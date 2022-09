La principale conseguenza devastante di ciò che Putin ha fatto per il popolo e l’economia nazionale è che ha accorciato gli orizzonti di pianificazione e cambiato la naturale definizione degli obiettivi individuali, sociali e aziendali. Ha reso la Russia un territorio tossico per tutti, sia per la popolazione che per i partner esterni.

Il conflitto aggressivo, per non parlare di uno stato che minaccia di coinvolgere direttamente l’intera popolazione, cambia negativamente le istituzioni – regole e norme, legiferate o eticamente interiorizzate. Questi cambiamenti sono diretti alla disumanizzazione, alla semplificazione e alla primitivizzazione e, naturalmente, al repressionismo totalitario.

Questo è il logico risultato dell’adattamento alle decisioni prese, quando un dittatore bellicoso ha bisogno del pieno controllo di tutte le risorse statali e di garantirne l’accesso incontrollato. Tali risorse, la loro parte produttiva, comprendono la popolazione, e per garantire la possibilità del suo utilizzo è necessario rafforzare il controllo attraverso il sequestro dei diritti e delle libertà.

Tutto ciò, di conseguenza, restringe notevolmente la scala di pianificazione delle persone. Questo vale per questioni domestiche personali, attività commerciali e persino prospettive familiari. Il tuo obiettivo principale ora, come cittadino, è adattarsi alle condizioni di forte inasprimento, alla maggiore incertezza e imprevedibilità dell’azione dello Stato, con aspettative ovviamente persistenti di un deterioramento ancora maggiore delle condizioni che determinano le tue decisioni.

Tutti gli incentivi di base per il progresso sociale ed economico, l’iniziativa individuale e la creazione sono stati ora compressi. Fiducia, certezza positiva, una prospettiva lunga e il suo apprezzamento positivo, sicurezza fisica e fiducia nella giustizia reale, apertura allo scambio di idee e beni con il mondo globale, valori umanitari come il diritto e condizioni favorevoli per la creatività, la ricerca, l’intrattenimento, ecc. , ecc., ecc. – tutti effettivamente rimossi dallo spettro dell’attenzione e delle opportunità sociali. Ora è difficile per gli agenti sociali ed economici avventurarsi in qualsiasi impresa tecnologica creativa, molto meno complessa, con un lungo orizzonte e fiducia nella realtà dei propri diritti e delle istituzioni che li proteggono. La teoria della preferenza temporale sarà ovviamente arricchita da un’altra sorprendente evidenza empirica.

Ad ogni nuovo inasprimento, l’attenzione alla sopravvivenza e all’adattamento – ea un livello atavico, primordiale, per niente umanistico – è una carreggiata del tutto inevitabile per la società e i suoi punti di applicazione: economia, cultura, scienza, comunicazione sociale. Lo stesso vale per i cambiamenti di valore morale ed etico: i cosiddetti costumi sono inasprimento, inasprimento e ritorno ai modelli di base biologica e agli incentivi del comportamento razionale delle unità biologiche. Tolleranza, lealtà, empatia, gradevolezza, fiducia ed empatia in generale si stanno riducendo drasticamente e stanno perdendo il loro significato. La variabile P (animale) nel modello di McCloskey sta aumentando rapidamente il suo peso rispetto alla variabile S (umana). La feralizzazione, la disumanizzazione e la primitivizzazione in tutti i sensi sono le conseguenze sociali e psicologiche assolutamente inevitabili delle politiche dittatoriali di Putin.

Cosa ha fatto Putin per distruggere le prospettive del forte posizionamento geopolitico della Russia? Qui la risposta è il più semplice possibile. Ha reso il Paese un emarginato, un partner indesiderabile a tutti i livelli: statale, sociale, personale. E in tutti i sensi: difesa, economica, sociale, culturale. Strategicamente e tatticamente, Putin ha indebolito il più possibile la posizione del Paese, senza alcun beneficio reale (piuttosto che immaginario) in cambio dei costi giganteschi.

