbricati tra bambini di età inferiore a 10 anni e 1490 esposizioni a base di piante (8,4%). Va notato che “l’esposizione” non porta necessariamente a un evento di ricovero e non è chiara la proporzione di esposizioni che coinvolgono prodotti o materiali contenenti THC.

Sono stati sviluppati antidoti per droghe inebrianti come l’eroina ma non è ancora disponibile nulla per il THC.

Anebulo Pharmaceuticals, con sede in Texas, ci sta lavorando. L’ANEB-001 dell’azienda è stato sviluppato con l’intento di invertire in modo rapido ed efficace gli effetti negativi dell’intossicazione da cannabinoidi entro un’ora dalla somministrazione in base ai dati di Fase 1a e 1b. La società ha dichiarato di voler iniziare quest’anno gli studi di Fase 2 di ANEB-001.

Ma questa è una soluzione a un problema che non esiste? Dopotutto, il numero di overdose di THC che portano alla morte è, per quanto ne sappiamo, zero.

C’è un posto per questo: la società nota che il numero di visite al pronto soccorso associate alla cannabis ha superato 1,7 milioni nel 2019. Anche in eventi non potenzialmente letali, questi pazienti hanno occupato lo spazio del pronto soccorso in attesa di diventare clinicamente sobri. Più seriamente, ci sono stati casi in cui i bambini hanno richiesto l’intubazione e un antidoto potrebbe evitarlo.

Sembra esserci anche una richiesta significativa da parte dei medici. Anebulo afferma che un sondaggio tra i medici del pronto soccorso mostra su una scala da 0 (nessuna necessità) a 10 (necessità significativa), i medici hanno ottenuto in media 7,52.

Con la fuoriuscita della Carolina del Nord, altri Stati rinunceranno alla supervisione del settore canapa?

Gli Stati stanno diventando sempre più cauti nel gestire i propri programmi di produzione di canapa a causa dei costi crescenti e dei requisiti di manodopera per i test di conformità e l’applicazione.

Il dilemma ha portato la Carolina del Nord, un importante mercato della canapa, a diventare il primo Stato a interrompere la sua preesistente operazione di supervisione della canapa.

I coltivatori di canapa della Carolina del Nord dovranno richiedere le licenze al Dipartimento dell’Agricoltura degli Stati Uniti dopo quest’anno.

La scorsa settimana il Dipartimento dell’agricoltura e dei servizi ai consumatori della Carolina del Nord e la Commissione per la canapa industriale della Carolina del Nord hanno notificato la decisione all’USDA.

Le licenze di coltivazione della canapa in North Carolina saranno valide fino alla fine del 2021.

Ma gli agricoltori dovranno richiedere una licenza con sufficiente anticipo per garantire che non vi sia alcuna interruzione della licenza durante la transizione tra l’operatività nell’ambito del programma pilota statale e il piano USDA, ha affermato Marne Coit, docente di diritto agrario presso la North Carolina State University.

La Carolina del Nord ha 1.500 produttori di canapa autorizzati nel 2021, con 14.016 acri all’aperto e quasi 6,9 milioni di piedi quadrati al coperto di spazio di produzione.

Più tempo aiuterebbe?

Secondo la legge federale, gli stati e le nazioni tribali possono presentare piani di canapa all’USDA per l’approvazione o cedere la supervisione ai federali.

I coltivatori nelle aree che cedono il controllo devono richiedere direttamente all’USDA una licenza per la produzione di canapa. Ma il Congresso potrebbe intervenire per concedere più tempo agli Stati.

Le fatture di spesa che hanno approvato la Camera degli Stati Uniti e il Comitato per gli stanziamenti del Senato includono una misura per estendere il programma pilota sulla canapa nell’ambito del Farm Bill 2014 fino al 2023. È un disegno di legge che potrebbe essere convertito in legge entro pochi mesi.

I sostenitori della canapa affermano che ciò potrebbe consentire a stati come la Carolina del Nord di continuare i loro programmi attuali per un altro anno senza dover presentare un piano di produzione di canapa ai sensi del Farm Bill 2018 e delle regole finali di produzione della canapa dell’USDA.

«Spetta alle parti interessate nei loro singoli stati contattare i loro regolatori e condividere le loro opinioni», ha affermato HerrickFox, co-presidente del comitato per gli affari governativi del National Industrial Hemp Committee e CEO di Meristem Farmsnel Vermont.

Troppo tardi per la Carolina

Ma sembra che la decisione della Carolina del Nord sia stata presa, ha detto Coit. I regolatori statali hanno annunciato la loro decisione giovedì.

Il problema è che il Dipartimento dell’agricoltura della Carolina del Nord -l’agenzia responsabile della presentazione di un piano di produzione statale all’USDA per l’approvazione- non ha attualmente l’autorità legale per farlo, ha spiegato Coit.

