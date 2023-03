La politica estera del Regno Unito ha bisogno di una strategia, non di slogan

L’ex ministro degli Esteri conservatore Douglas Hurd affermò negli anni ’90 che il Regno Unito era stato in grado di “superare il proprio peso” nel dopoguerra, nonostante non fosse più una grande potenza. Questa affermazione potrebbe essere stata vera anche per gran parte dei decenni successivi, ma è sotto crescente controllo negli anni ’20.

Questo è uno dei motivi per cui il governo britannico ha rilasciato questa settimana una rinnovata strategia di politica estera per la “nuova” era delle relazioni internazionali annunciata dall’invasione russa dell’Ucraina. Ci sono molteplici sviluppi da accogliere nel documento. Tuttavia, non risponde a una serie di domande crescenti riguardanti le lacune di capacità che indeboliscono la difesa nazionale del Regno Unito e minano il contributo del Regno Unito alla NATO.

Per essere onesti nei confronti del governo Rishi Sunak, molte di queste domande hanno afflitto le precedenti amministrazioni conservatrici negli ultimi 13 anni. Nel 2016, ad esempio, il generale Sir Richard Shirreff, che era stato il massimo comandante del Regno Unito nella NATO, ha affermato che l’incapacità di Londra di agire in modo più prominente sulla scena mondiale ha contribuito a trasformare la nazione in un “piccolo giocatore” con “nessuno che prende alcun avviso di (l’allora primo ministro David Cameron rischia) l’irrilevanza della politica estera.

Guardando più indietro nella storia, le sfide affrontate dai governi conservatori negli anni 2010 e 2020 indicano che più di sei decenni dopo che l’ex Segretario di Stato americano Dean Acheson disse notoriamente che il Regno Unito aveva perso un impero ma non aveva ancora trovato un nuovo ruolo mondiale, la politica è di nuovo alla deriva. Quindi la questione della grande strategia del Regno Unito è urgente e importante nel 2023, e non solo a causa dell’invasione russa dell’Ucraina.

Acheson fece le sue osservazioni all’epoca della prima domanda di Londra per entrare a far parte dell’allora Comunità Europea nel 1962. Negli oltre mezzo secolo che seguì, la nazione trovò un nuovo ruolo post-impero, con una voce internazionale forte e influente, alimentata attraverso alleanze gemelle con Europa e Stati Uniti.

Tuttavia, ora le sfide stanno aumentando di nuovo. Inoltre, il mantra del governo britannico “Global Britain” è più uno slogan piuttosto che una strategia significativa per il futuro del Regno Unito. Per anni, diversi governi del Regno Unito non sono riusciti ad articolare una grande strategia, offrendo invece politiche, piani e direzione politica con il budget come motore della strategia, non il contrario.

Nell’ultimo decennio, in particolare, è opinione diffusa che ciò abbia provocato una “deriva” della politica estera. Con la guerra in Ucraina un potenziale punto cardine negli affari mondiali, c’è un urgente bisogno di maggiore chiarezza strategica con diverse aree chiave di interesse.

Come indica il documento aggiornato rilasciato questa settimana, una priorità assoluta dovrebbe essere la posizione del Regno Unito nei confronti di Cina e Russia. Entrambe sono nazioni chiave e sarà necessario impegno.

Un’altra domanda chiave è quanto saranno produttive le relazioni post-Brexit del Regno Unito con Bruxelles e l’UE-27, in particolare con l’accordo sul nuovo protocollo dell’Irlanda del Nord. Sebbene questo e l’accordo di recesso dell’UE del Regno Unito del 2019 e l’accordo commerciale e di cooperazione tra Regno Unito e UE del 2020 abbiano dato una certa definizione ai futuri legami, c’è ancora molto da decidere.

Altrettanto vitale è il futuro rapporto del Regno Unito con gli Stati Uniti con l’atlantista Joe Biden. Alcuni responsabili politici del Regno Unito nutrono preoccupazioni circa il valore duraturo del Regno Unito per Washington, ora che non può più svolgere efficacemente il ruolo di quello che Tony Blair ha definito il “ponte” tra Europa e Stati Uniti.

Una delle domande più grandi è quanta enfasi mettere su aree geografiche come la regione Asia-Pacifico rispetto al raddoppio della posizione euro-atlantica a seguito dell’invasione della Russia. Come evidenzia la revisione, alla NATO, all’UE e all’Europa in quanto spazio geopolitico verranno assegnati posti centrali, dato che l’obiettivo strategico n. 1 del Regno Unito rimane la prosperità, la stabilità e la sicurezza del continente che, come ha affermato Winston Churchill, è il luogo politico “il tempo viene da”.

In secondo luogo, il Regno Unito si è evoluto nel dopoguerra in una potenza regionale europea. Ciò non significa negare che Londra rimanga un attore molto significativo sulla scena mondiale, in quanto membro permanente di forum chiave come il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, che esercita un notevole potere militare, economico e soft per l’avvio.

Uno degli errori commessi dagli europeisti nel referendum sulla Brexit del 2016 è stato l’incapacità di collegare meglio il senso dell’importanza e dell’unicità del Regno Unito alla sua continua appartenenza all’UE, che può amplificare questi punti di forza. Inoltre, le argomentazioni secondo cui il Regno Unito dovrebbe comportarsi più come una nazione “ordinaria” trascurano la sua storia di potenza mondiale, ei politici che denigrano il proprio paese spesso subiscono un contraccolpo pubblico.

Allo stesso tempo, alcuni hanno sopravvalutato i punti di forza del Regno Unito, per quanto significativi rimangano. Il discorso sul Regno Unito che sbloccherà una nuova era del commercio globale negli anni 2020 è stato smorzato dalla realtà del potere contrattuale del Regno Unito in un mondo plasmato da superpotenze economiche globali tra cui Stati Uniti e Cina.

In definitiva, questi non sono solo un problema scottante per il Regno Unito, ma anche per il resto del mondo. Perché un Regno Unito che non colpisce più così fortemente sulla scena internazionale è anche meno in grado di rafforzare la sicurezza internazionale e la prosperità economica in un momento in cui, negli anni ’20, entrambi rimangono fragili.