Separatamente, possiamo evidenziare la questione del crescente atteggiamento negativo nei confronti dei russi da parte della popolazione della maggior parte dei paesi del mondo. Questa è l’inevitabile reazione biologica di qualsiasi primate superiore al comportamento aggressivo immotivato e inadeguato di un’entità convivente che minaccia la popolazione o il gruppo, e quindi ciascuno dei suoi membri individualmente. L’ostruzione, il rifiuto di cooperare e l’isolamento di un tale soggetto in un caso del genere non sono solo una sublimazione emotiva, ma un modello di comportamento protettivo biologicamente giustificato, appreso e fissato come riflesso.

Per sé e per il suo regime, Putin ha anche gravemente peggiorato le prospettive. Inoltre, ha creato un solco autodistruttivo. L’estremo stato di squilibrio in cui le decisioni di Putin hanno condotto un’autocrazia prima stabile ed efficace si sta prolungando. Nasce un effetto domino, in cui ogni nuova decisione presa, sia volta a indebolire o inasprire la dittatura, porta solo conseguenze negative per il regime stesso.

Questo è un nuovo paradigma fatale in cui non c’è biglietto di andata e ritorno e l’unica direzione è l’autodistruzione del regime. Un regime autoritario può esistere a lungo in uno stato di equilibrio stabile, ma tutti i suoi sforzi dovrebbero essere volti a mantenere l’equilibrio trovato, che si tratti della Corea del Nord o di Singapore. E se si decide di passare alla liberalizzazione, come a Singapore, viene presa in modo graduale e attento dal regime. Lo si fa anche nel caso di uno spostamento verso l’inasprimento e la deliberalizzazione, come abbiamo visto in Cina durante tutti gli anni del governo di Xi. Allo stesso tempo, il comportamento razionale della dittatura tirannica della Corea del Nord è quello di mantenere un equilibrio costante e assicurarne la stabilità evitando brusche deviazioni dalle politiche stabilite. Allo stesso tempo sono possibili caute trasformazioni, fino a piccole liberalizzazioni, ad esempio, dei processi economici.

Il comportamento razionale del dominio e dei gruppi principali in un’autocrazia consiste nel prendere decisioni che massimizzeranno il loro ciclo di vita al potere e lo renderanno più confortevole. L’unico problema è che l’autocrazia nel mondo di oggi, dominato dalle democrazie sviluppate, è generalmente un assetto politico di natura altamente instabile. La concorrenza, la conoscenza dispersa, le competenze distribuite e l’auto-organizzazione dei processi sociali sono praticamente inesistenti. Di conseguenza, i costi di transazione e gli sforzi dei gruppi di potere per mantenere la loro posizione sono molto elevati e aumenta la probabilità di decisioni errate destabilizzanti.

La mancanza di prospettive di soluzioni alternative, l’impossibilità di confronti e pesature creano l’impossibilità di prendere decisioni razionali, diventano tendenziose e autogiustificanti.

In generale, i rischi di autodistruzione in qualsiasi autocrazia sono in linea di principio molto alti e diventano tanto più inevitabili in una dittatura crescente. Tali rischi superano di gran lunga i rischi di un’autocrazia stabile o liberalizzante. In primo luogo, questi sono rischi per il preside stesso e per le élite a lui affiliate.

In un’autocrazia liberalizzante, anche in caso di ulteriore eliminazione dell’ex gruppo di potere da parte di un nuovo gruppo più democratizzato, esistono certamente i rischi della persecuzione fisica o dell’eliminazione. Tuttavia, sono sostanzialmente inferiori rispetto a una dittatura in aumento. In un’autocrazia che si sposta verso la tirannia, i rischi per il dominio e il suo entourage non fanno che aumentare, poiché alla fine non ci sono opzioni per diventare il “padre della nazione”, la “regina d’Inghilterra” o un “semplice pensionato. Una grave rappresaglia da parte di forze esterne, élite rinnegate o una società ribelle è uno scenario quasi inevitabile. Condividere, prima o poi, il destino di Hussein, Hitler, Gheddafi o Milosevic è virtualmente una prospettiva più grande nel mondo di oggi per la tirannia. In questo contesto, la fine di Stalin sembrerebbe un dono del destino.

Passando alla dittatura e alla tirannia, l’autocrazia è un solco che elimina virtualmente qualsiasi spazio di manovra o inversione per i suoi principali beneficiari. Qualsiasi movimento del genere porta alla morte condizionale o abbastanza certa dei suoi principali beneficiari.

