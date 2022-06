La magnifica resistenza del popolo ucraino ha attirato l’ammirazione del mondo intero, ma non dobbiamo farci illusioni. Senza un chiaro cambiamento di politica da parte di USA, NATO e UE, l’Ucraina non vincerà. Le conseguenze di ciò saranno gravi, non solo per l’Ucraina stessa, ma anche per l’Occidente e per la più ampia comunità internazionale.

Tutta la strategia inizia con una semplice domanda: qual è l’obiettivo politico? La risposta qui è semplice. Kiev cerca di recuperare il suo territorio nazionale e infliggere una sconfitta decisiva all’esercito russo che porrà fine all’aggressione predatoria della Russia e garantirà la sovranità e l’integrità territoriale dell’Ucraina.

Gli obiettivi politici degli Stati Uniti, della NATO e dell’UE, tuttavia, sono molto meno chiari. L’Ucraina non ha bisogno di truppe straniere per vincere. Ciò di cui ha bisogno è l’aiuto economico, politico e militare della NATO e dell’UE. Finora ciò che è stato fornito non è sufficiente.

Sul fronte economico, l’Ucraina è effettivamente senza sbocco sul mare a causa del controllo russo del Mar Nero. Il Paese non è in grado di esportare il grano e altri prodotti da cui dipende la sua economia.

Sono state imposte sanzioni statunitensi ed europee a Mosca, ma la continua dipendenza dall’energia russa significa che l’Europa invia ancora miliardi di dollari alla Russia ogni settimana. Come ha sottolineato l’ex vice consigliere per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti Rick Waddell, “un’economia russa autosufficiente nell’agricoltura e nell’energia richiede molte sanzioni”. Finché l’Europa continuerà a finanziare l’aggressione russa, la guerra continuerà.

L’Ucraina vuole urgentemente integrarsi con l’Occidente per evitare l’assorbimento nella Federazione Russa o un’efficace sterilizzazione che equivale alla stessa cosa. I leader dell’UE hanno recentemente concesso all’Ucraina lo status di candidato ufficiale, ma Francia e Germania stanno ritardando l’adesione ‘accelerata’ all’UE per paura di far arrabbiare Putin. Da parte loro, gli Stati Uniti hanno pubblicato un lungo elenco di misure che non adotteranno nel conflitto, rassicurando Putin e semplificando la pianificazione russa. Fin dall’inizio, l’adesione alla NATO è stata fuori discussione.

I leader politici hanno fatto molto dell’’unità’ mostrata dalla comunità transatlantica nell’opporsi a Putin dall’inizio della guerra, ma la realtà deve apparire molto diversa a Kiev.

Militarmente, l’Occidente ha fatto molto per rafforzare la difesa dell’Ucraina, fornendo in quantità missili anticarro e di difesa aerea, nonché obici di artiglieria e munizioni. Una notevole assistenza finanziaria, droni e (secondo quanto riferito) condivisione di informazioni hanno rafforzato la solida difesa dell’Ucraina di Kiev e Kharkiv.

Allo stesso tempo, l’amministrazione Biden e i principali leader europei hanno tracciato una linea ferma negando aerei da combattimento, carri armati e artiglieria missilistica a lungo raggio se non per importi nominali. L’effetto netto è stato quello di negare all’Ucraina la capacità di condurre vere operazioni offensive o addirittura di difendere con successo il proprio territorio.

Nonostante una netta superiorità qualitativa, l’Ucraina non può vincere finché non dispone di queste capacità. La guerra moderna e ad alta intensità richiede potenza aerea e potenza di fuoco a lungo raggio. Senza queste, l’Ucraina è destinata a un conflitto congelato e alla probabile perdita delle regioni di Luhansk e Donetsk insieme al territorio occupato nel sud del paese che si collega alla Crimea.

La guerra fino ad oggi ha rivelato sorprendenti carenze russe nella guerra armata combinata, nella logistica, nell’intelligence e nelle operazioni aeree. Tuttavia, tali carenze non sono permanenti. Invece, la Russia sta già dimostrando una capacità di apprendimento e di adattamento.

Le speranze occidentali che Putin cada o si dimetta sono ugualmente illusorie. Il suo indice di gradimento rimane alto e ha recentemente riaffermato l’ambizione della Russia di recuperare i territori che un tempo appartenevano all’impero russo.

Almeno dal suo famoso discorso del 2007 alla Conferenza sulla sicurezza di Monaco, Putin è stato chiaro e coerente nella sua ostilità nei confronti dell’Occidente e nella sua ambizione di ripristinare la ‘grandezza’ russa. Dopo Georgia, Crimea, Donbas, Siria e ora l’invasione su vasta scala dell’Ucraina, dovrebbe essere preso in parola.

Nel suo discorso pubblico, il Presidente ucraino Volodimyr Zelensky ha ripetutamente affermato che l’Ucraina non permetterà ad altre potenze di forzare un accordo negoziato cedendo il controllo dei territori occupati alla Russia. Ciò lascerebbe l’Ucraina uno Stato economicamente paralizzato.

Ma la realtà è che l’Ucraina non può sopravvivere senza un forte sostegno esterno. Tale supporto è chiaramente condizionato. Negando all’Ucraina ciò di cui ha bisogno per vincere, l’Occidente costringerà Zelenskyy al tavolo dei negoziati, dando a Putin le conquiste territoriali di cui ha bisogno per rivendicare la vittoria. È così che finisce.

Cosa poi? Molti sostengono che la paura della NATO dissuaderà Putin da ulteriori aggressioni. Ma le azioni e la retorica di Putin smentiscono questa ipotesi. Dopo essersi fermato per ricostruire la sua economia e le sue forze armate e per alleggerire l’effetto delle sanzioni, riaccenderà il conflitto ancora una volta.

Soprattutto, la guerra in Ucraina ha insegnato a Putin che la NATO e l’UE faranno di tutto per evitare di affrontarlo. Qui sta il vero pericolo.

La versione originale di questo intervento è qui.