Questo perché i negoziati legislativi sulla legislazione agricola generale della Carolina del Nord hanno raggiunto un’impasse sulla canapa da fumare nel 2020, e la supervisione della canapa non ha fatto il taglio finale.

Invece, i legislatori statali dovrebbero presentare un piano per conto dello stato. Ma non c’è abbastanza tempo per l’Assemblea Generale della Carolina del Nord per cambiare questo, ha detto Coit.

Ha aggiunto che il disegno di legge sugli stanziamenti federali in sospeso per estendere il programma pilota probabilmente non farà la differenza per i regolatori statali.

Stato contro federale

Quando il programma pilota dello Stato scadrà, verrà sciolta anche la North Carolina Industrial Hemp Commission, il che significa meno sostegno per i produttori di canapa dello Stato.

Coit afferma che la supervisione federale potrebbe aggiungere un ulteriore livello di burocrazia con cui i coltivatori devono occuparsi direttamente.

«In questo momento, gli agricoltori della Carolina del Nord devono contattare il Dipartimento (di Stato) di ag per eseguire il test di conformità», ha affermato Coit.

«Sotto l’USDA, dovranno trovare qualcuno che esegua i test di conformità per loro», il che potrebbe richiedere più tempo durante il delicato periodo del raccolto, ha affermato.

D’altra parte, i produttori di canapa non dovrebbero pagare le tasse di licenza statali di $ 500 più $ 2 per acro.

Inoltre, gli agricoltori non sarebbero tenuti a mostrare il reddito agricolo sulle tasse degli anni precedenti nell’ambito del programma USDA, che è attualmente un requisito previsto dal piano statale della Carolina del Nord, ha affermato Coit.

La supervisione federale è un cambiamento positivo per Charles Peterson, che coltiva 12 acri di canapa a Wendell, nella Carolina del Nord.

«Penso che sia la cosa giusta da fare», ha detto a Hemp Industry Daily.

Peterson ha sottolineato che l’USDA ha più risorse per promuovere il nuovo raccolto e potrebbe adottare un approccio più disinvolto per regolamentarlo, come con le materie prime tradizionali.

«Spero che col tempo, con l’USDA e il governo federale che gestiscono il programma… sarà più efficace», ha affermato Peterson, che guida l’Associazione nazionale degli agricoltori di minoranza nella canapa industriale.

Altri Stati seguiranno l’esempio?

Essendo uno dei migliori Stati della canapa che gestisce il proprio programma di canapa da più di quattro anni, la decisione della Carolina del Nord di rinunciare al suo programma potrebbe influenzare altri Stati a fare lo stesso, ha affermato Coit.

Il Wisconsin, ad esempio, manterrà il suo programma statale fino al 2021 ma sta considerando di lasciare la supervisione della canapa al governo federale negli anni futuri perché il suo programma sta perdendo denaro.

Ma questo potrebbe significare guai per l’USDA, ha detto Fox.

«Penso che più gli Stati che prendono seriamente in considerazione la possibilità di rinunciare del tutto e che i loro licenziatari si rivolgono direttamente all’USDA, più l’USDA si troverà sotto pressione per affrontare quel volume», ha detto Fox a Hemp Industry Daily.

Sottolinea che quattro dei cinque maggiori Stati produttori di canapa, che rappresentano circa il 70% delle licenze e della superficie coltivata a canapa, stanno ancora operando nell’ambito del piano pilota del 2014.

«Ci sono domande sul fatto che la regola dell’USDA come attualmente scritta (ha) attrezzata i regolatori statali per far fronte a tale onere».



Le vendite di marijuana medica nel Missouri continuano a salire

A luglio le vendite mensili di cannabis hanno superato per la prima volta i 20 milioni di dollari nello stato americano del Missouri.

I 21,03 milioni di dollari di vendite del mese hanno visto l’importo totale acquistato nello Stato raggiungere i 91,36 milioni di dollari dall’inizio delle vendite legali nell’ottobre dello scorso anno. Le vendite sono state supportate da oltre 130.000 pazienti del Missouri con una tessera del paziente emessa dal Dipartimento della salute e dei servizi per gli anziani.

Dato che il Missouri ha una popolazione statale complessiva di 6,1 milioni di persone, che si traduce in più del 2% della popolazione che ha una carta; e ovviamente la proporzione è si più alta sulla base della sola popolazione adulta.

È stato nel maggio di quest’anno quando il numero di pazienti registrati ha superato i 100.000 e si prevede che il numero supererà i 150.000 entro la fine dell’anno.

Dopo alcuni problemi iniziali di approvvigionamento e disponibilità, i pazienti del Missouri hanno in qualche modo l’imbarazzo della scelta in questi giorni. Un totale di 375 strutture sono statali autorizzare a coltivare, produrre, testare, portare o distribuire marijuana medica. Proprio di recente, in alcune zone, sono diventate disponibili anche le consegne a domicilio.

