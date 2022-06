L’ex funzionario dell’Amministrazione Trump, Mike Pompeo, ha accusato falsamente il Presidente Biden di tornare alle ‘vecchie politiche’ che presumibilmente conferiscono potere al governo iraniano.

Forse l’ex Segretario di Stato non è riuscito a stare al passo con l’attualità. Biden ha condotto una campagna per rompere con la strategia per il Medio Oriente dell’ex Presidente Trump, impegnandosi a fare dell’Arabia Saudita un paria per l’omicidio di Jamal Khashoggi e a ripristinare l’accordo nucleare iraniano che Trump ha abbandonato. Eppure ora, mentre la sua Amministrazione si affretta a far scendere i prezzi del petrolio in rialzo sulla scia dell’invasione russa dell’Ucraina, i consiglieri del Presidente stanno spingendo affinché Biden annulli i suoi impegni e pieghi le ginocchia davanti al principe ereditario saudita, mentre consente alla finestra per ripristinare l’accordo con l’Iran di chiudersi per paura di un contraccolpo politico.

Come risultato del proseguimento dell’approccio di Trump e Pompeo da parte di Biden, l’Iran è sul punto di diventare una potenza nucleare di soglia. In assenza di un accordo nucleare ripristinato, l’Iran ha ora prodotto una ‘quantità significativa‘ di uranio arricchito fino alla soglia del 60 per cento. Se l’Iran decidesse di arricchire ulteriormente quella scorta, avrebbe presto abbastanza materiale per un’arma nucleare. Allo stesso modo, l’Iran ha già risposto all’approvazione di una risoluzione di censura del Consiglio dei Governatori dell’AIEA sull’ostruzione di domande da parte dell’Iran nel suo passato lavoro nucleare, spegnendo le telecamere dell’agenzia in alcuni siti nucleari. In aggiunta alle preoccupazioni, l’aviazione israeliana ha recentemente condotto un massiccio gioco di guerra con oltre 100 aerei che simulano un potenziale attacco alle strutture nucleari iraniane.

Gli Stati Uniti e l’Iran stanno barcollando in una crisi del tutto evitabile. Non doveva essere così.

La decisione di Trump di violare arbitrariamente e abbandonare l’accordo con l’Iran è stata un fallimento dimostrabile che Biden ha giustamente condannato. Le restrizioni al programma nucleare iraniano sono terminate, la sicurezza regionale è drasticamente peggiorata e gli Stati Uniti e l’Iran si sono spostati sull’orlo della guerra, il tutto senza guadagni in termini di sicurezza. Entrando in carica, Biden aveva una finestra per rompere definitivamente con l’approccio fallito del suo predecessore e segnalare che Washington era seriamente intenzionata a mantenere i suoi impegni internazionali. Biden lo ha fatto con altre politiche di Trump, ponendo fine al divieto musulmano e rientrando negli accordi di Parigi sul clima. Ma nonostante l’ampio spazio per un’inversione politica di 180 gradi sull’Iran, Biden ha esitato.

Invece di agire rapidamente per ripristinare l’accordo all’inizio del 2021, i candidati di gabinetto di Biden hanno iniziato a insinuare che l’Iran doveva prima tornare ai suoi impegni -che aveva iniziato ad abrogare un anno dopo che Trump si era ritirato dall’accordo- e suggerendo che gli Stati Uniti si sarebbero consultati con i partner nella regione per cercare un accordo ‘più lungo e più forte’.

Sebbene i colloqui per ripristinare l’accordo siano finalmente iniziati nell’aprile 2021, non hanno raggiunto il traguardo prima che le elezioni presidenziali iraniane di giugno abbiano prodotto una nuova amministrazione intransigente che era profondamente scettica nei confronti dei negoziati con gli Stati Uniti. Mentre i colloqui con i nuovi leader iraniani sono finalmente ripresi alla fine dell’anno scorso, si sono impigliati nella riluttanza dell’Amministrazione Biden a revocare le sanzioni con le pillole avvelenate che il team di Trump ha imposto con lo scopo esplicito di creare ostacoli politici affinché Biden ristabilisse l’accordo.

