Quasi subito dopo che la Russia aveva invaso l’Ucraina, lo scorso 24 febbraio, alcuni analisti hanno iniziato a chiedersi chi sarebbe stato il prossimo e a mettere in guardia circa un possibile attacco alla Moldavia, in particolare prendendo a pretesto la Transnistria.

Nei mesi a seguire non di rado la fragilità della Moldavia è stata oggetto di analisi e previsioni che la vedevano a rischio di attacco da parte di Mosca. Una vulnerabilità che è alla base della decisione dell’Unione Europea, del 17 giugno, di concedere, in fretta e furia, lo status di ‘candidato ufficiale’ all’ingresso nella UE (la richiesta era stata avanzata poche settimane prima, il 3 marzo), insieme all’Ucraina. Il segnale politico che Bruxelles ha inviato a Mosca circa l’Ucraina è lo stesso che è stato replicato per la Moldavia.

Nei giorni scorsi, l’European Council on Foreign Relations, ha pubblicato un intervento, a firma di Dumitru Minzarari, ricercatore associato presso la divisione Europa orientale ed Eurasia del German Institute for International and Security Affairs (SWP),esperto in sicurezza internazionale, strategia militare, guerra moderna, tecnologie dei conflitti, già Segretario di Stato per la politica di difesa e la cooperazione internazionale presso il Ministero della Difesa moldavo, torna ad accendere i fari sulla Moldavia, e sul rischio che nei prossimi mesi potrebbe correre.

«La Russia potrebbe prendere di mira la Moldova intraprendendo un’invasione militare di portata limitata ma aperta; o perseguendo scenari di aggressione ibrida più nascosti», avvisa Dumitru Minzarari.

«I tre scenari di aggressione russa più plausibili sono:un’azione militare lanciata dalla Transnistria; una ribellione locale incentrata sull’élite simile alle gesta della Russia nel Donbass nel 2014,probabilmente incentrata sulla regione moldava della Gagauzia; e disordini popolari alimentati dalla Russia e contenenti elementi violenti».

«L’UE e la Moldavia sottovalutano il rischio che uno o più di questi si verifichino. L’approccio di ‘resilienza’ preferito dall’UE alle minacce ibride, manca di una componente attiva in grado di rispondere efficacemente e respingere l’aggressione russa.

La Moldavia dovrebbe attingere al sostegno occidentale per attuare una politica di ‘resilienza attiva‘ per affrontare meglio e indebolire le azioni russe.

L’UE dovrebbe istituire una missione PSDC (Politica di sicurezza e di difesa comune) in Moldavia comprendente componenti sia civili che militari; le autorità moldave dovrebbero pianificare e condurre valutazioni delle minacce alla sicurezza e a proteggersi dai rischi militari e ibridi».

«In quanto ex repubblica sovietica, la Moldova si trova regolarmente soggetta ai suggerimenti di importanti figure russe secondo cui il Paese si trova all’interno della presunta ‘sfera di influenza‘ della Russia».

«La Russia ha numerose aperture da sfruttare in Moldavia. Il Paese è stato a lungo intrappolato tra la ricerca di una maggiore integrazione con l’Unione Europea, da un lato, e gli elementi politici, dall’altro, che mantengono il Paese sotto l’influenza russa (e che hanno un certo sostegno popolare). Lo status di candidato all’UE recentemente acquisito dalla Moldova potrebbe incoraggiare la Russia a dare il via a una serie di eventi, forse in nome della ‘protezione’ delle minoranze locali. Un altro fattore difficile risiede nelle attuali condizioni sociali in Moldavia, con un’inflazione elevata che colpisce le parti vulnerabili della popolazione. E Mosca ha già utilizzato le forniture di gas come strumento per creare problemi a Chisinau», afferma Dumitru Minzarari. Mosca potrebbe insistere proprio su questa ‘arma‘, con il rischio per le autorità moldave di vedere intensificate le tensioni sociali se i prezzi salissero ulteriormente.

«Gli attuali dibattiti sul rischio per la Moldavia, sia all’interno del Paese che tra i suoi partner occidentali, hanno finora ampiamente concluso che il rischio di un’aggressione russa è minimo. Durante il vertice della NATO di quest’anno a Madrid, il vice segretario generale dell’alleanza, Mircea Geoana, ha insistito sulla calma perché l’esercito russo non è stato in grado di creare un ponte terrestre verso la Moldavia dalle posizioni in Ucraina. Anche gli alti funzionari pubblici della Moldavia hanno espresso conclusioni simili dall’inizio dell’invasione militare russa dell’Ucraina nel febbraio 2022. Il Presidente del Paese, Maia Sandu, ha affermato che ci sono poche indicazioni di una minaccia militare dalla Russia. Il suo Primo Ministro, Natalia Gavrilita, ha persino suggerito che la neutralità della Moldova dovrebbe essere sufficiente per prevenire un’invasione russa».

Se la Russia dovesse decidere di acquisire il controllo sulla Moldavia -compreso il controllo indiretto, o ostacolare le sue istituzioni di governo in modo che non siano effettivamente in grado di prendere decisioni sovrane in contraddizione con i desideri della Russia- allora utilizzerà tutti i mezzi per raggiungere questi scopi. In effetti, i progressi irregolari della Russia in Ucraina riducono la probabilità di un’invasione militare su vasta scala della Moldavia attraverso la regione di Odessa, rendendo ancora più importante capire cos’altro potrebbe fare». L’obiettivo di Mosca di controllare il territorio, le politiche della Moldavia, o entrambi sono assolutamente alla sua portata.