Come una sorta di sintesi, cercherò di presentare le conseguenze distruttive più ovvie delle attuali politiche di Putin, sia per se stesso che per la società e lo stato nel suo insieme. Come base di ragionamento, farò l’affermazione che, grazie alle decisioni prese, nessuno degli obiettivi fantasma che Putin e la sua cerchia ristretta apparentemente si sono prefissati o dichiarato definitivamente per se stessi, la società e lo stato – sono stati e non possono essere raggiunti . Inoltre, hanno portato a conseguenze assolutamente e direttamente opposte, che sono certamente disastrose sia per la società che per lo stato e, infine, per il dominio stesso e l’élite ad esso affiliata.

Per quanto riguarda gli obiettivi geopolitici e il posizionamento della Russia, le conseguenze negative delle politiche del regime di Putin sono ovvie e consistono nelle seguenti.

1. Denazificazione. Non solo questo obiettivo è fasullo, ma il suo effetto opposto è ora perfettamente credibile. Le formazioni nazionaliste si sono radunate attorno alle autorità legittime e sono diventate effettivamente parte del mainstream sociopolitico – cosa che, noto, in realtà non era il caso prima dell’invasione, quando tali formazioni erano marginali. È anche importante che il numero di simpatizzanti dell’idea nazionalista tra la popolazione ucraina sia aumentato di molto, il che è del tutto naturale in una guerra difensiva.

2. L’allentamento della stabilità del regime politico ucraino e del governo di Vladimir Zelensky: a seguito dell’aggressione militare russa, il campo politico in Ucraina è diventato molto più omogeneo e uniforme di prima. La diversificazione degli obiettivi e degli interessi dei diversi gruppi di interessi politici è stata trasformata in comunanza.

Sulla figura del presidente Zelenski è emerso un consenso eccezionale. La diversità dei propri obiettivi politici da parte dei vari gruppi è stata volontariamente annullata, fino a un certo momento, ovviamente più favorevole. Pertanto, l’attuale governo ei suoi concorrenti hanno acquisito un’unità di scopi e obiettivi.

3. La stratificazione dell’Occidente. L’Occidente e la comunità mondiale, con poche eccezioni, sono costrette a unirsi, mettendo da parte le differenze su questioni relative al tempo di pace, ma non alle turbolenze militari. Una massa di questioni tipiche, per un periodo tranquillo della vita mondiale, sono state rimandate e hanno perso la loro acutezza di attualità in questo momento. In effetti, le decisioni di Putin hanno portato alla mobilitazione politica e a un’intensa mobilitazione di vari paesi con significative contraddizioni tra loro, che erano state importanti prima della guerra.

4. La prevenzione dell’espansione della NATO ai confini della Russia e il rafforzamento della posizione geopolitica della Russia si sono rivelati esattamente l’opposto. Ovviamente la NATO si sta espandendo fino ai confini della Russia. La NATO sta aumentando il suo contingente di un ordine di grandezza e, in futuro, a giudicare dalle dichiarazioni di funzionari chiave, di due o più. Infine, l’isolamento geopolitico della Russia sta diventando evidente. Oltre all’isolamento da parte dell’Occidente e dei suoi alleati, assistiamo al rifiuto di fatto di una stretta cooperazione nelle aree più importanti da parte della Cina o del Vietnam, nonché di ex satelliti, come il Kazakistan.

5. Scommettere su una presunta indistruttibile dipendenza dalle materie prime russe. La dipendenza dagli idrocarburi russi in Europa è limitata e fortemente ridotta. Lo sviluppo del settore delle energie alternative si sta intensificando notevolmente. La transizione energetica, stimolata da una minaccia esterna, diventa molte volte più intensa. Cresceranno i finanziamenti per lo sviluppo delle energie alternative e dei modi per ridurre i costi del suo uso diffuso. Ciò significa un evidente indebolimento del potenziale economico della Russia, poiché l’estrazione e l’esportazione di materie prime sono la principale componente produttiva dell’economia russa, mentre la maggior parte delle altre industrie sono totalmente sottosviluppate.

