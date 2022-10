La proposta di legge NOPEC non ridurrà i prezzi del petrolio

“Nessuno fotte con un Biden”, ha detto il presidente degli Stati Uniti, e i ministri del petrolio dei paesi membri dell’Organizzazione dei paesi esportatori di petrolio (OPEC+) hanno risposto: “Tieni la mia birra”. L’OPEC+ ha quindi proceduto ad approvare tagli alla produzione di 2 milioni di barili al giorno, nonostante una causa in tribunale da parte dell’amministrazione nelle settimane precedenti la decisione, e ha alzato il prezzo del petrolio per gli Stati Uniti, lo ha abbassato per l’Europa e lo ha lasciato invariato per l’Asia. Secondo il consigliere per la sicurezza nazionale Jake Sullivan, “il presidente è deluso dalla decisione miope dell’OPEC+ di tagliare le quote di produzione” e “l’amministrazione Biden si consulterà anche con il Congresso su ulteriori strumenti e autorità per ridurre il controllo dell’OPEC+ sui prezzi dell’energia”, trascurando di menzionare che le decisioni dell’amministrazione Biden di annullare l’oleodotto Keystone XL e di interrompere l’emissione di nuovi contratti di locazione di petrolio e gas su terreni pubblici hanno dato il sopravvento all’OPEC+.

A quanto pare, solo un pugno ti porta così lontano.

Sono seguiti molti “come osano!” dai grandi e dai buoni, ma l’OPEC+ non ne stava avendo. Il giorno prima dell’annuncio, il ministro dell’Energia saudita ha aggredito un giornalista di Reuters per il lavoro scadente del suo collega che ha affermato che Russia e Arabia Saudita (il Regno) hanno cospirato per prezzo del petrolio a $ 100 al barile, e in seguito ha spiegato che l’OPEC+ è stata proattiva in quanto L’Occidente sta attaccando l’inflazione con tassi di interesse più elevati che, a loro volta, potrebbero causare una recessione e far scendere la domanda (e il prezzo) del petrolio. Amin Nasser, amministratore delegato di Saudi Aramco, ha spiegato che la causa principale dell’odierna crisi energetica sono anni di sottoinvestimenti nella produzione di petrolio e gas e che la situazione sarà peggiore quando l’economia globale si riprenderà dall’attuale rallentamento.

La decisione dell’OPEC+ era senza dubbio basata sui fondamenti del mercato, ma in parte è stata probabilmente la ricaduta di Biden che ha chiamato l’Arabia Saudita e il suo principe ereditario, Mohammed bin Salman (MbS), un “paria” per l’uccisione dell’attivista e simpatizzante dei Fratelli Musulmani Jamal Khashoggi. Probabilmente suonava alla grande durante la campagna elettorale, ma non c’è modo di evitare il principe ereditario nei rapporti dell’America con il Regno. Si diceva che l’OPEC+ si fosse “schierato con i russi” – foraggio perfetto per i notiziari via cavo – ma si stava solo occupando dei propri interessi. È stato anche trascurato il fatto che i sauditi hanno lavorato duramente per portare la Russia, uno dei principali produttori di petrolio, nell’OPEC+ per garantire che le sue mosse fossero in armonia con l’organizzazione – cosa che alla fine ha fatto nel 2016 – e per garantire che le aziende statunitensi non dominassero il petrolio mercato – una mossa abbastanza ragionevole, in realtà, per un concorrente economico.

I critici americani hanno chiesto agli Stati Uniti di annullare i contratti di manutenzione per l’equipaggiamento militare fornito dagli USA e, giorni dopo, tre membri del Congresso democratico hanno presentato un disegno di legge per rimuovere le truppe statunitensi e i sistemi di difesa aerea dagli Emirati Arabi Uniti (EAU) e dal Regno, e altri due legislatori democratici ha introdotto un disegno di legge che fermerebbe tutte le vendite di armi a Riyadh. Il Congresso potrebbe resuscitare il No Oil Producing and Exporting Cartels Act (NOPEC), che rimuoverebbe l’immunità sovrana per l’OPEC+ come gruppo e per i suoi singoli stati membri nei tribunali statunitensi, lasciandoli aperti a procedimenti giudiziari ai sensi della legislazione antitrust statunitense o deferimento per le indagini dell’Organizzazione mondiale del commercio.

Naturalmente, la NOPEC potrebbe far salire i prezzi del petrolio e porre fine al predominio del petrodollaro, soprattutto se l’Arabia Saudita prezzasse le vendite di petrolio alla Cina, il suo principale cliente, in Yuan, e riducesse il legame tra il petrolio e il dollaro.

Ciò che l’amministrazione Biden ei suoi alleati non stanno menzionando (e sperano che gli elettori dimentichino) è che le decisioni americane mettono l’America in questo punto. Oltre a cancellare Keystone XL e nuove locazioni di petrolio e gas su terreni federali, l’amministrazione ha aumentato il “costo sociale del carbonio“, una misura che renderà più difficile per i federali approvare nuovi progetti petroliferi e naturali e che influenza i prestiti decisioni di investitori, come Goldman Sachs, che in precedenza aveva annunciato che avrebbe interrotto i prestiti per nuove trivellazioni petrolifere nell’Artico. L’obiettivo degli alleati ambientalisti di Biden è rendere il settore petrolifero e del gas “non bancabile”.

