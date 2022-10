La potenza spaziale della Cina spaventa

La Cina «come potenza spaziale pone potenziali rischi per altri Paesi», per quanto Pechino insista sul fatto che utilizza lo spazio per scopi pacifici. E’ quanto sostiene il rapporto pubblicato dal think tank americano Center for Strategic and International Studies (CSIS) che si concentra sulla presenza delle strutture spaziali cinesi in America Latina, l’ex ‘cortile di casa’ degli Stati Uniti.

«La Cina ha delineato una visione audace per le sue ambizioni nello spazio. Il Presidente Xi Jinping ha ripetutamente chiesto alla Cina di trasformarsi in una ‘potenza spaziale’ leader e un white paper del governo cinese del 2022 afferma chiaramente che l’industria spaziale cinese “serve alla strategia nazionale generale”».

I rischi «derivano dall’influenza di vasta portata dell’Esercito popolare di liberazione (PLA) all’interno dell’ecosistema spaziale cinese. La PLA Strategic Support Force (PLASSF), responsabile della guerra spaziale, informatica ed elettronica, ha un ruolo in quasi tutte le attività spaziali cinesi. Pechino non è eccezionale nel ritagliarsi un ruolo per i militari nello spazio. Eppure, a differenza degli Stati Uniti e dei suoi partner, la principale agenzia spaziale civile cinese, la China National Space Administration, è messa in ombra dai militari.

L’importanza del PLA all’interno dell’industria spaziale nazionale cinese ha acceso i timori che la sua influenza si estenda alle stazioni di terra d’oltremare sparse per il mondo. Le stazioni di terra costituiscono una tappa fondamentale terrestre dell’infrastruttura spaziale complessiva della Cina, adempiendo alle responsabilità di telemetria, tracciamento e comando (TT&C) che consentono il funzionamento di satelliti e altri veicoli spaziali», si legge nel rapporto.

«Le stazioni di terra aiutano anche a tenere traccia delle decine di migliaia di satelliti e altri oggetti nell’orbita terrestre, una capacità nota come consapevolezza della situazione spaziale (SSA) che è fondamentale per combattere e vincere guerre in spazi di battaglia ricchi di informazioni.

Molte delle stazioni di terra utilizzate dalla Cina si trovano in Sud America per fornire la copertura dei cieli dell’emisfero australe. Queste strutture costituiscono un segmento di una rete globale di stazioni di terra che mantengono le comunicazioni con i satelliti mentre passano su diverse regioni geografiche lungo la loro orbita. La loro vicinanza agli Stati Uniti ha accresciuto i timori che possano essere utilizzati per spiare le risorse statunitensi e intercettare informazioni sensibili».

Il rapporto punta l’attenzione sulla stazione di terra Espacio Lejano a Neuquén, nel mezzo del deserto della Patagonia in Argentina. «Il sito è stato oggetto di controversie dal 2012, quando l’Argentina ha affittato quasi 500 acri di terra alla Cina per la costruzione di strutture spaziali. Da quando è stato atttivato, cinque anni dopo, Espacio Lejano è stato amministrato con poca o nessuna supervisione da parte del governo argentino. Il contratto tra i due governi prevede addirittura che l’Argentina “non interferisca né interrompa” le attività svolte nella stazione, il che ha amplificato le voci di spionaggio e altre attività militari». Secondo i vertici militari, la Cina potrebbe avere la capacità di monitorare e potenzialmente prendere di mira le attività spaziali statunitensi, alleate e partner.

L’area è molto scarsamente dotata, le dotazioni principali sono un’antenna di «35 metri (in alto) e un’antenna di 13,5 metri (in basso)». Tale strumentazione, mostra il rapporto, può essere adatta per ricevere e per inviare sia per trasmissioni ad uso civile, sia per trasmissioni ad uso militare.

Espacio Lejano è gestito da China Satellite Launch and Tracking Control General (CLTC), una sottoentità del PLASSF, che ha accresciuto il sospetto che l’esercito cinese faccia ampio uso della stazione. Il CLTC gestisce l’infrastruttura di terra per le operazioni spaziali cinesi ed è composto da personale dell’EPL, il che illustra ulteriormente l’integrazione dei militari nelle attività spaziali.

La Cina ha cercato di contrastare queste accuse affermando che la stazione è riservata a missioni pacifiche. Espacio Lejano fa parte della China Deep Space Network, che supporta le missioni di veicoli spaziali interplanetari, e ha svolto un ruolo fondamentale nella missione Chang’e 4 che ha consegnato un lander robotico e un rover sul lato opposto della luna nel 2019. Esecuzione di operazioni TT&C civili nell’ambito delle missioni scientifiche non preclude alle stazioni di terra di spiare Paesi stranieri o supportare operazioni controspaziali. Gran parte della tecnologia utilizzata nelle stazioni di terra è intrinsecamente a duplice uso».

