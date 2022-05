Mentre la guerra in Ucraina di Vladimir Putin raggiunge il traguardo dei tre mesi, è chiaro che le cose non stanno andando secondo il piano del Cremlino. Le truppe ucraine hanno costretto la Russia a ritirarsi completamente dal nord del Paese e ora stanno avanzando verso est intorno a Kharkiv. Con la prima ondata di consegne di armi pesanti occidentali che iniziano ad arrivare sul campo di battaglia, Kiev ha espresso la sua intenzione di liberare l’intera Ucraina, compresa la Crimea e le regioni orientali occupate dal 2014.

Il successo militare dell’Ucraina ha conquistato l’ammirazione globale, ma ha anche suscitato allarme tra alcuni leader e commentatori occidentali. Il Presidente francese Emmanuel Macron è la più importante delle tante voci che ora avvertono di non mettere Putin in un angolo. Invece, consiglia di lasciare al leader russo una via d’uscita.

La via di uscita suggerita da Macron comporterebbe probabilmente un cessate il fuoco che consentirà alla Russia di mantenere almeno alcuni dei guadagni territoriali ottenuti dall’inizio dell’invasione il 24 febbraio. A parte la dubbia moralità di scambiare le loro terre con la pace, i funzionari ucraini ritengono che qualsiasi accordo del genere potrebbe solo rimandare un altro round di aggressione fino a quando la Russia non ricostruirà le sue forze.

Il leader francese è tutt’altro che il solo a sostenere la pacificazione. In effetti, nelle ultime settimane anche le controparti tedesche e italiane di Macron hanno indicato il sostegno a posizioni simili, mentre un editoriale del 19 maggio del comitato editoriale del New York Times è stato l’ultimo di una serie di articoli di alto profilo sui media internazionali che invocavano l’Ucraina cedere territorio in cambio della fine dei combattimenti. Questi argomenti a favore dell’appeasement sono tipicamente inquadrati come realismo di politica estera, ma in realtà hanno poco in comune con la versione della realtà di Putin e sottolineano l’incapacità di molti in Occidente di comprendere la vera natura della Russia moderna.

I sostenitori della pacificazione spesso fanno eco alla convinzione che la politica estera russa sia una risposta difensiva all’espansione post-1991 dell’alleanza NATO nella tradizionale sfera di influenza di Mosca. Sembrano inconsapevoli del contesto storico molto più profondo alla base dell’invasione russa e ignorano il fatto che la Russia imperiale opprimeva l’Ucraina e altri vicini per secoli prima che esistesse la NATO. Questi istinti imperiali sono rimasti intatti per tutto il periodo sovietico e hanno prosperato ancora una volta nella Russia di Putin. In altre parole, l’attuale aggressione del Cremlino si adatta a un copione culturalmente ben radicato che ha poco a che fare con le azioni dell’Occidente.

Un equivoco correlato e altrettanto importante è il non rendersi conto che l’imperialismo è necessariamente basato su premesse razziste. I russi tradizionalmente classificano gli ucraini come lealisti dei ‘piccoli russi’, scaltri ma divertenti burberi o irrimediabili fascisti. Ogni categoria è razzista a sé stante, riflettendo il tradizionale desiderio russo di negare l’agenzia e l’identità degli ucraini, disumanizzando anche coloro che sono visti come ostili al dominio russo.

La maggior parte dei russi si rifiuta semplicemente di riconoscere che la moderna società ucraina ha poco in comune con gli stereotipi crudi del Cremlino ed è invece caratterizzata dal secolarismo politico e dai valori europei. Questo è stato il grande errore di calcolo dell’invasione del Cremlino e una delle ragioni principali delle battute d’arresto militari della Russia. Putin sembra aver creduto sinceramente che i suoi soldati sarebbero stati accolti con fiori da ampie porzioni di un’Ucraina divisa. Invece, gli ucraini si sono uniti contro di lui. Sebbene il razzismo della Russia sia basato su false premesse, non può essere respinto in quanto modella il comportamento del regime.

