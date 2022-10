La nuova Strategia di Sicurezza Nazionale USA e l’Asia

Il 10 ottobre 2022 il governo degli Stati Uniti ha pubblicato una nuova Strategia di Sicurezza Nazionale (NSS). La Casa Bianca emette l’NSS non classificato per definire le priorità strategiche generali e le linee guida per tutte le agenzie governative statunitensi e per fungere da base per documenti strategici specifici dell’agenzia, come la National Defense Strategy (NDS) classificata e il National Military Military non ancora aggiornato Strategia (SNM).

L’NSS deve coprire una gamma completa di argomenti e, di conseguenza, nel documento sono contenute molte informazioni sfumate. Gli analisti analizzeranno ogni sezione e trarranno molte conclusioni nei prossimi giorni e settimane. Tuttavia, ecco almeno quattro punti chiave che spiccano.

Nel valutare le sfide poste da altre Nazioni, l’NSS dà esplicitamente la priorità alla Cina, poi alla Russia, seguita da tutte le altre. Nella sezione che definisce la strategia per regione, si affronta prima l’Indo-Pacifico, seguito subito dall’Europa, poi tutte le altre regioni. Ad esempio, l’NSS afferma:

«… questa strategia riconosce che la RPC rappresenta la sfida geopolitica più consequenziale dell’America. Sebbene l’Indo-Pacifico sia il luogo in cui i suoi risultati saranno plasmati in modo più acuto, ci sono dimensioni globali significative in questa sfida. La Russia rappresenta una minaccia immediata e continua per l’ordine di sicurezza regionale in Europa ed è una fonte di perturbazione e instabilità a livello globale, ma manca delle capacità su tutto lo spettro della RPC. Riconosciamo anche che anche altri poteri autocratici minori agiscono in modi aggressivi e destabilizzanti. …» (pag. 11)

«La nostra strategia di difesa deve sostenere e rafforzare la deterrenza, con la RPC come sfida di ritmo». (pag.22)

«La Russia e la RPC pongono sfide diverse. La Russia rappresenta una minaccia immediata per il sistema internazionale libero e aperto, violando incautamente le leggi fondamentali dell’ordine internazionale di oggi, come ha dimostrato la sua brutale guerra di aggressione contro l’Ucraina. La RPC, al contrario, è l’unico concorrente con l’intento di rimodellare l’ordine internazionale e, sempre più, ha il potere economico, diplomatico, militare e tecnologico per portare avanti tale obiettivo». (pag. 8)”

Ciò rispecchia la strategia di difesa nazionaleaggiornata che sottolinea la stessa priorità. Questo è importante sia per il bene di informare su come le agenzie governative dovrebbero dividere i loro obiettivi e risorse quando sono costrette a scegliere, sia per rassicurare eventuali alleati e partner nell’Indo-Pacifico che potrebbero nutrire dubbi sull’impegno e la permanenza degli Stati Uniti.

La continua enfasi sull’Indo-Pacifico e sulla Cina in tutto l’NSS (e NDS) sembra essere un segnale che, mentre il governo degli Stati Uniti continuerà a mobilitare sostegno all’Europa in risposta alla guerra in Ucraina e ad altre regioni critiche del mondo, non permetterà che altre crisi facciano deragliare la priorità strategica dell’Indo-Pacifico e la concorrenza con la Cina.

L’NSS sottolinea gli investimenti sia nella base industriale della difesa che in diverse basi industriali civili strategicamente significative. I passaggi chiave includono:

«… gli Stati Uniti perseguono una moderna strategia industriale e di innovazione. Stiamo identificando e investendo in aree chiave in cui l’industria privata,da sola, non si è mobilitata per proteggere i nostri principali interessi economici e di sicurezza nazionale, compreso il rafforzamento della nostra resilienza nazionale. Stiamo proteggendo la nostra infrastruttura critica, migliorando la sicurezza informatica di base per i settori critici, dagli oleodotti all’acqua, e collaborando con il settore privato per migliorare le difese di sicurezza nei prodotti tecnologici. Stiamo proteggendo le nostre catene di approvvigionamento, anche attraverso nuove forme di collaborazione pubblico-privato, e utilizzando gli appalti pubblici nei mercati critici per stimolare la domanda di innovazione». (pag. 14)

«La guerra in Ucraina mette in evidenza la criticità di una vivace base industriale della difesa per gli Stati Uniti e i suoi alleati e partner. Non solo deve essere in grado di produrre rapidamente capacità comprovate necessarie per difendersi dall’aggressione dell’avversario, ma deve anche essere in grado di innovare e progettare soluzioni creative man mano che le condizioni del campo di battaglia si evolvono. Poiché le tecnologie emergenti trasformano la guerra e pongono nuove minacce agli Stati Uniti e ai nostri alleati e partner, stiamo investendo in una gamma di tecnologie avanzate comprese applicazioni nei domini cyber e spaziale, capacità di sconfitta missilistica, intelligenza artificiale affidabile e sistemi quantistici, mentre dispiegare nuove capacità sul campo di battaglia in modo tempestivo. Incorporare alleati e partner in ogni fase della pianificazione della difesa è fondamentale per una collaborazione significativa». (pag. 21)

Ciò colloca la politica industriale tra gli altri strumenti di sicurezza nazionale più tradizionali(ad es. politiche militari, di intelligence, diplomatiche, economiche e di sviluppo), che si discosta dalle passate edizioni della Strategia di sicurezza nazionale. Negli ultimi due anni, abbiamo già visto elementi di questo approccio implementati attraverso una serie di ordini esecutivi (ad es. EO 14017 ) e legislazioni congressuali (ad es. Infrastructure Investment and Jobs Act del 2021, Inflation Reduction Act del 2022 , CHIPS e Legge sulla scienza del 2022). Ciò suggerisce che le tendenze come l”affidamento degli amici’ alle catene di approvvigionamento sensibili e la mobilitazione di grandi investimenti diretti dal governo in settori strategicamente importanti (ad esempio semiconduttori, intelligenza artificiale, infrastrutture critiche) probabilmente continueranno. Il direttore dell’Eurasia di FPRI, Chris Miller, fornisce una valutazione approfondita della competizione in corso sui semiconduttori nel suo recente libro, ‘Chip War‘, per coloro che sono interessati a maggiori informazioni.

