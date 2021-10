Un tema finora scarsamente trattato: l’imprenditoria rosa nel settore canapa. La rappresentanza femminile, infatti, come accade in altri rami dell’Economia, vede poche posizioni di guida e comando nelle mani di donne. Dagli Stati Uniti parte un primo momento di riflessione, le imprenditrici che hanno deciso di investire nella canapa anche in termini esistenziali, rispondono ai media che le sollecitano a raccontare la propria esperienza pioneristica in questo campo. Cancro al seno e cannabis. I risultati di uno studio su 612 partecipanti totali pubblicati in anticipo online su CANCER, una rivista peer-reviewed dell’American Cancer Society, hanno indicato che il 42% ha riferito di usare cannabis per alleviare i sintomi. Tra coloro che usano la cannabis in medicina, il 75% ha riferito che era “estremamente” o “molto utile” nell’alleviare i loro sintomi.Un comitato ristretto in Western Australia esaminerà le questioni relative all’accesso alla cannabis medica e alle opportunità per la canapa industriale nello Stato.

Stati Uniti

“Partiamo sempre da dietro”. Le donne discutono di parità di genere nel settore produttivo della canapa e nell’industria della marijuana

La parità di genere nell’industria della canapa è ancora parecchio debole, soprattutto quando si tratta di proprietà o di posizioni di comando. Ed è un problema che sembra destinato persino a peggiorare.

La testata MJBizDaily ha recentemente completato il suo terzo sondaggio annuale sulla partecipazione femminile e delle minoranze a tutti i livelli di occupazione nelle industrie della canapa e della marijuana e ha scoperto statistiche che fanno riflettere che mostrano che l’industria della cannabis attraverso lo spettro del THC non è all’altezza.

Abbiamo scoperto solo uno Stato, il Nevada, in cui l’industria della cannabis ha registrato un tasso di proprietà delle donne più elevato rispetto alla proporzione di imprese nell’economia tradizionale di proprietà di donne.

Mentre l’industria della cannabis si prepara a riunirsi la prossima settimana a Las Vegas al MJBizCon, abbiamo incontrato alcune donne del settore per conoscere le loro opinioni sull’equità di genere in un settore dominato dagli uomini e cosa pensano che si possa fare per cambiare le cose.

Le risposte sono state modificate per lunghezza e chiarezza.

Cosa si può fare per superare la cultura “fratello” della cannabis che persiste in molti luoghi di lavoro nel settore della cannabis? Cosa hai vissuto e come l’hai superato?

Ogni settimana, almeno un barbuto dai 30 ai 40 anni entra nei miei affari e continua a spiegare ciò che sa. Sembra che tu possa diventare un esperto nell’industria della cannabis comprendendo come fumare erba e usare un bong.

Come donna con oltre 40 anni di esperienza in botanica, sono ignorata da coloro che sono nel settore da meno di cinque anni. In cinque anni, hai appena acquisito fiducia in te stesso. Non sei un esperto in cinque anni.

Non voglio né incoraggerei nessuno a imparare a lavorare nella cultura dei fratelli. Aspetta e imploderanno. Proprio come tutte le aziende tecnologiche che hanno offerto biliardo e flipper per i loro “associati”, l’etica del lavoro e i prodotti di qualità vinceranno ogni volta.

Debbie Custer, CEO, Ricerca Coeus, fondatrice, Donna impegnata nel settore produttivo canapa

Sono stato a diversi eventi in cui tutti pensano che io sia la moglie o la ragazza del mio COO.

Lo supero affermando con calma chi sono e facendo la prima mossa con le presentazioni e guidando la conversazione. Sto dimostrando di meritare la posizione in cui mi trovo, oltre a riallineare la prospettiva di tutti. Uccidili con gentilezza (e un po’ di comportamento alfa).

Shannon Moss, Capo Settore vendite e marketing, Gemini Extraction

All’inizio della legalizzazione della cannabis, nessuno stato dava priorità alla partecipazione femminile e delle minoranze. Ora sembrano tutti. Perché questi programmi non fanno la differenza?