Per quanto cattivo sia stato l’approccio di Trump, l’incapacità di Biden di correggere la rotta è ora la decisione più consequenziale.

Sebbene sia ancora teoricamente possibile per Biden strappare la vittoria diplomatica dalle fauci della sconfitta, Biden ha escluso la concessione simbolica che molto probabilmente romperebbe l’impasse diplomatica durata mesi. Secondo quanto riferito, Biden ha affermato che non solleverà la designazione dell’Organizzazione terroristica straniera dal Corpo delle Guardie rivoluzionarie islamiche iraniane, apparentemente in nessuna circostanza. La designazione, letteralmente pianificata per minare la diplomazia di Biden , non fa guadagnare nulla agli Stati Uniti come hanno sostenuto gli stessi funzionari di Biden. Ma gli hanno permesso di bloccare un ripristino dell’accordo, a prescindere.

Il risultato finale è stato prevedibile. L’Iran ha riempito la vecchia bomba dei cartoni animati di Bibi Netanyahu con il 60% di uranio arricchito, a un tiro di schioppo dall’arricchimento delle armi. I cittadini iraniani hanno sofferto tremendamente per altri 17 mesi a causa delle sanzioni di massima pressione condannate da Biden nel passato. Gli alleati del Congresso sono rimasti confusi sul motivo per cui Biden ha impiegato così tanto tempo per agire.

Sfortunatamente, senza ripristinare l’accordo nucleare non ci sono buone opzioni sull’Iran per Biden. Gli appelli dei falchi di imporre più sanzioni non farebbero nulla per rallentare i progressi nucleari dell’Iran e probabilmente indurrebbero un’ulteriore escalation iraniana. La mossa di censurare l’Iran alla riunione del Consiglio dei governatori dell’AIEA di questa settimana potrebbe produrre solo una risposta iraniana limitata, nella migliore delle ipotesi, e potrebbe ritorcersi in modo significativo, nella peggiore delle ipotesi. Poi c’è la cosiddetta opzione militare, che potrebbe sfociare in una devastante guerra regionale, incentivare la proliferazione iraniana e far salire alle stelle i prezzi del petrolio. Biden sarebbe saggio se lo evitasse a tutti i costi.

Soprattutto date le orribili alternative, la mancanza di risolutezza diplomatica da parte dell’Amministrazione Biden è stata sorprendente e deludente.

Per essere chiari, anche gli iraniani hanno commesso grandi passi falsi. Il leader supremo Khamenei sembra aver impedito a Rouhani di concludere un accordo nei giorni calanti del suo mandato come Presidente. Il governo dell’attuale Presidente Ebrahim Raisi è stato troppo lento a riprendere i colloqui e si è anche soffermato sulla designazione dell’FTO.

Ma dato che sono stati gli Stati Uniti, non l’Iran, a rompere l’accordo e ci sono legittimi dubbi sulla capacità dell’America di mantenere un accordo rinnovato oltre il 2024, Biden aveva bisogno di affrontare i negoziati con determinazione per superare il danno del suo predecessore e ripristinare l’accordo. Invece, sta ancora scavando il buco in cui si è trovato.

Nonostante il fatto che Donald Trump abbia fatto molti danni alla politica iraniana in quattro anni, Joe Biden e i suoi consiglieri avevano miracolosamente ancora l’opzione per un ampio lay-up in un rapido ritorno all’accordo nucleare. Ma l’hanno perso.

Ora, con le elezioni di medio termine che si avvicinano rapidamente, ci vorrà un grande capovolgimento di fortuna per rilanciare il JCPOA o qualsiasi accordo con l’Iran che annulli il suo programma nucleare. Un tentativo di stallo può durare per un po’, evitando un’escalation verso la guerra in piena regola o la proliferazione iraniana. Ma se Biden continua ad avere più paura del successo che del fallimento, presto pagherà i costi del collasso diplomatico e raccoglierà i semi del conflitto che Donald Trump ha seminato.