6. Il desiderio di riorientare i legami geopolitici ed economici verso l’Est non si è concluso con nulla di positivo ed è improbabile che si concretizzi in linea di principio. Inoltre, ha portato i paesi asiatici e mediorientali a rifiutarsi di collaborare con la Russia oa limitarla sostanzialmente nella maggior parte delle aree più importanti. Questi paesi hanno infatti deciso di seguire le sanzioni imposte dall’Occidente e dai suoi alleati, anche sotto la minaccia di sanzioni secondarie, rafforzando al contempo le proprie posizioni commerciali negoziali nei rapporti con la Russia. La Cina, l’India e altri paesi hanno già approfittato della posizione competitiva in peggioramento della Russia per i propri scopi, aumentando i loro benefici e allo stesso tempo i costi per la Russia, il che è generalmente naturale e prevedibile.

7. Pace a Donbass e Luhansk. Anche supponendo che la popolazione delle regioni di Donbass e Luhansk sia stata oggetto di violenze da parte del governo ucraino (cosa in gran parte falsa poiché il governo ucraino stava combattendo i separatisti armati), ora c’è una vera guerra in queste regioni e la popolazione è morire su larga scala. Inoltre, tutti gli elementi e i meccanismi della politica interna del governo russo, compresa la sottomissione repressiva della popolazione, la riduzione di fatto dei diritti e delle libertà civili, la menzogna assoluta nell’informazione, ecc., sono attuati nelle regioni che sono cadute sotto la “liberazione occupazione” della parte russa.

8. Il mondo russo e la ricostruzione del cosiddetto impero. In effetti, nessuno stato slavo ha sostenuto la Russia. Persino Lukashenko, il dittatore bielorusso che ha reso omaggio a Putin, non ha praticamente dato alcun sostegno alla parte russa. Anche altri satelliti non slavi non hanno intenzione di cooperare attivamente, dissociandosi sempre più dal regime russo. Non è chiaro su quali basi e con quali strumenti Putin costruirà il cosiddetto “mondo russo. Non è possibile minacciare efficacemente tutti per il semplice motivo della mancanza di risorse e, su base volontaria, semplicemente non c’è alcun vantaggio nella collaborazione politica con la Russia.

9. La Russia diventerebbe finalmente un attore geopolitico influente. Già ora la Russia è diventata la principale o, se si vuole, la minaccia unica alla stabilità mondiale. Questo status e questa posizione non hanno nulla a che fare con il peso geopolitico, poiché un’influenza effettiva a lungo termine si basa su vari strumenti e vantaggi competitivi diversificati. Il regime russo, d’altra parte, ha solo tre strumenti strategici con cui può esercitare influenza e tentare di competere, esclusivamente con la minaccia. Queste sono le dimensioni della popolazione controllata, che è un'”arma vivente”, il potenziale nucleare e l’approvvigionamento di materie prime di altri paesi. I benefici del ricatto delle materie prime per la dittatura russa diminuiscono drasticamente, non in termini strategici, ma anche a breve termine. Ad esempio, il rifiuto dell’Europa del gas russo e la pressione sui prezzi sulle esportazioni di petrolio russe è una soluzione per un futuro molto prossimo. Il potenziale nucleare e il potenziale di forza vitale della Russia sono davvero gravi fattori minacciosi. Tuttavia, entrambi, in un modo o nell’altro, se applicati integralmente, portano all’inevitabile autodistruzione del regime e dei suoi beneficiari, come ho più volte affermato.

Così la Russia è diventata uno stato de facto paria, un vero e proprio moderno Impero del Male espansionista, con un crescente rifiuto di cooperare in varie sfere non solo a livello macro, ma anche a livello micro da parte della maggior parte dei membri della comunità globale.

