Dopo le prime settimane di errore, disorganizzazione e battute d’arresto militari nel nord dell’Ucraina, la Russia ha consolidato con successo le sue forze per offensive su larga scala nell’est, aprendo la strada alla conquista di Luhansk e della città strategicamente importante di Izium, sebbene entrambe le vittorie siano arrivate a un costo tale da renderle di Pirro. Sia l’Ucraina che la Russia hanno subito perdite in massa e tensioni logistiche; per esempio, si credeva che le forze armate russe sparassero da 50.000 a 60.000 proiettili al giorno durante la sua offensiva orientale.

Le vittorie a Luhansk e intorno a Izium sono state ampiamente strombazzate dai media russi e funzionari del governo ucraino a volte hanno riconosciuto alte perdite nell’est. Per un momento, sembrava che la marea della guerra fosse cambiata a favore della Russia, ma poi finalmente sono iniziate ad arrivare le spedizioni occidentali di armi a lungo raggio.

Con l’artiglieria a lungo raggio, come il sistema HIMARS ricevuto dagli Stati Uniti, l’Ucraina ha preso di mira con successo posti di comando, hub logistici, depositi di munizioni e ponti strategicamente importanti russi, in particolare a Kherson. Non solo questi attacchi sono stati di importanza strategica, ma hanno anche contribuito a creare problemi di manodopera all’interno dell’esercito russo. Questo a sua volta ha indotto le autorità a intensificare gli sforzi di reclutamento in tutta la Federazione. Allo stesso modo, il Gruppo Wagner ha esteso le campagne di reclutamento a carceri e procure nelle varie regioni in cui opera.

Il 9 agosto, l’Ucraina ha ottenuto la sua vittoria operativa più preziosa, colpendo la base aerea di Saky occupata dalla Russia in Crimea. Almeno otto aerei sono stati distrutti e molti altri furono resi inutilizzabili; l’ala fissa della flotta russa del Mar Nero è stata decimata. I turisti e i coloni russi che si sono trasferiti in Crimea dopo l’annessione illegale del 2014 sono stati presi dal panico, fuggendo in tutta fretta della Crimea attraverso il ponte di Kerch nei giorni seguenti.

Non solo l’attacco a una base aerea in Crimea è stato un colpo strategico, ma è stato anche un duro colpo psicologico e un potenziale punto di svolta nella guerra. La Crimea è stata definita una ‘portaerei inaffondabile’ dagli esperti russi e oltre un milione di coloni si erano stabiliti in case rubate dopo l’annessione. Colpire la Crimea ha diffuso paura e confusione, in particolare perché i principali sistemi di difesa aerea russi, come l’S400, si sono dimostrati completamente incapaci di intercettare l’arma utilizzata nell’attacco. La Crimea è stata nuovamente colpita su più basi aeree il 16 agosto, degradando ulteriormente le capacità della flotta russa del Mar Nero. Mosca ha ora perso la sua nave ammiraglia più preziosa del Mar Nero ed è stata costretta a liberarsi dell’illusione che le sue vicine roccaforti militari non sarebbero mai state colpite. Le ‘vacanze estive’ in Crimea erano effettivamente terminate.

Di recente, i Paesi dell’UE, in particolare nell’Europa orientale, hanno emanato un divieto di visto turistico per i cittadini russi. Questi Paesi includono Estonia, Lituania, Lettonia, Polonia e Repubblica Ceca. Sebbene non sia attuata in tutta l’Unione, c’è una crescente pressione per ampliare il divieto di visto, motivata in gran parte dal fatto che i cittadini russi sono stati in gran parte apatici riguardo alla brutale guerra in Ucraina ed esitano a condannare il loro governo. Un altro argomento è che il divieto di visto prenderà effettivamente di mira l’élite russa, poiché la maggior parte delle domande di visto dalla Russia provengono principalmente da San Pietroburgo e Mosca, rispetto al resto del Paese che generalmente non può permettersi di viaggiare.

Un recente rapporto di Yale ha approfondito gli effetti delle sanzioni sull’economia russa; i risultati dipingono in generale un cupo futuro per il Paese che Putin avrà sempre più difficoltà a nascondere al pubblico. I senatori russi hanno persino discusso di stampare denaro solo per sopravvivere al regime sanzionatorio. Inoltre, il Cremlino non può più nascondere i suoi crescenti problemi di manodopera dai lunghi combattimenti, arrivando al punto di diffondere recentemente annunci di reclutamento a Mosca, una città che era stata tenuta isolata dagli effetti della guerra per paura di contraccolpo politico.

Pensando che il mondo avrebbe prodotto la stessa reazione alle passate azioni militari in Cecenia, Georgia e Siria, Putin si è ritrovato in un conflitto prolungato che potrebbe segnare la fine del progresso economico e internazionale che ha compiuto durante il suo lungo regno. La realtà della guerra è ufficiale e ora il Cremlino non riesce a trovare una via d’uscita che favorisca gli interessi russi. Per la prima volta in decenni, i rischi hanno superato le ricompense per il russo medio.