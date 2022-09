La vera essenza dell’indipendenza della Malesia, recentemente celebrata nel suo 65° anniversario, si è persa nell’onda dell’ignoranza, radicata nella morsa della Cina? Per più di sei decenni, il progresso della Malesia è stato sia l’invidia di molti che una forza esaurita per alcuni. Una piena autonomia per dettare la sua politica estera nel garantire i suoi interessi e la sua sovranità sembra essere una realtà lontana, in cui Pechino continua a incombere in grande nel dettare l’orientamento degli affari della Malesia e le aperture di ruoli e scopi.

I cambiamenti nel corso dei decenni nell’orientamento della politica estera della Malesia dall’essere pro-Occidente al non allineamento hanno prodotto risultati contrastanti in alcuni parametri e prospettive in diminuzione in altri. L’attuale dipendenza radicata dalla Cina riflette la vulnerabilità e la trappola del suo percorso, un abisso auto-creato di dipendenza continua da soluzioni che creano dipendenza, facili e rapide alle sfide affrontate che Pechino è felice di colmare il divario. L’accettazione e l’afflusso di rendimenti da BRI a RCEP, hanno evidenziato la dipendenza che crea dipendenza dal capitale e dal mercato cinese che forniscono vittorie politiche e socioeconomiche per la Malesia e la regione. I benefici economici derivati ​​dall’RCEP sono considerati di gran lunga maggiori dell’IPEF, dove Washington continua a essere ammonita per l’offerta di mercato limitata rispetto alle sue controparti cinesi, il tutto mentre preme discretamente affinché Washington aumenti il ​​suo sostegno e aiuti alla regione.

Nasconde il reale potenziale e gli strumenti della coltivazione futura della Malesia, limita i suoi chip e le sue carte e blocca le sue opzioni per garantire in modo indipendente i nostri interessi a lungo termine. L’allettante richiamo di capitali facili e il fabbisogno relativamente facile di afflusso di capitali e risorse da Pechino, formano il radicato ciclo di dipendenza strategica e crescente ingolfamento del dominio cinese. Kuala Lumpur è intrappolata tra una roccia e un luogo duro, ha bisogno del mercato, del commercio e delle risorse di fondamentale importanza per sostenere la sua economia stagnante e per tappare il buco sistemico degli abusi e della corruzione, mentre deve affrontare una maggiore vulnerabilità della sicurezza come compromesso non intenzionale. I legami rocciosi sotto diverse premiership in Malesia si sono stabilizzati e hanno raggiunto livelli maggiori dall’ex primo ministro Najib Razak, desideroso di capitalizzare sulla facilità di credito e risorse di Pechino e nel sostenere la competitività economica locale. Un tempo diffidente nei confronti dell’influenza di Pechino negli affari locali, lo statista Tun Dr Mahathir Mohamad ha ora incoraggiato un perno più forte verso la Cina, accusando Washington e l’Occidente di aver provocato la Cina sulla questione di Taiwan con continue tattiche provocatorie, culminate con la visita di Pelosi. Il suo coerente approccio anti-occidentale è stato strategicamente capitalizzato da Pechino nel cogliere le aperture per continuare la narrativa anti-occidentale e nell’ampliare la persuasione culturale ed economica della Cina.

I sentimenti locali sono cambiati continuamente, con le percezioni sulla Cina che prendono una svolta diversa in base alle linee razziali. La comunità malese predominante è sempre più diffidente nei confronti dell’influenza cinese e della presa sulla sfera economica e culturale della Malesia, ulteriormente aggravata dalle azioni bellicose di Pechino nel mettere la nazione in un angolo con le violazioni non provocate dei diritti territoriali. Le mani nascoste e l’agenda sinistra di Pechino rimangono una grande preoccupazione per il segmento della popolazione malese.

Al contrario, una percezione positiva della Cina rimane radicata nella maggioranza della popolazione cinese malese, spesso equiparando le critiche alla Cina come parte degli sforzi di contenimento dell’Occidente che sono considerati ipocriti. Il forte desiderio di affiliarsi con l’influenza e il potere di Pechino ha portato a pericolose aperture e alla cieca accettazione delle narrazioni plasmate da Pechino, a scapito degli interessi a lungo termine della Malesia. Per questo segmento demografico in particolare, i legami storici e le radici tra i due paesi sono capitalizzati come pretesto per una maggiore affiliazione con la Cina continentale, unendosi al carrozzone dell’orgoglio e della risonanza nel vedere la sua fulminea ascesa al dominio del potere globale. Questo orgoglio ha talvolta trasceso diversi livelli, invece che culturale e storico. Un altro fattore rimane che sono in parte scontenti dello stato delle cose e della direzione della Malesia locale, che sono stati considerati una causa persa, aggravata da abusi sistemici e mancanza di buon governo. Vedere la Cina rivendicare la sua posizione globale porta loro una speranza diversa, fornendo maggiore risonanza come parte delle più ampie radici e comunità cinesi nel condividere l’orgoglio e la forza.

Gli argomenti per legami più stretti tra Kuala Lumpur e Pechino non si limitano alle sole linee di vita economiche. Il semplice fatto che la Cina sia qui per restare geograficamente, mentre Washington rimane un partner distante e inaffidabile, riflette sia la paura che l’ottimismo affrontati dai politici. Sebbene i vicini possano essere permanenti, un paese è ancora nella piena libertà di progettare la propria recinzione e la porta d’ingresso nel trattare con i suoi vicini. Lo scenario attuale riflette l’incapacità e la riluttanza di Kuala Lumpur nel dettare cambiamenti nei suoi rapporti con Pechino.