Ci si trasferisce trecentocinquanta miglia a nord, e ci si imbatte nella stazione satellitare di Santiago. «Immersa in una remota valle all’interno delle Ande in Cile, la stazione è gestita dalla Swedish Space Corporation (SSC), un fornitore di servizi spaziali che affitta le sue strutture a partner internazionali tra cui la NASA e l’Agenzia spaziale europea.

I legami della Cina con Santiago risalgono a decenni fa. CLTC ha affittato apparecchiature e costruito strutture spaziali sotto contratto con il Centro di ricerca spaziale dell’Università del Cile prima che la stazione fosse venduta a SSC nel 2008. Nel 2010, CTLC ha firmato un accordo pluriennale con SSC per accedere a un’antenna in banda C di 10 metri presso il luogo. Secondo il sito web della SSC, CLTC attualmente gestisce un totale di due antenne presso la stazione, che le immagini satellitari suggeriscono si trovano nell’angolo nord-ovest dell’area operativa e di supporto principale».

«Nel 2019 le attività della Cina presso la stazione di Santiago sono state messe in discussione. L’Agenzia svedese per la ricerca sulla difesa ha scoperto che l’accesso della Cina alle antenne in un’altra stazione terrestre della SSC, una vicino al Circolo polare artico a Kiruna, in Svezia, potrebbe violare i termini di utilizzo ed essere utilizzato per la raccolta e la sorveglianza di informazioni militari. Questi risultati hanno alimentato una più ampia apprensione per le intenzioni cinesi e hanno spinto SSC ad annunciare nel 2020 che non avrebbe rinnovato il suo contratto con la Cina a Kiruna. Ha inoltre scelto di non rinnovare i contratti con la Cina presso la stazione di Santiago e una terza sede a Dongara, in Australia».

Anche il Venezuela, importante partner politico di Pechino, è sotto monitoraggio. La China Great Wall Industry Corporation (CGWIC), di proprietà statale, ha costruito la stazione di terra satellitare El Sombrero a Guárico. La stazione si trova all’interno della base aerea di Capitán Manuel Rios.

«La presenza di CGWIC nella regione dovrebbe sollevare qualche perplessità. È una sussidiaria della China Aerospace Science and Technology Corporation (CASC), un importante appaltatore della difesa di proprietà statale che produce veicoli di lancio spaziale, sistemi missilistici e altre apparecchiature. A causa dei suoi legami con l’esercito cinese, il CASC è stato incluso nell’ordine esecutivo dell’allora presidente Donald Trump del novembre 2020 che vietava gli investimenti statunitensi in 31 società cinesi. La mossa è nata da un più ampio respingimento degli Stati Uniti contro la strategia cinese di ‘fusione militare-civile‘, uno sforzo nazionale guidato dal Presidente Xi per migliorare l’industria della difesa del Paese ‘fondendo’ insieme lo sviluppo militare ed economico della Cina».

Le attività della Cina nella regione non sono solo di competenza degli enti governativi e delle principali aziende statali, prosegue il rapporto CSIS. «Emposat, un‘azienda con sede a Pechino con stretti legami con l’influente Accademia cinese delle scienze, prevede di costruire una stazione di terra a Río Gallegos come parte di una joint venture con la società argentina Ascentio. Una volta completata, la struttura dovrebbe ospitare da quattro a sei antenne di varie dimensioni e fornire una maggiore copertura dei satelliti in orbita attorno alla Terra grazie alla sua vicinanza al Polo Sud. La posizione esatta deve ancora essere identificata attraverso le immagini satellitari e ulteriori dettagli della partnership sono altrimenti oscuri».

«Le stazioni d’oltremare probabilmente aiuteranno l’esercito cinese a migliorare ulteriormente le sue capacità operative. Poiché l’EPL estende la sua portata più lontano dalle coste cinesi, avrà bisogno di una solida suite di capacità spaziali per assistere con la raccolta di informazioni, la consapevolezza della situazione e altro ancora. Le stazioni di terra possono essere chiamate per supportare tutte queste esigenze».

Insomma: geopolitica. Geopolitica alla base anche del posizionamento, dell’uso e del controllo delle stazioni di terra. La geopolitica terrestre può essere importante quanto la tecnologia spaziale in mezzo alla concorrenza spaziale tra Stati Uniti e Cina.