La Russia ha forze di stanza sul territorio moldavo, in Transnistria, che dispongono dell’equipaggiamento russo più recente. Fonti nelle agenzie governative moldave suggeriscono che anche le truppe militari sotto il comando formale del delegato locale del Cremlino -le ‘autorità’ transnistriane- hanno acquisito equipaggiamento russo e sono di fatto integrate nelle strutture militari russe. E, da quando Mosca ha iniziato la sua aggressione in Ucraina nel 2014, queste fonti suggeriscono anche che il numero di attività militari in Transnistria– che coinvolgono le forze russe, le strutture armate locali o entrambi- è aumentato da 30 all’anno a oltre 300 all’anno. Questi hanno anche condotto esercitazioni di fuoco vivo più frequenti ed efficaci, hanno corroborato queste crescenti tendenze di addestramento militare.

Inoltre, le forze militari moldave sono relativamente piccole, stimate in circa 3.000 militari, che non sono adeguatamente addestrati e scarsamente equipaggiati. Anche se i Carabinieri del Ministero dell’Interno sono ufficialmente designati come parte delle capacità di difesa del Paese, sono inadatti alle operazioni di combattimento. Le unità dei Carabinieri proteggono le installazioni governative, mantengono l’ordine pubblico e garantiscono la sicurezza pubblica. Non sono addestrati per impegnarsi in combattimenti letali con le forze armate nemiche. Inoltre, ha recentemente riconosciuto il Ministero della Difesa moldavo, che le sue forze sono dotate di hardware in gran parte prodotto tra gli anni ’60 e ’80. E, in termini di addestramento, l’esercito moldavo ruota solo alcune piccole unità in varie esercitazioni del Partenariato per la Pace della NATO. La maggior parte delle sue truppe in genere spara solo una manciata di proiettili veri durante l’intera durata del servizio militare di un anno.

«Con le truppe che controllano il territorio della Moldavia e, dato lo stato attuale delle forze armate moldave, la Russia potrebbe utilizzare mezzi militari anche limitati per distruggere la Moldavia come Stato funzionante. Nonostante ciò, dovrebbe essere ancora possibile per le forze armate moldave migliorare le proprie capacità di combattimento e resistere efficacemente a una minaccia militare proveniente dalla Transnistria».

«La Russia ha già dimostrato di poter attuare strategie diverse dall’aggressione militare aperta che le consentono di ottenere il controllo di territori o centri di potere stranieri. Le operazioni russe nel Donbass e in Crimea sono esempi di ‘guerra ibrida‘, con il risultato che l’Ucraina perde il controllo amministrativo e politico su questi territori. Un atto di aggressione può avere successo anche se non è guidato da attacchi militari palesi e su vasta scala, sebbene una qualche forma di componente armata (o violenza) sia ancora importante se si vuole che l’atto abbia successo. È difficile conquistare il territorio di un Paese o costringerlo a cambiare politiche chiave semplicemente conducendo attacchi informatici o interferendo nelle elezioni.

Oltre al perseguimento di un’invasione militare totale,la cassetta degli attrezzi disponibile della Russia in Moldavia include le seguenti opzioni.

UN’INVASIONE MILITARE LIMITATA

La Russia la lancia dall’interno del territorio della Moldavia, dalla regione della Transnistria, che controlla, potenzialmente con un supporto militare a lungo raggio dalla Crimea o dalla sua flotta del Mar Nero. Segue l’installazione di un’amministrazione militare de facto a Chisinau e alla fine conduce false elezioni per rivendicare la legittimità popolare di un regime in Moldavia fedele alla Russia.

AZIONE IBRIDA 1: UNA RIBELLIONE INCENTRATA SULL’ÉLITE

Mosca inserisce agenti per alimentare disordini locali sia a sostegno delle autorità locali fedeli alla Russia in una regione come la Gagauzia (che mostra già segni di rifiutare l’autorità di Chisinau), sia per sostenere le élite locali filo-russe (come figure politiche che potrebbero non attualmente in carica a livello locale) per sostituire i leader regionali fedeli a Chisinau. Nel frattempo, la Russia organizza gruppi violenti per fingere di essere una milizia locale e assumere il controllo delle funzioni amministrative regionali, inclusa l’espulsione delle forze dell’ordine moldave, con la successiva formazione di una‘guardia popolare‘ locale armata per proteggere il nuovo status quo.

AZIONE IBRIDA 2: DISORDINI POPOLARI

Questioni come le elezioni o i prezzi del gas genera proteste a Chisinau o nelle città vicine alla Transnistria e alla Gagauzia. Piccoli gruppi di agenti russi si mescolano ai manifestanti, attaccando entrambe le parti e provocando scontri tra i manifestanti e le forze dell’ordine moldave, provocando vittime. Un possibile punto di arrivo di questa azione ibrida è quando un rappresentante politico russo locale -come il Partito dei Socialisti della Repubblica di Moldova- richiede la ‘protezione’ armata del governo russo.

Ogni scenario contiene un obiettivo vulnerabile all’aggressione russa in Moldavia: territorio, élite politiche e popolazione. Questi insieme rappresentano anche tre pilastri chiave della sovranità nazionale. Secondo questa logica, l’aggressione ibrida che tenta di minare uno o più di questi pilastri è un tentativo di distruggere o minare la sovranità di un Paese bersaglio. Questo rende questi scenari di aggressione paragonabili in effetti a un’aggressione militare aperta. I responsabili politici interessati a scoraggiare l’aggressione russa in Moldavia dovrebbero considerare questi scenari e il modo migliore per rispondervi, anzi, come scongiurarli in primo luogo».

[La seconda parte di questo servizio sarà pubblicata lunedì 1° agosto 2022]