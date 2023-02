La presenza russa alle Olimpiadi di Parigi rischia di normalizzare l’invasione ucraina

Il 25 gennaio è arrivata la notizia che il Comitato olimpico internazionale avrebbe consentito agli atleti russi di competere ai Giochi olimpici estivi del 2024 a Parigi sotto una bandiera neutrale. La decisione ha suscitato polemiche e ravvivato un dibattito di lunga data sulla separazione dello sport dalla politica.

Molti critici hanno criticato la decisione del CIO come un passo verso la normalizzazione delle relazioni con la Russia nonostante l’invasione genocida dell’Ucraina in corso da parte di Mosca. “Il decatleta ucraino Volodymyr Androshchuk non rappresenterà il suo Paese alle Olimpiadi di Parigi perché è stato appena ucciso dalle forze armate russe. In altre notizie, il CIO annuncia che gli atleti russi sono i benvenuti a Parigi”, ha twittato lo storico di Yale Timothy Snyder il 1° febbraio.

Alcuni sono andati anche oltre. Una dichiarazione congiunta di una coalizione di atleti ucraini e del movimento Global Athlete ha attirato l’attenzione sul record della Russia di sfruttare le Olimpiadi per scopi di propaganda. “La Russia ha utilizzato le Olimpiadi di Sochi per rafforzare la sua posizione internazionale prima di annettere la Crimea”, sottolinea la dichiarazione. “La Russia ha dimostrato più e più volte che gli atleti sono parte integrante della sua politica estera. Se gli atleti russi potranno tornare alle competizioni internazionali, lo stato russo utilizzerà nuovamente gli atleti per sostenere lo sforzo bellico e distrarre dalle atrocità in Ucraina”.

La rabbia per la decisione del CIO riflette l’indignazione globale per la brutalità dell’invasione lanciata dalla Russia nel febbraio 2022. Mentre la guerra in Ucraina si avvicina al traguardo di un anno, l’elenco delle atrocità russe continua a crescere. Migliaia di civili ucraini sono stati uccisi e più di dieci milioni di persone sono state sfollate a causa dei combattimenti. Decine di paesi e città sono stati ridotti in macerie dall’avanzata dell’esercito di Vladimir Putin, mentre le regioni dell’Ucraina occupate dalla Russia sono state oggetto di una serie di crimini di guerra tra cui esecuzioni di massa, torture, violenze sessuali e deportazioni forzate.

Con la Russia che non mostra segni di abbandonare i suoi sforzi per estinguere l’indipendenza ucraina e costringere gli ucraini a rientrare nell’orbita del Cremlino, sembra esserci poco spazio per un accordo negoziato che porti a una pace sostenibile. Invece, sta diventando sempre più chiaro che l’unico modo per porre fine alla guerra è sul campo di battaglia. A meno che la Russia non venga decisamente sconfitta, la guerra continuerà.

Mentre l’invasione russa entra nel suo secondo anno, è imperativo mantenere il sostegno all’Ucraina. Se la comunità internazionale inizia a prendere provvedimenti per normalizzare le relazioni con la Russia, ciò potrebbe costituire un pericoloso precedente. Il Cremlino ha da tempo previsto che i leader occidentali alla fine perderanno interesse per l’Ucraina e cercheranno di riprendere la cooperazione con la Russia. Consentire agli atleti russi di tornare ai Giochi olimpici invierebbe un forte segnale che tali aspettative sono del tutto realistiche. Anche altri governanti autoritari noteranno l’apparentemente breve capacità di attenzione dell’Occidente e trarranno le ovvie conclusioni per le loro politiche estere aggressive.

Gli oppositori della posizione del CIO sostengono che consentire a una Russia impenitente di tornare alle Olimpiadi sia particolarmente sciocco data la lunga storia di tentativi falliti di placare il Cremlino. Dopo l’invasione della Georgia del 2008, gli Stati Uniti hanno avviato un famigerato “ripristino” delle relazioni con la Russia. Nel frattempo, i leader europei hanno continuato a sostenere politiche di pacificazione e hanno perseguito l’approfondimento dei legami economici con Mosca fino all’invasione su vasta scala dell’Ucraina nel febbraio 2022.

I funzionari ucraini ei loro colleghi negli Stati baltici, in Polonia e in altri Paesi dell’ex Patto di Varsavia hanno sconsigliato queste politiche per molti anni, ma sono stati costantemente ignorati o accusati di esagerare la minaccia russa. Con il più grande conflitto europeo dalla Seconda Guerra Mondiale che ora infuria in Ucraina, tali accuse non sono più valide. Se le autorità olimpiche sceglieranno di ignorare la guerra e insisteranno sul ritorno degli atleti russi, infliggeranno un duro colpo all’unità internazionale a sostegno dell’Ucraina.

Numerosi singoli atleti e associazioni sportive nazionali hanno già espresso la loro preoccupazione per il possibile ritorno degli atleti russi alle competizioni olimpiche. Molti continuano anche a schierarsi con l’Ucraina. È importante notare che il CIO ha dimostrato il suo sostegno, istituendo un fondo di solidarietà per aiutare la comunità olimpica ucraina che aveva raccolto 7,5 milioni di dollari entro l’estate 2022.

“Molti membri della comunità olimpica stanno continuando a compiere enormi sforzi per sostenere la comunità olimpica ucraina”, ha commentato di recente un portavoce del CIO. “Questi sforzi assumono la forma non solo di aiuti finanziari, ma anche di supporto logistico e assicurano che gli atleti ucraini possano continuare a prendere parte alle competizioni fornendo supporto di viaggio, strutture per l’allenamento, alloggio, attrezzature e uniformi”.

Il supporto per l’Ucraina è arrivato da molti dei migliori marchi sportivi del mondo. Nel Regno Unito, la Premier League inglese ha dedicato una settimana di partite durante la stagione 2021/2022 al popolo ucraino. Numerose singole squadre di calcio inglesi tra cui Leicester City, Leeds United e West Ham United hanno organizzato eventi di beneficenza e donazioni per l’Ucraina. In tutta Europa, le squadre di calcio hanno giocato partite di beneficenza contro le squadre ucraine Dynamo Kyiv e Shakhtar Donetsk per raccogliere fondi per cause ucraine.

Nel mondo del tennis, i migliori giocatori tra cui Rafael Nadal hanno partecipato a una competizione di beneficenza prima degli US Open . “Sono incredibilmente orgoglioso del modo in cui siamo stati in grado di utilizzare la piattaforma globale degli US Open per aumentare il supporto della comunità tennistica mondiale per il popolo ucraino”, ha dichiarato il presidente del consiglio di amministrazione dell’USTA e il presidente Mike McNulty sul sito web degli US Open .

Il sostegno all’Ucraina dimostrato dai membri della comunità sportiva internazionale è significativo. Tuttavia, se agli atleti russi viene dato il via libera per partecipare alle Olimpiadi di Parigi del 2024, ciò invierà un chiaro messaggio che la comunità internazionale apparirà non più pienamente impegnata nell’opporsi all’invasione dell’Ucraina. Ciò sarebbe catastrofico per il popolo ucraino e avrebbe anche terribili conseguenze per il futuro della sicurezza europea.

