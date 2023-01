La nuova Guerra Fredda e la rinascita del Patto di Baghdad

Dando uno sguardo agli sviluppi durante le prime fasi della Guerra Fredda, una delle strutture più efficaci nell’intelligence e nella cooperazione militare era una volta chiamata Patto di Baghdad. Costituita nel 1955, e nota anche come Organizzazione del Trattato del Medio Oriente, si è concretizzata a causa della necessità di contrastare le macchinazioni dell’Unione Sovietica che avevano dato vita a fazioni come il movimento delle nazioni dei non allineati guidato dal generale Gamal Abdel Nasser. Ciò ha portato l’alleanza occidentale a unirsi e riunire i Paesi in un quadro di alleanza comune in grado di resistere all’espansione del Comintern, con l’obiettivo finale di garantire al Medio Oriente un futuro orientato all’Occidente e allineato alla NATO.

Gli Stati Uniti, tramite il Presidente Eisenhower e John Foster Dulles, guidarono la formazione del Patto di Baghdad. L’iniziativa ha raccolto ulteriore sostegno da Howard MacMillan del Regno Unito e Adnan Menderes della Repubblica turca, insieme ad alleati come il Regno dell’Iran dello Shah, l’Iraq del primo ministro Nuri e il presidente Mirza del Pakistan. Lo Stato di Israele è stato anche un valido sostenitore esterno dell’organizzazione tramite il primo ministro Moshe Sharrat e David Ben-Gurion.

Alla fine, l’uscita del primo ministro Nuri dalla leadership irachena ha causato il ritiro del Paese dall’alleanza e, nonostante i successi del Patto di Baghdad nel contrastare il comunismo, l’alleanza si è conclusa nel 1979 in mezzo a un’ondata di conflitti regionali che sono stati al centro della scena di fronte al declino dell’impronta globale dell’URSS. Oggi, in un contesto di peggioramento del settarismo in Medio Oriente, l’aggressione russa in Ucraina, la rinnovata presenza del GRU (intelligence militare russa) in Libia e Siria, insieme alla necessità per i Paesi membri dell’alleanza NATO di migliorare la deterrenza nucleare strategica e contrastare mosse simili da parte dei nemici degli ordini internazionali basati su regole, più alleanze simili all’Organizzazione del Trattato del Medio Oriente devono essere perseguite come un imperativo nel pensiero di difesa contemporaneo.

Gli Accordi di Abramo, un’iniziativa di politica estera di successo dell’amministrazione Trump che è stata successivamente promossa dall’amministrazione Biden, ha visto le nazioni del Golfo e Israele avvicinarsi su più fronti, dal commercio alla sicurezza, e il tutto a fronte di una minaccia reciproca rappresentato dalla Repubblica islamica dell’Iran. Inoltre, stiamo assistendo ora a una ‘fioritura’ dei legami tra la Repubblica turca e lo Stato di Israele, culminata in un’alleanza militare che si concentrerà sulla difesa del Mediterraneo, teatro cruciale per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti nei confronti della NATO ed è anche parte integrante della sicurezza energetica, con le riserve di gas naturale del Mediterraneo sviluppate attraverso la cooperazione turco-israeliana, contribuendo così a stabilizzare i mercati energetici globali e prevenire una nuova crisi energetica.

Un equivalente moderno del Patto di Baghdad, che incorpori gli Stati Uniti, la Repubblica Turca, il Regno Unito, lo Stato di Israele e l’Egitto, sarà fondamentale per garantire un Mediterraneo stabile e sicuro. Rafforzerà la sicurezza energetica di fronte alle continue pressioni sui prezzi che colpiscono le popolazioni a livello globale e migliorerà anche le considerazioni sulla sicurezza nazionale, avvicinando le nazioni alla NATO in un contesto di influenza russa in declino e di una Repubblica popolare cinese in ascesa.

Utilizzando il capitale situato nel Golfo per fornire il peso economico necessario e abbinandolo all’abilità militare delle forze armate turche, nonché alle capacità globali degli Stati Uniti, il Regno Unito sarebbe in grado di ridefinire la propria posizione mondiale dopo la Brexit per quanto riguarda la sua politica d’oltremare, e Israele sarebbe in grado di elevare gli accordi di Abramo esistenti da un quadro di alleanza prossimale a un accordo pan-regionale, portando l’Egitto nella mischia anche mentre il presidente Sisi cerca di riportare la sua nazione alle sue “impostazioni di fabbrica”, ‘ emulando il successo del presidente Anwar Sadat, che ha ricostruito l’Egitto nella sua era militare e socio-economica di maggior successo, raggiungendo un accordo con lo Stato di Israele durante il suo mandato.

La creazione di un equivalente ‘Five-Eyes’ (l’alleanza di intelligence che comprende Stati Uniti, Canada, Regno Unito, Australia e Nuova Zelanda) consentirebbe inoltre ai suddetti Paesi membri di contrastare le reciproche minacce interne e di dare priorità ai tentativi di lotta sia della Russia che della Cina per interrompere l’ordine globale basato su regole. Questa stessa cooperazione di intelligence sarebbe fondamentale per quanto riguarda la supervisione del posizionamento strategico delle armi ipersoniche statunitensi tramite un meccanismo separato orientato alla NATO che coinvolge la Repubblica turca e il posizionamento di missili ipersonici insieme alla capacità nucleare tattica presso la base aerea di Incirlik.

Poiché il mondo attende con impazienza proposte politiche direttamente a livello globale per risolvere sia questioni orientate all’energia che argomenti relativi alla politica di difesa e alla sicurezza nazionale, la risposta potrebbe risiedere probabilmente nella creazione di patti specifici per regione che siano più mobili nella manovrabilità politica e avere ulteriori capacità per quanto riguarda l’esecuzione delle politiche chiave. Il successo arriverà prima a livello locale, poi risuonerà a livello regionale in termini di obiettivi condivisi, e infine in tutto il mondo; perché, come disse una volta Ataturk, il padre fondatore della Turchia moderna: “Pace in casa, pace nel mondo”.