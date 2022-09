Il commento di Joanne M. Pierce, College of the Holy Cross

Il commento di Joanne M. Pierce, College of the Holy Cross

Migliaia di cattedrali e chiese cristiane hanno suonato le campane per un’ora a mezzogiorno il giorno dopo la morte della regina Elisabetta II in onore della monarca di 96 anni e dei suoi 70 anni di servizio come regina del Regno Unito.

Il suono delle campane delle chiese in tutto il paese alla morte del monarca è un’usanza che risale all’inizio del XIII secolo in Gran Bretagna. In quanto esperto di liturgia medievale e partecipante di lunga data al dialogo ufficiale tra la Chiesa episcopale – un membro della comunità delle chiese anglicane globali – e la Chiesa cattolica romana negli Stati Uniti, il suono ha avuto per me un significato speciale e ho pensato a l’impegno per tutta la vita della regina per la vita religiosa britannica.

Basandosi sulla sua fede cristiana, la regina ha incoraggiato il dialogo e la tolleranza tra le diverse chiese cristiane e anche con altre religioni. Ciò è particolarmente vero per le due fedi più antiche della Gran Bretagna: il cattolicesimo e l’ebraismo.

Ma per apprezzare il significato dei suoi sforzi, è necessario comprendere la complicata storia di queste religioni nel Regno Unito.

‘Difensore della fede’

Per secoli, i monarchi inglesi hanno regnato come re o regina d’Inghilterra. Ma dal XVI secolo hanno anche ricoperto i titoli di Difensore della Fede e Governatore Supremo della Chiesa d’Inghilterra.

Re Enrico VIII ricevette il titolo di Difensore della Fede da papa Leone X, allora capo della Chiesa cattolica, nel 1521 dopo che il re pubblicò una confutazione delle idee di Martin Lutero, le cui riforme diedero inizio alla Riforma protestante. Henry mantenne questo titolo anche dopo aver rotto in seguito l’autorità del papa, autodefinendosi Capo della Chiesa in Inghilterra.

Con l’eccezione del suo successore cattolico, sua figlia Maria I, tutti i monarchi britannici hanno mantenuto questo titolo.

Nel XVII secolo, alcuni dei re d’Inghilterra divennero personalmente in sintonia con il cattolicesimo. Questo era così impopolare che nel 1689 il Parlamento approvò una Carta dei diritti, che vietava ai cattolici di salire al trono; rimane in vigore oggi. Fino al Succession to the Crown Act del 2013, ai sovrani era vietato persino sposare cattolici.

Dopo l’approvazione degli Articoli dell’Unione nel 1707, questi re e regine regnarono su un regno allargato composto da Inghilterra, Scozia e Irlanda – il Regno Unito – ma mantennero la guida solo della Chiesa d’Inghilterra, la Chiesa anglicana.

La maggior parte degli irlandesi erano cattolici, mentre la Chiesa di Scozia era presbiteriana. Questa chiesa protestante eliminò l’antico ufficio di vescovo e mise la guida nelle mani di pastori ordinari, chiamati presbiteri o anziani.

Negli Articoli dell’Unione, il monarca britannico garantiva i diritti della Chiesa presbiteriana di Scozia e da allora ogni monarca ha giurato di mantenerli al momento dell’ascesa al trono.

Nessuna protezione del genere era garantita a nessun’altra chiesa o religione.

Problemi continui nell’Irlanda cattolica

Nel 1649 il re Carlo I, favorevole al cattolicesimo, fu deposto e giustiziato dal Parlamento dopo una sanguinosa guerra civile. L’invasione dell’Irlanda cattolica da parte di Oliver Cromwell, un ex membro del Parlamento, seguì subito dopo, provocando brutali massacri. Sebbene la monarchia inglese sia stata restaurata in Inghilterra e in Irlanda nel 1660, le restrizioni sui cattolici in Irlanda e in Gran Bretagna continuarono molto tempo dopo.

Le libertà dei gruppi non anglicani, compresi gli ebrei, continuarono a essere limitate attraverso leggi penali fino al 19° secolo. Le tensioni tra cattolici irlandesi e anglicani britannici continuarono anche dopo l’abrogazione delle leggi.

Peggiorarono quando l’economia e la popolazione irlandesi furono devastate dalla carestia delle patate irlandesi, iniziata nel 1845, e il Parlamento fu lento a rispondere.

Ebraismo in Inghilterra

Per due secoli, piccole comunità di ebrei in Gran Bretagna vissero tranquillamente, protette dalla monarchia britannica. Hanno affrontato una crescente ostilità nel 13° secolo a causa delle Crociate, guerre di religione per catturare la Terra Santa dai suoi governanti musulmani, quando gli atteggiamenti cristiani verso le religioni “straniere” si sono inaspriti.

Poiché solo gli ebrei potevano prestare denaro e riscuotere interessi – i cristiani lo consideravano un peccato – i nobili indebitati iniziarono ad accusare i prestatori ebrei di “usura”, addebitando interessi esorbitanti sui prestiti. Fecero pressioni sulla corona affinché agisse e nel 1290 re Edoardo I espulse tutti gli ebrei dal regno. Non erano autorizzati a tornare fino al 17 ° secolo per legge.

