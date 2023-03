La pasticceria è anche ‘sociale’

Anche i dolci non sfuggono al fascino del sociale e del sostenibile e ci sono vari aspetti del ‘dolce sociale’. L’ex ante quando si analizza la filiera dei fornitori delle materie prime per fare i dolci e della supply chain; in itinere che consiste nei modi di produrre i dolci; ex post che attiene ai risultati sociali generati e l’impatto sviluppato. Il mantra sulla transizione ecologica è tale per cui anche la pasticceria ed i pasticcini possono essere visti sotto questo aspetto. Forse c’è un po’ di enfasi, ma ci sono casi significativi e ormai consolidati.

Riguardo all’ex ante si nota come è ormai diffusa la prassi dell’uso dei prodotti a km0 e di origine autoctona. ‘Googlerando’ si legge, da subito, una pasticceria di Cortina d’Ampezzo che assume gli elementi di tutela dell’ecosistema alpino, usando solo prodotti e frutti autoctoni, latte delle malghe e ‘food nostrano’. È possibile sostituire una parte della farina con il pan di spagna avanzato ridotto in briciole ed essiccato in forno Ha adottato la politica del ‘no waste’ per cui si usano sistematicamente le eccedenze. E’ un po’ lo stile della pasticceria di recupero tipica del dopoguerra. Quindi, da una pasticceria usa e getta che fa riferimento all’ismo del consumismo… e in una logica industriale, ad una pasticceria ad economia circolare.

Anche ‘il pane è diventato un dolce’ e, per esempio, una pasticceria abruzzese vende una pagnotta di pane intesa come una portata di un pranzo, creata con farine di grani abruzzesi e patate e con un fondente all’interno. Quindi il pane non più come elemento complementare, ma una portata centrale. Tutto questo ovviamente nel rispetto dell’ambiente.

Un esempio dell’’in itinere’, quindi di produzione dolciaria a valo re sociale e ad impatto è, fra molti, quello della Loaker. Il fondatore, Ermin Loacker, è stato il re dei wafer ed ha creato il mondo Loacker. Questa impresa altoatesina (consciamente o inconsciamente) è sociale ad evidenza palmare.

Dimostra impegno nel fare del claim ‘La tua scelta buona’ uno strumento di gestione aziendale. Come? ‘Impegnadosi’ per fare un fatturato di 418 mio di euro (di cui 25 mio di euro della Dolomites Milk che offre un prodotto di nicchia di alta qualità, realizzato con latte e siero di latte senza ingegneria genetica), 1.600 mio di pezzi venduti nel 2022, 38.346 tonnellate di prodotti venduti una scelta virtuosa ambientale e sociale. E’ una azienda di montagna che ha fatto una scelta concreta: la coltivazione delle nocciole in Toscana dal 2014 con una filiera con i contadini locali e delle regioni circostanti. Il 100% del fabbisogno dell’azienda è coperto da produzione di nocciole italiane, di qualità, sostenibili e tracciabili.

Loacker sostiene i coltivatori fornendo piante da vivai certificati e offrendo supporto tecnico nell’avviamento delle piantagioni, know-how e finanziamenti agevolati con banche italiane primarie. Tecnicamente, oltre ad aver implementato impianti ad irrigazione sotterranea (sprecando fino al 30% di acqua in meno rispetto all’irrigazione a goccia), dal 2019 Loacker ha iniziato a puntare su un sistema di ‘concimazione fogliare’ sostituendo metodi di fertilizzazione tradizionali (più della metà dei terreni coltivati a nocciole). Si tratta di una concimazione più efficace ed ecologica. Le piante riescono ad assorbire una grande quantità di elementi nutritivi attraverso le proprie foglie: infatti, basta una minore quantità di fertilizzante per ottenere lo stesso raccolto e questa riduzione evita l’emissione e la dispersione di concime nel suolo. Nel 2019 il progetto ha portato a una riduzione di CO2 del 91,34% rispetto alla concimazione consigliata dal disciplinare di produzione integrata delle regioni Lazio ed Emilia Romagna, mentre nel 2020 la quantità di CO2 emessa è stata ridotta del 75,13% . Inoltre la qualità delle nocciole è aumentata data la possibilità di fornire i nutrienti (magnesio, zinco, ferro, etc.) necessari alle piantagioni con maggiore precisione. I noccioleti assorbono una maggiore quantità di nutritivi rispetto alla concimazione diretta nel terreno.E’ solo un massaggio all’anima della Loacker? Riti ambientali e sociali?Non credo,ma comunque il saldo positivo per la salute dei consumatori è dimostrabile.I wafers e gli altri prodotti della Loakers vivono attivamente il loro ruolo ambientale e sociale.

Fra i tanti esempi di impatto sociale nell’’ex post’ troviamo, in Via della Maddalena a Genova, una pasticceria che è uno spin off in di una trattoria sociale e solidale inaugurata nel luglio del 2017.

La Trattoria Sociale destina ogni mese il costo del coperto a un’associazione attiva sul territorio Nel caso specifico dei dolci è stata stabilita una sorta di Decima applicata ai dolcì in vendita.

E’ una pasticceria che adotta la solidarietà del rapporto con la comunità e col territorio generando impatto sociale.

I dipendenti ovviamente sono persone che hanno avuto alcuni inciampi nella loro vita e hanno situazioni di disagio;questa impresa sociale da lavoro a 16 persone

Anche a Taranto l’interno della casa circondariale c’è una pasticceria sociale che ha come obiettivo il reinserimento e integrazione per carcerati e c’è un protocollo d’intesa per dare vita allo sviluppo di questo progetto di tipo sociale Tutto questo consiste nell’ampliamento di un laboratorio di pasticceria già esistente con l’adeguamento di locali già esistentie con l’adeguamento tecnologico per attivare e-commerce e i marketing.

Comunque, non è un fatto evidentemente solo italiano: per esempio, in Albania si è attivata l’esperienza di utilizzo sociale di un bene confiscato alla criminalità albanese fatto da ENGIM internazionale. Utilizzo pubblico e sociale di beni confiscati a criminalità organizzata la pasticceria si chiama Ke buono

Prima era una discoteca in una cittadina di 120.000 abitanti che si trova vicino al più grande giacimento petrolifero dell’Albania. E’ stato un passaggio di professionalizzazione per molte giovani che hanno adottato il corso di formazione professionale per pasticcere con certificazione e hanno attestato le loro competenze.

Quindi dalla criminalità organizzata si è passati alla pasticceria ed in essa lavorano tre donne vittime di violenza affiancate da una pasticcera professionista ;esse hanno accesso alla formazione svolta da pasticceri e gelatai italiani. C’è anche la ben nota pasticceria sociale Giotto di Padova, dove si fanno torte e panettoni di alta qualità.Essa è gestita da carcerati.

Quindici anni fa, questa pasticceria ha raccolto una sfida quella cioè di riscattare il ruolo professionale dei carcerati. Essi percepiscono uno stipendio e se superato il periodo di prova professionale. Si assumono con un contratto collettivo delle cooperative sociali. La pasticceria Giotto ha un suo sito di e-commerce ed è in piena espansione.