Naturalmente, se il settore privato smetterà di prestare per nuovi progetti di idrocarburi, l’unica fonte di nuovo denaro saranno le compagnie petrolifere nazionali, in altre parole, l’OPEC+, che non collaborerà alla sua distruzione.

Biden sta affrontando sondaggi sfavorevoli in vista delle elezioni di medio termine di novembre e vuole tenere in gioco gli alleati verdi dei Democratici mentre corteggia gli elettori con benzina a basso prezzo. In effetti, vuole che l’OPEC + paghi per la sua politica del dolce e mangia anche con il reddito anticipato, mentre si rivolge all’Iran perseguendo un nuovo accordo nucleare, facendo sì che gli Emirati Arabi Uniti e il Regno cerchino un partner affidabile e alternativo, motivato dall’abbandono casuale da parte di Washington del suo progetto biennale in Afghanistan da 2 trilioni di dollari.

Parte del disincanto dell’OPEC+ nei confronti di Biden è la sua ricerca di un rinnovato accordo nucleare con l’Iran. L’allora presidente Donald Trump ha respinto l’accordo nucleare iraniano, il JCPOA, e ha dato il via alla campagna di “massima pressione” che ha dato agli Emirati Arabi Uniti e al Regno fiducia in Washington e ha aperto la strada agli Accordi di Abraham tra i paesi arabi e musulmani e Israele. Tuttavia, i governanti stanno anticipando gli atteggiamenti pubblici sull’impegno con Israele, il che dà a MbS e ai suoi colleghi spazio per moderare le relazioni con Israele nel perseguimento di un piano di pace degli Stati Uniti in Medio Oriente o in risposta a un attacco degli Stati Uniti all’OPEC+.

L’approccio NIMBY di Biden ai combustibili fossili non è sfuggito all’attenzione e l’ex capo dell’intelligence saudita, il principe Turki Al-Faisal, ha descritto Biden come un “presidente molto sminuito” e ha osservato: “Ad esempio, sulle questioni energetiche, è entrato con una politica per fermare completamente l’uso di combustibili fossili non solo negli Stati Uniti, ma in tutto il mondo, e ora si trova a dover fare affidamento sui combustibili fossili come mezzo per far fronte alla carenza di energia che si è verificata, non solo a causa della guerra in Ucraina, ma anche a causa della stessa politica statunitense che ha chiuso gli oleodotti e ha smesso di emettere… scoperta di petrolio sul suolo statunitense”.

E molti nei paesi OPEC+ pensano che gli Stati Uniti abbiano bisogno dell’OPEC+ e del Regno per stabilizzare i prezzi del petrolio. Un osservatore, il dottor Turki Faisal Al-Rasheed, ha sottolineato che Riyadh ha risposto alle richieste degli Stati Uniti di assistenza al mercato petrolifero nel 1979, 2014 e 2018, a costi finanziari considerevoli, e tutto ciò che ha ottenuto in cambio è stato il Justice Against Sponsors of Terror Act , e NOPEC. In altre parole, “trattamento ineguale”.

In risposta alle mosse di mercato dell’OPEC+, l’amministrazione Biden ha fatto piacevoli chiacchiere al Venezuela (membro dell’OPEC+, narcotrafficante e alleato dell’Iran) per evitare di permettere ad alcuni tizi in Texas, che non voteranno per Joe Biden, qualunque cosa accada lo fa, per perforare e fratturare.

Così quello che ora?

Biden probabilmente si farà da parte mentre il Congresso spingerà progetti di legge contro l’OPEC+ e richiedendo che le truppe e le attrezzature statunitensi lascino gli Emirati Arabi Uniti e il regno. Poi c’è la questione della causa civile contro MbS per l’uccisione di Khashoggi; il presidente del Consiglio ha chiesto all’amministrazione di valutare se MbS goda o meno dell’immunità. Re Salman ha nominato MbS primo ministro del Paese per conferirgli l’immunità da “capo del governo” prima del processo, ma se il Dipartimento di Giustizia di Biden perseguirà MbS o OPEC+ potremmo vedere la fine di un rapporto che ha avuto alti e bassi, ma che ha contribuito alla sconfitta delle forze sovietiche in Afghanistan e iniziò la fine dell’Unione Sovietica.

Se gli Stati Uniti decidessero di porre fine alla relazione, chi potrebbe intervenire nella violazione?

La Cina potrebbe.