Sotto Cromwell, gli ebrei furono ufficiosamente autorizzati a tornare in Inghilterra. Alcuni erano già residenti lì, compresi i Nuovi Cristiani, ebrei spagnoli che si erano convertiti almeno superficialmente al cristianesimo per evitare l’espulsione dalla Spagna dopo il 1492. A poco a poco, ad altri gruppi di rifugiati apertamente ebrei fu permesso ufficiosamente di trasferirsi in Inghilterra.

Con l’aumento dell’immigrazione ebraica nel corso del XVIII e XIX secolo, le restrizioni furono revocate e gli affari ebraici divennero una parte importante dell’economia britannica. In questo momento furono costruite sinagoghe a Londra e in altre grandi città britanniche e il culto era apertamente consentito. The Jews Relief Act del 1858 concedeva agli ebrei il diritto di servire in Parlamento. Nonostante ciò, l’antisemitismo è rimasto una parte importante della vita sociale e culturale britannica.

La regina e il passato

Nei primi decenni del 20° secolo, i monarchi britannici iniziarono ad adottare un atteggiamento più tollerante. Il bisnonno della regina, re Edoardo VII, fece alcuni importanti primi passi. Ma la regina Elisabetta II ha reso prioritario il dialogo con le chiese cristiane non anglicane e le comunità religiose non cristiane durante il suo regno, riconoscendo la realtà crescente della Gran Bretagna, in particolare dell’Inghilterra, come nazione multireligiosa.

Nel 1951, due anni prima che la regina Elisabetta II salisse al trono, incontrò privatamente papa Pio XII, quasi 400 anni dopo che la regina Elisabetta I fu ufficialmente scomunicata da papa Pio V per aver preso il titolo di Capo supremo della Chiesa d’Inghilterra.

La regina Elisabetta II ha avuto un’udienza privata con papa Giovanni XXIII 10 anni dopo, solo il secondo monarca regnante del Regno Unito a visitare un papa.

I suoi sforzi per costruire un nuovo rapporto con la Chiesa cattolica includevano continue interazioni con i papi. Nel 1980 seguì una visita ufficiale di stato con Papa Giovanni Paolo II e quel papa fece una visita pastorale in Gran Bretagna due anni dopo, la prima volta che un papa vi si recava.

Un’altra udienza privata con Giovanni Paolo II è seguita nel 2000 e nel 2010 la regina ha incontrato Papa Benedetto XVI durante la sua visita ufficiale di Stato nel Regno Unito. Nel 2014 ha incontrato Papa Francesco in Vaticano, un incontro per commemorare 100 anni di rinnovate relazioni diplomatiche tra i due stati sovrani.

Violente resistenza e tensione sono continuate nella Repubblica indipendente d’Irlanda e nell’Irlanda del Nord del Regno Unito per l’indipendenza fino a quando gli accordi di pace del Venerdì Santo sono stati approvati da entrambe le parti nel 1998. Nel 2011, la regina è diventata il primo monarca regnante a visitare la Repubblica d’Irlanda, un segnale di sostegno all’indipendenza della repubblica ea quello che è stato definito uno degli atti “più significativi” del suo lungo regno.

Anche la comunità ebraica in Gran Bretagna è stata sostenuta dalla regina. Sebbene lei stessa non abbia mai visitato Israele, molti altri membri della famiglia reale lo fecero.

La regina ha anche ricevuto visite da diversi presidenti di Israele. Diverse volte, ha partecipato alle commemorazioni dell’Olocausto e ha visitato memoriali, incluso un viaggio nel 2015 al campo di concentramento di Bergen-Belsen, 70 anni dopo la sua liberazione dagli Alleati. E nel 2022, la Chiesa d’Inghilterra ha chiesto scuse per il suo contributo all’espulsione degli ebrei dall’Inghilterra nel XIII secolo.

Nel 2012, Jonathan Sacks, rabbino capo delle United Hebrew Congregations of the Commonwealth, ha definito la regina il “Difensore di tutte le fedi della Gran Bretagna“, scrivendo che: “Nessuno è interreligioso meglio della famiglia reale, e inizia con la regina stessa .”

Il re e il futuro

In effetti, l’ex principe di Galles nel 2015 ha suggerito che il titolo Difensore della fede fosse inteso in modo più ampio, semplicemente come “Difensore della fede“. Ha sottolineato di voler essere visto come un difensore dei diritti religiosi in generale, non solo della fede anglicana.

E quando la sua adesione è stata proclamata il 10 settembre 2022, il re Carlo III ha prestato giuramento di lunga data di preservare i diritti della Chiesa di Scozia usando la stessa formulazione che i suoi predecessori hanno dal 16° secolo: come difensore della fede.

Non c’è dubbio che durante il suo regno, il re Carlo III continuerà a costruire sulle basi della tolleranza e del dialogo stabilite con fermezza da sua madre. La Gran Bretagna moderna è una nazione di molte fedi e un monarca contemporaneo dovrà assicurarsi che ciascuna di esse sia difesa vigorosamente e calorosamente celebrata.