La regione italiana con più detenuti? L’ Emilia-Romagna

E’ la regione per eccellenza e tradizione progressista e di sinistra. Come dice la canzone, Emilia-Romagna “sognante fra l’oggi e il domani”, “vera, aperta, finta, strana, chiusa, anarchica, verdiana”. La regione dove abita la neo-segretaria del Partito Democratico Elly Schlein; ma è la regione dove abita, e di cui è presidente anche il suo principale antagonista, Stefano Bonaccini; a Bologna il cardinale Matteo Zuppi, presidente della Conferenza Episcopale Italiana; a Bologna un sostenitore di Elly Schlein, Romano Prodi; e non molto lontano, a Ferrara, un altro potente sostenitore: Dario Franceschini; a Bologna nascono e si afferma un nuovo o indicato come tale, il movimento delle “sardine”. Bologna – la cosa non guasta – è anche sede di una buona facoltà universitaria di Giurisprudenza, vi hanno insegnato e vi insegnano tuttora delle eccellenze.

L’Emilia-Romagna detiene anche un altro primato,questo sgradevole: non sarebbe male se Schlein, Bonaccini, Zuppi, Prodi, Franceschini e altre e altri che possono (e siccome possono, dovrebbero), operassero per farne a meno. L’Emilia-Romagna infatti è la regione dove ci sono le carceri più affollate d’Italia. La regione con più persone detenute. Lo attesta un report diffuso in questi giorni dall’associazione ‘Antigone’. I rappresentanti di questa associazione durante la loro periodica attività di monitoraggio hanno visitato gli istituti penitenziari di Bologna, Ferrara, Modena, Piacenza, Reggio Emilia, Forlì, Ravenna e Rimini, la casa di reclusione di Parma, la casa di lavoro di Castelfranco Emilia, l’Istituto penale minorile a Bologna.

Secondo ‘Antigone’, al 31 dicembre le persone detenute in Emilia Romagna erano 3.407; 153 delle quali sono donne. 2.561 i condannati in via definitiva; 846 detenuti potenzialmente innocenti e in attesa, in carcere, di sapere quale sarà il loro destino, non è male.

In parallelo al sovraffollamento si registra carenza dipersonale giuridico-pedagogico. Alcune strutture, secondo “Antigone” sono datate, le celle arredate con mobilio inadeguato, alcune prive di docce el’acqua calda. A Parma, ad esempio, assenza di riscaldamento. Carenza di personale sanitario in varie strutture. Per quanto riguarda l’istituto minorile di Bologna, nonostante l’aumento dei minori da 22 a 40, non c’è stato un parallelo adeguamento dell’organico, in particolar modo con riferimento al personale educativo, e tenuto conto dell’elevato tasso di presenze, anche a causa dell’invio di minori da altri territori, che ha determinato situazioni di vero e proprio sovraffollamento. Un problema denunciato anche dalle organizzazioni sindacali della polizia penitenziaria.

Sarebbe bello e certamente utile, se un giorno Schlein, Bonaccini, sua eminenza Zuppi, Prodi, Franceschini, qualche “sardina” trovassero un momento per andare tutti quanti insieme a visitare le carceri della loro regione. Finalmente, con un minimo di fondamento, si potrebbe parlare di Partito Radicale di massa, espressione mutuata da un ragionamento di cinquant’anni fa del filosofo conservatore Augusto Del Noce e tante volte a sproposito citata in questi giorni.

Si chiude la vicenda processuale per l’ex presidente della regione Sicilia Raffaele Lombardo: la Corte di Cassazione ha giudicato inammissibile il ricorso della Procura generale di Catania contro la sentenza del 7 gennaio del 2022 che assolve Lombardo dalle imputazioni di concorso esterno alla mafia, perché “il fatto non sussiste”, e di reato elettorale aggravato dall’avere favorito la mafia, per “non avere commesso il fatto”. Il Procuratore Generale della Cassazione aveva chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza di secondo grado. “Provo soltanto amarezza e non felicità, forse per i tredici anni della mia vita passati in vicende giudiziarie e per il massacro mediatico subito“, commenta Lombardo.

Un’ingiustizia grave, non c’è dubbio, quella subita da Lombardo. Tredici anni per sentirsi dire: “Il fatto non sussiste”, “il fatto non è stato commesso”. Ma quand’anche il fatto sussistesse, il fatto fosse stato commesso: tredici anni dopo?