Sebbene le iniziative a livello statale siano fondamentali per avviare un cambiamento di base, resta il fatto che le grandi istituzioni finanziarie e il governo federale non riconoscono ancora i vantaggi di un’industria legale della cannabis e l’avvio di una nuova attività di cannabis ha un costo elevato con l’applicazione e la licenza tasse che variano tra gli stati.

Questo continua a perpetuare i problemi del passato: le donne e le persone di colore non solo guadagnano meno delle loro controparti maschili bianche, ma hanno anche un accesso sproporzionato alle reti di capitali. Ad esempio, solo una piccola percentuale di banche e prestiti alle piccole imprese è approvata per le donne, e i numeri sono ancora inferiori per le donne di colore.

Sol Clahane, vice presidente per le vendite negli USA e per i prodotti CBD, Canopy Growth Corp.

Secondo il nostro sondaggio, la più grande barriera alla proprietà femminile nell’industria della cannabis è l’accesso al capitale. Come possono le imprenditrici accedere al capitale di investimento?

Ci sono alcune cose intelligenti che le donne possono fare per superare e riuscire a raccogliere capitali.

Gli unici imprenditori – uomini e donne – che “tirano fuori” i nostri portafogli e ottengono un investimento sono persone che sanno cosa fare e come farlo.

L’errore numero 1 che fanno le donne (e gli uomini): NON sanno come impacchettarsi. Ci vuole chiarezza di pensiero, una buona comprensione dei numeri, inclusa la quantità di capitale raccolto e una valutazione appropriata.

Voglio capire “l’attività del business” – come andare al mercato, come appare il mio mercato indirizzabile. Chi fa parte del mio team e chi potrei aver bisogno di assumere nei prossimi 18 mesi?

Combina tutto questo e poi cerca il tipo “giusto” di investitore – qualcuno che vuole il tuo palcoscenico, l’argomento, la geografia – e hai la possibilità di avere successo.

Jeanne M. Sullivan, chief investment officer, ArcView Ventures

Dopo aver ascoltato più voci in altri settori di consumo sia da donne che da uomini, i toni stessi sono molto diversi per livello e intenti.

Le donne offrono un piano solido, mostrano le perdite e come superarle. Crescita costante, costruzione di una base e poi espansione. Gli uomini offrono entusiasmo, grande crescita nel mercato e una strategia per una rapida espansione, che si ottiene sia attraverso l’acquisto di proprietà commerciali che con l’assunzione di pezzi grossi.

Man mano che l’industria della cannabis cresce, le donne partiranno sempre da dietro. Sbalordisce il fatto che chi riceve grandi somme di fondi di investimento, solo per perderlo, riesca a ottenere di più, mentre un piano solido non riceve nulla.

Debbie Custer

Non è un segreto che la pandemia abbia allontanato le donne dalla forza lavoro in tutti i settori. Le donne avevano maggiori probabilità di lasciare la forza lavoro complessiva a causa della chiusura delle scuole e delle strutture per l’infanzia durante la pandemia. I nostri dati suggeriscono che le donne che hanno lavorato nell’industria della cannabis potrebbero aver lasciato la forza lavoro a un ritmo più elevato rispetto ad altri settori. Qualche idea sul perché?

Ad alcuni nel settore è stato permesso di continuare essendo un’attività essenziale. Ma questo includeva solo per la coltivazione e la vendita al dettaglio. Avevi ancora altre attività che sono diminuite in altri modi. E quindi abbiamo perso parte del nostro talento in quel modo? Probabilmente.

E pensi al numero di aziende che non sono riuscite a sopravvivere durante la pandemia, perché non avevano il supporto o il sostegno finanziario per tenerle a galla.

E così, quando la nostra economia è colpita in questo modo, spesso perdiamo talenti e perdiamo attività. E quello che succede è che le donne, così come le minoranze, ne sono spesso colpite. E quindi non sono sorpreso da un declino.

Gia Morón, president, Women Grow

Le imprenditrici generalmente ricevono meno risorse “soft” – come tutoraggio e orientamento strategico – rispetto alle loro controparti maschili. Ti sei trovato a cercare al di fuori della cannabis un tutoraggio e una guida? Qual è il tuo consiglio per le imprenditrici in cerca di orientamento?

Non mi sono mai sentito più solo di quanto mi sia sentito nell’industria della cannabis. Questa è stata una porta girevole su un ottovolante e stai solo cercando di non guardare in basso.

