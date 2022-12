La polizia morale e l’equilibrio autoritario dell’Iran

Non sorprende che un recente annuncio del procuratore generale iraniano secondo cui il governo stava abolindo la sua ‘polizia morale’ abbia suscitato una diffusa confusione. Infatti, mentre alcuni funzionari hanno indicato che erano in discussione modifiche al ruolo della polizia morale, altri hanno affermato che non c’erano piani per abolire la forza.

Così, la vittoria morale – e anche politica – che sembrava essere alla portata dei manifestanti è apparentemente passata dalle loro mani.

Eppure, mentre non ci sono prove che il sistema politico iraniano stia per crollare, i segnali contrastanti riguardo al futuro della polizia morale del paese potrebbero suggerire che è emerso un dibattito nel regime. Queste fessure potrebbero rivelarsi politicamente insignificanti. Ma potrebbero anche aumentare l’influenza dei leader che sostengono che il modo migliore per difendere il sistema è portare avanti una politica di limitata decompressione politica, o almeno sociale.

In effetti, ciò che potrebbe emergere è una strategia di “regime compartimentalizzato” riorganizzata. Questa strategia sosterrebbe un vero e proprio giro di vite nelle province prevalentemente curde e beluci del paese, creando allo stesso tempo lo spazio per un dialogo gestito dal regime con l’opposizione nell’area sciita-persiana che costituisce il nucleo geografico e politico del regime. Se c’è poca inclinazione nella comunità dei think tank di Washington a immaginare scenari al di là dell’escalation della repressione o del collasso del regime, i recenti tentativi del regime di raggiungere i leader riformisti – come l’ex presidente Mohamed Khatami – potrebbero alla fine creare effetti a catena che potrebbero spostare il terreno politico.

Repressione nelle province curda e beluci

La compartimentazione della repressione in Iran è una strategia di lunga data che ha echi nei governi di tutto il Medio Oriente. In Iran, questa strategia si è sviluppata attraverso un sistema che consente una certa concorrenza statale nel nucleo sciita-persiano, sostenendo anche un sistema spesso draconiano di repressione statale nelle province in cui l’etnia curda, araba e beluci è la maggioranza.

Con i musulmani sciiti che costituiscono circa il 90% della popolazione e i cittadini di etnia persiana che costituiscono circa il 60% della popolazione, questa duplice strategia ha fornito allo stato uno strumento per reprimere, cooptare e dividere i leader politici nel regime sciita- Cuore nazionale persiano. Allo stesso tempo, lo stato ha imposto forze di sicurezza, sistemi educativi e pratiche sociali ed economiche discriminatorie che alcune minoranze (soprattutto sunnite) nelle province meno centrali sostengono costituiscano una sorta di cittadinanza di seconda classe, o peggio, un sistema di vera e propria occupazione.

Oltre alla demografia, anche considerazioni settarie hanno animato questa duplice strategia. Mentre le comunità curde e beluci non sono affatto monolitiche dal punto di vista culturale o linguistico, e mentre i governanti iraniani hanno portato alcuni leader di spicco nell’apparato politico e di sicurezza dello stato, la maggior parte dei leader politici e clericali sunniti rifiuta l’ideologia sciita ufficiale, nota come “tutela della il giurista».

I legami familiari, personali ed economici che queste comunità minoritarie sunnite hanno con i loro correligionari oltre il confine in Pakistan, Iraq, Siria e Turchia hanno solo aggiunto le preoccupazioni del regime. In effetti, la convinzione di lunga data dei leader iraniani – che il presidente Ebrahim Raisi ha ripetutamente articolato – che gli Stati Uniti e i suoi alleati sunniti del Golfo abbiano sostenuto questi gruppi su entrambi i lati del confine ha approfondito l’incubo esistenziale del regime di disintegrazione nazionale.

Atto di bilanciamento autoritario di Teheran nell’’altopiano persiano’

Com’era prevedibile, nell’’altopiano persiano’ del sistema politico, i leader iraniani hanno cercato di minare le proteste non solo attraverso la repressione, ma anche giocando la carta della minaccia delle minoranze. “I gruppi di opposizione curda”, ha avvertito un funzionario della sicurezza intransigente, “stanno usando il caso di Amini come scusa per raggiungere il loro obiettivo decennale di separare il Kurdistan dall’Iran, ma non ci riusciranno”. Il funzionario si riferiva, ovviamente, a Masha Amini, la donna curda di 22 anni il cui pestaggio e morte il 16 settembre per mano delle forze di sicurezza iraniane ha acceso le proteste.

Allo stesso modo, dopo il bombardamento del 26 ottobre di un sacro luogo di pellegrinaggio sciita nella città meridionale di Shiraz, gli agenti di sicurezza iraniani hanno incolpato gli agenti ‘stranieri’ provenienti dall’Azerbaigian, dall’Afghanistan e dal Tagikistan, cercando di fomentare le tensioni settarie tra sciiti e sunniti. Poiché tali tattiche intimidatorie hanno probabilmente ulteriormente fatto infuriare i giovani e le donne iraniane in particolare, pur avendo poco o nessun effetto apparente sugli sforzi dei manifestanti per sostenere un fronte unito, la tattica del divide et impera del regime ha solo approfondito il buco che aveva già scavato per sé. Il regime potrebbe ancora riuscire a uscire da questo baratro intensificando quella che è già una sanguinosa repressione. Ma farlo potrebbe rivelarsi politicamente rischioso. Con l’apparente sostegno dell’Ayatollah Khamenei, i sostenitori della linea dura hanno respinto qualsiasi richiesta di riforma della costituzione.