Il Missouri sta progettando di autorizzare un totale di 192 dispensari in tutto lo Stato.

«Il Missouri è uno dei pochi stati della cannabis medica in cui i pazienti non devono percorrere lunghe distanze per accedere ai farmaci», ha affermato Andrew Mullins della Missouri MedicalCannabis Trade Association. «Come risultato di questo straordinario accesso dei pazienti, il nostro settore sta registrando vendite record, una linea diversificata di prodotti e le società di marijuana del Missouri stanno creando posti di lavoro e investendo nelle loro comunità locali».

L’Associazione afferma che con l’aumento della selezione e della disponibilità dei prodotti ci sono indicazioni che i prezzi per i pazienti del Missouri stanno calando.

I residenti del Missouri con una delle quasi due dozzine di condizioni di qualificazione possono acquistare cannabis medica con la certificazione di un medico. I medici possono anche certificare i pazienti che hanno altre condizioni mediche croniche e debilitanti in base alla convinzione del medico che un paziente potrebbe trarne beneficio.

Oltre all’ampia disponibilità di marijuana medica, i pazienti adeguatamente registrati o i loro assistenti possono anche coltivare cannabis in casa – fino a sei piante di marijuana in fiore, sei piante non fiorite e sei cloni in un dato momento.

Vendite di cannabis medica

nel Missouri sono accompagnati da un’imposta aggiuntiva del 4% sulle vendite, i cui proventi vanno a favore della salute e della cura dei veterani militari.

L’azienda Helius Terapeutics premiata con la certificazione GMP

L’azienda neozelandese di cannabis medicinale HeliusTherapeutics è ora in grado di produrre medicinali locali per i pazienti dopo aver ricevuto la certificazione GMP (Good Manufacturing Practice).

Con sede ad Auckland, Helius dispone di una struttura di 8.800 mq che comprende coltivazione indoor, analisi, ricerca, produzione, logistica, gestione e distribuzione doganale. L’azienda possiede una licenza per la produzione di medicinali e una licenza commerciale per la cannabis medicinale dell’Agenzia per la cannabis medicinale della Nuova Zelanda ed è approvata per coltivare più di quaranta cultivar di cannabis.

Rilasciata da MedSafe, questa ultima approvazione soddisfa anche gli standard europei (EU-GMP), che offre future possibilità di esportazione per Helius.

Ma il viaggio non è ancora finito, anche nel suo stesso Paese. I prodotti Helius dovranno comunque soddisfare gli standard di qualità stabiliti dalla Medicinal Cannabis Agency, un ultimo ostacolo da superare.

«Non è facile, ma è assolutamente necessario per garantire che i prodotti siano sicuri ed efficaci», ha affermato Bruce Wallace, Chief Quality Officer di Helius. “Helius Therapeutics considera questo come non negoziabile e in linea con l’introduzione sul mercato di altri medicinali. Dopotutto, stiamo parlando di medicinali per le persone e i loro cari».

Carmen Doran, CEO di Helius Therapeutics, afferma che gli standard della Nuova Zelanda sono «equivalenti o superiori a quelli all’estero».

Commentando le critiche secondo cui le normative sulla cannabis medicinale della Nuova Zelanda sono troppo rigide e il tempo per ottenere le approvazioni per i prodotti fabbricati localmente è stato troppo lungo, la signora Doran afferma che i medicinali richiedono in genere dai cinque ai dieci anni per essere sviluppati e approvati – e Helius è molto avanti.

Per quanto riguarda quando i prodotti locali potranno essere disponibili per i neozelandesi, la signora Doran afferma che l’azienda ritiene che i pazienti avranno accesso entro la fine dell’anno.

Mentre i medicinali prodotti localmente potrebbero non essere disponibili; sembra che non ci sia carenza di prodotti importati, al punto che il New Zealand Medical Cannabis Council ha affermato all’inizio di quest’anno che il programma governativo del paese per i prodotti non regolamentati era fuori controllo.

Dopo aver raccolto $ 48 milioni di capitale dal 2018, un sacco di sudore, sangue, lacrime e dollari sono stati impiegati per portare Helius Therapeutics a questo punto.

Oltre alla salute umana, Helius è anche interessata ai prodotti per la salute degli animali a base di cannabis. È un comproprietario di Hale Animal Health, che sta lavorando per creare una gamma di prodotti CBD (cannabidiolo) per animali.

«I benefici per la salute sono potenzialmente enormi e siamo incredibilmente entusiasti di essere una delle prime aziende per il benessere degli animali al mondo a condurre studi clinici e registrare un medicinale CBD per animali domestici», afferma Hale.