Percependo i sentimenti prevalenti e le mani legate della Malesia, Pechino ha saggiamente capitalizzato il bagaglio storico e la narrativa sulle ricche eredità condivise e sui legami di entrambi i paesi risalenti a secoli fa come un altro precursore della sua offensiva dal fascino culturale. I tentativi passati e le interazioni della Cina da secoli fa sono proiettati come pacifici e amichevoli, e mettono in evidenza le grandi differenze con l’approccio occidentale che è stato descritto come intimidatorio, ingannevole e sfruttatore nel sottolineare i secoli di colonialismo e sfruttamento.

La portata e la profondità della presa e dell’influenza di Pechino spingono la Malesia a uno sforzo fallito nel determinare ed eseguire la propria politica estera in molti parametri, temendo di sconvolgere il carrello della spesa. Le deviazioni dalle norme e dalle aspettative della regione, in particolare la centralità dell’ASEAN o i desideri attesi di Pechino, o qualsiasi potenziale assecondare il potere occidentale inviteranno misure di ritorsione in vari ambiti che influenzeranno gli sforzi di ripresa della Malesia. Di fronte a una maggiore vulnerabilità economica e a pressioni pressanti per soddisfare le richieste e le vittorie della politica interna, Kuala Lumpur trova sempre più difficile reimmaginare e riallineare i suoi affari esteri, specialmente nei rapporti con Pechino e l’Occidente. Le misure di contrappeso occidentali, tra cui l’AUKUS e l’aumento delle aperture militari ed economiche occidentali nella regione e nell’Indo-Pacifico, sono state accolte con discrezione ma pubblicamente rimproverate. La conformazione allo spettro regionale e cinese dell’ordine regionale rafforza ulteriormente l’approccio centrale della Malesia. Le incursioni cinesi nello spazio aereo malese e altre misure coercitive sono state accolte con risposte sommesse, scegliendo di fare affidamento al massimo su una diplomazia silenziosa e clandestina, con evidenti ragioni per non prolungare e intensificare la situazione.

Lo stesso vale per la situazione di stallo marittimo di West Capella, dove la presenza immediata della forza di contrappeso occidentale in capacità navale di mostrare sostegno alla Malesia è stata accolta con le critiche della Malesia, ammonendo l’Occidente per aver sollevato le tensioni e aggravato il conflitto. Superando rapidamente qualsiasi punto critico o crisi e ricorrendo a risposte ad hoc e intercambiabili, il livello di deterrenza e credibilità delle risposte della Malesia sono facilmente leggibili e sfruttabili. Le percezioni sulla sua debolezza e riluttanza a registrare una risposta strategica e solida alla continua pressione di Pechino si riverberano in lungo e in largo, ed è considerata una causa persa in quanto fornisce un impatto reale sul contenimento della Cina. A questo proposito, sia l’ASEAN che la Malesia hanno perso il loro fascino per l’Occidente nel riporre la loro speranza e la loro strategia di un più profondo punto d’appoggio nella sicurezza occidentale, con Washington che si rende conto che l’attuale status quo del loro assecondare Pechino rende difficile per gli Stati Uniti stabilire un radicato esercito alleanze e posizionamento di capacità strategiche antimissilistiche, tra gli altri. Solo Canberra rimane resiliente e bancabile nella regione immediata, e ottenere il buy-in dai giocatori regionali per l’espansione di QUAD rimane sempre più colpito da questo status quo attuale e dall’intensa intenzione di Pechino di mantenerlo tale.

La centralità, sia come nazione che come gruppo regionale, equivale a una mano libera continua per Pechino nel dettare e modellare l’architettura della sicurezza regionale secondo i propri calcoli strategici. Peggio ancora, la Malesia e altri attori regionali non sono in grado di cambiare lo status quo senza il sottostante supporto occidentale.

Nel decifrare il prossimo orientamento di fronte alla Cina, restano quattro domande fondamentali per la Malesia. In primo luogo, la fiducia riposta nella Cina nel preservare la stretta dipendenza che vale la futura volatilità e vulnerabilità alle incognite e ai conflitti futuri? In secondo luogo, la credibilità, la resistenza e l’efficacia ancora da dimostrare del modello cinese di ordine regionale e globale valgono l’incessante ricerca e l’investimento delle risorse e della dipendenza della Malesia? In terzo luogo, le assicurazioni e il sistema alternativo allettante, economicamente e militarmente, come sostenuto da Pechino, saranno immuni dalla futura resilienza e sostenibilità di questi sistemi non provati? Infine, la Malesia e la regione sono pronte ad affrontare un futuro diffidente verso la Cina e l’eventuale transizione basata sui valori verso norme e principi più elevati di ordine basato sulle regole sposati dall’Occidente, un passaggio dalla periferia convenzionale incentrata sulla Cina con mera affidamento sul suo mercato e sul suo capitale?

Gli effetti domino visti in vari Paesi alla fine di questo nuovo ingolfamento e penetrazione dell’influenza da parte di Pechino, dalle acquisizioni portuali all’influenza politica e mediatica, servono sia come impulso pauroso che come una rinnovata spinta a respingere ulteriori controbilanciamenti occidentali. I politici rimangono intrappolati in questa dicotomia, pienamente consapevoli dei rischi connessi e del destino della nazione e della regione, sebbene debbano soddisfare le esigenze urgenti a breve termine di costruzione della nazione e salvataggio dell’economia dalla crisi del debito che deve affrontare, aggravata dalla crisi finanziaria di 1MDB saga. Ciò andrà a scapito degli interessi di sopravvivenza a lungo termine sia della nazione che della regione, dove, a parte un schiacciante riorientamento delle posizioni e un efficace piano coeso a lungo termine nel trattare con la Cina, una più profonda caduta nell’abisso di una spirale senza fine di vulnerabilità e di intrappolati il dilemma del prigioniero rimane inevitabile.