I nostri punti di forza vengono calpestati, la nostra credibilità masticata, il nostro ego sputato addosso e la nostra dignità è a malapena nostra da gestire. Se non hai la pelle dura e non hai mai giocato nella vasca degli squali, la cannabis potrebbe essere fuori dalla tua portata.

Vieni con il tuo esercito; Sii pronto. Avrai bisogno di tutto il supporto che puoi ottenere dentro e fuori dal settore. Il mio suggerimento sarebbe (trovare un mentore) fuori per motivi di sanità mentale. Ma tieni vicino qualcuno all’interno così puoi ricordare che non sei pazzo.

Marysia Morawska,Educatrice Orticoltura, University of Nevada, Reno

Stati Uniti

Utilizzo della cannabis in pazienti affette da cancro al seno

Sembra che sia molto diffuso l’utilizzo della cannabis terapeutica da parte di pazienti affetti da cancro al seno, spesso senza che i loro dottori ne siano a conoscenza.

I risultati di uno studio su 612 partecipanti totali pubblicati in anticipo online su CANCER, una rivista peer-revieweddell’American Cancer Society, hanno indicato che il 42% ha riferito di usare cannabis per alleviare i sintomi. Tra coloro che usano la cannabis in medicina, il 75% ha riferito che era “estremamente” o “molto utile” nell’alleviare i loro sintomi.

La cannabis era più comunemente usata durante il trattamento attivo per gestire i sintomi comuni e gli effetti collaterali come dolore (78%), ansia (57%), insonnia (70%) e nausea/vomito (46%).

Circa la metà di questi partecipanti che usavano la cannabis credeva che potesse curare il cancro stesso, anche se mancano solide prove scientifiche a riguardo.

Una scoperta sfortunata è stata che la maggior parte dei pazienti non discute del proprio uso di cannabis con i propri medici. Invece, la fonte di informazioni più comune era Internet e la famiglia/gli amici. Ma anche utilizzando queste fonti, la maggior parte non era soddisfatta delle informazioni ricevute.

C’era anche la convinzione generale che i prodotti a base di cannabis fossero sicuri e la mancanza di consapevolezza che la sicurezza di molti prodotti non fosse testata.

L’autrice principale dello studio, Marisa Weiss, MD di Breastcancer.org e Lankenau Medical Center, ha affermato che non sapere se i malati di cancro stanno usando la cannabis rappresenta un «importante punto cieco” nelle capacità dei medici di fornire cure ottimali.

«Il nostro studio evidenzia un’importante opportunità per i fornitori di avviare conversazioni informate sulla cannabis medica con i loro pazienti, poiché le prove mostrano che molti usano cannabis medica senza la nostra conoscenza o guida», ha affermato il dott. Weiss.

L’uso di cannabis durante il trattamento attivo del cancro comporta il rischio di un evento avverso durante quello che è un periodo molto vulnerabile. Dato l’interesse e la prevalenza dell’uso di cannabis medica, è nell’interesse di entrambe le parti assicurarsi che il suo utilizzo come terapia aggiuntiva sia discusso piuttosto che ignorato, ignorato o sorvolato; anche nei paesi in cui potrebbe essere strettamente limitato.

Per lo studio è stato utilizzato un sondaggio online anonimo, al fine di “suscitare risposte franche”. I partecipanti erano membri delle comunità sanitarie online di Breastcancer.org e Healthline.com. Abbiamo menzionato per la prima volta questo sondaggio nel maggio dello scorso anno.

Australia

Indagine scientifica dell’Australia Occidentale sulla canapa e sulla cannabis a scopo terapeutico

Un comitato ristretto in Western Australia esaminerà le questioni relative all’accesso alla cannabis medica e alle opportunità per la canapa industriale nello Stato.

La scorsa settimana, il Governo dello Stato dell’Australia occidentale ha acconsentito nel concedere al partito LegalizeCannabis-Western Australia di condurre un’inchiesta. Il dott. Brian Walker MLC del partito presiederà il comitato, che riferirà al Parlamento sulla possibilità di modificare le normative vigenti.