Le argomentazioni a favore del compromesso ignorano la notevole capacità della burocrazia statale russa di mobilitare l’odio. Questo si è visto in Ucraina dalle atrocità diffuse e militarmente superflue commesse dall’esercito russo nelle sue aree di occupazione e dai persistenti bombardamenti terroristici delle aree residenziali nelle città dell’Ucraina orientale che, per inciso, hanno una grande popolazione di etnia russa.

Tale condotta è l’argomento più convincente a favore delle aspirazioni dell’Ucraina all’adesione alla NATO e contro la pacificazione. Paesi come la Polonia, la Repubblica Ceca e gli Stati baltici, che conoscono le pratiche tradizionali del Cremlino, infinitamente più di Macron e altri membri del campo di pacificazione, non sono stati presi contro la loro volontà da una NATO ‘espansionista’. Al contrario, loro stessi hanno fatto tutto il possibile per assicurarsi l’adesione.

Parlare di non umiliare Putin ha due effetti indesiderati, ma dannosi sulla Russia. In primo luogo, tali appelli trovano eco con entusiasmo dall’apparato di propaganda del Cremlino per legittimare la sua narrativa di vittimizzazione, che aiuta i russi a evitare un autoesame delle loro nozioni disfunzionali.

Preclude anche una relazione produttiva con i vicini della Russia. In questo contesto vale la pena notare la lezione fornita dalla Polonia, che storicamente ha tenuto parti dell’Ucraina in situazioni che hanno prodotto violenze periodiche da entrambe le parti. I politici e gli accademici polacchi moderni sono intellettualmente abbastanza maturi da evitare di demonizzare gli ucraini e ammettere che i polacchi erano responsabili della loro parte di violenza. Polacchi e ucraini si impegnano in un dialogo onesto e hanno concordato la formula “perdonare e chiedere perdono”. Di conseguenza, i due paesi ora sono buoni amici e stretti alleati. Al contrario, la maggior parte dei russi rifiuterebbe con rabbia l’intera proposta di chiedere perdono agli ucraini.

Nel frattempo, la Russia e i Paesi limitrofi rinunciano inutilmente ai benefici economici che avrebbero potuto derivare da migliori relazioni. Il Cremlino avrebbe potuto realizzare scambi reciprocamente vantaggiosi che avrebbero consentito alla Russia di continuare a utilizzare i gasdotti ucraini verso l’Europa, e ai cittadini russi sarebbe stato risparmiato l’alto costo dei gasdotti di bypass verso l’Europa e la non redditizia Potenza della Siberia verso la Cina. Invece, i russi rimangono impantanati nella governance repressiva e nella stagnazione economica che sono i marchi di fabbrica del regime di Putin.

Indipendentemente dall’andamento della guerra in Ucraina, è probabile che la Russia emerga come il più grande perdente. Le sue istituzioni sono state smascherate come corrotte e il suo esercito è ora ampiamente considerato inetto.

I cinesi saranno i primi a notare questa debolezza e richiameranno i debiti finanziari e politici che la Russia ha accumulato. Le aziende cinesi otterranno azioni in società russe indebolite dalle sanzioni. Ciò accelererà la trasformazione della Russia in un’appendice di risorse deindustrializzata bloccata nella Cina autoritaria con scarse prospettive di democratizzazione futura.

Se la Russia mantiene il controllo sui territori ucraini, il Cremlino dovrà mantenere un forte apparato repressivo non solo nell’Ucraina occupata ma anche nella stessa Russia per garantire che la resistenza non si diffonda. La liberalizzazione sarà preclusa a tempo indeterminato, a scapito dei comuni russi.

A un livello fondamentale, l’opinione pubblica russa deve essere curata dalla nostalgia per gli ex possedimenti imperiali come l’Ucraina prima che possa esserci speranza di una pace duratura nella regione. Tuttavia, l’accettazione occidentale della narrativa della vittimizzazione del Cremlino semplicemente posticipa questo processo.

A causa della loro complicità nel corso politico di Putin, Macron e altri valutano male le ragioni alla base di questo corso e svolgono un ruolo secondario ma significativo nel continuo declino della Russia. La pacificazione è ovviamente negativa per l’Ucraina, ma è anche disastrosa per la stessa Russia.

La versione originale di questo intervento è qui.