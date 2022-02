[L’Amministrazione di Joe Biden, nel 2022, punta su una strategia per l’Africa]. Il Segretario di Stato, Antony Blinken, ha visitato il continente per la prima volta a novembre e ha promesso che l’Amministrazione avrebbe ‘fatto le cose diversamente‘, impegnandosi con le Nazioni africane in termini più equi, un impegno preso in riferimento alla crescente presenza commerciale della Cina nel continente.

Con l’aumento degli investimenti cinesi in Africa, sono cresciuti anche i dibattiti nella comunità politica statunitense su cosa, se non altro, Washington dovrebbe fare per porre un argine. Ma se gli obiettivi di Biden per l’Africa sono davvero rafforzare la democrazia e costruire partenariati economici duraturi, affrontare la Cina in Africa non è la strada da percorrere. Per evitare di trasformare la politica dell’Africa in quella della Cina, Biden deve prendere sul serio la propria retorica.

Il Presidente ha nominato l’ex direttore del programma Africa presso il Center for Strategic and International Studies, Judd Devermont, come supervisore per la creazione di una strategia per l’Africa alla fine dello scorso anno e l’Amministrazione Biden ha svelato un’iniziativa con finanziamenti modesti per rafforzare il business USA-Africa. Aumentare equamente l’impegno economico e politico è una buona intuizione:nonostante l’elevata crescita economica nella maggior parte degli Stati africani e una fiorente classe media africana, il commercio all’ingrosso degli Stati Uniti con l’Africa è stato dimezzato negli ultimi 10 anni. Il ripristino dei legami commerciali e lo sviluppo di nuove opportunità per l’impegno USA-Africa dovrebbero essere il fulcro di qualsiasi strategia a lungo termine per l’Africa. Sfortunatamente, il nuovo piano assomiglia molto a quello vecchio.

La rivista ‘Foreign Policy‘ ha riferito che la strategia per l’Africa dell’Amministrazione Biden è «mirata a tessere insieme le priorità di Biden in materia di democrazia e diritti umani, obiettivi antiterrorismo e contrastare la crescente influenza di Russia e Cina sul continente». Le precedenti amministrazioni sposavano obiettivi simili, ma tendevano a mettere da parte l’Africa a meno che non ci fosse una crisi urgente, che si trattasse di guerra civile, Ebola, terrorismo o, più recentemente, di investimenti cinesi.

C’è una forte spinta affinché Washington sia più assertiva nel contrastare la Cina in Africa. Un’intera comunità politica è ora impegnata a torcere la mano sul comportamento cinese. Commentatori, gruppi di riflessione e media amplificano ogni minaccia alla sicurezza percepita -dalla presunta diplomazia trappola per debiti, forze di pace cinesi, l’acquisizione di mine (l’autore non è innocente da questo) e il crescente dispiegamento di società di sicurezza private cinesi, al futuro delle basi cinesi e statunitensi a Gibuti e l’ influenza della Belt and Road Initiative sui responsabili politici africani. Per l’establishment della politica estera degli Stati Uniti, tutto significa guai.



Invece di perseguire l’escalation con la Cina, la politica africana degli Stati Uniti dovrebbe accogliere la crescita cinese e cercare condizioni più eque per americani e africaniparitariamente.

Gli sforzi della Cina sono una parte evidente di una politica statale volta ad approfondire la cooperazione economica e politica con i Paesi in via di sviluppo. Le Nazioni africane accettano l’assistenza cinese su questioni che vanno dalle infrastrutture alla lotta contro il COVID-19. Come nel resto del mondo, i consumatori africani importano manufatti cinesi ed è ingenuo aspettarsi che i produttori cinesi non cerchino di acquistare materie prime e combustibili fossili dai produttori africani.

Il livello di ansia per l’impegno della Cina con l’Africa minaccia di oscurare la politica statunitense nel continente. Questo non vuol dire che il comportamento della Cina in Africa sia qualcosa che l’Amministrazione Biden dovrebbe ignorare, o che il comportamento della Cina abbia giovato al lavoratore africano medio. In molti casi ha favorito solo le élite politiche locali.

Le aziende cinesi sono famose solo per assumere manodopera africana a bassa qualificazione e riservare posizioni dirigenziali a cittadini cinesi. La Cina è stata disposta a sostenere regimi oppressivi e generalmente si è mostrata riluttante unirsi alla più ampia comunità internazionale nello scoraggiare gli abusi e le ricadute democratiche da parte dei regimi locali. C’è anche la preoccupazione più ampia che man mano che crescono gli interessi della Cina in Africa, così potrebbe crescere la sua volontà di usare il potere duro nel continente. Questi problemi richiedono una politica statunitense lucida, pressioni continue da parte di Washington e dei suoi partner africani e internazionali e un impegno diretto con la Cina.

La Cina non è immune da flessioni e capovolgimenti nel continente. Di recente, Pechino ha annunciato che avrebbe ridotto di un terzo i suoi finanziamenti al continente nei prossimi tre anni, in parte a causa dei timori che il danno economico del COVID-19 possa impedire ai mutuatari africani di pagare i propri debiti. L’attenzione della Cina sul lavoro con le élite politiche per garantire accordi può anche ritorcersi contro se quelle élite lasceranno il potere. Nonostante tutte le preoccupazioni relative al commercio e ai legami finanziari che diminuiscono la sovranità africana, vale la pena notare che il presidente della Repubblica Democratica del Congo Felix Tshisekedi sta facendo pressioni sulla Cina, che rappresenta quasi la metà delle esportazioni della RDC, per condizioni più eque per la sua estrazione di cobalto e rame di quelle ricevute sotto il suo precedente presidente.

Concentrarsi sulla concorrenza delle grandi potenze rischia di incentivare Biden e i futuri presidenti degli Stati Uniti a indebolire la loro spinta per relazioni commerciali eque e democratizzazione del continente. I rischi sono particolarmente acuti se la concorrenza con la Cina si manifesta attraverso conflitti per procura. Durante la Guerra Fredda, gli africani pagarono gran parte del prezzo della competizione tra le superpotenze poiché sia l’Unione Sovietica che gli Stati Uniti armarono delegati nelle guerre civili in Paesi dalla Somalia nel Corno d’Africa all’Angola nell’Africa meridionale. Molte di quelle ferite non sono completamente rimarginate.

L’approfondimento delle relazioni con i Paesi africani dovrebbe avere l’effetto collaterale di scoraggiare il comportamento dannoso della Cina, non il contrario. Spetta a Biden dare un nuovo tono alle relazioni USA-Africa, che dia la priorità ai rapporti commerciali e rispetti la sovranità dei Paesi africani. Alzando gli standard di ciò che i leader africani possono aspettarsi dai loro partner commerciali, la Cina sarà spinta a soddisfare norme uguali o simili per tenere il passo.