«Non vedo l’ora che arrivi il giorno in cui potrò condividere un po’ di tempo con il Premier, discutendo tutti i modi in cui possiamo migliorare la vita degli australiani occidentali», ha affermato il dott. Walker.

La Commissione elettorale dell’Australia occidentale ha registrato il partito Legalize Cannabis-Western-Australia nel gennaio di quest’anno. Il Partito ritiene che ci siano vantaggi economici significativi nello sviluppo di un’industria tessile della cannabis e della canapa nello stato, che la somministrazione di cannabis medicinale in Western Australia sia un disastro e che i prezzi dei medicinali siano troppo alti per i pazienti.

Il partito è il secondo stato ad essere formato in Australia con il supporto della Medical Cannabis Users Association of Australia Inc (MCUA).

Mentre qualsiasi medico nell’Australia occidentale può prescrivere cannabis medicinale se ritiene che il trattamento sia adatto a un paziente, pochi sono disposti a farlo e le necessarie approvazioni del Governo possono essere complicate; anche se la situazione è leggermente migliorata negli ultimi anni. Le prescrizioni per la cannabis medicinale possono essere dispensate in qualsiasi farmacia dell’Australia occidentale, ma il costo dei medicinali è molto elevato.

In termini di canapa in Western Australia, questo è regolato dall’Industrial Hemp Act 2004 dello Stato. Gli agricoltori autorizzati sono in grado di coltivare colture non superiori all’1,0% di tetraidrocannabinolo (THC) nelle teste e nelle foglie fiorite. Questo è in realtà un livello più alto rispetto a molte giurisdizioni, dove la soglia più comune è dello 0,3%. Il Governo McGowan è stato anche molto favorevole all’industria locale della canapa, emettendo varie sovvenzioni.

Sebbene entusiasta della cannabis, il Dr. Walker ha affermato che il Comitato per la selezione della cannabis e della canapa sarebbe imparziale e includerebbe parlamentari laburisti e nazionali.

Tra i temi di cui parlerà:

• Le attuali barriere all’uso farmaceutico/nutraceutico dei prodotti cannabinoidi.

• Disponibilità e convenienza della cannabis terapeutica.

• I potenziali benefici e rischi di consentire la canapa industriale per il consumo umano.

Non è chiaro a cosa si riferisca l’ultimo punto poiché i semi di canapa per scopi alimentari sono legali in Australia dalla fine del 2017. L’Australia è stato l’ultimo paese al mondo a vietare tutte le forme di alimenti a base di semi di canapa.

Stati Uniti

La California legalizza l’uso dei prodotti edibili a base di CBD e la canapa da fumo

La scorsa settimana il Governatore della California Gavin Newsom ha firmato AB45, una legislazione che legalizza gli edibili al CBD, gli integratori alimentari e le bevande, nonché la canapa da fumare e altri prodotti inalabili.

La scorsa settimana il Governatore della California Gavin Newsom ha firmato una legge che legalizza i cannabinoidi derivati ​​dalla canapa, incluso il CBD, per l’inclusione in integratori alimentari, alimenti, bevande e altri prodotti. Il disegno di legge stabilisce anche i regolamenti per i prodotti a base di canapa, inclusi edibili al CBD, integratori e alimenti per animali domestici, nonché canapa fumabile e altre forme inalabili del raccolto.

La legislazione, l’Assemblea Bill 45 (AB45), è stata firmata in legge da Newsom il 6 ottobre dopo aver ricevuto un ampio sostegno bipartisan sia nel Senato della California che nell’Assemblea di Stato.

«I consumatori della California hanno inconsapevolmente acquistato prodotti CBD di canapa non regolamentati per troppo tempo», ha affermato il membro dell’Assemblea di Stato Cecilia Aguiar-Curry, lo sponsor del disegno di legge. «AB 45 mette in atto un sistema rigoroso per testare ed etichettare la canapa CBD in modo che possiamo essere sicuri che questi prodotti siano sicuri nel nostro Stato».

Sebbene il Farm Bill degli Stati Uniti del 2018 abbia legalizzato la canapa e i prodotti a base di canapa, Stuart Tomc, vicepresidente dello sviluppo aziendale presso il produttore di prodotti CBD con sede a San Diego CV Sciences, afferma che la regolamentazione federale dei prodotti CBD non ha tenuto il passo con la domanda. La mancanza di una guida federale ha lasciato le società responsabili del CBD ad affrontare un mosaico di normative statali mentre gli operatori meno scrupolosi erano liberi di approfittare dei consumatori incauti.

