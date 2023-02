La politica estera di Giorgia Meloni umilia l’Italia

Nel parlare due giorni di ferocia di questo Governo, avevo il timore di avere esagerato nella critica, specie sul piano etico e in particolare dell’etica politica. Ma poi, mentre guardavo sconsolato le gondole quasi in secca nel Canal Grande e in secca nei canali più piccoli di Venezia e rilevo sula stampa la totale indifferenza del Governo al problema, vedo dalle ultime performance della signora Meloni che quel sostantivo era proprio ben trovato: corrisponde ad una realtà effettiva.

Mi riferisco al viaggio ‘post-influenzale’ della signora Meloni, arricchito nei suoi aspetti negativi dalla fortunata coincidenza (non credo che né lei né altri nel Governo ne sapesse nulla) del viaggio di Biden in Polonia e in Ucraina. Fatti questi ultimi sui quali tornerò.

Vi sono in questo viaggio, col fazzoletto in mano non solo per l’infreddatura ma anche per asciugare la ormai rituale lacrimuccia, due aspetti, dei quali trovo poso riscontro nella stampa.

Il ‘giro’ in Polonia, come dico, è stato abbellito dai sommessi complimenti di Biden, dei quali molto la signora Meloni si è compiaciuta. Ma, appunto, quai complimenti non sono precisamente una espressione di stima o di affetto, ma una risposta positiva al senso di quel viaggio e di quella visita.

La “Signor Presidente del Consiglio on.le Giorgia Meloni”, infatti, sta completando il suo progetto di politica estera, che vuole l’Italia ‘alleata’ stretta dei Paesi dell’est europeo (in particolare la Polonia, appunto) e in rotta con i Paesi più vicini culturalmente ma specialmente politicamente ed economicamente, a noi: Francia (ormai odiata e disprezzata) e Germania.

Per gli Usa, una fortuna inattesa, insperata: una crepa profondissima nella ‘unità’ europea. Uno dei Paesi, lo si voglia o no è così, più importanti della UE, ne rompe la logica e gli obiettivi di superamento, per quanto faticoso, dei nazionalismi a vantaggio di una concezione ‘collettiva’ dell’Europa intesa come unità politica alternativa alle grandi potenze, proponendo la stupidità dell’Europa delle patrie, che vuol dire ‘ognuno per sé’ nella piccolezza di ciascuno. È la politica della Polonia e dell’Ungheria, ad esempio, che si riduce nel ’prendere i soldi e i vantaggi’ dall’Europa, e saltarne i doveri. Non per nulla, se ben ricordo, la Polonia (e l’Ungheria) sono sotto attacco dalle istituzioni europee, sia per il mancato rispetto delle norme economiche europee, che per la violazione sistematica dei principî di democrazia e dello stato di diritto, che dovrebbero essere la bandiera per qualunque Paese europeo moderno.

La Meloni e il suo partito sono esattamente su quella linea: prendere ciò che si può facendone quel che si vuole (vedi piano di rinascita) e adoperarsi per uno stato illiberale tipo Ungheria e Polonia, appunto: vedi Nordio, Piantedosi, mene presidenzialiste, eccetera.

Per una coincidenza fortunata ciò, il viaggio intendo, accade mentre arriva Biden, che ovviamente da buono statunitense vede l’Unione Europea come il fumo negli occhi e quindi si complimenta con la servile Italia della Meloni.

Il punto, però, è che di questo cambiamento radicale di ‘postura’ (parola ora molto di moda) non mi risulta che il Governo abbia informato gli italiani e discusso con il Parlamento. Anzi, sul punto mantiene una linea di dissenso tacito, ma netto, col Capo dello Stato, che porta avanti una sua politica estera, ma molto debole viste le posizioni del Governo.

È una cosa molto grave perché rovescia completamente la politica estera e le alleanze anche economiche dell’Italia e lega inscindibilmente e acriticamente l’Italia agli USA, dei quali confermiamo di voler fare, come si sarebbe detto una volta, i lacchè. Di ciò nessuno ci ha informati e non sembra che la stampa italiana se ne sia granché accorta … quanto alla politica, che poi vuol dire il PD, è tutta presa a gaurdarsi l’ombelico, posto che ne abbia uno.

Si gioca con il futuro del nostro Paese, senza nemmeno dirglielo.

Ma poi, si fa anche di peggio. Perché dopo la menzionata lacrimuccia, e dopo i misteriosi colloqui con Zelenski nei quali la Meloni ha promesso armi a più non posso (accompagnata dal felice Oligarca Crosetto) compare la Meloni in conferenza stampa.

Durante la qual fa anche la graziosa, la spiritosa: a causa di un mancato funzionamento della traduzione simultanea Zelenski non capisce la domanda di una giornalista italiana (se non sbaglio) e la signora Meloni, che sa le lingue, la traduce gentilmente a Zelenski in inglese: anche Zelenski, infatti, sa l’inglese. La domanda, lo sappiamo tutti, è quella su Berlusconi.

Orbene, chiunque, al di là del fatto che mettersi a tradurre a beneficio di Zelenski è un errore tecnico (un uomo di governo all’estero parla rigorosamente solo la propria lingua, per evitare qualunque equivoco … tradurre invece dell’interprete è surreale) è una “ingenuità”: la Meloni ha sentito e capito la domanda, abbastanza “pericolosa”: che bisogno c’era di tradurla, non poteva aspettare che tornasse l’interprete. Insomma perché essere l’artefice dell’incidente?

Perché è stato proprio così: il “presidente operaio”, come si è definita la Meloni dopo la traduzione (come noto gli operai, nelle pause del lavoro in Italia fanno gli interpreti!) ha dato l’imbeccata a Zelenski, che se ne è viso bene, scaricando contumelie e insulti su Berlusconi. Cose molto volgari, molto aggressive e fuori di ogni prassi diplomatica.

Un capo di Governo, di fronte a queste uscite ha due alternative. Si volta e se ne va: come si permette uno governante straniero di insultare un politico italiano, di qualunque partito sia: è roba da protesta diplomatica, per capirci! Oppure, risponde per le rime, indipendentemente, ripeto, dal suo pensiero nel merito: è una questione di principio e di rispetto. E invece che fa la Meloni, a mio modesto parere ben felice dell’attacco (ma non ho le prove)? Risponde quasi sottovoce: «Al di là di alcune dichiarazioni, nei fatti la maggioranza è sempre stata compatta. Per me valgono i fatti e i fatti sono che qualsiasi cosa il Parlamento italiano è stato chiamato a votare a sostegno dell’Ucraina i partiti della maggioranza l’hanno votata», che, permettetemi, è un sonoro schiaffone a Berlusconi. È come dire “chi se ne frega Berlusconi non conta nulla”. Non per nulla, riferiscono giornali, tra i membri di FI circola questa interpretazione: «Diversi leader hanno diritto di pensiero, il vero problema è l’approccio della società italiana che a quel leader ha dato un mandato». Dunque, secondo FI, generosamente la Meloni dice che i leader (per ora?) hanno libertà di pensiero, ma poi, che, come dice Calenda, spiega che evidentemente chi ha votato quel leader è il vero problema. Ha sbagliato a votare o ha votato bene e quindi Berlusconi esprime un pensiero diffuso?

La Meloni, dunque, si è, per dirla così, levata una pietra dalla scarpa, utilizzando un consesso internazionale e umiliando Berlusconi (grazie al quale, incidentalmente, lei esiste) ma, anche l’Italia.

Ora vedremo se e come Berlusconi reagirà o se “farà un fioretto” in vista del futuro.

Parlavo di ferocia: ero così lontano dalla realtà?