La Cina non ha il soft power degli Stati Uniti, ma l’Arabia Saudita è il principale fornitore di petrolio della Cina, quindi è intelligente per Pechino garantire relazioni con l’alleato chiave dell’energia. Pechino ha ampliato la sua impronta nella sfera energetica della regione e ha aumentato i suoi investimenti negli Emirati Arabi Uniti e nel regno (e in Iran). Potrebbe non volerci molto per fare più incursioni – altre minacce verbali da parte di Washington, l’arrivo di alcune batterie di difesa aerea cinesi, un giro di scali portuali da parte delle navi da guerra della Marina dell’Esercito popolare di liberazione e alcuni contratti petroliferi con un prezzo in Yuan – e gli Stati Uniti lo saranno una ridotta presenza sul territorio.

Gli Stati Uniti parlano da tempo di un “perno verso l’Asia”, ma sono ancora impantanati in Europa. Ma l’OPEC+ si è orientato verso l’Asia mentre la Cina si è orientata verso il Golfo Persico e si è assicurata accordi a lungo termine con Iran, Arabia Saudita e Emirati Arabi Uniti (e l’Arabia Saudita sta ora costruendo missili balistici con l’aiuto della Cina). Se gli Stati Uniti e l’Arabia Saudita si disaccoppiano , potremmo assistere a “un mondo in bilico tra gli ordini” mentre la Cina assume un ruolo crescente e una Russia indebolita, ma ricca di risorse naturali, diventa il suo partner minore, indipendentemente dalla guerra in Ucraina.

E invece di combattere gli Stati Uniti nelle sue sedi preferite, come il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, la Cina sta promuovendo sedi alternative, come l’Organizzazione per la cooperazione di Shanghai (SCO) e i BRICS (Brasile, Russia, India, Cina e Sud Africa) che ha istituito la New Development Bank con sede a Shanghai, un istituto di credito multilaterale che potrebbe integrare la Asian Infrastructure Investment Bank, fondata a Pechino.

L’Iran, membro dell’OPEC+, è un membro aderente alla SCO. L’Arabia Saudita è un partner di dialogo SCO e gli Emirati Arabi Uniti sono un prossimo partner di dialogo. Inoltre, Israele e Iraq hanno chiesto lo status di partner del dialogo. E a settembre, la Turchia, un membro della NATO, ha dichiarato la sua intenzione di entrare a far parte della SCO.

E i BRICS potrebbero espandere i suoi membri oltre i cinque membri fondatori poiché Argentina, Iran, Arabia Saudita, Turchia ed Egitto hanno espresso interesse ad aderire. La Russia ha proposto una nuova valuta di riserva basata sul paniere di valute BRICS per ridurre la dipendenza dall’euro e dal dollaro USA e una rete di pagamento congiunta per sostituire il sistema di messaggistica finanziaria SWIFT dominato dagli Stati Uniti.

Riyadh potrebbe farsi strada nei BRICS e, inoltre, guadagnando soldi, acquistando greggio russo scontato da utilizzare nella produzione di energia domestica, consentendole di esportare il suo grado Arab Light di alta qualità che vende a un premio.

I leader sauditi ed emiratini stanno lavorando per spostare i loro paesi “oltre il petrolio”, come diceva lo spot della BP, verso un’economia non basata sugli idrocarburi, ma i soldi per farlo devono arrivare da qualche parte. Quel “da qualche parte” sono le compagnie petrolifere nazionali, cioè l’OPEC+, e ogni dollaro donato pubblicamente a una Washington ostile è un dollaro in meno per gli investimenti nel futuro del paese che anche un re deve giustificare.

Nel regno, MbS di 36 anni è popolare tra i giovani (dai 18 ai 24 anni) che hanno grandi aspettative e sono orgogliosi della loro eredità, ma vogliono vivere in un “paese normale”, non come l’Iran con un economia disgregata, livelli pericolosi di inquinamento e nessun futuro, o l’Iraq, assediato dalla violenza e dal separatismo. Sebbene il re saudita sia molto potente, lui e il principe ereditario sono attenti all’opinione pubblica e non esiteranno a radunare il pubblico se gli Stati Uniti “attaccano” il regno per cercare di vendere la sua ricchezza naturale al miglior prezzo.

Sebbene il presidente Biden possa pensare di avere tutto in più il principe ereditario molto più giovane, potrebbe scoprire che le opzioni statunitensi sono limitate. Biden ha promesso di impedire l’aumento della produzione di petrolio e gas degli Stati Uniti e una lotta a tutto tondo con l’OPEC+ o l’Arabia Saudita sembrerà umiliante e lo distrarrà dal Lavoro 1, l’economia. E l’industria aerospaziale statunitense combatterà qualsiasi misura per tagliare le vendite a due dei suoi migliori clienti, l’Arabia Saudita e gli Emirati Arabi Uniti. Poi c’è la Cina, un altro Paese che pensa di difendersi dagli Usa, e guadagna dimostrando il suo disinteresse a riorganizzare la società di ogni Paese con cui entra in contatto.

La Casa Bianca e il Congresso trascorreranno il loro tempo in modo più produttivo a capire i potenziali costi e le conseguenze della NOPEC, perché l’America non ha più alleati affidabili nell’OPEC+ e come reagirà in modo costruttivo all’allineamento dei principali fornitori di energia con la Cina.