«Poiché l’industria non dispone di standard federali per la produzione, i test e l’etichettatura dei prodotti CBD, i prodotti CBD oggi disponibili variano ampiamente in termini di sicurezza e qualità», ha scritto Tomc in un’e-mail a Cannabis Now. «Questi prodotti vengono venduti da “cattivi attori» – aziende che stanno sfruttando l’interesse dei consumatori per il CBD senza utilizzare buone pratiche di produzione o testare i loro prodotti – il che mette a rischio la sicurezza e la fiducia dei consumatori».

CBD commestibili ora OK

AB45 consente di utilizzare CBD e altri derivati ​​ed estratti della canapa come ingrediente in alimenti, integratori alimentari, bevande, cosmetici, alimenti per animali domestici e altri prodotti di consumo. Tutti gli ingredienti della canapa e i prodotti finiti devono contenere meno dello 0,3% di THC, che secondo la normativa include il Delta-9 THC e altre varianti del cannabinoide come Delta-8 e Delta-10. Il disegno di legge richiede ai produttori di alimenti e integratori a base di canapa di registrarsi presso il Dipartimento di sanità pubblica di Stato e impone test di laboratorio indipendenti per la purezza e il contenuto di THC.

La legislazione stabilisce anche standard di etichettatura per alimenti, bevande e integratori alimentari a base di canapa, compreso l’obbligo di etichetta, codice a barre, codice QR o sito Web che collega ai risultati dei test di analisi di laboratorio. Il disegno di legge vieta inoltre l’etichettatura, il marketing o la pubblicità con qualsiasi affermazione relativa alla salute falsa o fuorviante. Jonathan Miller, consigliere generale per il gruppo commerciale dell’industria U.S. Hemp Roundtable, ha affermato che la nuova legge stabilisce standard che probabilmente saranno seguiti dai produttori a livello nazionale.

«È un ottimo modo per responsabilizzare le persone che vendono prodotti in tutto il paese perché tutti vogliono vendere in California», ha detto Miller a Politico. «E per vendere in California, soddisferai alcuni degli standard più elevati ovunque».

«Non farai un prodotto meno sicuro da vendere in Idaho perché non hanno regolamenti lì», ha aggiunto.

Canapa da fumo legalizzata, con un trucco

Le prime versioni di AB45 includevano il divieto di fumare la canapa e altri prodotti inalabili come i concentrati di CBD e le cartucce di vaporizzazione. I sostenitori dell’industria hanno fatto pressioni con successo per far rimuovere il divieto dalla versione finale del disegno di legge, anche se la legalizzazione della canapa da fumare sarà introdotta gradualmente dopo che il legislatore avrà la possibilità di imporre tasse sui prodotti. Aguiar-Curry ha affermato di sperare di approvare una misura fiscale sui prodotti di canapa fumabili nel 2022, ma i critici affermano che il ritardo danneggerà i piccoli agricoltori.

«Penso che sia semplicemente disastroso, e lo hanno fatto proprio al momento del raccolto», ha detto il coltivatore di canapa e sostenitore dell’industria Chris Boucher. «Spendi milioni di dollari in attrezzature, serre, attrezzature per la lavorazione, manodopera e non puoi vendere il tuo raccolto in California. È stato davvero solo un pugno in faccia».

Le disposizioni richieste dai rappresentanti dell’industria della cannabis in California, compresi i test di laboratorio richiesti, sono state incorporate anche nella versione finale di AB45. Lindsay Robinson, direttore esecutivo della California Cannabis Industry Association, ha applaudito la leadership di Aguiar-Curry sul disegno di legge, affermando che il membro dell’assemblea “è stato fermo nel suo approccio per creare condizioni di parità tra cannabis e canapa proteggendo la salute e la sicurezza di tutti californiani”.

«AB 45 stabilisce un quadro completo e atteso da tempo per la produzione e la vendita di prodotti di canapa in California, ma il nostro lavoro non è finito», ha affermato Robinson. «Non vediamo l’ora di lavorare con l’autore sulla futura legislazione per stabilire un percorso per l’incorporazione della canapa nella catena di approvvigionamento della cannabis».