10. Putin è uno dei punti di riferimento per i politici di “destra” in Occidente. L’immagine di Putin tra le forze politiche di “destra” in Occidente si è notevolmente deteriorata e ci sono molte meno opportunità di cooperazione. In primo luogo, l’opinione pubblica in Occidente è chiaramente anti-russa, quasi attraverso l’intero spettro delle preferenze politiche. Ciò significa che le forze politiche influenti di destra in Occidente devono soddisfare le richieste delle loro radici e dei potenziali elettori che non accettano l’aggressione di Putin. In secondo luogo, la stessa destra occidentale, a meno che ovviamente non si parli di partiti e dottrine marginali, è parte integrante del quadro istituzionale democratico. Operano all’interno del paradigma della retorica sociale liberale e dell’etica occidentale in generale, nonostante tutto il conservatorismo della loro ideologia o l’opposizione al mainstream liberale. Ciò significa che per loro ci sono “linee rosse” che, nonostante tutta la loro simpatia per Putin e le sue politiche, limitano la “destra” ad avallare ulteriormente le sue azioni. Rimangono solo proposte pragmatiche di cooperazione economica nell’interesse dei potenziali elettori, pur delineando chiaramente la loro condanna del vettore politico del regime di Putin in Russia.

Lo stesso fallimento è avvenuto per quanto riguarda gli obiettivi di sostenibilità della politica interna, il principale compito vitale del regime. Decisioni piacevoli hanno peggiorato la situazione e le prospettive di vita, e ogni successiva diventa più disastrosa, indipendentemente dalla sua razionalità nominale. Questo è l’effetto del solco. Ne ho parlato molte volte in altri articoli e ne ho parlato in questo testo. Elencherò di nuovo brevemente i punti principali.

1. Conservazione e consolidamento dello status quo del dominio e del root power group. Si è rivelato essere esattamente l’opposto: la competizione tra i gruppi d’élite e le rivendicazioni sui superiori e l’una verso l’altro si stanno solo intensificando. I gruppi d’élite di vari interessi sono insoddisfatti del chiaro superamento dei costi sostenuti e dell’effettiva assenza di vantaggi significativi.

2. Rafforzare il consenso sociale intorno alla figura del dominio. L’incollaggio sociale ha avuto luogo nella fase iniziale, fintanto che le azioni del regime hanno risposto alla domanda simulata della maggioranza. Una sfumatura importante, tuttavia, è che la società era incollata a livello di fan dei programmi televisivi, poiché non vi era alcuna minaccia di partecipazione fisica – diretta – della popolazione al conflitto militare scatenato dalle autorità.

Il protrarsi e l’effettivo fallimento dell’“operazione militare speciale” e la sua trasformazione in una guerra con il suo continuo predominio come agenda principale nel contenuto informativo contribuisce all’affaticamento emotivo e cognitivo. Il focus degli interessi della popolazione si sta spostando e la concentrazione dei consensi si sta indebolendo. Tale consenso è tanto più probabile che decada, e la coesione sociale perda forza, non appena emerge la minaccia di un coinvolgimento fisico, diretto o indiretto della maggioranza della popolazione nella guerra. Questo è ciò che stiamo iniziando a vedere ora, come conseguenza dell’annunciata mobilitazione parziale.

La logica continuazione sarà un processo omogeneo nella stessa carreggiata: il sostegno popolare cadrà e le proteste cresceranno. Di conseguenza, le autorità non potranno più basare le proprie decisioni sulla legittimità sociale e saranno costrette ad aumentare la pressione repressiva e ad ampliare l’attuazione violenta dei decreti emanati. Questa è la dialettica di una dittatura che si evolve in una tirannia, che ha iniziato il suo passaggio da un regime di morbida autocrazia.

3. Il controllo dell’attività dell’opinione alternativa nel tentativo disperato di preservare il consenso sociale porta all’inevitabile repressione degli individui, dei gruppi e delle formazioni civiche. In condizioni di mobilitazione de facto, tale repressione diventa un segnale di paura e disagio nella società, che, tra l’altro, distrugge il consenso.

4. la sovranità economica, come obiettivo immaginario, in realtà si trasforma in esclusione economica e favorisce il degrado economico, con un’inevitabile spirale discendente del benessere economico, tecnologico e dei consumatori.

Tutti questi fattori, tra gli altri qui non menzionati, determinano l’irreversibilità dei processi avviati dal regime da decisioni errate e distruttive – sia per lo Stato che per se stesso.

Queste decisioni spingono il dittatore russo e la sua cerchia ristretta in un viaggio senza biglietto di ritorno. Il problema principale ora è la velocità e la distanza.