Tra meno di un anno si terranno a Türkiye le elezioni parlamentari e presidenziali. Tuttavia, questa volta le probabilità saranno molto diverse per il Partito Giustizia e Sviluppo al governo. Gli attuali indicatori economici non favoriscono il governo di Recep Tayyip Erdogan a causa dell’inflazione alle stelle e del drammatico deprezzamento della lira turca. Il tasso di inflazione era al 79,6 per cento a luglio 2022 e la lira turca è in caduta libera da novembre 2021. Naturalmente, i sondaggi mostrano che la questione principale all’ordine del giorno per gli elettori turchi è l’attuale situazione economica (Hürriyet, 22 luglio).

Una delle ragioni principali delle attuali prospettive negative per l’economia turca è il deterioramento dei saldi economici globali nel periodo post-pandemia. Insieme alle crisi regionali, come la guerra in Ucraina, i prezzi delle materie prime sono aumentati e l’onere per le economie nazionali è aumentato. Al di là di questi fattori, l’inflazione a due cifre nelle economie occidentali ha determinato il passaggio a politiche monetarie ortodosse da parte della maggior parte delle banche centrali. A questo proposito, la decisione della Federal Reserve statunitense di aumentare il tasso di interesse consecutivamente per quattro round da marzo 2022, dallo 0,25% al ​​2,5%, ha rafforzato il dollaro USA rispetto ad altre valute.

Le ripercussioni di questi sviluppi hanno pesato pesantemente sull’economia turca. Ankara ha deciso di promuovere i tassi di crescita e le esportazioni nell’economia sotto l’etichetta “nuovo modello economico turco” nell’era post-COVID-19. L’obiettivo principale di questo modello è stato introdotto per risolvere il problema del disavanzo cronico dei conti nell’economia turca, promuovendo al contempo la produzione e l’occupazione. Il costo di questo modello sarebbe semplicemente il deprezzamento della lira turca. Parallelamente, la Banca centrale della Repubblica di Türkiye (CBRT) ha gradualmente ridotto il tasso ufficiale (tasso d’asta per pronti contro termine a una settimana) dal 19% nell’agosto 2021 al 14% nel dicembre 2021 con l’aspettativa di ridurre il costo del prestito. Successivamente, Türkiye ha dovuto affrontare uno shock valutario. Il deprezzamento della lira turca è stato così rapido che la parità di potere è precipitata da 9 lire per dollaro USA a 18 lire in due mesi.

Reattivamente, il governo Erdogan ha adottato un approccio eterodosso e ha sviluppato strumenti alternativi per prevenire un ulteriore deprezzamento della lira (Valdai Club, 3 marzo). Nonostante l’intervento della CBRT, la parità è rimbalzata di nuovo a 18 lire per dollaro nell’agosto 2022. Inoltre, il tasso di inflazione è salito all’80%, poiché il problema del disavanzo delle partite correnti persiste ed è aumentato a $ 32 miliardi nella prima metà di quest’anno.

Eppure, nonostante gli indicatori negativi in ​​ambito monetario, l’economia turca è cresciuta per sette trimestri dalla seconda metà del 2020. Guardando alle performance delle società turche, esse hanno sovraperformato nel secondo trimestre del 2022 sfruttando l’attuale contesto economico. Sembra che il modello attuale promuova la crescita economica. Eppure, senza riforme strutturali, la crescita difficilmente si converte in welfare o trasformazione economica nei settori emergenti. Nel complesso, le ragioni di scambio sono diminuite nonostante le aspettative del nuovo programma economico. In altre parole, le esportazioni turche crescono in termini nominali, ma la loro quota nel commercio estero continua a diminuire.

In cerca di protezione dall’elevato contesto inflazionistico, le famiglie turche scelgono di mantenere i propri risparmi in valuta estera. Ciò aumenta la domanda di dollari USA ed euro a spese della valuta nazionale, nota come “dollarizzazione”. Nonostante i nuovi strumenti introdotti dal governo, come i depositi in lire protetti dai cambi, è difficile parlare di un’inversione di tendenza permanente nella dollarizzazione. Dopo aver raggiunto il picco nel dicembre 2021, i depositi in valuta estera sono diminuiti da $ 232 miliardi a $ 213 miliardi nel febbraio 2022. Tuttavia, questa tendenza si è invertita dopo aprile e ancora una volta ha raggiunto $ 218 miliardi nell’agosto 2022.