La legislazione apre le porte a una nuova generazione di canapa regolamentata e prodotti CBD da fabbricare per il mercato californiano. Aguiar-Curry ha definito AB45 una “vittoria” per i consumatori statali e l’industria della canapa, possibile solo dopo anni di dibattito e negoziazione tra le parti interessate e i legislatori.

«Questa è un’opportunità per la California di rendere più facile per la sua gente l’accesso a un prodotto alternativo non intossicante che desiderano e per gli agricoltori di stabilirsi in un settore in rapida crescita», ha affermato. “Come agricoltore, sono entusiasta di poter offrire questa opportunità agli agricoltori, produttori e rivenditori della California di beneficiare di un mercato globale in forte espansione per i prodotti alimentari e topici di CBD. È una vittoria su tanti livelli, tre anni di lavoro».

L’AB45 è entrato in vigore immediatamente dopo essere stato firmato da Newsom il 6 ottobre. Le disposizioni del disegno di legge, tuttavia, consentono al Dipartimento della Salute dello Stato di emanare nuove regole per conformarsi ai regolamenti federali una volta emanate.

Nuova Zelanda

Greenfern Industries ottiene il via libera per la quotazione in Borsa

La società neozelandese di cannabis medica e canapa GreenfernIndustries ha ricevuto il via libera dalla Borsa della Nuova Zelanda per quotare le sue azioni sul consiglio di amministrazione della NZX da giovedì prossimo.

Fondata nel 2019, la società con sede a Taranaki avrà 84.300.384 azioni in emissione a 25 centesimi di dollaro NZD al pop.

A questo punto, Greenfern ha tenuto due round di crowdfunding di successo raccogliendo oltre $ 4,8 milioni, oltre a $ 2,155 milioni aggiuntivi provenienti da investitori all’ingrosso all’inizio di quest’anno.

Un aspetto interessante dell’azienda che si distingue dagli altri è che nel maggio di quest’anno è stata nominata la prima azienda di cannabis medicinale e canapa industriale certificata Toitūcarbonzero della Nuova Zelanda. Una parte importante del raggiungimento di questo obiettivo è stata una centrale idroelettrica sul fiume Waingongoro a Taranaki di proprietà dell’azienda, che si trova accanto all’impianto di ricerca, coltivazione indoor e lavorazione di Greenfern.

«L’industria della cannabis medicinale ha un’impronta ambientale e di carbonio piuttosto ampia a causa degli elevati apporti energetici», ha affermato l’amministratore delegato di GreenfernDan Casey. «Vogliamo essere un esempio leader mondiale di sostenibilità nel settore e contribuire a stabilire lo standard per la produzione di cannabis e canapa rispettosa dell’ambiente».

Uno studio statunitense ha scoperto che la coltivazione indoor di cannabis in quel paese può portare a 2.283-5.184 chilogrammi di emissioni di anidride carbonica per chilogrammo di fiori essiccati, quindi l’opinione pubblica ambientale di Greenfern sarà particolarmente attraente per i pazienti di cannabis medica attenti all’ambiente.

Il signor Casey ha affermato che la quotazione in NZX è un momento entusiasmante per l’azienda.

«Ci aspettiamo che l’essere quotati su NZX ci consentirà di attrarre nuovi capitali quando necessario, in modo da poter esplorare opportunità di crescita come l’ulteriore sviluppo di prodotti e stabilire ulteriori relazioni commerciali qui in Nuova Zelanda e Australia, e con i mercati all’ingrosso d’oltremare».

La società prevede di avere una capitalizzazione di mercato implicita di poco più di $21 milioni dopo la quotazione la prossima settimana.

Le aziende di cannabis medica e canapa sono state ben supportate dai cittadini della terra della lunga nuvola bianca, ma il lato normativo delle cose per la cannabis medicinale in Nuova Zelanda è ancora piuttosto disordinato: un sacco di prodotti nazionali per il mercato locale sono ancora in attesa approvazione. Con i prodotti importati che devono soddisfare anche standard nuovi e molto elevati, il rilascio di medicinali prodotti localmente non può arrivare abbastanza presto.