L’NSS ha chiarito la posizione degli Stati Uniti su Taiwan in termini più espliciti rispetto alle precedenti edizioni dell’NSS:

«Abbiamo un costante interesse a mantenere la pace e la stabilità attraverso lo Stretto di Taiwan, che è fondamentale per la sicurezza e la prosperità regionale e globale e una questione di interesse e attenzione internazionale. Ci opponiamo a qualsiasi modifica unilaterale dello status quo da entrambe le parti e non sosteniamo l’indipendenza di Taiwan. Rimaniamo impegnati nella nostra politica dell’unica Cina, che è guidata dal Taiwan Relations Act, dai Three Joint Communiques e dalle Six Assurances. E manterremo i nostri impegni ai sensi del Taiwan Relations Act di sostenere l’autodifesa di Taiwan e di mantenere la nostra capacità di resistere a qualsiasi ricorso alla forza o alla coercizione contro Taiwan». (pag. 24)

In effetti, l’NSS afferma che gli Stati Uniti (1) si oppongono a qualsiasi modifica unilaterale dello status quo, (2) non sostengono l’indipendenza di Taiwan, (3) si oppongono a qualsiasi uso della forza o coercizione da parte della Cina, (4) sosterranno l’indipendenza di Taiwan autodifesa e (5) manterranno la capacità degli Stati Uniti di resistere a qualsiasi uso della forza o coercizione da parte della Cina contro Taiwan (cioè, mantenere la posizione militare necessaria per sconfiggere con successo un’operazione militare cinese se richiesto dal Presidente di farlo) .

Questo è un linguaggio molto più esplicito di quello che abbiamo visto nelle precedenti edizioni della Strategia di sicurezza nazionale . Aiuta anche a risolvere la confusione che alcuni osservatori hanno espresso quando hanno cercato di interpretare le dichiarazioni del Presidente e dei vari segretari stampa dell’agenzia. Il chiarimento dovrebbe aiutare a scoraggiare il conflitto nello Stretto di Taiwan, che è probabilmente il potenziale punto critico nell’Indo-Pacifico con la più alta probabilità di un conflitto su larga scala e il più alto costo potenziale in caso di conflitto.

L’NSS si prende un momento per sottolineare la distinzione tra il popolo cinese e il governo cinese e il partito al governo:

«Sebbene abbiamo profonde differenze con il Partito Comunista Cinese e il governo cinese, tali differenze riguardano governi e sistemi, non il nostro popolo. I legami di famiglia e di amicizia continuano a collegare il popolo americano e quello cinese. Rispettiamo profondamente i loro successi, la loro storia e la loro cultura. Il razzismo e l’odio non hanno posto in una Nazione costruita da generazioni di immigrati per mantenere la promessa di opportunità per tutti. E intendiamo lavorare insieme per risolvere i problemi che contano di più per le persone di entrambi i Paesi». (pag. 25)

Ciò è significativo sia dal punto di vista dei valori che dal punto di vista strategico. In termini di valori, è ovviamente importante ricordare che la Cina è un Paese autoritario e che i cinesi comuni sia in Cina che all’estero non hanno sostanzialmente alcuna possibilità di influenzare le azioni intraprese dai leader cinesi. Pertanto, il governo e l’opinione pubblica degli Stati Uniti dovrebbero sforzarsi di evitare di penalizzare i cinesi per i reati commessi dal governo cinese e dal partito al governo. Ciò ha rilevanza politica in un momento in cui le preoccupazioni per la violenza contro le popolazioni asiatiche negli Stati Uniti sono in aumento e le agenzie governative statunitensi hanno l’opportunità di aiutare ad affrontare questo problema.

Da una prospettiva strategica, la distinzione è importante perché la strategia del Partito Comunista Cinese per competere con gli Stati Uniti include fare affidamento sul nazionalismo etnico e distorcere la competizione in una competizione tra i popoli piuttosto che una competizione tra sistemi, valori e visioni strategiche. La leadership cinese riconosce che perderanno il sostegno e affronteranno l’isolamento se questa diventa una competizione che contrappone l’autoritarismo cinese e la politica estera coercitiva alla visione più popolare sostenuta dagli Stati Uniti e da Paesi che la pensano allo stesso modo per un ordine basato su regole che sia libero, aperto e prospero e sicuro.

Per coloro che seguono da vicino la politica estera degli Stati Uniti, gran parte dell’NSS non sorprende. Come spesso accade, questa edizione dell’NSS serve in gran parte come conferma delle tendenze strategiche che sono state evidenti negli ultimi due anni (e, per molti aspetti, le passate amministrazioni presidenziali). Tuttavia, come sottolinea questo articolo, ci sono alcune sottili modifiche e tali modifiche possono avere significative implicazioni strategiche.