Insieme alla crescente questione del disavanzo dei conti, la dollarizzazione provoca il continuo deprezzamento della lira turca. La CBRT utilizza attivamente le sue riserve per cercare di prevenire un ulteriore deprezzamento. Il 9 novembre 2021, le riserve lorde erano pari a $ 128 miliardi ma si sono esaurite di $ 19 miliardi in due mesi. La tendenza al ribasso mostra che la CBRT continua a utilizzare le proprie riserve per difendere la lira da un ulteriore deprezzamento anche dopo lo shock valutario del dicembre 2021.

Tuttavia, la tendenza al ribasso si è relativamente invertita dopo essere crollata a $ 98 miliardi nel luglio 2022. Le riserve si sono rapidamente riprese in due settimane e hanno raggiunto $ 113 miliardi il 12 agosto. Economisti, come Uğur Gürses, affermano che questo aumento è principalmente legato ai fondi russi in entrata per Türkiye nell’ambito del progetto della centrale nucleare di Akkuyu. Di recente, è stato anche riferito che il principale azionista di Akkuyu, Rosatom, ha raccolto fondi stimati in 6,1 miliardi di dollari e ha promesso “obbligazioni in dollari turchi per garantire la linea di credito”.

Ankara si aspetta infatti ulteriori 55 miliardi di dollari di fondi da Arabia Saudita, Qatar, Emirati Arabi Uniti e Russia. Il valore stimato dei fondi russi, legati al progetto Akkuyu, è compreso tra $ 2,1 miliardi e $ 7,5 miliardi. In effetti, in qualche modo Türkiye ha ricevuto una discreta quantità di finanziamento ad agosto per integrare i fondi dell’Akkuyu. L’aumento di 15 miliardi di dollari delle riserve, dalla fine di luglio 2022, indica che Türkiye è riuscita ad attrarre più fondi da altre parti.

Il 18 agosto, la CBRT ha ridotto il tasso ufficiale di 100 punti base al 13%. Tale decisione riflette che il governo turco non scenderà a compromessi sulle sue politiche eterodosse nonostante gli indicatori sfavorevoli. Tuttavia, la sostenibilità di questa politica dipende dal finanziamento delle esigenze del Ministero del Tesoro e delle Finanze turco stampando più denaro o prendendo in prestito dall’estero.

Dopo la pandemia, l’offerta di moneta è aumentata costantemente parallelamente alle politiche espansionistiche. Inoltre, lo shock valutario del dicembre 2021 mostra che l’economia può facilmente precipitare in un altro crollo. Nonostante il regime dei tassi di cambio fluttuanti, la CBRT cerca di prevenire questo scenario utilizzando attivamente le proprie riserve e allentando la pressione sui mercati. La sostenibilità di questa strategia è discutibile, ma prima delle prossime elezioni, le politiche di austerità saranno più rischiose per la popolarità del governo.

Pertanto, lo schema di cui sopra richiede di prendere in prestito denaro dall’estero per mettere a punto gli strumenti. L’acquisizione di fondi dai meccanismi convenzionali è troppo costoso considerando gli attuali premi di credit default swap di Türkiye. Piuttosto che cercare finanziamenti da fonti tradizionali, il governo turco spinge invece i canali politici. Di recente, la Russia sembra aver svolto un ruolo fondamentale iniettando denaro nel sistema turco. Perseguendo una politica di normalizzazione con gli stati del Golfo Persico, Ankara cerca anche di attirare più fondi dalla regione. Ovviamente, i rischi sui mercati delle materie prime permangono mentre il conflitto ucraino continua. Pertanto, assicurarsi più fondi dall’estero è più critico che mai poiché le elezioni si profilano all’orizzonte per Erdogan e il suo governo.