Eppure, di fronte a un’opposizione implacabile e alle prospettive di un conflitto senza fine stato-società, nelle ultime settimane il regime ha contattato diversi leader dell’opposizione con radici nel movimento riformista. Il più importante di questi è l’ex presidente Khatami, che il 14 novembre ha affermato che il rovesciamento del regime non era né possibile né ideale, e ha invitato i manifestanti (e, implicitamente, il regime) a impegnarsi in un dialogo.

In risposta, un media collegato all’IRGC ha affermato che l’ex presidente era in una buona posizione per portare avanti tale iniziativa. Sempre ottimista, all’inizio di dicembre Khatami ha elogiato quello che ha definito il “bellissimo slogan” dei manifestanti di “donna, vita, libertà” e ha esortato a non “calpestare la libertà in nome della sicurezza”. Il governo di Raisi, ha detto, dovrebbe “tendere una mano a [i manifestanti] e… muoversi verso un buon governo prima che sia troppo tardi”.

Mentre questo botta e risposta tra il regime e Khatami si svolgeva, il giudice capo iraniano Gholam-Hossein Mohseni-Eje’i e il segretario del Consiglio supremo per la sicurezza nazionale dell’Iran Ali Shamkhani si sono incontrati con un gruppo di veterani riformisti. Uno di loro, Azar Mansoori, avrebbe stilato un elenco di richieste che, oltre a sottolineare la necessità del dialogo, delineava altri passaggi, come il controllo dei “chiacchieroni che fanno arrabbiare la gente”, lo sblocco dei social media, la rimozione dei funzionari della sicurezza in borghese e la polizia morale dalle strade, e permettendo ad almeno un partito politico di tenere una protesta.

Inoltre, Mansoori ha chiesto di cambiare il processo elettorale e politico, un obiettivo classico del movimento riformista. Segnalando i limiti della strategia settaria del divide et impera del regime, Mansoori aveva precedentemente appoggiato il suddetto religioso sunnita Molavi Abdolhamid Ismaeelzahi, aggiungendo: “Non cancellare il problema, scopri il motivo della protesta della gente e chiediti se c’è qualche altro che libere elezioni e una società civile indipendente?” Le sue richieste sono state successivamente riprese da altri leader riformisti, che hanno chiesto un referendum nazionale sulle riforme costituzionali.

Tuttavia, se nel regime ci sono fautori del dialogo, la comoda scoperta dei vantaggi del negoziato potrebbe essere arrivata troppo tardi. Khatami ha 79 anni, è ancora agli arresti domiciliari e, come molti dei suoi alleati riformisti, parla a nome di una generazione di leader – i “figli della rivoluzione” – che non hanno più l’orecchio della prossima generazione. Divisi, e soffrendo la propria crisi di legittimità tra la popolazione più ampia, i riformisti potrebbero non essere in grado di dare risultati, in particolare se le crepe emergenti nel regime si rivelassero più un miraggio politico che una realtà politica sostenibile. Pertanto, il percorso in Iran è pieno di deviazioni e persino di mine antiuomo.

Ma date le alternative, testare il tentativo di sensibilizzazione del regime potrebbe aprire opportunità che non possono essere pienamente previste in questo momento difficile.

Inviare il messaggio giusto

La prospettiva di una lotta lunga, prolungata e incerta è difficile da accettare. Diversi importanti think tank di Washington, ispirati dagli impavidi manifestanti iraniani e dall’apparente disordine nel regime, stanno ora dando forma a iniziative di ricerca che tracceranno i possibili percorsi dalla rivolta alla rivoluzione democratica. Gli sforzi per immaginare o addirittura promuovere una tale dinamica sono ben intenzionati. Ma per il momento, la sfida immediata dei manifestanti è mantenere alta la pressione e sostenere quanta più azione collettiva possibile, non perché tali sforzi debbano necessariamente far cadere il regime, ma perché potrebbero amplificare l’influenza dei leader politici che favoriscono negoziati piuttosto che interminabili confronto.

Gli Stati Uniti e i loro alleati occidentali potrebbero aiutare questo sforzo accelerando due passi che sono già stati compiuti, ma che richiedono ancora un solido seguito: in primo luogo, mobilitare le istituzioni multilaterali come le Nazioni Unite per affrontare le violazioni dei diritti umani dell’Iran e, in secondo luogo, allentare sanzioni internazionali sulle tecnologie dei social media che sono vitali per sostenere la comunicazione durante il movimento di protesta iraniano.

Nessuna di queste due misure produrrà la vittoria democratica che sicuramente l’opposizione e buona parte della popolazione iraniana vorrebbero. Ma potrebbero aiutare a riallineare un campo di gioco interno gravemente squilibrato che ha dato potere agli intransigenti, segnalando anche che un governo che sta prendendo a pugni il proprio popolo guadagnerà solo il disprezzo della comunità internazionale e di persone in tutto il mondo che, come molti iraniani, hanno preso in piazza per chiedere giustizia e rispetto.