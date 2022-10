La ricerca dell’ordine da parte dell’America in Medio Oriente

La Strategia di Sicurezza Nazionale del Presidente Joe Biden (NSS) affronta due tendenze nella politica americana in Medio Oriente che sono state evidenti durante il suo mandato: la riduzione dell’escalation militare e l’integrazione regionale. Un anno dopo il ritiro degli Stati Uniti dall’Afghanistan, l’NSS sottolinea ciò che era implicito in quella decisione: che il coinvolgimento militare degli Stati Uniti non può promuovere efficacemente la stabilità e, per estensione, l’obiettivo della democratizzazione, attraverso gli sforzi per il cambio di regime. La dichiarazione esclama che «è tempo di evitare grandi progetti a favore di obiettivi più pratici», vale a dire la stabilità regionale e il progresso degli interessi degli Stati Uniti come contrastare l’aggressione russa e cinese e sostenere l’industria nazionale.

Oltre all’Afghanistan, gli accordi di Abraham dell’era Trump, gli accordi congiunti del 2020 tra Israele, Emirati Arabi Uniti e Bahrain per normalizzare le relazioni diplomatiche, sembrano essere il secondo punto cardine di questa dichiarazione politica.

Basandosi su questa dichiarazione di intenti, il quadro espone cinque principi per guidare la politica degli Stati Uniti in Medio Oriente che si basano sulla narrativa più ampia dell’NSS nel suo insieme, tra cui (1) la promozione di un ordine basato su regole, (2) la libertà di la navigazione nel Golfo e la protezione della sovranità nazionale, (3) l’impegno a risolvere i conflitti con la diplomazia, (4) la promozione dell’integrazione regionale sul piano politico, economico e della sicurezza e (5) la promozione di un’agenda sui diritti umani.

L’Amministrazione deve affrontare sfide difficili in tutti questi punti al momento. Prima del rilascio dell’NSS, l’Amministrazione e il Congresso hanno preso come un grande affronto la decisione dell’OPEC+ di tagliare la produzione di petrolio.

Gli analisti sono divisi sulla decisione: Marc Lynch legge la politica come un rifiuto degli sforzi dell’Amministrazione di schierare i suoi alleati contro la Russia per quanto riguarda il mercato petrolifero; Omar Al-Ubaydli vede come una reazione naturale l’aumento della produzione petrolifera americana (una politica che è essa stessa consonante con il resto dell’enfasi dell’NSS sulla politica industriale); e molti commentatori lo vedono come un affronto personale a Biden e un tentativo di influenzare le elezioni di medio termine.

Ognuna di queste letture ha un elemento di verità in sé e generalmente indica un importante enigma inerente all’NSS: finora, l’integrazione regionale è stata in gran parte guidata dalle monarchie del Golfo che competono con gli Stati Uniti nel mercato petrolifero e che condividono relativamente visioni deboli degli impegni dell’NSS nei confronti di ordini basati su regole,democratizzazione e diritti umani.

Enigmi simili abbondano in altre parti della regione, poiché l’enfasi sulla stabilità e l’integrazione sembrerebbe favorire i regimi illiberali in Turchia e Siria che hanno affrontato dure sfide negli ultimi anni e che, nel caso della Turchia, hanno sostenuto attacchi alla sovranità armena effettuata dall’Azerbaigian. Allo stesso modo, l’NSS offre solo un debole sostegno alle proteste anti-regime che stanno investendo l’Iran questo mese e una reiterazione del sostegno per una soluzione a due Stati in Israele/Palestina per la quale pochi che vivono nel Paese vedono molte speranze al momento, sottolineato dalla rinnovata violenza tra coloni e residenti nel quartiere Sheikh Jarrah di Gerusalemme est la scorsa settimana.

Di recente è stata rilasciata una trascrizione di una conversazione franca tra il presidente Barack Obama e i giornalisti del pool prima di lasciare l’incarico, nel gennaio 2017, in cui l’ex Presidente ha espresso esasperazione per il fatto che le persone non capiscono fino a che punto gli Stati Uniti sostengano l’ordine mondiale, in particolare i diritti umani e la democrazia. Sembra chiaro da questa NSS che Biden si discosta da questa visione per quanto riguarda il Medio Oriente, impegnando più energie per garantire stabilità, per quanto autoritaria, piuttosto che diritti.